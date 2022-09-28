Украине от конфискованных у России денег полагается аж целое ничего

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28 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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Кто мог взорвать оба «Северных потока»

Восстановить поврежденные газопроводы «Северный поток» быстро не получится Reuters
Вывод из строя трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» – это уникальный случай в истории Европы. Называется несколько версий случившегося, но основная – это подрыв. Как можно было подорвать газовые трубы на дне Балтийского моря и остаться незамеченным? Кому нужна была такая диверсия и что ждет оставшиеся маршруты доставки российского газа в Европу?  Подробности...
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Донбасс, Херсон и Запорожье проголосовали за Россию

По первым данным, большинство участников референдума выбрало воссоединение с Россией REUTERS/Sergei Pivovarov
В республиках Донбасса, на Херсонщине и в освобожденной части Запорожской области завершились референдумы о будущем этих территорий. Первые подсчеты результатов говорят о предельно массовой явке и о том, что абсолютное большинство проголосовавших сделало выбор в пользу присоединения к России. За голосованием наблюдали иностранные, в том числе и европейские наблюдатели. Подробности...
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На чем ФСБ поймала неопытного японского консула

Тацунори Мотоки теперь должен вернуться в Японию ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Япония возмущена – консул этой страны во Владивостоке задержан ФСБ и объявлен персоной нон-грата. Однако российская контрразведка сработала безупречно, имеются видеодоказательства шпионской работы, которой занимался японский дипломат. Что именно его интересовало и как удалось его отследить? Подробности...
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Диверсия против «Северного потока» указывает на американцев

Так выглядит поверхность Балтийского моря над местом взрыва Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Все больше свидетельств того, что оба газопровода «Северный поток» намеренно взорваны. Целый ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США. Каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2»? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Украине от конфискованных у России денег полагается аж целое ничего

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда итогом станет наша победа, вопрос о заблокированных активах придется решать. И российские чиновники спросят не с американских и европейских властей, а с тех банков, с которыми заключали договоры. Подробности...

Западу придется учиться воспринимать слова России всерьез

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если эскалация на Украине не будет остановлена Западом, мы будем вынуждены на деле демонстрировать реалии изменяемой «розы ветров», принуждая украинский режим к капитуляции. То есть приведем конфликт к ситуации, явно превышающей желание Запада в нем участвовать. Подробности...
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Нужно ли опасаться смены элит в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Одним из важнейших факторов, сделавших неизбежным военно-политический кризис в Европе, стала эволюция европейских политических элит после завершения холодной войны. Правильнее было бы, конечно, назвать этот процесс деградацией. Подробности...
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Перегибы мобилизации. Кто виноват?

Диверсия на «Северных потоках»

Первое признание новых границ России

Обсуждение: 7 комментариев
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
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    Украине от конфискованных у России денег полагается аж целое ничего

    Владислав Исаев
    политолог
    		28 сентября 2022, 12:06

    В последние дни с подачи украинских властей и ряда чиновников США и Европы активизировалось обсуждение того, как передать на восстановление экономики Украины конфискованные российские активы. Причем, с легкой руки жадных до чужого добра переможников и не готовых вникать в подробности журналистов ситуация, особенно в переводе на славянские языки, подается так, как будто речь о тех 300 миллиардах активов российских Минфина и Центробанка, которые с началом СВО были заморожены на счетах европейских и американских банков.

    Пожалуй, для того, чтобы вызвать у украинцев острый приступ зрадных болей и всеобщий вой о том, что их опять обманули, хватило бы просто внятного переложения текстов западных законопроектов и деклараций. Из него они с удивлением узнали бы, что речь именно о конфискованных, а не о заблокированных, замороженных и даже национализированных активах. То есть от тех самых 300 миллиардов, и даже от переданных в госуправление в Германии нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» щирым небратьям причитается аж целое ничего.

    Но это, как говорил герой одной фантастической повести, «только половина апельсина». В конце концов, кому, как не украинскому режиму, выпрашивающему деньги у всех и всегда, знать, что на халяву и уксус сладок, а краденная кобыла завсегда дешевле купленной? На бедность им хватило бы и того, что удастся конфисковать у россиян, попавших под персональные санкции. Яхты олигархов пополнили бы канувший в пучину украинский флот, возможно, даже превзойдя потерянные корабли водоизмещением. Виллы и прочую недвижимость можно было бы приспособить для отдыха израненных украинских «киборгов», восстанавливающихся после героической борьбы с полчищами русских «орков».

    Но, к большому сожалению для новоеуропейцев, западная цивилизация ещё не полностью избавилась от пережитков правового государства с приматом «священной частной собственности». Поэтому пока даже конфискация этих активов носит чисто символический характер – изменения в имущественные реестры не вносятся, арендаторы продолжают этим имуществом пользоваться. Разве что арендные платежи направляются на специальные временные счета. Хотя в заявлениях политиков и публикациях СМИ всё выглядит очень сурово.

    Но даже эти весьма ограниченные меры уже породили несколько десятков исков в суды различных инстанций. Ведь так уж заведено у деловых людей, что вопросы собственности всегда сильно запутаны – что-то записано на родственников, что-то на фирмы-прокладки, да ещё и зарегистрированные в офшорах, так что всегда есть интересант, под санкции не попадающий и способный эти ограничения оспорить. А уж если есть перспектива иска, на Западе всегда найдется множество адвокатов, готовых потрепать нервы суду и ответчикам.

    Фото: Global Look Press

    Конечно, европейские чиновники и политики – ребята упорные, так что, если нужно, и законы перепишут, а то и попросту плюнут на них, как плюнули в случае с «Северным потоком – 2». Тем более, имея такую «крышу», как Госдепартамент США. Только ведь и собственники заблокированных активов в этой борьбе не одни. Что-то приобреталось в кредит, а, значит, от изъятия собственности страдают западные же банки, под залог других активов привлекались средства, которые опять же инвестировались в западные компании, а значит, их партнеры могут понести довольно серьезные потери. Да и сама собственность требует расходов, как те же яхты – оплаты стоянки в порту. Так что и тот бизнес, который её обслуживает, теряет доходы – с кого им требовать платы?

    Суммы же российских государственных активов, заблокированных на западных счетах, даже без передачи их Киеву порождают проблемы. Ведь западные банки брали эти деньги на депозиты не из благотворительных соображений, а для того, чтобы использовать их в своих операциях и извлекать прибыль. Теперь же эти циферки на счетах годятся лишь на то, чтобы на них любоваться. И это в ситуации, когда ФРС и Евроцентробанк повышают ключевые ставки, и стоимость кредитования растет. То есть банки в чистом виде упускают прибыль.

    Передача же этих средств Украине нанесет ущерб не России. Для нас эти средства и без того недоступны на неопределенный срок. Вернуть их в обозримой перспективе не так много шансов. Но когда итогом станет наша победа или некий компромисс, вопрос о заблокированных активах придется решать. И российские чиновники спросят не с американских и европейских властей, а с тех банков, с которыми заключали договоры. А уж банки переадресуют иски своим властям. Откуда те возьмут средства? Не с Украины же – то, что туда попадает, обратно не возвращается.

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