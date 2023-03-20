Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

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22 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:48  |  vz.ru
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Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
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Китай заслужил Нобелевскую премию 2023 года уже сейчас

Примирение персов и саудитов способно остановить не одну, а десяток войн Saudi Press Agency/REUTERS
План Китая может быть взят за основу при урегулировании на Украине, когда к этому будут готовы на Западе, заявил президент России по итогам переговоров с председателем КНР. Другой мирный план Китая реализуется уже сейчас на Ближнем Востоке. В кои-то веки у Нобелевского комитета появился кандидат на премию мира, за которого не будет стыдно. Но США вряд ли допустят установления справедливости.  Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Лондон подкинул уран в конфликт на Украине

Англичане решили отправить на Украину снаряды с урановым наконечником Zuma\TASS
Лондон анонсировал поставку Киеву танковых снарядов с обедненным ураном. Это решение вызвало резкую реакцию в России. Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. Почему Великобритания решила передать подобные вооружения ВСУ, ранее применявшиеся НАТО в бывшей Югославии? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Новый закон Зеленского направлен против США и военных

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские военные очень недовольны тем, что их хотят ограничить в правах – они восприняли это как личное оскорбление. И это может аукнуться ЗЕ-команде вне зависимости от того, будет принят закон или нет. Подробности...
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Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
США подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее. Подробности...

Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Подробности...
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

    Максим Соколов
    публицист
    20 марта 2023, 16:53

    В 1909 году сионист Владимир (Зеев) Жаботинский написал статью «Русская ласка», взяв в качестве эпиграфа строчку из романтической баллады А. С. Пушкина «Ко мне постучался презренный еврей». В статье Жаботинский отмечал известный парадокс: русская классическая литература, которой приписывали всемирную отзывчивость, не распространяла эту отзывчивость на евреев.

    В 1827 году наше все, проиграв гусару на станции Боровичи 1600 рублей, на следующей станции Залазы увидел этапируемого фельдъегерем – «Человек с черною бородою, в фризовой шинели, и с виду настоящий жид – я и принял его за жида, и неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие». Как выяснилось, неосновательное. Арестант был и не евреем, и не шпионом, а лицейским товарищем Пушкина В. К. Кюхельбекером, друзья сердечно обнялись. Но первая реакция впечатляет.

    Другие примеры русской ласки – веселое описание погрома в «Тарасе Бульбе», разные пассажи мрачного гения Ф. М. Достоевского etc. – также навели сиониста на худые мысли насчет доброты наших классиков.

    Но если мы перейдем от еврейской темы к польской, мы также обнаружим давнюю и сильную традицию ласки. Понятно, что поляки очень старались вызвать к себе русскую любовь. В XIX веке два польских восстания, а популярный в Царстве Польском историк Франтишек Духинский писал: «Москали – не только не славяне, но и не христиане в духе славян и других индо-европейских христиан. На Днепр! На Днепр! В Киев! О, народы Европы! Там ваше согласие, ведь именно там малороссы ведут борьбу против Москвы, защищая свою европейскую цивилизацию».

    Но справедливость требует отметить, что и русские деятели культуры не оставались в долгу.

    Фото: Зотин Игорь,Кавашкин Борис/ТАСС

    Еще до польского восстания 1831 года русский Вальтер Скотт М. Н. Загоскин написал в 1829 году роман «Юрий Милославский, или русские в 1612 году», от которого была в восторге вся читающая Россия – вплоть до жены и дочери городничего А. А. Сквозник-Дмухановского. В романе Польша была представлена трусом и наглецом паном Копычиньским, который покусился отведать чужого гуся. После чего боярин Милославский, наставив на него пистолет, заставил пана съесть гуся целиком. В финале же романа Копычиньский завершает свою карьеру в качестве шута, увеселяющего москалей.

    А в 1836 году в первой национальной опере «Жизнь за Царя» (либретто барона Е. Ф. Розена) сперва польские удальцы в промежутках между танцами пели:

    «Как смели отвергнуть они Владислава!
    Как смеет противиться эта держава,
    Над коей висит наша ратная слава,
    Как меч Дамоклеев, готовящий месть!
    Могущество польское всё одолеет,
    Вот мы вызываемся всё разрешить!
    Идём Михаила в полон захватить
    И польскую честь на Москве воцарить!»

    После лихости, не уступающей лихости Дуды-Моравецкого, в финальной сцене с унынием тянули:

    «Все той же метелью засыпанный лес,
    Последний просвет за стволами исчез,
    Уж ворон голодный над нами кружит,
    И белая смерть нас кругом сторожит».

    В начале 1960-х годов антинигилистический роман Н. С. Лескова «Некуда» также не обходится без польской интриги. Пан Казимир Рациборский там рассчитывает использовать дураков-нигилистов для восстановления величия Польши.

    А Достоевский в «Братьях Карамазовых» выводит столь же гоноровых, сколь и неприятных (даже и физиономически) панов Муссяловича и Врублевского – «Несколько обрюзглое, почти уже сорокалетнее лицо пана с очень маленьким носиком, под которым виднелись два претоненькие востренькие усика, нафабренные и нахальные… очень дрянненький паричок, сделанный в Сибири с преглупо зачесанными вперед височками» etc. Мерзостный альфонс, потом выпрашивающий у Грушеньки три рубля, но до невыносимости ясновельможный.

    Прошло время, настала Великая Октябрьская социалистическая революция. Но и в новую эру под пером новых писателей (М. А. Шолохова, Н. А. Островского, А. А. Суркова) поляки представали все в том же неавантажном виде, как будто на дворе по-прежнему XIX век, и в Зимнем дворце по-прежнему живет и правит император Николай Павлович. «Пшеклентый большевик», «Радзивилловский ублюдок», «Помнят псы-атаманы, помнят польские паны» etc. Редкое постоянство.

    И единственным периодом, когда в нашей стране наблюдалось благоволение к Польше, был период с 1945 года до конца брежневской золотой осени. Причем тогда совпало властное благоволение – нужно было крепить социалистический лагерь, для чего стирать и стушевывать текущие и бывшие противоречия – и благоволение либерально-фрондерское – Окуджава, Вайда, «Варшавская мелодия», самый веселый барак в лагере социализма. И вместо вековечной вражды «Кабачок «Тринадцать стульев».

    Но ничто благостное не длится долго, и с пришествием нашей и вашей свободы вражда вновь начала расти.

    В мирное брежневское время казалось, что русская ласка в отношении поляков сильно переходит даже и эстетические пределы, что это уже совсем чересчур. Паны Муссялович и Врублевский в «Братьях Карамазовых» – это уже какая-то совершенная фига и карикатура. Причем фига композиционно совсем не обязательная.  Если бы поляков вообще не было в тексте, роман ничего бы не потерял.

    Но вот пришли паны Дуда и Моравецкий, и выяснилось, что это не фига и не карикатура, а самый что ни на есть кондовый и даже фотографический реализм. Может быть, русские писатели XIX века тоже общались с тамошними Моравецкими, и это наложило отпечаток на их творчество?

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