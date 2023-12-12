Залужного топят с помощью «бессмысленной бойни» в Крынках

Tекст: Евгений Крутиков

Все последние недели «создание ВСУ плацдарма» на восточном берегу Днепра подавалось украинскими и западными СМИ исключительно в героическом тоне. Кроме того, сам факт появления данного плацдарма был едва ли не единственным свидетельством продвижения противника за последнее время.

И вдруг не так давно некоторые западные, а вслед за ними и киевские издания резко сменили тон. Теперь «плацдарм в Крынках» объявлен бессмысленной бойней. Командованию ВСУ напоминают о постоянных потерях без какого-либо реального продвижения. Что же произошло?

Примерно полтора месяца назад части морской пехоты противника смогли переправиться через Днепр в районе села Крынки (Херсонская область). Десант изначально выглядел как диверсия, а не попытка где-то закрепиться, поскольку проводился малыми силами и ограниченными плавсредствами без поддержки бронетехники.

Никаких организованных десантных средств у ВСУ нет, используются в основном британские надувные катера «Зодиак». Дебют «Зодиаков» случился еще во время Фолклендской войны. Потопить их можно пулеметной очередью. Потому переброска подкреплений проводилась и проводится только ночью. Был момент, когда ВСУ удалось на несколько дней наладить организованную переправу и довезти до Крынок пару танков.

«Плацдарм» быстро превратился в тир для артиллерии и авиации ВС РФ. На него полетели и ФАБы и мины сверхтяжелых «Малок», и снаряды от «Солнцепеков», и вообще все что можно. Началась контрбатарейная игра, а небо над Крынками посерело из-за обилия дронов. ВС РФ быстро научились отлавливать одинокие лодочки противника прямо на воде и топить их вместе с десантниками обычными гранатами («сбросами»).

Изменение погоды (Днепр постепенно замерзает, начинает идти снег) сильно на ход событий не повлияло. ВСУ с мазохистским упорством продолжают на лодочках и даже плотах переправлять в Крынки очередную партию смертников. Там их просто уничтожают – и все повторяется. Обратная эвакуация погибших и раненых, мягко говоря, затруднена. Братская могила, а не Крынки.





Единственное, что не позволяет просто стереть украинский десант в пыль окончательно и навсегда, – это беспрецедентная активность дронов и РЭБ противника. Такое впечатление, что удержание этого псевдоплацдарма стало слишком уж важно для части командования ВСУ, раз туда стянули в таких количествах столь дефицитные системы РЭБ и целую эскадрилью БПЛА.

Почему командование ВСУ выбрало именно Крынки для организации бесконечного «эшелона смертников»? Перед Крынками расположена лесопосадка, что для этой местности редкость. Возможно, замысел командования ВСУ был в том, чтобы закрепиться в селе, а затем усилить позицию за счет занятия лесопосадки. А затем попробовать прорываться к двум автодорогам – на Мелитополь и в Крым (на Армянск).

Десант на левый берег Днепра (до него у Антоновского моста) увязывался в ВСУ с общей концепцией «контрнаступа». Изначально, видимо, предполагалось, что десанты отвлекут какое-то количество российских резервов от направления главного удара.

Затем, если все будет развиваться для ВСУ положительно, плацдарм уже мог перерасти в новое направление «контрнаступа» в сторону Крыма. Но затем все, как известно, «контрнаступ» полностью провалился, вместо одного главного направления удара у ВСУ появилось сразу три, а под Купянском ВСУ и вовсе перешли к обороне. А «плацдарм» остался.

По военной науке удержание плацдарма на берегу крупной водной преграды возможно и даже допустимо при крупных потерях, если сохраняется стратегический смысл его поддержания. Но такое коллективное самоубийство, жертва частью сил допустимо только в том случае, если сохраняется хотя бы теоретическая возможность через некое разумное время этот плацдарм использовать по назначению. К тому же он должен быть достаточен по площади и допускать возможность переброски туда требуемого для будущего наступления запаса сил и средств.

Ни одному из этих критериев Крынки не соответствуют. Тогда зачем это все? И почему только сейчас в Киеве и на Западе заговорили о странности этой истории?

Для контраста: никто в Киеве не говорит об оставлении Авдеевки, потому что Зеленский сказал, что ее будут удерживать, «как Бахмут».

А между тем положение гарнизона Авдеевки практически безнадежно, но никто даже не заикается о выводе оттуда почти 15 тыс. человек ВСУ. А Крынки с его «гарнизоном» менее 100 человек – видите ли, трагедия.

Все дело в том, что «плацдарм» в Крынках – последнее, что осталось от плана «контрнаступа», с которым, как известно, ассоциируется и главком ВСУ Залужный. Не исключено, что публичное признание бессмысленных потерь украинской прессой является одним из эпизодов внутриполитической борьбы с Залужным как возможным кандидатом в президенты страны.

Залужный был автором этого плана, сейчас он отказывается выводить с плацдарма остающиеся там части и закачивает новые – значит, он вовсе не такой «победитель России», как считает значительная часть украинского общества. А вовсе наоборот, создатель «бессмысленной бойни» в Крынках. Примечательно, что украинскими изданиями, заговорившими о «трагедии в Крынках», стали газеты, непосредственно связанные с офисом президента Зеленского.