Украинскую Церковь уничтожают, потому что в ней слишком много Бога

Взгляд
15 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
Разделы

Что означает выигрыш «Нафтогаза» в Гааге против России

«Нафтогаз» требует заплатить за Крым 5 млрд долларов Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Казалось бы, что тут думать: Россия никогда не платит по таким искам. Однако есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы. Подробности...
Перейти в раздел…

Норвегия осложнит работу России в Арктике

Осло хочет сохранить прагматические отношения с Москвой, но прежними они точно не будут Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В Москве пообещали дать «соответствующий ответ». Считается, что на фоне других стран Северной Европы отношение Норвегии к России было условно прагматичным. Что могло повлиять на позицию Осло и к каким последствиям подобные высылки могут привести?  Подробности...
Перейти в раздел…

ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
Перейти в раздел…

МВФ ударил по тылам ВСУ

Кристалина Георгиева озабочена расходами МВФ на Украину Zuma/ТАСС
На Украине разгорается финансовый скандал, связанный с выплатами военнослужащим. С 1 февраля Киев отменил надбавку для находящихся в тылу военных. Однако Рада проголосовала за возвращение выплаты. Сейчас офис Зеленского, ссылаясь на контролирующий расходы Киева МВФ, пытается это решение заблокировать. Сам МВФ обещает разобраться с влиянием надбавки на бюджет Украины. Вернутся ли украинским тыловикам их деньги? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинскую Церковь уничтожают, потому что в ней слишком много Бога

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем дальше, чем больше складывается впечатление, что противостояние властей и УПЦ носит не политический, а духовный характер. Церковь подвергается гонениям не за свою предполагаемую «московскость», а за свое христианство. Подробности...

Сатанисты на Украине мрут от страха

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Телефонные мошенники ЦИПСО пытаются эволюционировать

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
От массового жульничества – тут заход к клиенту кончается либо вопросом «Чей Крым?», либо сразу выражениями, неудобными для печати – ЦИПСОшные «пранкеры» переходят к жульничеству индивидуализированному. Учитывающему род занятий и социальное положение клиента. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

Перейти в раздел…

Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...

Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы отмечаете Пасху?
  • Да, по религиозным причинам

  • Да, по семейной традиции

  • Не отмечаю

  • Затрудняюсь ответить
Вы пользуетесь онлайн-сервисом «Госуслуги»?
  • Да, и продолжу

  • Да, но прекращу

  • Нет, но хочу начать

  • Нет, и не хочу начинать

  • Затрудняюсь ответить
Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Азербайджанские спортсмены не могут покинуть Армению после сожжения флага
    Арестован подозреваемый в причастности к взрыву рядом с премьером Японии Российские артиллерия и авиация нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ Летчик Су-34 рассказал о премиальных за поражение украинской бронетехники Даниил Медведев ответил на обвинения немецкого теннисиста в «нечестной» игре
    Летчик Су-34 рассказал, как ВКС РФ сбили лучших украинских пилотов Летчик Су-34 рассказал о тактике работы российских истребителей в зоне СВО Германия призвала ввести санкции против российского атомного сектора Комик Слепаков пополнил реестр иноагентов
    Премьер Украины предупредил о скором контрнаступлении ВСУ В Минобороны назвали сроки отправки первых срочников весеннего призыва к местам службы В США описали сценарий в случае гибели на Украине американских военных Украина потребовала пригласить ее в НАТО

    Главная тема


    Летчик ВКС России: «Сейчас украинский пилот — это смертник»

    «их предали»


    Американский полковник заявил о желании украинских военных повесить Зеленского

    дипломатический скандал


    Названа причина отказа Китая принимать Блинкена

    в случае войны России и НАТО


    Медведев предсказал исчезновение Польши

    Видео

    неудобные для Киева вопросы


    Разложение Украины приходит теперь и с Запада

    циничные методы


    Кого вербуют украинские спецслужбы

    стратегический план ЕС


    Макрон пророчит Европе новую большую войну с Россией

    громкий процесс


    Латвия испугалась общего суда над русскими журналистами

    карикатура


    Байден намерен сжечь еще одну страну

    разделение людей


    Дмитрий Орехов: Фашизм – это твой смех, когда убивают другого

    полная готовность


    Алексей Зензинов: Лавра держится, но черти наглеют

    военные будни


    Андрей Полонский: Дорога к миру не должна стать путем предательства

    на ваш взгляд


    Вы отмечаете Пасху?
    Сергей Худиев

    Украинскую Церковь уничтожают, потому что в ней слишком много Бога

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    15 апреля 2023, 12:20

    Масштабные гонения на Украинскую Православную Церковь, особенно в эти дни Страстной седмицы и Пасхи, не могут не вызывать евангельских ассоциаций. В Церкви торжественно вспоминают, как Спаситель был отвержен, оклеветан, подвергнут истязанием и казнен – и мы видим, как верующие идут по Его стопам, претерпевая клевету, оскорбления, изгнание, заключение и побои.

    Вид пожилых прихожанок, идущих в храм сквозь буйствующую толпу «активистов», неизбежно приводит на память такую же толпу в Евангелии; «активист», бьющий епископа, делает это именно в те дни, когда Церковь вспоминает, как «плевали Ему в лице и заушали Его».

    Интернет дает возможность множеству людей виртуально присоединиться к толпе гонителей, и, увы, тут язвительные голоса «так им и надо, московским шпионам» сливаются с не менее язвительными «так им и надо, отступникам от Москвы».

    Среди других эмоций, происходящее вызывает сильное недоумение – в чем смысл таких действий украинского руководства? В ситуации острого вооруженного конфликта власти обычно пытаются обеспечить себе лояльность всех групп населения. Официальная версия, что УПЦ гонят за промосковские симпатии, выглядит неубедительно по целому ряду причин.

    Другие мотивы – желание понравиться госдепу, который ставит на созданную при его живейшем участии ПЦУ, уничтожить общее культурное пространство, которое сохраняется в УПЦ независимо от текущих политических настроений, найти «козлов отпущения» для канализации общественного недовольства – могут быть вполне понятны, но недостаточны.

    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

    Чем дальше, чем больше складывается впечатление, что противостояние властей и УПЦ носит не политический, а духовный характер. Церковь подвергается гонениям не за свою предполагаемую «московскость», а за свое христианство. За то, что самим своим существованием свидетельствует о другом – и более важном – измерении реальности. Фундаментальную причину противостояния хорошо сформулировала одна прихожанка УПЦ: «в Церкви нет ни русского, ни украинского, ни европейского мира. В церкви есть мир Божий, любовь Божья, любовь к Богу и вера в Бога».

    Такое отношение к жизни неизбежно – и на самом глубоком уровне – приходит в конфликт с национал-патриотической идеологией, в приверженности которой в наши дни спешит поклясться любой чиновник. Христианство есть религия универсальная и персоналистская. Его универсализм означает, что Бог, которому поклоняется Церковь, не является племенным, национальным или государственным. Он не является украинским, русским, американским или еще чьим-то частным Богом. Он есть творец и искупитель всех народов.

    Церковь провозглашает единство человеческого рода, падшего в Адаме и искупленного во Христе. Персонализм христианства исходит из того, что Бог творит каждого человека лично, и о каждом имеет свой замысел. Как говорит псалмопевец, «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс.138:15,16). Сын Божий воплотился, умер и воскрес не ради племен и наций, государств и империй, партий и движений – но ради отдельных, конкретных людей. Как говорит святой апостол Павел, «я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал.2:20).


    Бог призывает каждого человека к глубоко личным, уникальным отношениям с Ним. Мы отзываемся на Его призыв не как члены тех или иных коллективов, но как отдельные люди, принимающие решения по своей свободной воле. Как писал русский философ Николай Бердяев, «человеческая личность духовно освобождается от кровно-племенной религиозной связи, ее отношение к Богу определяется не через расу, не через национальность, не через природное общество, а через духовное общество, т.е. через Церковь... Христианство несовместимо с верховенством нации, оно признает священные права человеческой личности, независимо от воли нации и коренящиеся в порядке духовном, а не социальном».

    Именно люди, а не нации или государства призваны Богом к вечной жизни. Именно вечная и блаженная жизнь в Боге является целью, для которой мы созданы – вечное спасение конкретных людей бесконечно важнее чего бы то ни было еще. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Матф.16:26). Это неизбежно противоречит национализму. Как пишет тот же Бердяев, «национализм и этатизм требуют воздавания божеских почестей национальности и государству, т. е., «кесареву», и потому означают возврат к язычеству и многобожию. Христианство духовно освобождает личность от абсолютной власти нации, города, государства, власти над духовной жизнью, оно допускает лишь подчиненную ценность национальности и государства».

    Национализм есть одна из тех коллективистских идеологий, которая исходит из того, что христианское обетование вечной жизни ложно, но человек может обрести суррогат бессмертия, слившись с чем-то более долговечным, чем он сам – например, партией или нацией. Одним из любимых слов национализма является «бессмертие». Но это «бессмертие» носит метафорический характер, и обретается не во Христе, а в нации.

    На ваш взгляд

     
    Вы отмечаете Пасху?




    Нация понимается как сверхорганизм, по отношению к которому ее отдельные члены являются клетками. Клетки несравненно менее важны – и интересны только с точки зрения организма целом. Национализм обычно не стремится уничтожить Церковь – но видит ее предназначение исключительно в решении национальных задач. В том, чтобы воодушевлять на битву воинов нации, на чадородие – матерей нации, на усердный труд – работников нации, чтобы обещать рай героям нации и ад – изменникам нации.

    Церковь, где «есть мир Божий, любовь Божья, любовь к Богу и вера в Бога» для этих целей совсем не подходит. Проблема Украинской Церкви в том, что в ней слишком много Бога, слишком много живой, искренней веры. И это не устраивает ее гонителей. Но Евангельская история – которую мы вспоминаем в эти дни – не кончается распятием и погребением. Она кончается воскресением из мертвых. Церковь Христову невозможно вытеснить, подменить или уничтожить. Многие пытались. Никому это не удалось. 

    Другие материалы автора

     
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •