Украине от конфискованных у России денег полагается аж целое ничего

В последние дни с подачи украинских властей и ряда чиновников США и Европы активизировалось обсуждение того, как передать на восстановление экономики Украины конфискованные российские активы. Причем, с легкой руки жадных до чужого добра переможников и не готовых вникать в подробности журналистов ситуация, особенно в переводе на славянские языки, подается так, как будто речь о тех 300 миллиардах активов российских Минфина и Центробанка, которые с началом СВО были заморожены на счетах европейских и американских банков.

Пожалуй, для того, чтобы вызвать у украинцев острый приступ зрадных болей и всеобщий вой о том, что их опять обманули, хватило бы просто внятного переложения текстов западных законопроектов и деклараций. Из него они с удивлением узнали бы, что речь именно о конфискованных, а не о заблокированных, замороженных и даже национализированных активах. То есть от тех самых 300 миллиардов, и даже от переданных в госуправление в Германии нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» щирым небратьям причитается аж целое ничего.

Но это, как говорил герой одной фантастической повести, «только половина апельсина». В конце концов, кому, как не украинскому режиму, выпрашивающему деньги у всех и всегда, знать, что на халяву и уксус сладок, а краденная кобыла завсегда дешевле купленной? На бедность им хватило бы и того, что удастся конфисковать у россиян, попавших под персональные санкции. Яхты олигархов пополнили бы канувший в пучину украинский флот, возможно, даже превзойдя потерянные корабли водоизмещением. Виллы и прочую недвижимость можно было бы приспособить для отдыха израненных украинских «киборгов», восстанавливающихся после героической борьбы с полчищами русских «орков».

Но, к большому сожалению для новоеуропейцев, западная цивилизация ещё не полностью избавилась от пережитков правового государства с приматом «священной частной собственности». Поэтому пока даже конфискация этих активов носит чисто символический характер – изменения в имущественные реестры не вносятся, арендаторы продолжают этим имуществом пользоваться. Разве что арендные платежи направляются на специальные временные счета. Хотя в заявлениях политиков и публикациях СМИ всё выглядит очень сурово.

Но даже эти весьма ограниченные меры уже породили несколько десятков исков в суды различных инстанций. Ведь так уж заведено у деловых людей, что вопросы собственности всегда сильно запутаны – что-то записано на родственников, что-то на фирмы-прокладки, да ещё и зарегистрированные в офшорах, так что всегда есть интересант, под санкции не попадающий и способный эти ограничения оспорить. А уж если есть перспектива иска, на Западе всегда найдется множество адвокатов, готовых потрепать нервы суду и ответчикам.

Конечно, европейские чиновники и политики – ребята упорные, так что, если нужно, и законы перепишут, а то и попросту плюнут на них, как плюнули в случае с «Северным потоком – 2». Тем более, имея такую «крышу», как Госдепартамент США. Только ведь и собственники заблокированных активов в этой борьбе не одни. Что-то приобреталось в кредит, а, значит, от изъятия собственности страдают западные же банки, под залог других активов привлекались средства, которые опять же инвестировались в западные компании, а значит, их партнеры могут понести довольно серьезные потери. Да и сама собственность требует расходов, как те же яхты – оплаты стоянки в порту. Так что и тот бизнес, который её обслуживает, теряет доходы – с кого им требовать платы?

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Суммы же российских государственных активов, заблокированных на западных счетах, даже без передачи их Киеву порождают проблемы. Ведь западные банки брали эти деньги на депозиты не из благотворительных соображений, а для того, чтобы использовать их в своих операциях и извлекать прибыль. Теперь же эти циферки на счетах годятся лишь на то, чтобы на них любоваться. И это в ситуации, когда ФРС и Евроцентробанк повышают ключевые ставки, и стоимость кредитования растет. То есть банки в чистом виде упускают прибыль.

Передача же этих средств Украине нанесет ущерб не России. Для нас эти средства и без того недоступны на неопределенный срок. Вернуть их в обозримой перспективе не так много шансов. Но когда итогом станет наша победа или некий компромисс, вопрос о заблокированных активах придется решать. И российские чиновники спросят не с американских и европейских властей, а с тех банков, с которыми заключали договоры. А уж банки переадресуют иски своим властям. Откуда те возьмут средства? Не с Украины же – то, что туда попадает, обратно не возвращается.