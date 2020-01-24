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Зачем Путин собирает пять великих держав мира

Владимир Путин с Эммануэлем Макроном в Иерусалиме. Справа – Чарльз, принц УэльскийФото: Abir Sultan/REUTERS
Россия предлагает организовать уже в этом году встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН: кроме России, это США, Китай, Франция и Великобритания. С такой инициативой выступил в Иерусалиме Владимир Путин. Главная интрига даже не в том, удастся ли в принципе провести такой беспрецедентный саммит – а в том, состоится ли он в 75-ю годовщину Победы в Москве. Подробности...
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Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
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Почему украинские министры жалуются на бедность

Украина не способна прокормить даже своих высших чиновниковФото: РИА Новости
Стон стоит по всем высшим эшелонам украинской власти – чиновники массово жалуются на свои низкие зарплаты. Сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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И заспорили славяне, кто из них антисемит

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              И заспорили славяне, кто из них антисемит

              Дмитрий Бабич
              политолог, журналист
              		 24 января 2020, 09:56

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              Ситуация вокруг мероприятий в израильском мемориальном центре «Яд Вашем», где два дня отмечают 75-ю годовщину освобождения концлагеря у польского города Освенцима, складывается трагикомическая. Россия и Польша – две славянские страны – жалуются друг на друга евреям. Россия может рассчитывать на израильского премьера Нетаньяху и его министра иностранных дел Исраэля Каца, которые еще в прошлом году поссорились с польскими чиновниками. Польша же делает ставку на трамповского зятя Джареда Кушнера.

              «Я от Джареда Иосифовича»

              Поясним ситуацию. Нетаньяху обвинил поляков военных лет в участии в Холокосте после того, как польский Сейм в прошлом году принял закон, предусматривавший уголовную ответственность за обвинение Польши в антисемитизме. Закон в итоге был отменен, поскольку в Израиле его раскритиковали за препятствование работе историков. Тогда же вышеупомянутый глава МИД Израиля г-н Кац высказал мысль, что «поляки впитывают антисемитизм с молоком матери». Вот такие у нас, выходит, сторонники.

              В ответ поляки возложили свои упования на Джареда Кушнера – еврейского зятя президента Трампа – того самого, из-за которого дочка Трампа Иванка перешла в иудаизм. Явно преувеличивая весьма предположительное влияние Джареда Кушнера на мировое еврейство, поляки отправили на переговоры к Кушнеру главу канцелярии президента Республики Польской – Кшиштофа Щерского. Тот вернулся с обнадеживающей вестью, будто Кушнер «негодует» из-за того, что по плану мероприятий в «Яд Вашеме» польскому президенту Анджею Дуде не предоставляется слова. (Напомним, что польский президент не поехал в Израиль потому, что боялся не получить возможности ответить Путину ударом на удар, если Путин в своем выступлении в «Яд Вашеме» начнет говорить об участии бандеровцев и польских националистов в Холокосте).

              В общем, все получается очень по-славянски: главное – найти начальника мясного отдела и тихо сказать ему на ухо «Я от Джареда Иосифовича» или «Я – от господина премьера». Перефразируя эпизод из воспоминаний Константина Симонова (карикатура 1920-х «И заспорили славяне, кому править на Руси» с изображением конного боя между кавказскими и еврейскими членами Политбюро), происходящее можно было бы описать двустишием: «И заспорили славяне, кто из них антисемит».

              Фото: kremlin.ru

              Опасность для России

              Всю эту ситуацию можно было бы рассматривать с беспримесной иронией, если бы за этими событиями не стояли реально трагические события уничтожения восточноевропейского еврейства, а также опасность обвинения России в участии в гитлеровской агрессии. И речь здесь идет не о прошлом, а о будущем. А также о важных интересах нашей страны.

              Как это часто бывает, первым кровь жертвы почуял враг. Обозреватель американского агентства «Блумберг» Леонид Бершидский в статье «Новая интерпретация Второй мировой как очередная навязчивая идея Путина» 10 января этого года отметил: «Российский лидер чувствует, что европейский нарратив о войне сдвигается таким образом, что Советский Союз предстает злодеем – таким же, как нацистская Германия... В течение всех лет холодной войны победный альянс СССР, США, Великобритании и Франции был как бы напоминанием о том, что сотрудничество между этими странами в принципе возможно. А теперь на Западе появилась тенденция – сбросить этот обременительный багаж благодарности и обращаться с Россией как со злодеем, причем без всяких оговорок... Ведь если СССР рассматривается прежде всего как союзник Гитлера в начале войны, а не как победитель в конце ее, то получается, что Россия никогда и не была на правильной стороне истории. А раз так, то она не имеет морального права ни на место в СБ ООН, ни вообще на право голоса в любом международном «арбитраже».

              Бершидский обращает внимание на то, что, осознав опасность такого развития событий, Россия решила искать союзника в лице Израиля и еврейских общин по всему миру. То есть тех людей, которые или сами видели, или помнят по рассказам ближайших родственников, что латышские, украинские и другие националисты восточноевропейских стран делали с еврейским населением. А восточноевропейские националисты уничтожали евреев не менее жестоко, чем немецкие нацисты. И Бершидский спешит предупредить западный мир об этом «произраильском» маневре российской внешней политики: ссылаясь на дискуссию в журнале «Россия в глобальной политике», он предупреждает читателей «Блумберга», что Россия «решила сделать Польшу главным козлом отпущения» из-за ее плохих отношений с Израилем и ЕС.

              Напрасная надежда на ЕС

              А вот теперь самое главное. Если у России и были какие-то надежды на то, чтобы привлечь на свою сторону «гуманную Европу» в лице Евросоюза, то эти надежды иначе, как иллюзиями, не назовешь. Да, Евросоюз в последние годы ругал Польшу за «нежелание подчиниться европейским нормам верховенства закона», а также за склонность к национализму и католическому христианству. Но было бы очень наивно думать, что за этой кампанией ЕС против правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) стоит то, что Белинский называл лелеющей душу гуманностью. На самом деле придерживающиеся жесткой ультралиберальной, глобалистской идеологии бюрократы из ЕС просто хотят подчинить Польшу своему диктату, а христианство и любовь к родине в ультралиберальной идеологии считаются реакционными, отжившими явлениями. Свойственными, как полагают идеологи Евросоюза, как раз России.

              Так что если эта самая Россия рассчитывает найти в ультралибералах из ЕС гуманистов, которые по-настоящему жалеют погибшее от рук немецких и восточноевропейских нацистов в сороковые еврейское население, то ей, как говорится, не сюда – не в ЕС. Узнав о попытке России затронуть именно эту страницу прошлого, евробюрократы быстренько восстановили свой нарушенный было альянс с самыми тупыми польскими националистами – против России. Были быстро подняты недавние резолюции Европарламента, объявлявшие началом войны 23 августа 1939 года – день подписания советско-немецкого договора о ненападении в Москве и ставившие нацистскую Германию и сталинский СССР на одну доску.  

              Именно о поддержке польских обвинений в адрес России со стороны ЕС говорит выступление в середине января на дискуссии в Европарламенте вице-председателя Еврокомиссии Веры Юровой (Vera Jurova). В нем она полностью встала на сторону польского премьера Матеуша Моравецкого, обвинившего президента Путина в «умышленной лжи»:

              «Европейская комиссия решительно отвергает все фальшивые утверждения, направленные на то, чтобы исказить историю Второй мировой войны или представить таких ее жертв, как Польша, в качестве виновников».

              Прямые искажения

              И накануне саммита в «Яд Вашеме» в целом ряде европейских изданий, включая французскую Le Monde и брюссельский сайт Politico, появились антироссийские статьи. Они призывают к тому, чтобы быстро купировать «путинский пересмотр истории» – встать единым фронтом на защиту Польши от обвинений в антисемитизме. В ход часто идет прямое искажение, неправильное цитирование слов Путина. Так, статья журналиста Эндрю Реттмана на близком руководству ЕС сайте EU Observer начинается со следующей фразы: «Польша призвала к европейской солидарности после того, как российский президент Владимир Путин представил поляков как «антисемитских свиней», которые «вступали в сговор» с Гитлером».  

              Любому человеку, хоть поверхностно знакомившемуся с выступлениями Путина по польской тематике, известно, что «антисемитской свиньей» Путин назвал не всех поляков, а лишь одного покойного представителя этой нации. А именно посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского. Г-н Липский, согласно архивным документам, сказал, что поляки будут готовы поставить Гитлеру памятник в Варшаве, если он уберет с территории Польши евреев путем депортации. Реттман занимается здесь явным враньем и манипуляциями.

              Но поляки – нация эмоциональная, они поверят на слово, а другим европейцам разбираться в деталях некогда. К тому же Россия против таких статей почему-то официально не протестует.

              В итоге приходится признать: теория о том, что войну начали на пару Гитлер со Сталиным, активно прививается в Европе и становится своеобразным новым «мейнстримом». В качестве примера можно привести отрывок из вышедшей перед самой церемонией в «Яд Вашеме» статьи во французской Le Monde: «Владимир Путин сегодня включен в настоящий крестовый поход с целью переписать историю роли Советского Союза в войне, и есть возможность, что он использует трибуну, предоставленную Израилем для того, чтобы продолжить выгодную ему полемику».  

              Вот так. Историю, оказывается, переписывает Путин, а не Евросоюз и не Польша. Хотя совсем недавно, на юбилеи Победы 1995 и 2005 годов, в Москву приехали все лидеры западного мира, включая президента США, и ни у кого из них тогда язык не поворачивался даже намекнуть, что Москва-то, оказывается, войну не только выиграла, но и начала.     

              Нам поможем мы сами

              Является ли Израиль той площадкой, на которой новому антироссийскому «нарративу» будет дано генеральное сражение с последующей победой? Нет, и здесь не надо тешить себя иллюзиями. Да, Израиль никогда не согласится с версией польских националистов о том, что поляки вообще не имели отношения к Холокосту. «Поляки сотрудничали с нацистами, но я не знаю ни одного случая, когда кто-нибудь был судим за признание этой правды», – заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в феврале 2019 года по поводу «неудавшегося» польского закона, криминализовавшего обвинения поляков в геноциде еврейского народа. Но это и есть та черта, дальше которой ни Нетаньяху, ни другие израильские политики не пойдут. Отбивать атаки на Россию по поводу ее «совместной с гитлеровской Германией ответственности» за войну израильтяне не будут.

              А это значит, что и после церемонии в «Яд Вашеме» нам предстоит долгая борьба за правду. И в этой борьбе ЕС не будет нашим союзником, а скорее, наоборот, противником. Сегодня мы правильно ищем других союзников – недаром Путин выбрал для своего заявления с критикой постановления Европарламента встречу президентов ЕАЭС. Не стоит списывать со счетов и Израиль. Но главную ношу этой борьбы нам придется вынести самим.


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