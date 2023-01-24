Пять причин, по которым не стоит блокировать YouTube

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24 января, вторник  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
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Российские углеводороды нашли новый рынок сбыта

Россия и Пакистан концептуально договорились по нефти Сергей Красноухов/ТАСС
Несмотря на санкции, Россия нашла нового покупателя для своей нефти и нефтепродуктов. Достигнуты концептуальные договоренности с Пакистаном. У России уже есть три крупных покупателя – Китай, Индия и Турция. Однако усиление конкуренции между покупателями поможет снизить скидку на российские углеводороды. Пакистан может оказаться интересным для России еще и с точки зрения трубопроводных поставок российского газа. Как именно?  Подробности...
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Россия должна спасти Сербию от великого позора

Конфликт вокруг Косово, как и конфликт вокруг Украины – это часть противостояния России с Западом REUTERS/Laura Hasani
Запад загнал руководство Сербии в угол: или оно позволит Косово вступить в ООН, или страна окажется в изоляции. Одна из конечных целей этого шантажа – перетащить Белград в антироссийский лагерь. Но именно Россия в состоянии спасти сербов от национального предательства, причем вне зависимости от того, хотят они этого сами или нет. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Кто и как отдаст Польше Западную Украину

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский говорит то, что скрывают действующие власти страны imago images/Global Look Press
Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант аннексии западной части Украины. И хотя официальные польские власти сейчас требуют опровержений, есть признаки того, что Сикорский озвучил желания Варшавы. Как и при каких обстоятельствах эти мечты Польши могут все-таки сбыться? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Пять причин, по которым не стоит блокировать YouTube

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Раз людям нужен YouTube – они продолжат им пользоваться в обход блокировок. Причем поскольку такой обход будет носить массовый характер, пытаться наказывать людей будет бессмысленно. Подробности...

«Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному. Подробности...
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Поход на восток заложен в генетической памяти европейцев

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поход на восток, Drang nach Osten, заложен в европейской генетической памяти. Пока европейцы еще не горят желанием отправляться умирать в степях Украины, но в военные барабаны бьют самозабвенно. Подробности...
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Россия высылает послов Прибалтики

Как немцы украинцев с танками обломали

«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
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  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    на ваш взгляд


    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
    Сергей Худиев

    Пять причин, по которым не стоит блокировать YouTube

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		24 января 2023, 09:08

    Перед тем как принимать решение о блокировке видеохостинга YouTube – о чем сейчас идут разговоры, – стоит тщательно взвесить возможную пользу и вред.

    Возможно, люди, выступающие за такой запрет, постоянно видят на этом сайте что-то действительно возмутительное. Тут у всех разный опыт. Алгоритмы этого видеохостинга подстраиваются под ваши запросы и историю просмотров. Если вы интересуетесь военно-политической тематикой, вам, вероятно, будет выдаваться военная пропаганда – в том числе неприятельская. Если вас интересует классическая музыка, или столярное дело, или кулинарные рецепты, автоматика будет подстраиваться под ваши вкусы.

    Роботы настроены так, чтобы, прежде всего, удерживать внимание потребителей. Мне выдаются лекции по богословию, советы по работе с менеджером заметок Obsidian и обзоры новинок в мире Linux – а вот пропаганды я не вижу.

    Вполне вероятно, что пропагандистский и русофобский контент там есть – но, видимо, поскольку я никогда вводил в поисковую строку соответствующих запросов, он обходит меня стороной. Как, подозреваю, и многих других.

    Я понимаю, что у людей, желающих запрета YouTube, могут быть свои соображения. Однако я такого запрета не поддерживаю.

    Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во-первых, люди пользуются этим видеохостингом для самых разных целей – потому что это источник информации по всем областям человеческого знания. Там огромное количество обучающего материала, который подается в доступной и удобной форме и постоянно обновляется.
    Для людей самых разных занятий это важный источник профессионального роста. Они смотрят лекции по различным академическим предметам, курсы по программированию и другим дисциплинам, знакомятся с новинками в своей профессиональной сфере. Программисты и автомеханики, электрики и школьные учителя активно пользуются этой платформой для того, чтобы учиться и делиться профессиональным опытом.

    YouTube позволяет знакомиться с профессиональными новинками со всего мира и перенимать секреты ремесла в режиме реального времени. Перекрыв этот источник данных, мы добьемся только того, что, например, наши IT-специалисты будут обучены хуже американских.

    Глобальный видеохостинг – это не только источник «повесточки» или пропаганды чего-то дурного. Это источник навыков и технологий, которые мы должны воспринимать как можно быстрее, чтобы избежать технической отсталости. Запретить своим специалистам общедоступный источник научной и технологической информации – значит, повредить себе, а не конкурентам.

    Во-вторых, такой запрет ударит по множеству абсолютно лояльных граждан, которые ни минуты не интересовались никакой вражеской пропагандой. У нас многие организации ведут видеоблоги, чтобы рассказывать о своих товарах и услугах, у них есть каналы со сложившимся кругом подписчиков, в которые они вложили (и продолжают вкладывать) немалые средства и усилия.

    Начать всю работу заново на отечественном хостинге Rutube, конечно, можно, но это как отстраиваться после пожара. Потребуется немало времени и усилий, чтобы выйти на прежний уровень – если это вообще удастся.

    В-третьих, бессмысленные затруднения, созданные в повседневной работе множества людей, неизбежно нанесут ущерб экономике и вызовут немалое раздражение – так, что негативный пропагандистский эффект будет несравненно больше, чем от тех вражеских роликов, которые все эти люди, скорее всего, и не видели.

    В-четвертых, существует множество технических средств, позволяющих обходить блокировки, и люди, очевидно, продолжат пользоваться YouTube – но через VPN.

    Мы можем вспомнить попытку запретить Telegram – пользователи (включая и государственных чиновников) легко обходили запрет и пользовались этим приложением, потому что им было удобно. Усилия перекрыть доступ к Telegram приводили к сбоям в работе самых разных сайтов. Но к чему они не привели – так это к отказу людей от этой программы.

    Раз людям нужен YouTube – они продолжат им пользоваться в обход блокировок. Причем поскольку такой обход будет носить массовый характер, пытаться наказывать людей будет бессмысленно.

    Очевидное правило управления – не надо отдавать повелений, которые заведомо будут просаботированы. Каждое такое повеление вырабатывает в людях не самую полезную (для государства в целом) привычку игнорировать или обходить требования властей.

    В-пятых, запрет будет огромной помощью той самой антиправительственной пропаганде, против которой он, по идее, направлен. Он не помешает желающим ее смотреть – в наши дни все давно знают, как обойти блокировку. Он только утвердит такую точку зрения в качестве монопольной, сделав невозможным присутствие любой альтернативы. Некоторое время назад, например, «Царьград» энергично боролся против запрета – в тот раз со стороны администрации YouTube – своего канала на этом хостинге. Но запрет YouTube в России будет означать уход с этого хостинга любых пророссийских источников – и оставление всего этого виртуального пространства в безраздельной власти той самой антироссийской пропаганды, с которой предполагается бороться.

    Интернет – пространство, в котором лобовые меры могут приводить к совершенно обратным результатам. Хорошо известен так называемый эффект Стрейзанд, названный так после попытки певицы Барбары Стрейзанд добиться по суду удаления из интернета фотографии ее дома. Суд да дело привели к тому, что эта фотография разошлась по Сети так широко, что удалить ее стало совершенно невозможно – и ее увидело множество людей, которые иначе бы просто не узнали о существовании этого дома певицы.

    Так и эффект от запрета YouTube может оказаться совершенно обратным намерениям тех, кто его предлагает.

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