Каким будет новый мир

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27 января, пятница  |  Последнее обновление — 08:54  |  vz.ru
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Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

Европу ждет рост цен на дизель Юрий Смитюк/ТАСС
Европа и Россия вовсю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться? Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Утилизация западных вооружений на Украине озолотит ВПК США

Украинский конфликт превращает Европу в огромный рынок для американского ВПК US Army
Страны НАТО все больше опустошают свои арсеналы, поставляя оружие на Украину. Причем если сначала Киеву отправляли противотанковые комплексы и артиллерию, то сейчас Украина выпросила танки и требует поставить ей самолеты и даже подлодки. Некоторые доноры Киева уже потребовали компенсации от ЕС на закупку новых вооружений. Европа удовлетворить такой спрос на оружие не сможет. А вот США запросто монополизируют этот рынок. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Каким будет новый мир

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
И Западу не стоит надеяться, что гипотетическое ослабление России позволит ему избежать негативного развития событий. Или хотя бы отсрочить, как отсрочил его распад СССР и СЭВ, освободивший для Запада рынки и давший ему дешевое сырье. Подробности...

Уехали не только предатели

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Чем раньше мы откажемся уже от своих стереотипов в отношении нерусофобской части эмиграции, тем лучше сможем выстроить с ней работу. Например, Китай эту работу со своей диаспорой выстроил, и она приносит ощутимые плоды. Подробности...
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Максимум, что светит дикарям – умереть за интересы белого господина

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сейчас западная пропаганда рисует украинцев свободными и гордыми людьми с величественной осанкой, всей душой возлюбившими демократию. Но так будет не всегда. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Наши зашли в Угледар

Жизнь после Украины. Взгляд США

Немецкие танки на Украине. Третья попытка

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
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  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    Утилизация западных вооружений на Украине озолотит ВПК США

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    Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

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    Владислав Исаев

    Каким будет новый мир

    Владислав Исаев
    политолог
    		27 января 2023, 08:42

    То, что мир уже никогда не будет прежним – очевидно, кажется, всем. Но каким он будет? Ответить на этот вопрос одновременно и легко, и трудно.

    Легко – потому, что сейчас никто этого точно не знает и опровергнуть не сможет, а когда это время наступит, сегодняшние пророчества никто и не вспомнит, особенно, если они не сбудутся. Трудно же из-за того, что мы всё ещё живем в нынешнем, однополярном мире, кажущемся единственно реальным, а будущего никто не знает. Древние римляне не могли предвидеть появления стремян и сложных луков, изменивших военную тактику, металлурги бронзового века – появления более эффективных печей, которые позволят плавить железо.

    Но человечество проходило «тёмные века», следующие за сломом системы мировой торговли, уже, как минимум, дважды: в XII-VIII веках до н. э. – с падением цивилизаций бронзового века, и в раннем Средневековье – после крушения Западной Римской Империи. А в более локальных масштабах подобные явления наблюдались и до, и после того. В частности, Египет и Междуречье нечто подобное переживали дважды до этого, да и древнерусское государство распалось во многом из-за разграбления крестоносцами Ближнего Востока и Константинополя, приведших к оскудению торгового пути «из варяг в греки», а также упадка Великого Шелкового Пути ещё до монгольского завоевания.

    Так что мы можем выделить некие общие признаки для периодов, следующих за таким развалом. А потом поискать в нашей сегодняшней реальности аналогичные процессы, ибо они обычно проявляют себя прежде, чем случается конкретное историческое событие, от которого потомки начинают отсчитывать новую эпоху. Ведь взятие Рима вестготами или свержение последнего императора Одоакром – это не причины, а лишь следствия крушения прежней системы.

    И если спроецировать на нынешние реалии то, что согласно данным исторической науки, наблюдалось прежде, можно получить вполне правдоподобную картину. Только не стоит забывать о том, что историки (и я, в том числе) – люди своей эпохи, поэтому события прошлого видят через призму актуальных дискуссий, сдвигая трактовки, одни – в пользу классовой борьбы, другие – в угоду идее величия собственной нации, а третьи с акцентом на процессы изменения климата и экологических проблем.

    Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

    Что нужно отметить, «тёмные века» не наступают одномоментно и не охватывают весь мир в равной степени. После падения Западной Римской Империи Восточная, хоть и не без серьезных потрясений, просуществовала ещё почти тысячу лет, и в определенные моменты была довольно могущественна и богата.

    А уже совсем вскоре по историческим меркам после распада бывшего римского мира на варварские королевства началось арабское завоевание, объединившее в новую культурно-экономическую общность прежние римские владения к югу от Средиземного моря, от Сирии и Иудеи до Геркулесовых столбов, прихватив ещё и юг Иберии.

    На Китае утрата рынка на Западе тоже сказалась в значительно меньшей степени, там как раз бурно шли процессы интеграции и строительства инфраструктуры.

    Так и сейчас, вероятно, Азия, хоть и пострадает от сокращения потребления Запада, но сможет сохранить относительное благополучие. В конце концов, в этом регионе проживает почти половина мировых потребителей – они вполне способны обеспечить друг другу и спрос, и предложение. К этому же центру будут подтягиваться и другие регионы – Ближний Восток, Африка, Австралия, Россия. Для нашего государства, кстати, это будет возвратом к раскладу раннего периода его существования, когда на Востоке жили высокоразвитые и богатые народы, а на Западе – дикие варвары, у которых и купить можно разве что сырье, которого на тогдашней Руси не было – медь, железо, серебро.

    США больше всего подходят на роль «новой Византии» – уцелевшего осколка цивилизации. Собственно, в прошлом веке с Западной цивилизацией произошло почти то же, что в III-V веках произошло с латинской – центр переместился из Парижа и Лондона в Вашингтон, как в свое время из Рима в Константинополь.

    Но прежнего могущества Америке уже не видать. Значение морской торговли, а с ним и военного и торгового флотов, страховых компаний и доллара вообще упадет, по долгам останется лишь объявить дефолт. А грозить ядерными ракетами – тактика сомнительная. После их применения остается мало ценных призов. Да и в ответ может прилететь. Придется сосредоточиться на поддержании целостности страны и борьбе за ресурсы Южной Америки, Мексики и Канады. И в ходе этого, вероятно, произойдет нечто похожее на процессы в Византии. Как там латынь сменил греческий, а римское население выходцы из Малой Азии, так и США станут окончательно страной испаноязычных метисов и мулатов.

    Главным пострадавшим окажется Европа. Её вновь, как и во второй половине прошлого тысячелетия, ждёт экономический и культурный упадок, утрата технологий, раздробленность (причем, распад ЕС – это лишь первый этап), деградация государственных структур. Нынешней Европе просто нечего предложить остальному человечеству – у неё нет ни сырья, ни дешевой рабочей силы, а вскоре не останется и финансовой системы, которая не обеспечена ни производством, ни военной силой, ни политической стабильностью. Разве что заселят теперь Европу не варвары с Севера и Востока, а переселенцы из Африки. Современные же европейцы частью деклассируются и вымрут из-за безработицы и упадка социального сектора, а остальные переселятся в США, Азию и частично Россию (что же, для нас приток европейских переселенцев, длившийся с XV века до 30-х годов прошлого века, всегда был полезным процессом).

    Но пострадают и все, кто так или иначе зарабатывает на обслуживании товарных и финансовых потоков между Европой и Америкой, Европой и Азией, в некоторой степени между Азией и Америкой (в том числе и Россия). И дело не только в потере доходов, но и в развале инфраструктуры. Для того, чтобы портовые города и караван-сараи на маршруте пришли в упадок или вовсе исчезли, в прошлом хватало нескольких десятилетий. Сегодняшние же порты и трубопроводы, каналы, логистические центры и железнодорожные узлы без использования и обслуживания станут металлоломом даже быстрее – взгляните на транспортную инфраструктуру Прибалтики. В том числе вновь может исчезнуть с карты Суэцкий канал, как уже однажды случалось в древности.

    В наибольшей степени этот процесс коснется крупных городов – снижение спроса приведет к закрытию заводов, торговых компаний и банков, вслед за ними закроются электростанции, а без рабочих мест, налогов и доступной энергии современное городское хозяйство содержать никому не под силу. Нынешние коммунальные системы рассыплются куда быстрее римских акведуков, а жить в современных человейниках без света, воды, тепла и канализации – удовольствие сомнительное. Да и простоят высотки из стекла и стали куда меньше, чем Пантеон или Колизей, и разбирать на стройматериалы их, пока техника ещё есть, куда проще.

    Всё это вновь ударит по производителям сырья и стройматериалов, а значит, и по мировой торговле. Если сейчас у экспортеров есть выбор, кому продавать свою продукцию, то теперь его не будет. Впрочем, производители техники потеряют сбыт ещё раньше – техника также будет каннибализироваться – из трех старых машин будут собирать одну. И закрытием заводов упадок сектора не ограничится – технологии, как показал нам опыт постсоветского пространства и, как ни странно, США, без применения утрачиваются довольно быстро – умирают и переквалифицируются их носители, разрушаются системы подготовки кадров, и даже когда спрос возобновляется, восстановить их очень сложно. 

    Но и сельским жителям тоже особо нечему радоваться. Когда горожан станет меньше, уменьшится и число покупателей сельхозпродукции. А вот купить удобрения или технику будет трудно – мало того, что производителей останется мало, так ещё и доставка в связи с упадком транспорта подорожает. Так что депопуляция коснется всех, хотя в основном будет проходить в форме деурбанизации.

    Снижение налогов приведет и к переформатированию военного дела, как это уже происходило и в греческие «тёмные века» и в средние. Содержать регулярную армию с массовым призывным контингентом и запасами для ведения боевых действий государствам станет не по карману. Её место займут ЧВК, предлагающие свои услуги тем, кто больше сможет заплатить прямо сейчас. Они же аккумулируют у себя работоспособную военную технику и будут ее обслуживать, пока есть такая возможность. Где-то они попытаются захватить власть, но без стабильного источника доходов и мощной промышленности эта власть будет также недолговечна.

    И Западу не стоит надеяться, что гипотетическое ослабление России в противостоянии с Западом позволит ему избежать негативного развития событий. Или хотя бы отсрочить, как отсрочил его распад СССР и СЭВ, освободивший для Запада рынки и давший ему дешевое сырье. Дешевое сырье и рынки будут доступны также и Азии, где за последние 30-40 лет выросли мощные экономики. А как показывает практика, при равных ценах на сырье и доступе к рынкам Запад неконкурентоспособен. Да и победить Россию Западу в любом случае не по зубам.

     

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