Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

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6 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 19:21  |  vz.ru
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Зачем Россия запускает в небо конкурента МС-21

Казанский авиазавод возобновил производство Ту-214 Максим Богодвид/РИА Новости
В России начали серийно производить единственный на сегодня полностью отечественный магистральный самолет – Ту-214. Это куда более морально и технически устаревшая модель самолета, чем ее прямой конкурент – МС-21. Однако в ближайшие десять лет этот лайнер будет весьма актуальным. Зачем России Ту-214? Подробности...
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США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
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Как советские заключенные рвались сражаться за Родину

Бывшие советские заключенные отважно сражались за Родину Ольга Ландер/РИА Новости
6 апреля исполняется 80 лет со дня выхода приказа Народного комиссариата обороны (НКО) о снятии поражения в правах с лиц, отбывших основную меру наказания, и призыве их в армию. Как и другие документы советского времени, этот указ опровергает целый ряд мифов об «отправленных Сталиным на фронт узниках ГУЛАГа». А среди бывших зэков в рядах Красной армии были, например, и такие легендарные фигуры, как Александр Матросов.  Подробности...
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Россия вскрыла новую тактику ВСУ в небе над Брянской областью

ВСУ начали применять гражданскую авиацию для диверсий в России vk.com/v_bryanske
В Брянской области задержали украинского пилота легкомоторного самолета. Сам летчик уверяет, что оказался на территории России случайно, якобы ВС Украины ему удаленно отключили приборы. В Росгвардии и экспертном сообществе ему не верят. Почему слова украинского летчика вызывают сомнения и можно ли говорить о новой диверсионной тактике противника? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Радикалы, призывающие отменить бакалавриат или ЕГЭ, поступили бы честно и профессионально, признав, что критикуемые ими особенности нашей системы образования к Болонской отношения не имеют. Подробности...

Зачем России учебник украинского языка

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Если мы хотим обратиться к жителям Центральной Украины, нам нужно перейти на украинский язык. А уж если мы хотим обратиться к жителям Западной Украины – подавно, и желательно еще с местным акцентом. Подробности...
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Человек должен победить машину в себе

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Сохранение личности, по-видимому, будет зависеть от того, насколько успешно мы сможем избавиться от автоматических мыслей, реакций и действий, с которыми в самом деле лучше справляется машина, и пробудить в себе творческое ядро. Подробности...
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Макрон в Китае и переговоры по Украине

Остатки Украины скормят Польше

Как наказать Финляндию за НАТО

Обсуждение: 8 комментариев
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Джомарт Алиев

    Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

    Джомарт Алиев
    первый проректор РГСУ
    6 апреля 2023, 18:05

    За последний год серьезно вырос градус и общественной, и профессиональной дискуссии о системе отечественного образования. Среди доводов проскакивает мысль о том, что во всем виновата пресловутая Болонская система. Но так ли это?

    Для европейских стран суть Болонской системы – в унификации образовательных стандартов высших учебных заведений. По замыслу, это должно было помочь как студентам, так и преподавателям легко переходить из вуза в вуз в зависимости от изменения их научных интересов или карьерных планов. А еще отсутствие образовательных барьеров между странами должно было облегчить выпускникам трудоустройство. Неплохой план свободной мобильности на рынке труда – именно этого ожидал от «Болонки» Евросоюз. И мы приняли ее именно из-за этого, поскольку верили тогда, что европейцы нас любят и ждут.

    Считается, что именно Болонская система принесла нам бакалавриаты и магистратуры с главным преимуществом двухступенчатого высшего образования – гибкостью. Когда первые семестры преподаются базовые дисциплины, а затем идет специализация. Поступление в магистратуру – уже более осознанный выбор студента, получившего базовый уровень своей специальности. Это также возможность исправить ошибку образовательного выбора, если она была совершена. Наша жизнь весьма турбулентна и непредсказуема, особенно в юном возрасте. И надо признать, что ошибки в образовании системны – они были, есть и будут. Предоставляемый «Болонкой» набор инструментов должен по замыслу исправлять их не в сценариях жизненной драмы, а в порядке текущего события.

    В своем пределе наша версия «Болонки» позволяет стать магистром социологии после бакалавриата металлургии, но такие примеры мы оставим, как аргументы «горячей» дискуссии. В целом же такая система более клиентоориентирована, позволяет менять профессиональное направление, вуз и регион в зависимости от жизненных планов студента и случающихся обстоятельств. Конечно, все эти плюсы могут работать лишь при осознанном подходе человека к получению высшего образования и намерении работать по специальности.

    И всё бы ничего, но вот только бакалавриаты с магистратурой нам принесла не Болонская система; это случилось значительно раньше.

    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

    Мощнейшая сила всех реформ – общественно-социальный запрос. В 90-е годы был запрос на все западное: оно было синонимом качественного. Нам есть сегодня, что перенять у Высшей школы экономики – она в те годы очень чутко распознала запрос и начала готовить специалистов по управлению в соответствии с западными стандартами. Для новых владельцев «заводов, газет, пароходов», которые заполучили активы в рамках приватизации, выпускники «Вышки» были бесценными кадрами, говорящими с западными партнерами на общем языке в обоих смыслах. Именно так у нас появились бакалавры с магистрами, изменилась стипендиальная политика и свершился целый ряд образовательных новаций.

    Реальной подоплекой таких изменений было то, что в тогдашний образовательный процесс не был включен этот самый вновь возникший заказчик, заменивший собой государство. А ведь в успешной системе образования именно он в конечном счете формирует ожидания к характеру и объему знаний и практических навыков выпускников вузов. «Вышка» нашла новые содержательные формы привлечения новых работодателей в образовательную сферу.

    Этот подход сработал тогда – актуален он и сегодня. Просто сегодня мы повзрослели и поняли, что не всё импортируемое с Запада работает в реалиях нашей экономики. Значит, надо понять, что из накопленного за тридцать лет отвечает общественно-политическому запросу дня и что будет востребовано на протяжении ближайших десятилетий. Делать это надо не в рамках кампании «борьбы с космополитизмом», а обдуманно и рачительно. Тем самым мы снова вовлечем в образование вновь изменившегося работодателя в той роли, которая ему принадлежит по определению – в качестве конечного бенефициара.

    Сегодня у вузов есть гибкость в программном проектировании образования, и ее надо сохранять. Все системные изменения следует проводить, ориентируясь только на долгосрочный результат. Образование связано с мечтой, а горизонт ожиданий – вся жизнь. Поэтому любые изменения, которые мы начнем сегодня, дадут первые видимые результаты лишь через пять-шесть лет. Помня об этом, следует ориентироваться не на текущую конъюнктуру, а на долгосрочные цели.

    И радикалы, призывающие отменить бакалавриат или ЕГЭ, поступили бы честно и профессионально, признав, что критикуемые ими особенности нашей системы образования к Болонской отношения не имеют. А их отмена не решит главной проблемы: она не изменит системный подход к образовательному процессу и подготовке кадров с тем, чтобы они соответствовали современным требованиям рынка труда.

    В первую очередь потому, что главный удар по ней мы нанесли задолго до «Болонки». Когда ввели подушевое финансирование, «перекрасили» педагогов в предпринимателей и перевели образование в категорию услуг. Для нашего мировоззрения такая трансформа 90-х стала не новой «мышцей», как ожидалось, а новообразованием.

    Но тогда получается, что к бесспорному снижению качества образования введение Болонской системы не имеет отношения? На самом деле – да, прямого не имеет. И ее отмена в том виде, как сегодня обсуждается, никаких позитивных изменений нам не даст. Тем более, что на Европе и других странах «золотого миллиарда» свет клином не сошелся.

    В нашей ситуации новый оттенок приобретает совет, данный Лениным сто лет назад на смежную тему – «лучше меньше, да лучше».

    Как сделать меньше, мы уже знаем. Вопрос: как сделать лучше.

     
     
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