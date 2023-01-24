Пять причин, по которым не стоит блокировать YouTube

Перед тем как принимать решение о блокировке видеохостинга YouTube – о чем сейчас идут разговоры, – стоит тщательно взвесить возможную пользу и вред.

Возможно, люди, выступающие за такой запрет, постоянно видят на этом сайте что-то действительно возмутительное. Тут у всех разный опыт. Алгоритмы этого видеохостинга подстраиваются под ваши запросы и историю просмотров. Если вы интересуетесь военно-политической тематикой, вам, вероятно, будет выдаваться военная пропаганда – в том числе неприятельская. Если вас интересует классическая музыка, или столярное дело, или кулинарные рецепты, автоматика будет подстраиваться под ваши вкусы.

Роботы настроены так, чтобы, прежде всего, удерживать внимание потребителей. Мне выдаются лекции по богословию, советы по работе с менеджером заметок Obsidian и обзоры новинок в мире Linux – а вот пропаганды я не вижу.

Вполне вероятно, что пропагандистский и русофобский контент там есть – но, видимо, поскольку я никогда вводил в поисковую строку соответствующих запросов, он обходит меня стороной. Как, подозреваю, и многих других.

Я понимаю, что у людей, желающих запрета YouTube, могут быть свои соображения. Однако я такого запрета не поддерживаю.

Во-первых, люди пользуются этим видеохостингом для самых разных целей – потому что это источник информации по всем областям человеческого знания. Там огромное количество обучающего материала, который подается в доступной и удобной форме и постоянно обновляется.

Для людей самых разных занятий это важный источник профессионального роста. Они смотрят лекции по различным академическим предметам, курсы по программированию и другим дисциплинам, знакомятся с новинками в своей профессиональной сфере. Программисты и автомеханики, электрики и школьные учителя активно пользуются этой платформой для того, чтобы учиться и делиться профессиональным опытом.

YouTube позволяет знакомиться с профессиональными новинками со всего мира и перенимать секреты ремесла в режиме реального времени. Перекрыв этот источник данных, мы добьемся только того, что, например, наши IT-специалисты будут обучены хуже американских.

Глобальный видеохостинг – это не только источник «повесточки» или пропаганды чего-то дурного. Это источник навыков и технологий, которые мы должны воспринимать как можно быстрее, чтобы избежать технической отсталости. Запретить своим специалистам общедоступный источник научной и технологической информации – значит, повредить себе, а не конкурентам.

Во-вторых, такой запрет ударит по множеству абсолютно лояльных граждан, которые ни минуты не интересовались никакой вражеской пропагандой. У нас многие организации ведут видеоблоги, чтобы рассказывать о своих товарах и услугах, у них есть каналы со сложившимся кругом подписчиков, в которые они вложили (и продолжают вкладывать) немалые средства и усилия.

Начать всю работу заново на отечественном хостинге Rutube, конечно, можно, но это как отстраиваться после пожара. Потребуется немало времени и усилий, чтобы выйти на прежний уровень – если это вообще удастся.

В-третьих, бессмысленные затруднения, созданные в повседневной работе множества людей, неизбежно нанесут ущерб экономике и вызовут немалое раздражение – так, что негативный пропагандистский эффект будет несравненно больше, чем от тех вражеских роликов, которые все эти люди, скорее всего, и не видели.

В-четвертых, существует множество технических средств, позволяющих обходить блокировки, и люди, очевидно, продолжат пользоваться YouTube – но через VPN.

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Мы можем вспомнить попытку запретить Telegram – пользователи (включая и государственных чиновников) легко обходили запрет и пользовались этим приложением, потому что им было удобно. Усилия перекрыть доступ к Telegram приводили к сбоям в работе самых разных сайтов. Но к чему они не привели – так это к отказу людей от этой программы.

Раз людям нужен YouTube – они продолжат им пользоваться в обход блокировок. Причем поскольку такой обход будет носить массовый характер, пытаться наказывать людей будет бессмысленно.

Очевидное правило управления – не надо отдавать повелений, которые заведомо будут просаботированы. Каждое такое повеление вырабатывает в людях не самую полезную (для государства в целом) привычку игнорировать или обходить требования властей.

В-пятых, запрет будет огромной помощью той самой антиправительственной пропаганде, против которой он, по идее, направлен. Он не помешает желающим ее смотреть – в наши дни все давно знают, как обойти блокировку. Он только утвердит такую точку зрения в качестве монопольной, сделав невозможным присутствие любой альтернативы. Некоторое время назад, например, «Царьград» энергично боролся против запрета – в тот раз со стороны администрации YouTube – своего канала на этом хостинге. Но запрет YouTube в России будет означать уход с этого хостинга любых пророссийских источников – и оставление всего этого виртуального пространства в безраздельной власти той самой антироссийской пропаганды, с которой предполагается бороться.

Интернет – пространство, в котором лобовые меры могут приводить к совершенно обратным результатам. Хорошо известен так называемый эффект Стрейзанд, названный так после попытки певицы Барбары Стрейзанд добиться по суду удаления из интернета фотографии ее дома. Суд да дело привели к тому, что эта фотография разошлась по Сети так широко, что удалить ее стало совершенно невозможно – и ее увидело множество людей, которые иначе бы просто не узнали о существовании этого дома певицы.

Так и эффект от запрета YouTube может оказаться совершенно обратным намерениям тех, кто его предлагает.