Рыцарственный Путин и брехливый Нафталий

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7 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 08:50  |  vz.ru
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Россия выходит в лидеры по экспорту еще одного продукта питания

Россия подвинет Украину на мировом рынке подсолнечного масла Гавриил Григоров/ТАСС
Россия может стать мировым лидером по экспорту не только пшеницы, но и подсолнечного масла в 2022-2023 сельхозгоду, ожидает Минсельхоз США. До сих пор первое место цепко удерживала Украина. Как России удается выйти вперед и зачем Украина вместо подсолнечного масла стала экспортировать семена подсолнечника, то есть вместо готового продукта – сырье?  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Украина лишается «третьего столпа» обороны в Донбассе

После взятия Соледара и успехов в Артемовске российским военным предстоит битва за Северск РИА Новости
Российские военные заняли выгодные рубежи в районе Северска в ДНР, который получает все более важное значение. По некоторым данным, в ближайшее время этот город окажется в эпицентре боевых действий. Почему ему отведена роль «третьего столпа» обороны ВСУ и как могут развиваться дальнейшие события в случае успеха ВС России? Подробности...
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Украина доводит поляков до полного разорения

Многим полякам теперь не по карману самые простые продукты EPA/TASS
«Мы злимся, потому что считаем каждый грош». Такими словами поляки комментируют рекордный взлет цен, который они каждый день видят в магазинах. Сами эти магазины между тем закрываются, и то же самое грозит и фермерским хозяйствам Польши. Люди нищают и начинают экономить на самых обычных вещах. Причем здесь, казалось бы, Украина? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Рыцарственный Путин и брехливый Нафталий

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В самом дурацком положении оказывается бывший израильский премьер. Так ли все было, как он рассказывает, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии. Подробности...

Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире. Подробности...
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Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польский шляхтич Хмельницкий отдал – польский президент Дуда заберет? Давайте будем серьезными. Украина под опереточным руководством хунты Зеленского ближе к Полтаве, чем к Переяславу, а сам Зеленский – не Хмельницкий и даже не Мазепа. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
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    Максим Соколов

    Рыцарственный Путин и брехливый Нафталий

    Максим Соколов
    публицист
    		7 февраля 2023, 08:50

    Война способствует крайнему умножению интриг, а равно и вранья – причем со всех сторон. Нынешняя СВО – не исключение. И особо проявляется интриганский дар не столько у державных вождей, которые на театре военных действий употребляют последний довод королей, сколько у тех, кто непосредственного участия в кампании не принимает. См. пример Макрона, который каждой бочке затычка.

    Иногда тут надувание щек с целью набить себе цену. Иногда просто комплекс сплетника, который не в силах держать при себе жгучую тайну – так его распирает. Вспомним цирюльника, который не мог не поделиться тем, что у царя Мидаса ослиные уши. Тут не расчет, а простое недержание.

    Какие мотивы были у предыдущего израильского премьера Нафталия Беннета, правившего всего год (с 13 июня 2021 по 1 июля 2022 г.) точно сказать трудно. Но в приступе недержания он на своем Youtube-канале записал пятичасовое выступление в жанре интервью. Где самым интересным был рассказ о том, как В. А. Зеленский год назад опасался, что В. В. Путин наложит на него руки, и просил Нафталия, чтобы тот убедил В. В. Путина этого не делать.

    Как утверждает Беннет, после этой просьбы он встретился с президентом России. «Но в какой-то момент, спустя три-четыре часа с начала встречи, я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского". И тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского».

    Тогда израильский премьер позвонил в потаенный бункер, где скрывался В. А. Зеленский, и передал ему содержание разговора с В. В. Путиным. «Зеленский спросил меня: "Ты уверен?" Я ответил: "На 100%. Путин не собирается вас убивать». После чего В. А. Зеленский вышел из подвала, вернулся на Банковую и записал видео из своего кабинета», в котором заявил, что ничего не боится.

    Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Что называется, Se non è vero, è ben trovato. И особенно хорошо придумано, поскольку тут оказываются замараны все. И Зеленский, и Путин, и сам рассказчик Нафталий. Пожалуй, в минимальной степени оказывается замаран Зеленский. Не потому, что в этой истории он выглядит древним героем – выглядит он таким, каков он есть. Но поскольку в широких массах и так крепко убеждение, что он фигляр презренный, рассказ Нафталия ничего особенного к этому убеждению не прибавил.

    Неприятнее тут В. В. Путину. На первый взгляд, что же порочащего в сообщении, что он – правитель рыцарственный. Ведь в старые времена на войне (и дни мира тоже) покушение на убийство враждебного правителя считалось делом негодным. Одно дело победить на поле брани, другое дело – послать тайного убийцу. C'est ne pas chevaleresque. Можно, конечно, сослаться на пример англичан, организовавших апоплексический удар Павлу Петровичу. Но разве мы англосаксы какие-нибудь? Фу такими быть.

    Но, с другой стороны, рыцарственное отношение к неприятелю (тем более к отвратительно свидомому) может быть объявлено патриотами-всепропальщиками неуместным в условиях жестокого противостояния.

    Но в самом дурацком положении оказывается бывший израильский премьер. Так ли все было, как он рассказывает, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии. И сугубо, и трегубо – при посредничестве, когда третье лицо обсуждает с противоборствующими сторонами самые деликатные материи. Например, убивать ли Зеленского.

    Макрон уже попробовал рассказывать о содержании конфиденциальных бесед. В результате, когда сын Франции желает еще о чем-нибудь побеседовать, кремлевская прислуга сообщает: «Барин велели сказать, что их нет дома». Такова обидная участь звонаря. А ведь в беседах с Макроном речь все-таки не шла о совсем уже интимных делах. Тогда как в беседах с Нафталием шла.

    Что позволяет предсказать исход его будущих попыток поучаствовать в большой политике – тем более в политике военного времени. Таких не берут ни космонавты, ни в переговорщики. Ибо самая первая заповедь легата – «Не <свисти> много, <свисти> мало».

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