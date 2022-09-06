Остановит ли Европу холод

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Газовый разрыв Европы и России состоялся

Россия разорвала газовые отношения раньше, чем планировала Европа REUTERS/Hannibal Hanschke
Полная остановка «Северного потока – 1» из-за технической неисправности последней работавшей турбины произошла. Европа и рынки отреагировали на это, на первый взгляд, слабо. Хотя повод для беспокойства есть. С этого момента появился реальный риск, что «Северный поток – 1» может больше никогда не заработать. Какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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Почему Россия начала охоту за эстонским боевым роботом

ВСУ планируют задействовать эстонского робота для доставки боеприпасов на поле боя Arthur Nicholas Orchard/Hans Lucas/Reuters
Миллион рублей готовы предложить российские эксперты из Центра анализа стратегий и технологий за эстонского военного робота THeMIS, взятого в качестве трофея на Украине. Ранее этот беспилотник прошел боевое крещение в песках Сахары, теперь его получают ВСУ. Чем изделие таллинских оружейников интересно нашим специалистам и какие еще образцы западной техники было бы важно захватить для изучения? Подробности...
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У России есть два способа сломать «херсонские планы» ВСУ

ВС Украины несут колоссальные потери на Херсонском направлении, однако продолжают попытки атаковать позиции ВС России Иван Родионов/РИА Новости
Киев, несмотря на колоссальные потери, продолжает стягивать резервы ВСУ к Херсонщине. И хотя интенсивность обстрелов региона несколько снизилась, эксперты предупреждают: Зеленский от своих военных планов на этом направлении не отказался. Что заставляет командование ВСУ продолжить бои и как союзные силы России, ДНР и ЛНР могли бы этому воспрепятствовать? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Остановит ли Европу холод

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Абсолютное большинство европейцев уже давно приучены стоически переносить трудности. Они действительно умеют экономить на отоплении и горячей воде, эта привычка в Западной Европе выработана даже не за десятилетия, а за столетия их непростой истории. Подробности...

Зачем президенту Путину лететь на G20

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Индонезии буквально выкрутили руки, заставив выслать украинскому лидеру приглашение, – и все понимают, что Владимир Зеленский попытается устроить на Бали очередную сценку из «Квартала-95». Зачем Владимиру Путину участвовать в подобном шоу? Подробности...
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Европейские правительства не слышат голос улицы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Европа остается территорией, оккупированной США, а европейские политики вынуждены знать свое место. До тех пор, пока США выгоден кризис вокруг Украины, лидеры ЕС будут морить своих граждан голодом и холодом, лишь бы не идти на уступки России. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Чехи взбунтовались против Украины

Британцы выбрали русофобку

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Кто начал первую холодную войну

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Тимофей Бордачёв

    Остановит ли Европу холод

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		6 сентября 2022, 16:30

    На фоне возникшей в последние недели неопределенности по поводу поставок российского газа в Европу, многих отечественных наблюдателей захватило нетерпеливое ожидание, что наши противники этой зимой буквально замерзнут. Однако было бы слишком поверхностно думать, что эти эмоции в полной мере разделяются российским правительством или отражают его намерения.

    Во-первых, такое искреннее людоедство несколько сближает нас с политической культурой менее развитых народов, что вряд ли отражает представления власти. Во-вторых, если жертвами собственной агрессии против России кто-то и должен стать, то это промышленность, крупные компании, своими налогами поддерживающие войну на Украине. Наказание рядовых обывателей таким образом не может быть задачей России. И наконец, даже если цены на отопление в Европе возрастут до невероятных масштабов, а в домах станет действительно холодно, было бы наивно думать, что это окажется причиной свержения европейцами своих политических лидеров.

    Начнем с последнего. Вопреки бытующим у нас зачастую представлениям, западные европейцы не настолько изнежены в бытовом плане. Каждый, кто жил во Франции, Британии или Германии не только в период летней жары, знает – наши зловредные соседи весьма устойчивы к холоду и прочим домашним неудобствам. Есть, безусловно, в Европе значительная категория граждан, которые уже на протяжении столетий топят камин в каждой комнате и жгут свечи буквально днем. Однако у них, крупной и средней европейской буржуазии, накоплены такие колоссальные богатства, что позволят оплатить любые счета. Речь идет, разумеется, о богатых странах Западной Европы.

    Все ее остальные обитатели – абсолютное большинство европейцев – уже давно приучены стоически переносить трудности. Они действительно умеют экономить на отоплении и горячей воде, эта привычка в Западной Европе выработана даже не за десятилетия, а за столетия их непростой истории. На жалобы российского горожанина, привыкшего к тому, что зимой в доме тепло, рядовые жители французской столицы отвечают: можно надеть теплый свитер и носки, а спать в пижаме и под двумя одеялами. Речь при этом не идет о бедняках, в Европе скромно жить в плане отопления вполне привык обычный средний класс.

    Так что если европейские избиратели и выходят с демонстрациями и погромами на улицы, то это связано с недовольством политикой правительства, а не объективными внешними обстоятельствами. А сейчас европейцев действительно согреет русофобия – даже если сомнения в том, что только Россия виновата в драматическом развитии событий и проскальзывают, начало вооруженной борьбы отменяет любые значительные вопросы по поводу собственной правоты. То, что предстоящие проблемы будут связывать не с просчетами экономической политики или коррупцией, а борьбой с Россией, примиряет обывателей с действительностью. И одновременно позволяет правительствам быть сравнительно спокойными за свое ближайшее будущее.

    Фото: REUTERS/Yorgos Karahalis

    Другое дело, что промышленность свитером не согреешь. И вот здесь действительно существует вероятность, что предстоящий сезон станет для Европы серьезной встряской. Однако и нам стоило бы в этом вопросе опираться не на эмоции, а на объективный анализ положения дел с зависимостью европейской экономики от сравнительно дешевого газа из России. В первую очередь в отечественной дискуссии остро не хватает оценки того, насколько индустриальные гиганты Германии или Франции зависят от поставок топлива из России. И что они будут делать для выхода из этой зависимости. Тем более это важно сейчас, когда большинство наблюдателей считают, что 50-летняя эра энергетического альянса России и Западной Европы подходит к своему финалу.

    Этот вопрос, к сожалению, остается за пределами нашего пристального внимания, подменяется предположением, что такая зависимость «по умолчанию» является колоссальной. Допустим, что это так. Но знаем ли мы, насколько смертельным окажется удар? Он, спору нет, должен стать весьма чувствительным. Но у меня лично мало сомнений в том, что европейцы будут искать выход. Пока решения – это несколько суетливое обращение к ближайшим соседям: Алжиру, Норвегии или Азербайджану. Первые два партнера обладают полным суверенитетом и поэтому весьма прохладно отреагировали на просьбы европейцев. Баку намного более зависим от Запада и боится, что собственные проблемы с коррупцией и отсталыми институтами сделают его легкой добычей подрывных усилий США и союзников. В таком же положении находится хрупкий Казахстан, который также заверяет страны ЕС в способности частично заменить Россию.

    Мы не знаем сейчас, насколько много европейцам удастся «перехватить» на международном рынке в современных условиях. Вместе с тем есть исторические свидетельства того, что в критических ситуациях эти государства способны собраться и найти нетривиальное решение. Так, например, в момент нефтяного кризиса 1973 года выход был найден на пути сотрудничества с СССР и строительства атомных станций. И нужно по меньшей мере без пренебрежения относиться к сформулированному тогда кредо Западной Европы: «Нефти у нас нет, но ума и идей у нас много».

    Кроме того, речь идет о потребностях всего нескольких индустриальных стран Западной Европы. Все остальные: европейские южане, прибалты, поляки и чехи могут действительно остановить свою экономическую деятельность. Это для Германии будет в ряде случаев только лучше, поскольку умерит спесь восточноевропейской агентуры США, а также позволит окончательно подмять под себя Италию и Испанию. В конечном итоге, в Берлине и Париже могут быть даже немного заинтересованы в том, чтобы Восточная Европа вернулась в свое диковатое первозданное состояние.

    Радоваться по поводу бытовых трудностей европейцев, их буквального замерзания этой зимой, нам тоже не стоило бы. Хотя бы потому, что в сложные исторически моменты особенно важным является сохранить главные достижения собственной цивилизации. Для России это то, что делает ее великой державой, а не «толпой», как Николай Гоголь определил политическую природу наших украинских братьев. Это значит, что нам не может быть свойственно ликование по поводу самого факта физических мучений оппонента, не причинившего нам непосредственно сопоставимые страдания.

    Так что вместо того, чтобы только обоснованно приветствовать предстоящие трудности наших ближайших противников на Западе, нам стоило бы серьезно отнестись к вопросу о будущем, в первую очередь – собственном. Мы не знаем пока, насколько развитой является инфраструктура энергетического сотрудничества России с другими серьезными покупателями нефти и газа. Пока дела обстоят вроде бы неплохо, но очевидно, что сравнимые с европейским масштабы торговли на этом направлении потребуют много времени и работы. Кроме того, для России в принципе не должна идти речь о простой замене одного внешнего покупателя на другого, хотя это и является вековой традицией.

    В качестве одного из вероятных сценариев можно ожидать, что колоссальный рост цен на энергоресурсы в Европе приведет к серьезным сбоям в европейской промышленности и заставит правительства сократить давление на Россию по украинскому вопросу. Сложно спорить с тем, что именно такой сценарий стал бы наилучшим и спас бы много жизней. Однако с учетом определенной выносливости Европы и полного равнодушия США к ожидаемым здесь трудностям, делать на это основную ставку было бы, наверное, слишком ответственным решением.  

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