  • Новость часаПутин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    17 декабря 2023, 10:44 Мнение

    Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Банк России спасает экономику от перегрева
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    Макрона высмеяли из-за «ответа» Путину
    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен

    На Украине набирает обороты конфликт внутри элиты. Противостояние между ЗЕкомандой и командой главкома ВСУ Валерия Залужного вышло в публичную плоскость.

    Это произошло после того, как в ноябре Залужный сказал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. После начались информационные атаки на него, особенно старалась депутат Марьяна Безуглая, которая без приказа главы Офиса президента Андрея Ермака не решилась бы на критику главкома. Украинские СМИ утверждают, что в Офисе Зеленского рассматривают возможность отставки Залужного.

    Но конфликт у ЗЕкоманды сейчас не только с военными. Недавно по приказу СБУ из Киева за границу не выпустили экс-президента Петра Порошенко – якобы тот на форуме консервативных партий хотел встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном.  Этот факт не только унизил Порошенко, но и продемонстрировал трусость ЗЕкоманды. Власть боится, что западные политики за спиной Зеленского и Ермака смогут договориться с другими украинскими политическими персонажами о свержении нынешнего президента. Ведь в его окружении понимают, что успеха нет нигде – ни на военном направлении, ни в дипломатии, ни в экономике. Владимир Зеленский находится в ситуации Акеллы, который промахнулся – с той разницей, что настоящим вожаком стаи он никогда и не был. Это осознают и его оппоненты. Мэр Киева Владимир Кличко завуалированно поддержал в конфликте Залужного. Он сказал о ситуации на фронте: «Мы можем с эйфорией лгать нашим людям и партнерам. Но вечно делать это мы не можем».

    Власть пытается удержать ситуацию террором и репрессиями. Один из критиков режима Зеленского, депутат Александр Дубинский, арестован и несколько раз был избит сокамерниками. Причем информация о насилии над арестованным тут же стала достоянием общественности, хотя официальные власти отрицают факт избиения. Но, думается, это часть информационной кампании Ермака, который так посылает сигнал оппонентам: не просто будете сидеть в тюрьме, вас ждет ад. Убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы СБУ, вероятно, тоже является частью политики террора Зеленского-Ермака против критиков режима.

    Есть мнение, что какие бы ни были разногласия между украинскими политиками не выгодны американцам и они в конце концов всех заставят помириться и действовать в интересах Вашингтона. В качестве доказательства приводятся примеры из периода правления Порошенко. Тогда МВД было в шаге от войны с Правым сектором* (организация, запрещенная в РФ) в ходе так называемого Мукачевского инцидента. Но американцы вмешались, и все успокоились. У Порошенко были конфликты с тогдашним премьером Арсением Яценюком, губернатором Днепропетровской области олигархом Игорем Коломойским, с главой МВД Арсеном Аваковым. Но всегда в той или иной степени арбитром в конфликтах выступало посольство США в Киеве, оно разводило соперников по углам. Михомайдан, инициированный экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, это, скорее всего, был проект американцев – чтобы надавить на Порошенко в вопросе создания антикоррупционного суда. Этот проект сами же американцы и свернули, когда Саакашвили начал выходить из-под контроля.

    Правда, во времена правления Порошенко в самих США не было политического кризиса, какой существует сейчас. Администрация Белого дома значительно ослаблена противостоянием с республиканцами и геополитическими процессами – такими, как конфликт на Ближнем Востоке и вероятная война в Латинской Америке. Это значительно снижает способность решать внутриполитические конфликты на Украине.

    Возможно, в Вашингтоне полагают, что контролируют ситуацию. Но история утверждает обратное. В 1657 году русское правительство тоже полагало, что контролирует ситуацию в Гетманщине. Тогда гетманом был провозглашен Иван Выговский, но ряд могущественных казацких вождей во главе с полковником Мартыном Пушкарем его власть не признала. Все шло к гражданской войне. Посол из Москвы боярин Богдан Хитров встретился с обоими оппонентами. Выговского он утвердил гетманом, а Пушкаря одарил богатыми подарками от царя, после чего уехал, уверенный, что все решил. Но вскоре Выговский и Пушкарь взялись за оружие, началась кровавая междоусобная война, которая стала первым актом исторической эпохи под названием Руина. Выговский вышел победителем из противостояния и вскоре переметнулся к полякам. Затем все гетманы и полковники времен Руины ставили свои амбиции и желание властвовать превыше всего. Никто не хотел быть вторым, только первым.

    В начале 20 века история повторилась. В эпоху Центральной рады и правления гетмана украинские политики боролись за увеличение и удержание власти, принося в жертву этой цели интересы населения. Продовольствие насильно отбиралось у крестьян и вывозилось в Германию. И, конечно, политиканы при помощи интриг боролись друг против друга. Особенно это проявилось во времена Директории. Два директора – Симон Петлюра и Владимир Винниченко – на публике демонстрировали полное единство и взаимопонимание. Но на самом деле ненавидели друг друга. Петлюра не мог забыть Винниченко, что тот при помощи интриг лишил его министерского поста еще во времена Центральной рады. Однажды руководители Украины, по слухам, даже подрались, помощникам пришлось их растаскивать. В конце концов Петлюра одержал победу, Винниченко уехал за границу.

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас. Власть ЗЕкоманды ослабла, у западных патронов много своих проблем. А 31 марта 2024 года должны пройти выборы президента Украины, которых не будет. После этой даты легитимность Зеленского станет очень и очень сомнительной.

    Другие материалы автора


    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    ПВО сбила 33 дрона ВСУ над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями
    В Марьинке найдено посмертное послание погибшего российского солдата
    Sky News: Прямая линия Путина отразила успех российской армии в зоне СВО
    Первый ночной FPV-дрон «Гастелло» применили в зоне СВО
    Киев и Бухарест решили 20-летний спор вокруг канала «Дунай – Черное море»
    В Приморье мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского
    В Москве задержали захотевшего избить беременную русскую женщину рэпера

    Банк России спасает экономику от перегрева

    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда США научатся уважать Россию

    На большой пресс-конференции Владимир Путин затронул один из ключевых вопросов внешней политики – взаимоотношения России с Соединенными Штатами. А точнее, их будущее. При каких условиях они могли бы восстановиться и когда США научатся уважать своих международных партнеров? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия заставляет Украину менять военную стратегию

    По мнению немецких экспертов, в следующем году ВСУ хотят повторить контрнаступление. На это, в частности, указывает список вооружений, которые Киев запрашивает у США. Источники в ВСУ говорят о якобы смене стратегии на «контролируемое отступление» с последующим «перехватом инициативы». Российские наблюдатели ожидают в следующем году большие перемены на фронте, так как противник еще не сломлен, но попытка повторного «контрнаступа» ВСУ обречена на провал. Подробности

    Перейти в раздел

    Русских жителей Латвии запугивают пожизненным заключением

    Латвия вводит возможность наказания вплоть до пожизненного заключения за «антилатвийскую деятельность». «Общий чатик, который покажется представителям власти «антилатвийской деятельностью», может присесть с конфискацией», объясняют латвийские наблюдатели. Впрочем, есть и правильная «антилатвийская деятельность» – та, что направлена против русского населения этой страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Президенту США закрыли выход из НАТО

      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

    • Урсула подавила бунт против Зеленского

      Вопреки всем ожиданиям, станы ЕС все-таки проголосовали за то, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для того Урсуле фон дер Ляйен пришлось сломать через колено Австрию, Словакию и Венгрию, премьера которой, Виктора Орбана, отправили за кофе, чтобы он не помешал большому делу. Что вообще происходит?

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............