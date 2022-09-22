Красная армия подала пример освобождения Донбасса

Уничтожение 6-й полевой армии вермахта под Сталинградом на рубеже 1942 и 1943 годов открыло новую страницу Великой Отечественной. Русские показали, что могут не только останавливать наступление немцев, но и окружать и ликвидировать их крупные войсковые группировки.

Почуяв слабость врага, Красная армия пошла вперед, возвращая территории. Уже в феврале 1943-го красноармейцы вошли в Ворошиловград – сегодняшний Луганск. Наступление продолжалось, РККА отбила и Славянск с Краматорском, но немцы уже готовили силы для контрудара. Увы, он прошел успешно – и эти два города пришлось оставить.

В Ставке отлично помнили результаты эйфории прошлого, 1942, года. Тогда необдуманные размашистые удары привели к катастрофе под Харьковом и создали предпосылки для операции «Блау», едва не окончившейся успехом немцев в рывке за кавказской нефтью. Теперь в Москве действовали куда осторожнее. Вскрыв готовящееся наступление противника в районе Курской дуги, ему даже отдали инициативу, чтобы измотать лучшие танковые части врага в оборонительном сражении, которое и состоялось в июле-августе 1943 года.

Но, даже добившись там масштабного успеха, руководство страны не забывало опыт Харькова. Эта осторожность сказывалась и на Донбассе. Маршал Жуков предлагал дерзкие удары на окружение противника. Сталин отверг их – он сомневался в способности РККА к глубоким ударам в летней степи. Возвращать основную часть Донецкого бассейна предстояло фронтальными атаками.

Неприступный рубеж

На пути Красной армии лежал так называемый Миус-фронт. Это был мощный оборонительный рубеж, пролегавший от побережья Азовского моря по реке Миус. Немцы создали его еще в декабре 1941-го. Рубеж этот то «уезжал» в тыл, то становился основным – в зависимости от того, шли ли немцы вперед, в очередной раз занимая Ростов, или же откатывались обратно. Летом 1943-го Миус-фронт вновь оказался на острие ударов РККА.

Германские позиции были надежно эшелонированы в глубину, которая местами достигала 11 километров. Река была удобной для обороны именно немцев. Занимаемый противником берег был значительно выше, что позволяло удобно корректировать огонь и затрудняло штурм.

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Немцы не стеснялись при возведении укреплений разбирать на стройматериалы дома местных жителей, а также использовать их самих в ходе строительства. Противник создавал бетонированные укрепления, которые дополнялись ДЗОТами и траншеями. Огневые точки прикрывали друг друга, а из позиций в глубине их поддерживала артиллерия. Миус-фронт был очень крепким орешком.

Во время Курской битвы Красная армия провела Миусскую операцию – но наносимые с 17 июля по 2 августа удары, скорее, отвлекали на себя силы противника, чем решали проблему Миус-фронта. Красноармейцы создали плацдарм и временно овладели знаменитой Саур-Могилой – удобной для корректировки и обороны высотой. Но этого оказалось недостаточно – контрудары немцев выбили их оттуда. Войска вернулись в исходное положение, а Миус-фронт как стоял, так и продолжал стоять.

Второй подход к снаряду

Дав отдых людям и накопив боеприпасы, Красная армия вновь принялась за Миус-фронт. 13 августа стрелковые дивизии Юго-Западного фронта форсировали Северский Донец, и три дня спустя дошли до Миуса, вновь оказавшись у уже знакомых укреплений. И снова завязли там.

Но теперь не было фактора гремящего сражения под Курском. У РККА было больше свободных сил, которые широко наступали, каждое соединение на своем участке. Если есть возможность приложиться сразу везде, то рано или поздно вскроется слабое место – «рвется там, где тонко». И Миус-фронт в итоге был прорван силами Южного фронта.

Битва кипела и в воздухе. В небе Донбасса сходились сильнейшие асы противоборствующих сторон. Немцы наносили красным летчикам чувствительные удары. Но и сами теряли лучших – так, 29 августа в небе над Амвросиевкой знаменитым летчиком-истребителем Речкаловым был сбит «Мессермшитт» Бертольда Кортса – согласно германским данным, он успел одержать 113 воздушных побед.

Наступление продолжалось. Был взят Таганрог – армия при поддержке морского десанта овладела этим городом 30 августа. В процессе был окружен и уничтожен корпус вермахта. И немецкая группа армий «Юг», не дожидаясь худшего, самостоятельно начала пятиться к Днепру, чтобы отойти за него и закрепиться уже на этом естественном рубеже.

Руководил этим отступлением Эрих фон Манштейн, один из самых способных гитлеровских военачальников. Манштейн не питал никакого сочувствия к местному населению, безжалостно уничтожая предприятия и инфраструктуру на отходе. Также немцы угоняли в Германию на работы местных жителей, предпочитая самых молодых и выносливых. Старались и забрать побольше мужчин призывного возраста, чтобы не допустить притока пополнений в РККА. Угонялся и скот.

А Красная армия старалась давить на отходящего врага как можно сильнее. Чем меньше успевали разрушить за собой немцы, тем быстрее можно было бы запустить шахты и заводы, тем больше топлива и материалов отправилось бы советской промышленности. Под натиском РККА 8 сентября был освобожден город Сталино – нынешний Донецк.

Как и в любой большой войне, не все сразу шло по плану. В штурме Мариуполя, например, должны были участвовать два морских десанта, но из-за плохой погоды и хаоса организации они были высажены вразнобой, с разницей в два дня – эффект внезапности от высадок оказался далеким от планируемого. Но Мариуполь все равно был освобожден наступающими войсками 10 сентября.

Донбасская операция завершилась 22 сентября, когда немцев окончательно вытеснили за пределы Донецкого бассейна. Уголь региона перестал работать на германскую промышленность, вновь став приносить пользу Советскому Союзу. А Донбасс был освобожден от нацистов на долгие десятилетия вперед.