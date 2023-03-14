Нам стоит заниматься собой и работать для победы

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14 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
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В экономике США лопнули надутые после кризиса 2008 года «пузыри»

МВФ допустил влияние краха SVB на глобальную финансовую стабильность Keystone Press Agency/Global Look Press
Финансовый сектор США переживает масштабный кризис: прекращена деятельность сразу двух крупных банков Кремниевой долины. В чем причины их краха, почему эксперты сравнивают текущий кризис с обвалом глобальной финансовой системы в конце нулевых и как эта ситуация отразится на планах Джо Байдена баллотироваться на второй срок? Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как России потеснить НАТО на рынке вооружений

Российская оборонка нуждается во внешней кооперации Евгений Кузьмин/РИА Новости
Страны НАТО сохраняют доминирующее положение на мировом рынке вооружений. И хотя Россия закрепила за собой второе место, расположившись между США и Францией, доля Москвы на рынке неуклонно снижается. В чем заключается причина подобного сокращения, как России потеснить конкурентов из стран НАТО и почему Москве пора задуматься не только об экспорте вооружений, но и об импорте?  Подробности...
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Запад нашел слабое звено среди российских сторонников

Растут не только поставки западного оружия на Украину, но и давление Запада на нейтральные страны Reuters
Страны, которые до последнего времени занимали строго нейтральную позицию в противостоянии между Россией и Западом, стали объектом яростной атаки Брюсселя и Вашингтона. Турция, Венгрия, Индия – и особенно Сербия – подвергаются давлению исключительной силы. Поддадутся ли они на эти угрозы, и если да, какими будут последствия, в том числе и для России? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Нам стоит заниматься собой и работать для победы

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по активизации информационных операций такого рода, а именно по увеличению количества публикаций в западных СМИ о якобы неготовности Киева к наступлению, в действительности подготовка к нему идет полным ходом. Подробности...
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Женщины в современной политике не вдохновляют нимало

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Это одна из священных скрижалей феминизма вообще. Male pig chauvinism в политике (как и в прочих сферах жизни) приносит одни беды, тогда как женское начало всюду благотворно. Подробности...
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Реальность не подчиняется заклинаниям с Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Инициатива Зеленского о переименовании России «проработана» не кем-нибудь, а самим духовным отцом нынешнего киевского режима Адольфом Гитлером. Подробности...
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Крах банков в США. Новый мировой кризис?

Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

Зеленскому стали отказывать в США

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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Андрей Медведев

    Нам стоит заниматься собой и работать для победы

    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    14 марта 2023, 13:56

    Тут сообщают, что якобы в Киеве сомневаются в готовности к наступлению из-за снижения качества войск. Пишет это The Washington Post.

    Так вот в статье утверждается, что неготовность к наступлению связана с потерями среди опытных бойцов и офицеров и с дефицитом вооружения.

    То есть, судя по активизации информационных операций такого рода, а именно по увеличению количества публикаций в западных СМИ о якобы неготовности Киева к наступлению, в действительности подготовка к нему идет полным ходом.

    Во-первых, с техникой у Киева все в порядке. А отсутствие авиации будет компенсировано ударами БПЛА и «Хаймерсов».

    Во-вторых, потери личного состава у ВСУ действительно большие, но, собственно, подготовка новых соединений под стандарты и системы управления НАТО идет без остановки.

    И потому, возможно, вот прямо сейчас у Киева действительно не хватает профессионального личного состава. Ну так он весь на полигонах бегает.

    А статья в Washington Рost написана исключительно для того, чтобы наши «аналитики» и «эксперты» (да и политики, чего уж), привыкшие со времен юности считать, что на BBC, CNN или «Голосе Америки*» говорят только правду, перестали воспринимать угрозу наступления ВСУ всерьез.

    «Да как они пойдут в наступление, если они не готовы, даже Washington Рost про это пишет». Вот я прямо уверен, что мы такие умные рассуждения в ближайшие дни услышим где-нибудь.

    Но реальность совершенно иная. ВСУ погонят в наступление, даже если будут полностью не боеготовы, а воевать им придется с кремневыми ружьями и пороховыми пушками периода Колиивщины. Потому что такова политическая целесообразность.

    Наступление должно стать оправданием обороны Бахмута и диких потерь, основанием для получения нового пакета финансовой помощи, а по замыслу американских аналитиков, наступление (даже если ВСУ убьются об русскую армию и «оркестр») должно ослабить позиции Москвы на внешнем треке. Кроме того, наступление – это не только потери Украины, это и наши потери, и, возможно (по замыслу западных авторов плана), потери территории. Все это потом будут использовать для раскачки внутренних процессов в России.

    Это все не повод для паники, если что. Это просто анализ возможных действий врага, к которым нам стоит быть готовыми. Не факт, что у врага все пойдет гладко, они тоже люди, тоже устают и ошибаются. Но понимать логику действий врага мы обязаны. А расслабляться мы права не имеем.

    Так что согласен с уважаемым коллегой: у нас есть два месяца максимум до наступления противника. И эти два месяца нам, то есть гражданскому обществу, стоит использовать с толком, чтобы успеть обеспечить наших военных всем необходимым. От дронов и антидронов до жгутов и сетей.

    Почему это дело гражданского общества? Ну вот так вышло, что победа – дело общее. Да, спасибо, я в курсе, что все необходимое у всех везде есть. Но если присмотреться, то окажется, что все есть не везде. И не у всех. И кое-чего все же не хватает. А чего-то и вовсе нет.

    Нам самое главное не читать по утрам американских газет, а если читать, то не думать, что чего-то не хватает у противника. Даже если и так, то это его проблемы.

    А нам стоит заниматься собой и работать для нашей победы.

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