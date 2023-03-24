Милитаризация Польши принципиально опасна для Европы

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24 марта, пятница  |  Последнее обновление — 22:53  |  vz.ru
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Россия подрывает главенство доллара в мировой торговле

Рубль помогает доллару слабеть Станислав Красильников/ТАСС
Россия продолжает работу по ослаблению долларовой экономической системы. В планах Москвы продолжить наращивать торговлю в национальных валютах как в рамках ЕАЭС, так и с Китаем, который уже стал главным торговым партнером. Попытки подвинуть доллар в глобальной торговле раньше предпринимали японская йена, потом евро. Теперь наступило время новой альтернативной валюты. Однако США так просто не отдадут свое место под солнцем.  Подробности...
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Россия и Китай начали второй этап создания многополярного мира

Создание контуров нового мира – общая цель России и ее партнеров Донат Сорокин/ТАСС
Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина стал «оплеухой американцам» и обозначил новый этап формирования многополярного мира. США понимают, что эра их гегемонии проходит, но будут всячески этому сопротивляться. К такому выводу пришли политологи в ходе дискуссии о роли России в будущем многополярном мире.  Подробности...
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Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак

В России с советских времен сохранилось несколько танковых заводов, в том числе и знаменитый УВЗ Марина Молдавская/ТАСС
Отечественный ВПК «раскочегарился», большинство заводов трудится в три смены, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В результате, по его словам, Россия в этом году выпустит полторы тысячи танков. У нашей армии появится самый мощный бронетанковый кулак во всей Евразии. Перевес сил на украинском поле боя станет бесспорным. За счет каких ресурсов будет достигнут рекордный темп выпуска бронетехники? Подробности...
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Как ненависть украинцев к полякам перековали в любовь

Волынская резня – массовое убийство поляков членами ОУН – до сих пор бередит историческую память EPA/ТАСС
Самый близкий к украинцам народ не русские, а поляки, такое мнение, как утверждают местные социологи, сегодня наиболее популярно в украинском обществе. Неужели украинцы забыли многолетнюю вражду с поляками, Волынскую резню и претензии Варшавы на Львов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Милитаризация Польши принципиально опасна для Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии? Подробности...

Как русские взяли мощнейшую крепость, дважды уступая числом

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 марта 1915 года русским сдалась большая и хорошо укрепленная австро-венгерская крепость Перемышль. Гарнизон состоял из качественных войск и в два раза превосходил по численности осаждавших. Но противника это не спасло. Подробности...

Католических церквей уже давно как минимум две

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Почему Си не звонит Зеленскому

Румыния хочет кусок Украины

Снаряды с ураном для ВСУ

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    Игорь Караулов

    Милитаризация Польши принципиально опасна для Европы

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    24 марта 2023, 12:30

    Заявление некоего Яна Эмерика Росцишевского, представившегося послом Польши во Франции, о том, что в случае военного поражения Украины у Польши не останется иного выбора, кроме как вступить в вооруженный конфликт, было оперативно опровергнуто какими-то другими поляками, впрочем, тоже не самого высокого уровня. Из этого можно сделать вывод, что мнение пана Яна, по крайней мере на данный момент, не является официальной позицией польского государства. Однако совсем закрыть глаза на это заявление уже не получится – хотя бы потому, что оно явно было сделано не просто так и отражает взгляды и устремления определенного сегмента польского общества, причем сегмента значительного и отнюдь не маргинального. Голос этого сегмента доносится сегодня не только из посольства Польши в Париже, но и из радиоперехватов в Донбассе, где польская речь заметно присутствует с украинской стороны фронта, а на отдельных участках и вовсе преобладает.

    Это польские наемники, которые тысячами сражаются и умирают на стороне ВСУ, но непонятно, за деньги, за Украину, просто против России и русских или вообще за что-то четвертое. Поскольку в русско-украинско-польской истории многое повторяется, можно сказать, что прообразом этих наемных отрядов были банды Гонсевского и Лисовского, которые терзали Русь в начале XVII столетия. И занимаются они, по-видимому, тем же самым, чем промышляли «лисовчики» – в Сети появляются сведения о том, что наемники грабят православные храмы в оккупированной Украиной части Донбасса и продают в даркнете старинные кресты и иконы. Нет сомнения, что польские ветераны конфликта, «закаленные» убийствами и грабежами, будут обеими руками за то, чтобы их промысел поддержала, расширила и углубила регулярная польская армия.

    Стоит вспомнить, что почти вся весна минувшего года прошла у нас в ожидании вступления польских частей на Западную Украину, то ли с целью противостояния российским войскам, то ли для оккупации лакомых «кресов всходних». Назывались конкретные сроки, строились прогнозы о том, как нам следует на это реагировать.

    Однако ближе к лету боевые действия ограничились новыми российскими регионами на бывшем востоке и западе Украины, и идея польского вмешательства отпала сама собой. Сегодняшнее возрождение этой идеи свидетельствует, что как минимум между высокопоставленными поляками идут разговоры о том, что предполагаемое наступление ВСУ обречено на неудачу, после чего украинское сопротивление будет сломлено.

    Впрочем, вряд ли подобные разговоры ведутся в одной только Польше, озабоченной защитой «европейских ценностей» бандеровщины и сатанизма. Полагаю, что спонсоры киевского режима в США и ЕС уже сейчас проводят предварительный кастинг на роль того народа, который будет брошен в топку вооруженной схватки, как только тот самый «последний украинец», до которого они решили воевать, падет на поле боя или воткнет штык в землю (мы ему, разумеется, желаем второго). Некоторые кандидаты уже отчаянно позируют в воинственных ракурсах, потрясая дедовскими боевыми топорами.

    Фото: Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    То в Молдавии намекают, что не прочь решить силой проблему Приднестровья. То грузины, разгоряченные винным духом свободы, орут на тбилисских площадях: «На Сухуми, на Сухуми!». Литовцы так вообще готовы с ближайшего же похмелья ринуться на Россию всей своей несметной ордой. Преимущества поляков в этом конкурсе идиотов очевидны: их много, у них уже есть достаточно приличная армия и на их стороне – многовековая история антирусской и антиправославной злобы. Но есть, впрочем, и моменты, которые должны, по идее, насторожить западных партнеров Польши.

    Польское государство перестало существовать в XVIII веке не в результате военного проигрыша более сильному сопернику; всё, что можно, было проиграно раньше. Речь Посполитую просто разделили ее соседи – Пруссия, Австрия и Россия. Согласимся, что это максимально унизительный способ ликвидации страны. Великие державы того времени просто взяли и решили: не нужна нам больше такая страна, нет в ее существовании никакой фундаментальной необходимости. Сейчас кажется, что в этом разделе была своя сермяжная правда: что заслужили, то и получили.

    В то время Польша оказалась лишней на европейской шахматной доске как несостоявшаяся империя, не сумевшая реализовать своих амбиций. Сегодня Польша точно так же выпирает из европейской конструкции, как и Турция, с той разницей, что Турция никогда не была страной советского блока и по этой, в частности, причине, ее не спешили принять в ЕС, а приняли только в НАТО. Теперь Польша и Турция идут параллельными курсами за призраками утраченных империй. Но если гипотетическое усиление Турции не угрожает европейскому ядру, то о Польше этого сказать нельзя.

    Представим себе, что в польском руководстве возобладала точка зрения пана Росцишевского. И предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии? Нет, она будет угрожать и Германии, недаром польские власти относительно недавно поднимали вопрос о выплате Германией репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Тогда это казалось бессмысленной наглостью, а теперь я начинаю подозревать в этом даже определенную дальновидность. Причем с такой угрозой столкнется Германия ослабленная, лишившаяся российских энергоносителей, униженная пресмыкательством перед США, затюканная проиммигрантской, гендерной и экологической повесткой. Ничего хорошего не светит германскому народу, если он будет поддерживать польские амбиции.

    Но разве не возникнет угроза и для Чехии, у которой Польша в свое время уже отжимала Тешинскую область, пока Гитлер был занят Судетами? А заодно можно будет и Вильно отобрать у Литвы, чего мелочиться-то?

    Кто скажет, что всё это выглядит беспочвенной фантазией, тот пусть подумает о том, что речь идет о реальных исторических прецедентах. Всё это уже было в истории, причем было не так уж и давно. Стратеги НАТО очень довольны тем, что им удалось превратить Украину в таран против России, но Украина изолирована от своих спонсоров восточноевропейским буфером. Игра в милитаризацию Польши была бы для них принципиально опаснее. Однако я боюсь, что взывать к инстинкту самосохранения правящих европейских элит в наше время бессмысленно.

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