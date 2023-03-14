Нам стоит заниматься собой и работать для победы

Тут сообщают, что якобы в Киеве сомневаются в готовности к наступлению из-за снижения качества войск. Пишет это The Washington Post.

Так вот в статье утверждается, что неготовность к наступлению связана с потерями среди опытных бойцов и офицеров и с дефицитом вооружения.

То есть, судя по активизации информационных операций такого рода, а именно по увеличению количества публикаций в западных СМИ о якобы неготовности Киева к наступлению, в действительности подготовка к нему идет полным ходом.

Во-первых, с техникой у Киева все в порядке. А отсутствие авиации будет компенсировано ударами БПЛА и «Хаймерсов».

Во-вторых, потери личного состава у ВСУ действительно большие, но, собственно, подготовка новых соединений под стандарты и системы управления НАТО идет без остановки.

И потому, возможно, вот прямо сейчас у Киева действительно не хватает профессионального личного состава. Ну так он весь на полигонах бегает.

А статья в Washington Рost написана исключительно для того, чтобы наши «аналитики» и «эксперты» (да и политики, чего уж), привыкшие со времен юности считать, что на BBC, CNN или «Голосе Америки*» говорят только правду, перестали воспринимать угрозу наступления ВСУ всерьез.

«Да как они пойдут в наступление, если они не готовы, даже Washington Рost про это пишет». Вот я прямо уверен, что мы такие умные рассуждения в ближайшие дни услышим где-нибудь.

Но реальность совершенно иная. ВСУ погонят в наступление, даже если будут полностью не боеготовы, а воевать им придется с кремневыми ружьями и пороховыми пушками периода Колиивщины. Потому что такова политическая целесообразность.

Наступление должно стать оправданием обороны Бахмута и диких потерь, основанием для получения нового пакета финансовой помощи, а по замыслу американских аналитиков, наступление (даже если ВСУ убьются об русскую армию и «оркестр») должно ослабить позиции Москвы на внешнем треке. Кроме того, наступление – это не только потери Украины, это и наши потери, и, возможно (по замыслу западных авторов плана), потери территории. Все это потом будут использовать для раскачки внутренних процессов в России.

Это все не повод для паники, если что. Это просто анализ возможных действий врага, к которым нам стоит быть готовыми. Не факт, что у врага все пойдет гладко, они тоже люди, тоже устают и ошибаются. Но понимать логику действий врага мы обязаны. А расслабляться мы права не имеем.

Так что согласен с уважаемым коллегой: у нас есть два месяца максимум до наступления противника. И эти два месяца нам, то есть гражданскому обществу, стоит использовать с толком, чтобы успеть обеспечить наших военных всем необходимым. От дронов и антидронов до жгутов и сетей.

Почему это дело гражданского общества? Ну вот так вышло, что победа – дело общее. Да, спасибо, я в курсе, что все необходимое у всех везде есть. Но если присмотреться, то окажется, что все есть не везде. И не у всех. И кое-чего все же не хватает. А чего-то и вовсе нет.

Нам самое главное не читать по утрам американских газет, а если читать, то не думать, что чего-то не хватает у противника. Даже если и так, то это его проблемы.

А нам стоит заниматься собой и работать для нашей победы.

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