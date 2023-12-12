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Залужного топят с помощью «бессмысленной бойни» в Крынках
«Бессмысленная бойня». Такую оценку происходящему на плацдарме, созданном ВСУ на левом берегу Днепра, дают сами же украинские пропагандисты. Они считают, что командование ВСУ бросает своих солдат на верную смерть. Однако есть основания полагать, что с собственно военными событиями данные высказывания СМИ киевского режима связаны мало.
Все последние недели «создание ВСУ плацдарма» на восточном берегу Днепра подавалось украинскими и западными СМИ исключительно в героическом тоне. Кроме того, сам факт появления данного плацдарма был едва ли не единственным свидетельством продвижения противника за последнее время.
И вдруг не так давно некоторые западные, а вслед за ними и киевские издания резко сменили тон. Теперь «плацдарм в Крынках» объявлен бессмысленной бойней. Командованию ВСУ напоминают о постоянных потерях без какого-либо реального продвижения. Что же произошло?
Примерно полтора месяца назад части морской пехоты противника смогли переправиться через Днепр в районе села Крынки (Херсонская область). Десант изначально выглядел как диверсия, а не попытка где-то закрепиться, поскольку проводился малыми силами и ограниченными плавсредствами без поддержки бронетехники.
Никаких организованных десантных средств у ВСУ нет, используются в основном британские надувные катера «Зодиак». Дебют «Зодиаков» случился еще во время Фолклендской войны. Потопить их можно пулеметной очередью. Потому переброска подкреплений проводилась и проводится только ночью. Был момент, когда ВСУ удалось на несколько дней наладить организованную переправу и довезти до Крынок пару танков.
«Плацдарм» быстро превратился в тир для артиллерии и авиации ВС РФ. На него полетели и ФАБы и мины сверхтяжелых «Малок», и снаряды от «Солнцепеков», и вообще все что можно. Началась контрбатарейная игра, а небо над Крынками посерело из-за обилия дронов. ВС РФ быстро научились отлавливать одинокие лодочки противника прямо на воде и топить их вместе с десантниками обычными гранатами («сбросами»).
Изменение погоды (Днепр постепенно замерзает, начинает идти снег) сильно на ход событий не повлияло. ВСУ с мазохистским упорством продолжают на лодочках и даже плотах переправлять в Крынки очередную партию смертников. Там их просто уничтожают – и все повторяется. Обратная эвакуация погибших и раненых, мягко говоря, затруднена. Братская могила, а не Крынки.
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Единственное, что не позволяет просто стереть украинский десант в пыль окончательно и навсегда, – это беспрецедентная активность дронов и РЭБ противника. Такое впечатление, что удержание этого псевдоплацдарма стало слишком уж важно для части командования ВСУ, раз туда стянули в таких количествах столь дефицитные системы РЭБ и целую эскадрилью БПЛА.
Почему командование ВСУ выбрало именно Крынки для организации бесконечного «эшелона смертников»? Перед Крынками расположена лесопосадка, что для этой местности редкость. Возможно, замысел командования ВСУ был в том, чтобы закрепиться в селе, а затем усилить позицию за счет занятия лесопосадки. А затем попробовать прорываться к двум автодорогам – на Мелитополь и в Крым (на Армянск).
Десант на левый берег Днепра (до него у Антоновского моста) увязывался в ВСУ с общей концепцией «контрнаступа». Изначально, видимо, предполагалось, что десанты отвлекут какое-то количество российских резервов от направления главного удара.
Затем, если все будет развиваться для ВСУ положительно, плацдарм уже мог перерасти в новое направление «контрнаступа» в сторону Крыма. Но затем все, как известно, «контрнаступ» полностью провалился, вместо одного главного направления удара у ВСУ появилось сразу три, а под Купянском ВСУ и вовсе перешли к обороне. А «плацдарм» остался.
По военной науке удержание плацдарма на берегу крупной водной преграды возможно и даже допустимо при крупных потерях, если сохраняется стратегический смысл его поддержания. Но такое коллективное самоубийство, жертва частью сил допустимо только в том случае, если сохраняется хотя бы теоретическая возможность через некое разумное время этот плацдарм использовать по назначению. К тому же он должен быть достаточен по площади и допускать возможность переброски туда требуемого для будущего наступления запаса сил и средств.
Ни одному из этих критериев Крынки не соответствуют. Тогда зачем это все? И почему только сейчас в Киеве и на Западе заговорили о странности этой истории?
Для контраста: никто в Киеве не говорит об оставлении Авдеевки, потому что Зеленский сказал, что ее будут удерживать, «как Бахмут».
А между тем положение гарнизона Авдеевки практически безнадежно, но никто даже не заикается о выводе оттуда почти 15 тыс. человек ВСУ. А Крынки с его «гарнизоном» менее 100 человек – видите ли, трагедия.
Все дело в том, что «плацдарм» в Крынках – последнее, что осталось от плана «контрнаступа», с которым, как известно, ассоциируется и главком ВСУ Залужный. Не исключено, что публичное признание бессмысленных потерь украинской прессой является одним из эпизодов внутриполитической борьбы с Залужным как возможным кандидатом в президенты страны.
Залужный был автором этого плана, сейчас он отказывается выводить с плацдарма остающиеся там части и закачивает новые – значит, он вовсе не такой «победитель России», как считает значительная часть украинского общества. А вовсе наоборот, создатель «бессмысленной бойни» в Крынках. Примечательно, что украинскими изданиями, заговорившими о «трагедии в Крынках», стали газеты, непосредственно связанные с офисом президента Зеленского.