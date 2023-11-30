Здравых политиков в Европе становится больше

Когда мы говорим о тех в европейской политике, кто время от времени вспоминает, что Россия никуда не делась и вообще-то придется рано или поздно с ней восстанавливать отношения, надо понимать, что есть риск погрузиться в wishful thinking – то есть выдавать желаемой за действительное. Потому что большая часть местной аудитории, а также, прости господи, политологов, немного не понимает, как относится средний европеец к России. Ответ: все что знает обычный человек про Россию – это то, что ему с 1900 года объясняют газеты, которые он прочитал в кафе. А про что-то думать самому ему абсолютно не с руки.

Обычный европеец озабочен только собой, своей работой, своей квартиркой и тем, чтобы ему не повышали цену за коммуналку и не увеличивали налоги, потому что дальше уже некуда. Всё. Они в принципе даже не задумываются о том, насколько Россия гигантская страна (впрочем, как и те в России, кто никогда не выезжал за пределы МКАД), ментально масштабируют Россию до размеров своих лихтенштейнов. Потому что иначе можно сойти с ума. Или выйти из зоны комфорта. А это европейцу просто нереально сделать.

Про Россию надо знать одно – там, за забором, живут дикие люди, последовательно исторически: дикие казаки царя, потом кровавые жидо-большевики Ленина, потом дикие орды Сталина, потом красные зомби Хрущева, потом убийцы афганцев Брежнева, потом голодные абстиненты Горбачева, потом орды мешочников Ельцина, а теперь опять воинственные орды бурятов. Всё. Других вариантов нет. Больше века другого нарратива для европейца не существует. И он вызывает только одну реакцию – страх. И желание максимально отгородиться от полчищ, которые прямо после завтрака и построения на плацу начинают военный поход на Запад за цивилизацией и настоящими унитазами. А если они до сих пор не заполонили уютный мир европейского сада (цитата из Борреля), то спасибо за это НАТО и какой-нибудь правящей партии.

Тем временем садик заполонили совсем другие люди, но про это нельзя говорить, потому что расизм. И пока эти люди вдруг не стали ходить с палестинскими флагами, как враждебную силу их было рассматривать запрещено. А Россия – идеальный, вековой образ врага, так что очень удобно. И от нее очень легко отгораживаться, сидя в венском кафе «Веймар», в городе, который стоит только потому, что проклятый Сталин лично запретил сносить его с лица Земли – как с воздуха, так и тяжелой артиллерией. А сносили – американцы с англичанами, но про это не надо вспоминать.

Но есть еще продвинутые граждане-типа-политики, которые примерно понимают, что Россия – слон, который не сдвинется с места. Он топочет своими слоновьими ногами, пыхтит и иногда трубит, но из песочницы никуда не уходит. И если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор слона не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата. А ведь если послушать вековую пропаганду, то именно такой нарратив им и предлагают минимум сто лет. То есть просто всегда. На пару лет они притихли, пока войска – победители Гитлера стояли в центре Европы, а потом опять начали. А сегодня и вообще этот поход им предлагают рассматривать как сталинскую оккупацию Европы. Ни про какое «освобождение» давно уже речи нет.

Поэтому в России принято благосклонно рассматривать политиков, которые хоть как-то держатся в рамках здравого смысла и психического здоровья. Тут возможны несколько подходов к проблеме. Один из них – сразу озвучить мысль о том, что пора восстанавливать общение с Россией прямо сейчас. На некоторых территориях эта мысль выглядит неприемлемой, например, в Финляндии, где они только начали строить заборчик и перекрывать пограничные переходы, поэтому глаза политиков оловянные. А вот во Франции – вполне.

Западу следует прекратить идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Москвой, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся!» – сказал он. Филиппо заявил о необходимости вести диалог с Россией и забыть о президенте Украины Владимире Зеленском.

Я лично не знаю, кто такой мсье Филлипо, но сразу видно политика старой школы, когда еще международную политику не путали со срачем в соцсетях. А ядерную войну с компьютерной игрой. Есть политики, которые на практике воплощают идею диалога с Москвой – и это не только Виктор Орбан. А вот, например, бывшая звезда партии Linke из ФРГ, а нынче звезда сама по себе, да еще и с собственной партией – Сара Вагенкнехт – устраивает уже второй марш по Берлину за мир.





На фоне того, как министр обороны страны Борис Писториус говорит, что «Германия должна стать готовой к войне ввиду угрозы, возникшей после нападения России на Украину». Отметим, что слово «война» в немецких речах должно быть исключено раз и навсегда именно по итогам деятельности немецкого политического класса года эдак с 1945-го. А навязчивая милитаризация Германии и ее индустрии говорит только о том, что нынешний политический класс Германии тоже немного не в себе.

Нынешний призыв к германским демонстрациям под лозунгом «Нет войнам – прекратите безумие вооружений – формируйте будущее мирно и справедливо» был поддержан левыми политиками, профсоюзными деятелями и некоторыми деятелями искусства.

Зарегистрировалось на них 10 тыс. человек официально. Но судя по тому, что на следующий день доблестные немецкие газеты не опубликовали ни одной фоточки с демонстрации, там было гораздо больше народу. А в первый раз было 100 тысяч, на минуточку. Помимо Сары Вагенкнехт, которая недавно основала собственный альянс, протест также поддерживают левые политики Грегор Гизи и Дитмар Барч.

Смысл разговора о мире для немецких политиков в том, что это лишь первый шаг к представлению публике свеженькой мысли о том, что Россия никуда не денется и с ней лучше разговаривать, чем угрожать или того хуже – воевать. Вы не ослышались – именно «воевать», потому что во многом с подачи пропагандистов украинского режима тут СМИ на голубом глазу постоянно объясняют, что Украина – это «последний рубеж», после которого Москва обязательно ринется в Германию, предварительно сравняв Польшу с землей.

Даже учитывая тот факт, что последний раз Польшу сравняла с Землей именно Германия, а кровавый диктатор Сталин отдал ей столько земли, что она и мечтать не могла (про Штеттин слыхали?), у психически нормального человека всегда вопрос: «А зачем?». Ответ «за унитазами и микроволновками» не засчитывается по понятным причинам.

Поэтому приходится в волнах милитаристского безумия Европы искать хоть какие-то здравые голоса. Хорошо, что их становится все больше.