В санкционные списки включают самых достойных людей России

Должен сделать признание: я – тщеславный завистник. Всю жизнь я тянулся за славой – орденами, медалями, письменными благодарностями от МВД, всякого рода наградами. Вариация на тему Карла Маркса: «Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал за 300 процентов прибыли или советский писатель за дачу в Переделкино». Только дачу прошу заменить местом в лауреатском списке или журналистской премией. Но сама судьба со времен начала моей журналистской карьеры в газете «Комсомольская правда» в 1990 году мудро обходила меня наградами и почестями, действуя по принципу «Бодливой корове Бог рогов не дает». За всю 32-летнюю карьеру мне не досталось ни одной даже самой паршивой грамоты.

Сладкий дым славы

И вот – «вдруг, как в сказке, скрипнула дверь». Только мне стукнуло 52, как бывшая коллега по «Комсомольской правде» и подруга с журфаковских времен в МГУ Дарья Асламова известила в соцсетях, что организация «Форум Свободная Россия» внесла ее в санкционный «Список Путина», где сплошь одни знаменитости: Тина Канделаки, Валерий Гергиев, Александр Коц, Андрей Добров и… я!

Дрожащими от предчувствия счастья пальцами я стал набивать в поисковике заветные слова: «Дмитрий Бабич», «санкции», «после победы демократии», «незавидная судьба», «запрет на профессию». И – вот оно! – я оказался одним из первых по алфавиту, сразу после Даши Асламовой и Романа Бабаяна. А дальше – какие имена, какие люди! Художник русского газетного слова Максим Соколов, легендарный главред Виталий Третьяков, красавица-ведущая Наиля Аскер-заде… И я среди них, наконец-то! Засветился в номинации «пропагандисты». Хотелось бы, конечно, в номинацию «праворазрушители» или «агрессоры», но с чего-то же надо начинать. Москва не сразу строилась, донос не мигом пишется. Оказывается, список составляется с 2017 года. Еще тогда ребята из этого самого форума «свободороссов» собрались где-то по-большевистски (наверное, в Цюрихе) и решили отправить нас – по заветам Ленина – на философский пароход. Или – по заветам Маяковского – решили сбросить с парохода современности.

С вами Алла, с нами Олег

Сбрасывают вас или сажают на пароход, главное в этом деле – компания. И она мне нравится. В списке оказалась куча ребят, которых я помню еще по легендарным пароходным круизам «Комсомольской правды», каждый год проходившим в мае, на день рождения газеты: те же Андрей Добров, Сергей Брилев, Леонид Крутаков. Если высадят на необитаемом острове – выживание может организовать «очарованный странник», главный газетный путешественник Николай Варсегов. А коль совсем помирать придется – отпоют по первому разряду протоиереи Андрей Ткачев и Артемий Владимиров. Они тоже с нами, отцы-команди… отцы-пропагандисты.

О нашем пароходе наверняка снимут потом веселое кино фигуранты нашего списка Андрей Кончаловский и Тигран Кеосаян. В наши первые списки «свободороссы» включили еще Оливера Стоуна, но потом почему-то отсеяли. Зря. Ну, и что такого, что он американец? Что за дискриминация? Для нас нет ни эллина, ни иудея! Так что верните Оливера Стоуна в список!

Что, вам больше нравится Андрей Звягинцев? Ну, у него и снимайтесь. Мы не будем. О круизе он может снять только фильм «Не-Круиз» или «Анти-Левиафан». А потом спросите у Ивана Охлобыстина (кстати, почему его нет в списке?), на что этот «Анти-Левиафан» будет похож. Подскажу сразу: на продукт несварения желудка, к тому же унылый.



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Ах, да, чуть не забыл. На Запад наш пароход не идет. Это единственное неудобство. Или все-таки идет? Ведь составители списка – страшные путаники. Сначала приписали к нам Чубайса в номинации «олигархи и коррупционеры», а потом почему-то перенесли его в номинацию «исполнители», рядом с Чуровым. Хочется крикнуть по Высоцкому: «Ошибка тут!» Исполнители в списке есть, но это другие люди: Гергиев, Бабкина, Олег и Родион Газмановы. Это они музыкальные произведения исполняют. А у вас они записаны как «пособники». Очевидно, призванные «подсобить» композиторам.

Характеристика на выезд

Так вот, «исполнитель» Чубайс на Запад все-таки поехал. Так что, дорогие составители списка, вы не только придурки. Вы еще и вруны: приписываете себе прямо-таки «руководящее и направляющее» влияние на Западе, которого у вас нет. Мол, кого не любим – тот не едет, это мы делаем людей невыездными и невъездными. Но ведь делить наш народ на эти две группы – это была прерогатива тех самых «органов», которые вы так не любите. Что это вы так спешите присвоить себе полномочия чекистов? Если в восьмидесятые в суперответственную поездку во Францию мог поехать только «рабочий, член КПСС» (так писали на досках объявлений на заводах), то теперь, значит, выезжают исключительно бывшие члены Союза правых сил или «яблочники» с партийным стажем?

Глупо и смешно.

Я не буду отвечать вам в духе бессмертной песни Константина Беляева «Письмо в Израиль»: «Не поедут к вам врачи и актеры, не поедут к вам евреи-шахтёры». Они, может, и поедут. Но вы на этот процесс не будете иметь никакого влияния. А если будете, то ехать к вам на Запад тем более не стоит: цивилизация, которая доверяет таким придуркам, точно обречена.

Эх вы, вашингтонский ОВИР, бароны-изгнанники… Но – спасибо за включение в список достойных людей России, жизнь прожита не зря.