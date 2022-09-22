Красная армия подала пример освобождения Донбасса

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Рубль проявил спокойствие на фоне паникующих рынков

Почему рынки паникуют, а рубль спокоен Станислав Красильников/ТАСС
Новости о референдумах и частичной мобилизации вызвали молниеносную реакцию на российских рынках. Они стали падать до уровней 24 февраля. Однако уже на второй день паника слегка улеглась, и вместо падения на 9% индекс Мосбиржи уменьшился менее чем на 4%. Реакцию рубля вообще можно назвать пассивной. Чего боятся инвесторы, что будет с рублем и к чему готовиться экономике? Подробности...
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Россия мобилизует силы для победы на Украине

Россия ликвидирует численный диспаритет с ВСУ на фронте Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Зачем президенту потребовались военные резервы, кого коснется мобилизация в первую очередь и как новые силы изменят ситуацию на фронтах?  Подробности...
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Частичная мобилизация изменит сущность всей СВО

Количество войск имеет значение Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине? Этих задач несколько, и некоторые из них имеют принципиальное значение. Пополнение должно изменить сам характер ведущихся на Украине военных действий. Подробности...
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Мобилизация в России выявила партию мира в НАТО

Байден обвинил Россию в ядерном шантаже Keystone Press Agency/Global Look Press
Известие о том, что Россия объявила частичную мобилизацию, переполошило западный мир. Белый дом срочно переписал речь Байдена для Генассамблеи ООН, где тот утверждал, что Владимир Путин якобы «выступил с ядерными угрозами Европе». В унисон выступили и союзники США – от Британии до кандидатки в НАТО Финляндии. Впрочем, даже в альянсе не наблюдалось единодушия. Как разделились мнения Запада? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Красная армия подала пример освобождения Донбасса

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 сентября 1943 года завершилось освобождение Донбасса от фашистов Красной армией. Операция длилась почти полтора месяца и была сложной. Подробности...

Британия выпадает из числа мировых держав

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В ближайшие годы британцы будут беднеть и даже нищать из-за взлета цен на еду и энергию. И еще из-за обвала фунта – капиталы-то бегут. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему Лиз Трасс еще хуже, чем Борис Джонсон

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Мэри Элизабет Трасс находится у руля Великобритании меньше месяца. Но уже примерно понятно, что она за политик и чего от нее ждать. Скорее всего – ничего хорошего. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Почему мобилизация и почему частичная

Обсуждение: 4 комментария

Ирану угрожает революция

Донбасс и Херсон срочно станут Россией

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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Тимур Шерзад

    Красная армия подала пример освобождения Донбасса

    Тимур Шерзад
    журналист
    		22 сентября 2022, 08:50

    Уничтожение 6-й полевой армии вермахта под Сталинградом на рубеже 1942 и 1943 годов открыло новую страницу Великой Отечественной. Русские показали, что могут не только останавливать наступление немцев, но и окружать и ликвидировать их крупные войсковые группировки.

    Почуяв слабость врага, Красная армия пошла вперед, возвращая территории. Уже в феврале 1943-го красноармейцы вошли в Ворошиловград – сегодняшний Луганск. Наступление продолжалось, РККА отбила и Славянск с Краматорском, но немцы уже готовили силы для контрудара. Увы, он прошел успешно – и эти два города пришлось оставить.

    В Ставке отлично помнили результаты эйфории прошлого, 1942, года. Тогда необдуманные размашистые удары привели к катастрофе под Харьковом и создали предпосылки для операции «Блау», едва не окончившейся успехом немцев в рывке за кавказской нефтью. Теперь в Москве действовали куда осторожнее. Вскрыв готовящееся наступление противника в районе Курской дуги, ему даже отдали инициативу, чтобы измотать лучшие танковые части врага в оборонительном сражении, которое и состоялось в июле-августе 1943 года.

    Но, даже добившись там масштабного успеха, руководство страны не забывало опыт Харькова. Эта осторожность сказывалась и на Донбассе. Маршал Жуков предлагал дерзкие удары на окружение противника. Сталин отверг их – он сомневался в способности РККА к глубоким ударам в летней степи. Возвращать основную часть Донецкого бассейна предстояло фронтальными атаками.

    Неприступный рубеж

    На пути Красной армии лежал так называемый Миус-фронт. Это был мощный оборонительный рубеж, пролегавший от побережья Азовского моря по реке Миус. Немцы создали его еще в декабре 1941-го. Рубеж этот то «уезжал» в тыл, то становился основным – в зависимости от того, шли ли немцы вперед, в очередной раз занимая Ростов, или же откатывались обратно. Летом 1943-го Миус-фронт вновь оказался на острие ударов РККА.

    Германские позиции были надежно эшелонированы в глубину, которая местами достигала 11 километров. Река была удобной для обороны именно немцев. Занимаемый противником берег был значительно выше, что позволяло удобно корректировать огонь и затрудняло штурм.

    Немцы не стеснялись при возведении укреплений разбирать на стройматериалы дома местных жителей, а также использовать их самих в ходе строительства. Противник создавал бетонированные укрепления, которые дополнялись ДЗОТами и траншеями. Огневые точки прикрывали друг друга, а из позиций в глубине их поддерживала артиллерия. Миус-фронт был очень крепким орешком.

    Во время Курской битвы Красная армия провела Миусскую операцию – но наносимые с 17 июля по 2 августа удары, скорее, отвлекали на себя силы противника, чем решали проблему Миус-фронта. Красноармейцы создали плацдарм и временно овладели знаменитой Саур-Могилой – удобной для корректировки и обороны высотой. Но этого оказалось недостаточно – контрудары немцев выбили их оттуда. Войска вернулись в исходное положение, а Миус-фронт как стоял, так и продолжал стоять.

    Второй подход к снаряду

    Дав отдых людям и накопив боеприпасы, Красная армия вновь принялась за Миус-фронт. 13 августа стрелковые дивизии Юго-Западного фронта форсировали Северский Донец, и три дня спустя дошли до Миуса, вновь оказавшись у уже знакомых укреплений. И снова завязли там.

    Но теперь не было фактора гремящего сражения под Курском. У РККА было больше свободных сил, которые широко наступали, каждое соединение на своем участке. Если есть возможность приложиться сразу везде, то рано или поздно вскроется слабое место – «рвется там, где тонко». И Миус-фронт в итоге был прорван силами Южного фронта.

    Битва кипела и в воздухе. В небе Донбасса сходились сильнейшие асы противоборствующих сторон. Немцы наносили красным летчикам чувствительные удары. Но и сами теряли лучших – так, 29 августа в небе над Амвросиевкой знаменитым летчиком-истребителем Речкаловым был сбит «Мессермшитт» Бертольда Кортса – согласно германским данным, он успел одержать 113 воздушных побед.

    Наступление продолжалось. Был взят Таганрог – армия при поддержке морского десанта овладела этим городом 30 августа. В процессе был окружен и уничтожен корпус вермахта. И немецкая группа армий «Юг», не дожидаясь худшего, самостоятельно начала пятиться к Днепру, чтобы отойти за него и закрепиться уже на этом естественном рубеже.

    Руководил этим отступлением Эрих фон Манштейн, один из самых способных гитлеровских военачальников. Манштейн не питал никакого сочувствия к местному населению, безжалостно уничтожая предприятия и инфраструктуру на отходе. Также немцы угоняли в Германию на работы местных жителей, предпочитая самых молодых и выносливых. Старались и забрать побольше мужчин призывного возраста, чтобы не допустить притока пополнений в РККА. Угонялся и скот.

    А Красная армия старалась давить на отходящего врага как можно сильнее. Чем меньше успевали разрушить за собой немцы, тем быстрее можно было бы запустить шахты и заводы, тем больше топлива и материалов отправилось бы советской промышленности. Под натиском РККА 8 сентября был освобожден город Сталино – нынешний Донецк.

    Как и в любой большой войне, не все сразу шло по плану. В штурме Мариуполя, например, должны были участвовать два морских десанта, но из-за плохой погоды и хаоса организации они были высажены вразнобой, с разницей в два дня – эффект внезапности от высадок оказался далеким от планируемого. Но Мариуполь все равно был освобожден наступающими войсками 10 сентября.

    Донбасская операция завершилась 22 сентября, когда немцев окончательно вытеснили за пределы Донецкого бассейна. Уголь региона перестал работать на германскую промышленность, вновь став приносить пользу Советскому Союзу. А Донбасс был освобожден от нацистов на долгие десятилетия вперед.

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