В санкционные списки включают самых достойных людей России

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16 января, понедельник  |  Последнее обновление — 16:55  |  vz.ru
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Россию ждет историческая смена главного торгового партнера

Лидерское место ЕС в торговле с Россией займет Китай Александр Щербак/ТАСС
Рекордный товарооборот зафиксирован между Россией и Китаем в 2022 году. Совсем немного не удалось дотянуться до цели в 200 млрд долларов, которая была поставлена только на 2024 год. В этом году она будет точно выполнена раньше срока. И еще одно просто историческое изменение произойдет в этом году. ЕС как главный торговый партнер уйдет в прошлое. Его место впервые займет Китай.  Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пресекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
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Япония выбрала позор и получит войну

Кисида уже фактически пообещал вступить в войну за Тайвань на стороне Соединенных Штатов Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press
Премьер Японии Фумио Кисида, находясь в США, позволил себе феноменальную наглость, граничащую с самоотречением. А именно заявил, что применение ядерного оружия не имеет оправданий, но имел при этом в виду вымышленную угрозу со стороны России, хотя ЯО использовали только США и как раз против Японии. Но с США Токио, напротив, крепит оборону в ожидании войны с КНР. Зачем это японцам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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В санкционные списки включают самых достойных людей России

Дмитрий Бабич
Дмитрий Бабич, политолог, журналист
Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них. Подробности...

Где пройдет российско-украинская 38-я параллель

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия и Запад разделят Украину. Вопрос лишь в том, по какой границе. Судя по всему, ответ на него займет не недели и даже не месяцы. Мы дождемся. А вот дождется ли Украина? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Молодогвардейцы борются с нацизмом и сейчас

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят. Подробности...
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Немецкие танки на земле Украины

Обсуждение: 6 комментариев

Эстония стала подопытной крысой Запада

Спецоперация после Соледара

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Умер Вахтанг Кикабидзе

Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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Обсуждение: 7 комментариев

Выбрана «Мисс Вселенная – 2023»

В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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Умерла актриса Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

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  • Зависит от настроения

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Успели отдохнуть за новогодние праздники?
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Насколько успешным для вас был 2022 год?
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    на ваш взгляд


    Когда вы убираете новогоднюю елку?
    Дмитрий Бабич

    В санкционные списки включают самых достойных людей России

    Дмитрий Бабич
    политолог, журналист
    		16 января 2023, 16:55

    Должен сделать признание: я – тщеславный завистник. Всю жизнь я тянулся за славой – орденами, медалями, письменными благодарностями от МВД, всякого рода наградами. Вариация на тему Карла Маркса: «Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал за 300 процентов прибыли или советский писатель за дачу в Переделкино». Только дачу прошу заменить местом в лауреатском списке или журналистской премией. Но сама судьба со времен начала моей журналистской карьеры в газете «Комсомольская правда» в 1990 году мудро обходила меня наградами и почестями, действуя по принципу «Бодливой корове Бог рогов не дает». За всю 32-летнюю карьеру мне не досталось ни одной даже самой паршивой грамоты.  

    Сладкий дым славы

    И вот – «вдруг, как в сказке, скрипнула дверь». Только мне стукнуло 52, как бывшая коллега по «Комсомольской правде» и подруга с журфаковских времен в МГУ Дарья Асламова известила в соцсетях, что организация «Форум Свободная Россия» внесла ее в санкционный «Список Путина», где сплошь одни знаменитости: Тина Канделаки, Валерий Гергиев, Александр Коц, Андрей Добров и… я!

    Дрожащими от предчувствия счастья пальцами я стал набивать в поисковике заветные слова: «Дмитрий Бабич», «санкции», «после победы демократии», «незавидная судьба», «запрет на профессию». И – вот оно! – я оказался одним из первых по алфавиту, сразу после Даши Асламовой и Романа Бабаяна. А дальше – какие имена, какие люди! Художник русского газетного слова Максим Соколов, легендарный главред Виталий Третьяков, красавица-ведущая Наиля Аскер-заде… И я среди них, наконец-то! Засветился в номинации «пропагандисты». Хотелось бы, конечно, в номинацию «праворазрушители» или «агрессоры», но с чего-то же надо начинать. Москва не сразу строилась, донос не мигом пишется. Оказывается, список составляется с 2017 года. Еще тогда ребята из этого самого форума «свободороссов» собрались где-то по-большевистски (наверное, в Цюрихе) и решили отправить нас – по заветам Ленина – на философский пароход. Или – по заветам Маяковского – решили сбросить с парохода современности.

    С вами Алла, с нами Олег

    Сбрасывают вас или сажают на пароход, главное в этом деле – компания. И она мне нравится. В списке оказалась куча ребят, которых я помню еще по легендарным пароходным круизам «Комсомольской правды», каждый год проходившим в мае, на день рождения газеты: те же Андрей Добров, Сергей Брилев, Леонид Крутаков. Если высадят на необитаемом острове – выживание может организовать «очарованный странник», главный газетный путешественник Николай Варсегов. А коль совсем помирать придется – отпоют по первому разряду протоиереи Андрей Ткачев и Артемий Владимиров. Они тоже с нами, отцы-команди… отцы-пропагандисты.

    О нашем пароходе наверняка снимут потом веселое кино фигуранты нашего списка Андрей Кончаловский и Тигран Кеосаян. В наши первые списки «свободороссы» включили еще Оливера Стоуна, но потом почему-то отсеяли. Зря. Ну, и что такого, что он американец? Что за дискриминация? Для нас нет ни эллина, ни иудея! Так что верните Оливера Стоуна в список!  

    Что, вам больше нравится Андрей Звягинцев? Ну, у него и снимайтесь. Мы не будем. О круизе он может снять только фильм «Не-Круиз» или «Анти-Левиафан». А потом спросите у Ивана Охлобыстина (кстати, почему его нет в списке?), на что этот «Анти-Левиафан» будет похож. Подскажу сразу: на продукт несварения желудка, к тому же унылый.  

    Ах, да, чуть не забыл. На Запад наш пароход не идет. Это единственное неудобство. Или все-таки идет? Ведь составители списка – страшные путаники. Сначала приписали к нам Чубайса в номинации «олигархи и коррупционеры», а потом почему-то перенесли его в номинацию «исполнители», рядом с Чуровым. Хочется крикнуть по Высоцкому: «Ошибка тут!» Исполнители в списке есть, но это другие люди: Гергиев, Бабкина, Олег и Родион Газмановы. Это они музыкальные произведения исполняют. А у вас они записаны как «пособники». Очевидно, призванные «подсобить» композиторам.

    Фото: EPA/TASS

    Характеристика на выезд

    Так вот, «исполнитель» Чубайс на Запад все-таки поехал. Так что, дорогие составители списка, вы не только придурки. Вы еще и вруны: приписываете себе прямо-таки «руководящее и направляющее» влияние на Западе, которого у вас нет. Мол, кого не любим – тот не едет, это мы делаем людей невыездными и невъездными. Но ведь делить наш народ на эти две группы – это была прерогатива тех самых «органов», которые вы так не любите. Что это вы так спешите присвоить себе полномочия чекистов? Если в восьмидесятые в суперответственную поездку во Францию мог поехать только «рабочий, член КПСС» (так писали на досках объявлений на заводах), то теперь, значит, выезжают исключительно бывшие члены Союза правых сил или «яблочники» с партийным стажем?

    Глупо и смешно. 

    Я не буду отвечать вам в духе бессмертной песни Константина Беляева «Письмо в Израиль»: «Не поедут к вам врачи и актеры, не поедут к вам евреи-шахтёры». Они, может, и поедут. Но вы на этот процесс не будете иметь никакого влияния. А если будете, то ехать к вам на Запад тем более не стоит: цивилизация, которая доверяет таким придуркам, точно обречена. 

    Эх вы, вашингтонский ОВИР, бароны-изгнанники… Но – спасибо за включение в список достойных людей России, жизнь прожита не зря.

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