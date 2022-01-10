Почему американцы и европейцы саботируют диалог с Россией

10 января в Женеве начался российско-американский диалог. Обсуждаются российские предложения по обеспечению стратегической стабильности в Восточной Европе, позволяющие вернуть ситуацию к весьма безопасному (по сравнению с ситуацией на 2022 год) 1997 году.

Вслед за этим те же российские предложения предполагается обсудить на Совете Россия – НАТО (СРН) в Брюсселе, а потом обсуждение перенесется в историческую столицу переговоров о разоружении – Вену, где этими вопросами займется уже постоянный Совет ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Расширение базы конфликта

Американская сторона и рвущийся к участию в переговорах ЕС уже все сделали, чтобы эти переговоры сорвать. Ими сделаны два недопустимых шага, которые традиционно считаются убийственными для успеха любых переговоров по урегулированию той или иной конфликтной ситуации. Во-первых, предложено расширение базы конфликта: глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель потребовал участия Евросоюза в переговорах с включением в список обсуждаемых вопросов ситуации с правами человека в России (тема, как любому понятно, бесконечная, способная любой диалог продлить на целое столетие). Во-вторых, сделана попытка дискредитировать одну из сторон конфликта – заранее, еще до поиска компромисса. Это сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, еще 7 января, до переговоров, выступивший в Вашингтоне с разгромной речью в адрес России. Причем речь Блинкена была произнесена сразу после заседания Совета НАТО, так что глава Госдепа выступал не только от своего имени, но и со ссылкой на мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга и других ключевых для отношений с Россией лиц.

Демонизация второго переговорщика

Почему эта речь, которая будет здесь обильно цитироваться, представляет собой явное нарушение правил дипломатии? Известно, что для успеха любых переговоров необходимо максимальное отстранение от личности партнера по переговорам, недопущение любых выпадов и провокаций в его адрес. Именно поэтому дипломаты предпочитают на переговорах «безликие» европейские пиджаки шитой золотом униформе или национальным костюмам. Именно поэтому Рузвельт, Черчилль и Сталин, обсуждая совместную борьбу с нацистской Германией, не вступали в спор о том, кому принадлежит будущее человечества: коммунизму, либеральной демократии или Британской империи. На успешных переговорах все стороны придерживаются существа дела.

Пусть требования России к США и НАТО могут показаться кому-то ультимативными и чрезмерными. Зато речь в них идет об одной теме – безопасности. Нерасширение НАТО на земли Украины и Грузии, непродвижение дополнительных сил и вооружений НАТО за линию, на которой они стояли в 1997 году (в момент подписания в Париже Основополагающего акта об отношениях России и НАТО) – это все меры не морального, а чисто прагматического характера. Для Москвы вопрос стоит просто: обе стороны не хотят войны, так давайте договоримся, как застраховать себя от ее непреднамеренного возгорания во время каких-нибудь учений в Черном море или внезапного кризиса в Донбассе или Южной Осетии.

На эту тему

Речь Блинкена

А вот для госсекретаря Блинкена, как выясняется из его речи 7 января, вопрос стоит намного шире. Он не стесняется еще до начала диалога обозначить партнера по переговорам как «агрессора» и вообще силу зла. Цитирую начало речи Блинкена: «Как сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, агрессивные действия России являются угрозой миру и безопасности в Европе. И мы готовы силой ответить на дальнейшую агрессию России. Впрочем, дипломатическое решение все еще возможно и предпочтительно – при условии, что Россия выберет именно это решение.

Именно это решение мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, и будем продвигать на следующей неделе во время диалога по стратегической стабильности между США и Россией, а также во время встречи Совета Россия – НАТО и переговоров на площадке ОБСЕ. Перед тем, как приступить к этим неотложным дискуссиям, давайте объяснимся насчет того, как мы дошли до нынешнего критического момента. В 2014 году украинский народ избрал для себя демократическое и европейское будущее. Россия ответила тем, что искусственно создала кризис и вторглась. С этого момента Россия оккупирует территорию Украины в Крыму и устраивает войну в восточной части Украины – при помощи местных агентов России, которых она возглавляет, тренирует, снабжает и финансирует. Эта война убила почти 14 000 человек и насильственным образом поменяла границы Украины.

Помимо этой военной агрессии, Москва также поработала над тем, чтобы подорвать демократические институты Украины. Она вмешивалась в украинскую политику и в украинские выборы; она блокировала украинскую энергетику и украинскую торговлю, чтобы запугать украинских лидеров и оказать давление на украинских граждан; Россия использовала пропаганду и дезинформацию, чтобы сеять недоверие; Россия предприняла кибератаки на критически важную инфраструктуру Украины.

А совсем недавно, начиная с марта и заканчивая концом минувшего года, Россия начала массированное, ничем не спровоцированное накапливание военных сил и техники на украинской границе – сейчас это почти 100 000 военнослужащих, в планах России есть наращивание этой группировки вдвое. И как Москва объясняет все эти свои действия? Дезинформацией. Москва утверждает, что это Украина грозит России… Это как если бы лиса говорила, что ей пришлось напасть на курятник, потому что обитатели курятника ей как-то угрожают». Конец цитаты Блинкена.

Карьеры вместо амбиций

Не буду углубляться в критический анализ обвинений в адрес России от главы Госдепартамента: достаточно отметить, что Россия никогда не говорила о нападении Украины на нашу территорию – речь шла только о жестоком обращении Киева с собственными гражданами в Донбассе, против которых продолжается «операция объединенных сил» украинских силовиков. Так что Блинкен «вольтижирует фактами» даже в такой, казалось бы, не допускающей разночтений теме, как официальная позиция партнеров по переговорам.

Остается вопрос: а зачем Блинкену срывать переговоры? И зачем то же самое главе дипломатической службы ЕС Жозепу Боррелю? А господин Боррель переговоры с Россией срывает еще более активно, чем Блинкен – иначе зачем за несколько дней до начала переговоров России и США, в которых он якобы рвется участвовать, Боррель отправился на Украину, прекрасно зная, как в Москве посмотрят на это? Что, Боррель не понимал, как в Москве отнесутся к его встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и их совместной поездке в «прифронтовые» районы Луганской области – почти накануне переговоров? Очевидно и Блинкен, и Боррель не боятся сорвать переговоры с Россией. Почему? Скорее всего, потому что подобный срыв ничем не угрожает их карьерам. А амбициозную задачу провести успешные переговоры и войти в историю эти господа себе не ставят.

Объяснение для неудачи

Объяснение для срыва переговоров у США и ЕС уже готово: Блинкен в своей речи 7 января ясно сказал, что результат возможен только в том случае, «если Россия выберет путь переговоров». Всегда можно сказать, что Россия этот самый путь переговоров не выбрала – а значит, с него, Блинкена, взятки гладки.

А вот успешный компромисс на переговорах с Россией грозит большими неприятностями: любые уступки России будут рассматриваться определенными силами на Западе под лупой или даже под микроскопом, их надо будет объяснять. «Министр иностранных дел Евросоюза» Жозеп Боррель прекрасно помнит, какой обструкции его подвергли в Европарламенте после визита в Москву в феврале 2021 года. «Россия унизила в лице Борреля весь ЕС!» – возмущался тогда польский телеканал TVP, хотя Боррель в разговоре с Лавровым на переговорной площадке МИД РФ не сделал никаких уступок. Он в Москве просто «не предъявил Лаврову публично ультиматум по Навальному», чем и были возмущены прежде всего депутаты восточноевропейских стран в Европарламенте.

Опасный нарратив «полуфашистской России»

Кто-то спросит: неужели вы думаете, что Блинкен и Боррель боятся критики поляков и прибалтов? Да нет, не этих господ из маленьких стран боятся Блинкен и Боррель. Они боятся противоречить общему западному нарративу о России, который является очень важной частью господствующей в США и ЕС ультралиберальной идеологии. Как отметил в одном из своих недавних выступлений Дмитрий Саймс, эта идеология рассматривает Россию как реакционное, даже «полуфашистское» государство, которое вместе с Китаем и еще несколькими отщепенцами препятствует победе ультралиберальных идей (с их всевластными глобальными корпорациями, однополыми браками и неограниченной миграцией) во всем мире.

Любые чиновники США, ЕС и их близких союзников, даже самые влиятельные и доброжелательные к России, в той или иной мере становятся рабами этого нарратива, который легко перекраивает под себя реальность и «нагибает» национальные интересы. Преодолевает этот нарратив и пресловутые противоречия между США и Западной Европой, на которые до последнего времени надеялась российская дипломатия, как будто не замечавшая, что умевшие говорить «нет» русофобии европейцы де Голль и Вилли Брандт давно умерли: один полвека, а другой – четверть века тому назад. Так, о «наказании» Казахстана и России за «диктаторское поведение» в связи с последними событиями новое лево-зелено-либеральное правительство ФРГ заговорило еще раньше США. Погромщики еще вели перестрелку с силами порядка на главной площади Алма-Аты, а Deutschlandfunk уже сообщила о том, что коалиция социал-демократов, либералов и «зеленых» приняла решение прекратить поставки любой продукции оборонного назначения казахскому правительству.

Казахстан – уже среди «автократий»

Причина? В соответствии с вышеописанным антироссийским нарративом, видящим в любых действиях России или Китая лишь злые намерения реакционных держав, обращение казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева за помощью к России – это «обращение диктатора за границу с просьбой прислать иностранные войска для подавления его собственного народа». И такую характеристику на самом деле вполне законным действиям Токаева дает не американское издание, а один из органов ЕС – сайт организации «Мост» Bridgenetwork.eu. И нет сомнения, что именно этот взгляд на случившееся в Казахстане станет доминирующим на Западе: об этом говорят появляющиеся одна за другой все в том же конфронтационном духе статьи в Financial Times, Der Spiegel и т. д. Так перекраивает под себя реальность ультралиберальная идеология. Для этой идеологии страдания казахстанского народа, убийства и бесчинства – не трагедия. А вот расширение влияния России (в любом виде, не обязательно военном) – трагедия.

Против нас – не народы

Людям, думающим о безопасности России, желающим защитить нашу страну, пора понять: против нас не страны и не народы, против нас идеология. И это на самом деле хорошая новость: народ победить нельзя, а вот идеологию – можно. Насчет непобедимости народа – взгляните хоть на Польшу, чью русофобию не сломили ни присоединение к Российской империи, ни, наоборот, полная заморозка связей в 1920-е или в 2010-е годы. А насчет уязвимости идеологии: вспомните крушение «великана на глиняных ногах», каковым оказалась коммунистическая идеология в ее советском изводе на рубеже 1980-х и 1990-х.

Но чтобы бороться с идеологией, надо четко обозначить ее как врага (сама ультралиберальная идеология назвала нас врагом много лет назад) и бороться именно с ней. А не с «рудиментами холодной войны» (хороши рудименты, которые растут). Признав идеологический характер нынешних западных государств, нам нельзя будет возлагать особых надежд на якобы дружески к нам настроенных отдельных чиновников в США и ЕС. Насчет «свободы действий» благонамеренного чиновника в идеологическом государстве у нас есть богатый опыт СССР – таковая «свобода» стремится к нулю.

Получить хоть что-то

Так что нечего нам особо обижаться на явный саботаж господами Блинкеном и Боррелем (а также примкнувшим к ним Столтенбергом) грядущих переговоров в Брюсселе, Женеве и Вене. Эти господа действуют в рамках правящей в их странах идеологии. Изменится идеология – изменятся и они, а скорее всего – просто уйдут в отставку. А пока остается попробовать договориться хотя бы о неразмещении наступательных ракет стран НАТО на Украине. В сложившихся условиях это скорее всего – максимум того, чего мы сможем добиться от переговоров с США и их союзниками.