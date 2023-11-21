Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

Десять лет назад, в конце ноября 2013 года, стартовал Евромайдан, который закончился государственным переворотом. Его последствия сегодня в большей или меньшей степени влияют на весь мир. Результатом переворота являются СВО, обострение политических противоречий внутри США и ЕС, экономическая и политическая деградация Украины.

Мог ли Майдан пойти по другому пути? Предотвратило бы это войну Украины с Донбассом и, как следствие того конфликта, СВО? История, конечно, не имеет сослагательного наклонения, но все-таки...

Сегодня можно назвать исторического персонажа, чьи действия и бездействие максимально повлияли на то, что Евромайдан вообще возник и закончился переворотом. Это экс-президент Украины Виктор Янукович. В 2012 году он по традиции, заложенной еще Леонидом Кучмой, пытался усидеть на двух стульях, быть одинаково хорошим как для Запада, так и для России. В конце концов Янукович и его приближенные решили заключить соглашение об ассоциации с ЕС. Почему? Вероятно, советники убедили его, что так он сможет стать популярным на западе и севере Украины, где его рейтинг был очень низкий. Возможно, на Януковича давили из Вашингтона и Брюсселя, угрожая арестовать на Западе банковские счета, принадлежащие семье Януковича и его приближенным.

Представители как бы пророссийской Партии регионов в унисон с антироссийскими оранжевыми политиками рассказывали о том, какая чудесная жизнь будет у украинцев после ассоциации с ЕС. Хотя экономисты предупреждали, что сближение с ЕС уничтожит многие отрасли экономики Украины, прежде всего – промышленность. Когда же в окружении Януковича осознали всю опасность, которую несет сближение с ЕС, и отложили подписание договора об ассоциации, многие люди посчитали себя обманутыми – они решили, что у них отбирают шанс на хорошую жизнь. Такие настроения стали прекрасным фундаментом для Евромайдана. Собственно, фундаментом для него могло послужить все что угодно – западным кураторам надо было ускоренно превращать Украину в анти-Россию.

Сначала Янукович игнорировал протестующих. Видимо, окружение убедило его, что все само рассосется. Затем шел на уступки бунтовщикам. Например, отправил в отставку премьер-министра Николая Азарова. Но это Януковичу не помогло. Мог ли он не допустить последующих событий? Да, мог.

19 февраля 2014 года Служба безопасности Украины объявила о начале проведения антитеррористической операции в связи с тем, что на Западной Украине были захвачены тысячи единиц оружия. Это могло все изменить, Майдан в Киеве и другие майданы поменьше можно было зачистить силой – и жестко. Но Янукович отменил операцию – судя по всему, на него надавили из Вашингтона. В частности, тогдашний вице-президент США Джо Байден в своих мемуарах вспоминает, что несколько раз звонил Януковичу в 2013-2014 годах и требовал не применять силу против майдановцев.

Потом у экс-президента был шанс возглавить сопротивление Новороссии бунтовщикам. 22 февраля 2014 года в Харькове состоялся съезд представителей власти и депутатов юго-востока Украины, Янукович был в городе, делегаты его ждали, но он не явился на мероприятие. После чего большинство представителей Партии регионов решило признать государственный переворот и даже помочь новой власти бороться с недовольными.

Янукович оказался человеком, для которого личный комфорт был важнее судьбы его страны и соотечественников. И это очень способствовало победе бунтовщиков.

Евромайдан смог продержаться до конца февраля 2014 года только благодаря постоянным провокациям. Так, после 21 ноября на митинги в Киеве вышли 2 тыс. человек, 24 ноября – максимум 50 тыс. Стало понятно, что это потолок, больше людей в поддержку евроинтеграции на улицы не выйдет. И тут, как по взмаху волшебной палочки, 30 ноября происходит разгон палаточного городка, причем спецназовцы обходятся с протестующими довольно жестко. Бойцы «Беркута» утверждали, что их спровоцировали. Но разгон вызвал огромный общественный резонанс и придал новый импульс протестам.

К концу января 2014 года Майдан превратился в фарс. Бунтовщики прыгали, пели, загадили центр Киева. Среди лидеров Майдана не было единства. И снова происходит обострение. Янукович отправляет Азарова в отставку, что прыгуны воспринимают как свою победу, Майдан получает новый импульс. А затем всем известные события конца февраля, когда провокаторы применили огнестрельное оружие против полиции, а по ним и спецназовцам стреляли снайперы. По одной из самых популярных версий, стрелки были направлены экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Хотя понятно, что и он, и люди с Майдана, которые координировали их работу, выполняли приказы западных спецслужб и политиков.

На каждом этапе, когда казалось, что Евромайдан вот-вот выдохнется, происходило некое кровавое событие, которое вдыхало в акции протеста новую жизнь. Американцы и в меньшей степени европейцы все время подливали масло в огонь Майдана, пока он не разгорелся до адского пламени.

Метания Януковича и его приближенных, эффективность и человеконенавистничество западных режиссеров бунта были главными факторами, которые предопределили успех Евромайдана. Но если бы Майдан «сдулся», то войны в Донбассе и СВО не было бы?

Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Основные причины, которые привели к войне, никуда бы не делись. Во-первых, Украина соткана из очень разнородных земель с разной историей и менталитетом. Сгладить противоречия между территориями могла бы федерализация и признание региональной идентичности жителей Украины. Но киевские политики всячески этому противодействовали, так как не хотели делиться финансовыми ресурсами и властью с представителями регионов. А идеологи украинского национализма мечтали перековать всех жителей страны и сделать из них украиноговорящих русофобов, почитающих Степана Бандеру. Поэтому ни федерализации, ни культурных прав регионам Киев бы не предоставил. Это могло в любой момент привести к внутреннему конфликту.

Во-вторых, Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на РФ, что несло бы угрозу безопасности России. И Москва была бы в любом случае вынуждена реагировать.