Пугачёва не хочет в реальный мир

Алла Пугачёва снова даёт нам повод для разговоров. Так уж получилось, что она стала важной фигурой в последнее время – глашатаем старого мира, с которым Россия распрощалась 24 февраля этого года и который продолжает цепляться за своё существование, надеясь восстановиться во всей полноте. Алла Пугачёва опубликовала краткий манифест, адресовав его Минюсту РФ. Она, как будто бы пародируя жён декабристов, попросилась в иноагенты вслед за своим супругом Максимом Галкиным, назвав его «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». Она также заявила, что наши военные гибнут за «иллюзорные цели».

Дальнейшая судьба пожилой женщины, которая когда-то неплохо пела, малоинтересна, а вот на понятии иллюзии хотелось бы остановиться подробнее.

Иллюзия – важный элемент любого механизма манипуляции. В последнее время популярным стало слово «газлайтинг»: это когда человека убеждают, что зрение и слух его обманывают и что реальность на самом деле устроена совсем иначе. Чтобы повлиять на поведение человека, можно создавать одни иллюзии и развенчивать другие. Так поступают рекламщики, убеждая потребителя в том, что ему прямо сейчас позарез нужен, например, дорогущий пылесос.

Если Алла Пугачёва говорит об «иллюзорных целях» российской спецоперации – значит, она должна знать, каковы бывают реальные цели. Например, её собственная жизнь – на какие цели она была направлена? Я не беру тот период, когда молодая дебютантка с душой пела «Не отрекаются, любя», но вынужден заметить, что в последние десятилетия и сама Пугачёва, и те, с кем она делила эстраду, и те, для кого она пела, преследовали одну общую цель – бабло. Казалось бы, это – твёрдая, неиллюзорная опора в жизни. Мы же говорим иногда: «реальное бабло».

Много ли она купила на заработанное бабло? Вроде бы изрядно. Купила себе вечную молодость путем регулярной натяжки кожи. Купила молодого мужа. Даже детей, и то купила. Но ведь это всё иллюзии! Нет никакой молодости, есть старые глаза, старые слова и старые мысли. Нет никакого мужа, есть вполне понятная история «кобрендинга» звёздных персон; вся Россия это знает и смеётся над этим браком. А детям, приобретённым у суррогатной матери, ещё дай Бог вырасти нормальными людьми.

И на те же самые цели ориентировалось подавляющее большинство успешных людей России, богатых и знаменитых. Нахапать побольше бабла, купить на него разных неодушевленных и одушевленных игрушек, купить образование для детей-оболтусов в британской шарашкиной конторе с традициями, купить почёт и уважение. Ещё этот слой очень ценил Запад как царство неиллюзорности. Там, мол, всё настоящее, в отличие от России: и продукты, и сервис, и закон, и даже природа настоящая, а не унылые русские берёзки. Но самое главное – именно там и водится настоящее бабло. То есть зарабатывается оно, конечно, в России, но только после пересечения границы приобретает безусловный характер.

И вот на наших глазах весь этот баблозападный комплекс жизненных целей и ценностей рассыпается в прах. В наши дни, если у человека есть скромная российская пенсия, то у него есть хотя бы что-то. Если же у человека есть миллионы на счету в швейцарском банке, то у него, возможно, нет ничего. Двухкомнатная квартира в Москве – жильё совсем не роскошное, но это лучше, чем особняк в Юрмале, до которого ты просто не можешь добраться. Все иллюзии прошлой эпохи развеялись, остались вещи реальные: наша земля, наш народ, наше государство, наша армия. Не все это понимают. Жители Донецка, годами живущие под обстрелами, систематически лишенные света и воды, понимают это очень хорошо – просто у них изначально не было иллюзий. Алла Пугачёва слишком укоренена в своих иллюзиях, чтобы это понять.

На эту тему

Нет, я не пытаюсь опрокинуть пирамиду Маслоу и утвердить абсолютный примат духовного над материальным. Всем людям хочется жить, хочется удовлетворять свои непосредственные потребности. Но нормальный думающий человек по мере взросления, по мере созревания личности постепенно начинает понимать, что есть вещи важнее и выше животных удовольствий, и в конце концов перед ним остается одна-единственная реальная цель – та, за которую он может отдать жизнь. Увы, наши эстрадные звезды в массе своей к таким людям не относятся.

Был, если помните, такой юноша по имени Гаутама. Он родился принцем, и все земные наслаждения своего времени были к его услугам. Но однажды он задумался об иллюзорности всех этих благ и стал Буддой. Какую же цель указал людям Будда, если перевести понятие нирваны на более близкий нам язык христианской цивилизации? Я бы сказал, что это называется «мир в душе». И здесь пролегает граница между миротворцами истинными и мнимыми.

Любой ценой прекратить военные действия, наверное, можно. Уступить, отступить, капитулировать. И тогда в самом деле замолчат пушки, перестанут гибнуть солдаты, то есть в физическом смысле наступит мир. Но грош цена этому миру, если не будет мира в душе. А какой может быть мир в душе русского человека, если мы не защитим Донбасс, отдадим родных людей на растерзание националистам? Какой у нас может быть мир в душе, если восторжествуют идейные наследники Гитлера и Бандеры? Если же не будет мира в душе у народа, то устоит ли государство? Ради чего оно будет существовать, чем оно будет скреплено?

В феврале Россия, как Нео из фильма «Матрица», проглотила красную таблетку и из мира иллюзий перенеслась в мир реальности. Это неприглядная, неуютная и опасная реальность. Здесь постоянно возникают новые вопросы и нет готовых ответов. Здесь приходится думать своей головой и стараться не ошибаться, потому что каждая ошибка может стоить чести, свободы, жизни отдельному человеку или всем нам как социуму и как цивилизации.

Мы многое увидели за это время. Мы осознали угрозу для самого существования нашего народа. Мы поняли, что стареющая западная цивилизация хочет разрушить нашу страну и использовать её ресурсы для продления своего существования, подобно тому, как люди из круга Пугачёвой используют ткани человеческих эмбрионов для омоложения.

Со временем каждого из нас не станет, но если страна останется – значит, мы жили не зря. Поэтому будущее страны – куда более реальная цель, чем наши (и ваши, Алла Борисовна) гонорары и фуршеты, поместья и дачные участки, машины и яхты. И не стоит тянуть нас обратно в ту матрицу, где всё казалось таким глянцевым и комфортным. Возврата не будет.