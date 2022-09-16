«Псы войны» на Украине оказались вне закона

На Украине против союзных войск РФ, ЛНР и ДНР воюют иностранцы: англичане, американцы (в том числе, чернокожие) и поляки. Сколько их? Наверняка много тысяч, может быть, несколько десятков тысяч или в масштабе нескольких дивизий. Говорят, что это американская ЧВК Academi, бывшая Black Water, известная своими зверствами на Ближнем Востоке. Но я думаю, это не обязательно так. Весьма возможно, что это просто кадровые военные, регулярные части НАТО, под легендой ЧВК.

Может быть, они на время «командировки» формально уволились из армии и «нанялись» в ЧВК, а может и не заморачивались. Просто надели «мультикам» без опознавательных знаков, или с украинскими шевронами, и отправились на войну. Поляки, например, давно мечтали повоевать с русскими. Ну вот и отправили пару дивизий, и воюют. Участники и очевидцы недавней Харьковской операции говорят, что хребтом и нервом наступательной группировки ВСУ были подразделения, целиком состоящие из иностранцев, разговаривающих на английском или польском языках.

Я говорю это не для того, чтобы оправдать переход части Харьковской области под контроль Киева. Мол, чего вы хотели? Это же не украинцы, это настоящие натовские военные пришли! Нет. Американцы и прочие натовские солдаты – вовсе не сверхчеловеки. Их тоже можно и нужно бить. Вьетнамцы победили американцев, из Афганистана они сбежали, в Африке потерпели несколько унизительных поражений (превращённых в красивые истории о мужестве Голливудом), в Сирии правительственные войска выстояли против всего НАТО.

Наши военные тоже не раз встречались с американцами в бою, пусть и не вполне официально, и результаты были всякими. Поэтому, ну НАТО и НАТО. Я о другом. Каковы правовые основания присутствия военных из стран НАТО и вообще, военной помощи Украине?

Например, Россия аккуратно относится и к духу, и к букве международного права. 21 февраля Российская Федерация заключила Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Это произошло одновременно с признанием независимости народных республик. 22 февраля договоры были ратифицированы. Статьи 3-5 договоров предусматривают военное сотрудничество и военную помощь. То есть, перед нами международный правовой акт (два двусторонних акта) о военном союзе. В рамках этих договоров Россия, выполняя свои обязательства, использует свои войска для защиты суверенитета ЛНР и ДНР от агрессии Украины, которая не скрывала и не скрывает своих планов по ликвидации независимых республик.

Поэтому служащие Минобороны, Росгвардии и других российских структур, выполняя свои задания, законно находятся на территориях ЛНР, ДНР и Украины и законно ведут боевые действия. Да, боевые действия тоже можно вести законно и незаконно, в соответствии с международным правом.

Конечно, часть государств может не признавать суверенитет ЛНР и ДНР и, соответственно, не признавать заключаемые республиками договоры как источник международного права. Это суверенное право данных государств – не признавать чей-то суверенитет. С другой стороны, суверенное право России, ЛНР и ДНР – признавать суверенитет друг друга и признавать собственные договоры как источники права. На данный момент уже шесть государств признали независимость ЛНР и ДНР, из них три государства – члены ООН. Поэтому республики находятся в статусе не «самопровозглашённых», а «частично признанных». В международном праве суверенитет не является предметом голосования «большинства государств». В конечном итоге, он определяется по факту удержания территории и формирования эффективной власти.

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Поэтому, как ни крути, но правовые основания для участия России в конфликте есть. И даже сама Украина это признаёт. И так называемое «мировое сообщество» по факту признаёт Россию участницей военного конфликта на территории Украины, возникшего в связи с объявлением ЛНР и ДНР своей независимости. И российские солдаты не являются «иностранными наёмниками» в соответствии с законами войны. Почему? Потому что их государство, Россия, открыто и официально, в соответствии с заключёнными международно-правовыми договорами о военной помощи, является участником конфликта.

А что с американцами и поляками? Что с НАТО? Что с западным сообществом, которое провозглашает, что выступает «в защиту международного права»? На каком основании они оказывают военную помощь Украине?

Начнём с самого верха, с ООН. Есть ли резолюция Совета Безопасности ООН о направлении военных сил государств-членов ООН на Украину? Нет, такой резолюции нет. Ну, ладно, её и быть не может, потому что Россия – постоянный член Совета Безопасности и всегда наложит на такое решение вето. Пойдём ниже. Помощь НАТО. Как она оформлена? Вообще, чтобы НАТО полноценно участвовало в конфликте на стороне какой-то страны (согласно статье 5 Устава НАТО), эта страна должна быть членом альянса. Принята ли Украина в НАТО? Нет. На данный момент Украина является подписантом Хартии об особом партнёрстве с НАТО, которая является пустой и бессмысленной бумажкой, не предусматривающей военной помощи и участия в войне на стороне Украины.

Спускаемся ещё на ступеньку ниже, на уровень двусторонних международных договоров. Есть ли у Украины договор о военной помощи отдельно с США, Великобританией или Польшей? В 2021-м году Зеленский подписал в Вашингтоне Соглашение об основах оборонного партнёрства. Читаем этот документ: консультации, совместные исследования, разработки технологий, маркетинг. Ни слова о военном союзе, военной помощи и защите Украины путём вступления в войну на её стороне.

Самый солидный акт – Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны от 2018 года с Польшей. Это соглашение предусматривает предоставление вооружений и консультативной поддержки (но не участие в войне на стороне партнёра) в случае объявления военного положения.

Для справки: военное положение на Украине официально не объявлено. В своей риторике все украинские политики говорят о том, что они ведут «войну с Россией», но почему-то войну России так и не объявили, военное положение так и не оформлено. Поэтому правовых оснований для получения помощи от Польши нет. С точки зрения самой Украины, она, вероятно, продолжает КТО (то есть, операцию по ликвидации независимости народных республик), но в этот конфликт вступила Россия, поддержавшая «сепаратистов». А войны нет.

Так на каком же основании страны Евросоюза и НАТО оказывают военную помощь Украине, предоставляя оружие, военных специалистов и вот уже (возможно) вводя свои дивизии на украинский фронт? Ни на каком. Никакого международно-правового основания даже формально, даже «для галочки», не придумано. Это показывает глубину правового цинизма западных держав. Они призывали и заставляли всех следовать «нормам международного права», а сами не считают себя обязанными хотя бы для проформы составить какой-то документ в оправдание своих действий.

Деньги и вооружения предоставляются по внутренним нормативным актам стран: США и прочих. Акты готовит военное ведомство и одобряет, например, Конгресс. Это внутреннее законодательство. Оно не является источником международного права. Но Америка так не считает. Америка считает, что законы, принятые её Конгрессом – это законы, которым обязан подчиняться весь мир. Никаких многосторонних или двусторонних международно-правовых взаимно-обязывающих договоров о военном союзе и военной помощи ни у кого с Украиной нет. Потому нет ни единого основания в международном праве для иностранного участия в боевых действиях на территории Украины, тем более, на территориях ЛНР и ДНР.

Что это значит для американских, английских, польских и иных граждан, «легионеров-добровольцев», «сотрудников ЧВК», а на самом деле кадровых военных НАТО? Это значит, что, согласно международному праву, и по законам войны, все они являются «наёмниками». На них не распространяются права комбатантов. Они могут быть противоположной стороной уничтожены без всяких ограничений, а если сдадутся в плен, то будут казнены, поскольку наказанием за наёмничество может быть смертная казнь, например в ДНР. Потому что ДНР – суверенное государство и в нём не действует мораторий на смертную казнь, который действует в России.

Для того, чтобы легализовать «работу» на Украине, например, польских военных, Варшаве необходимо заключить договор о военной помощи с Киевом и официально вступить в военный конфликт на стороне Украины, стать участником конфликта, со всеми последствиями, а Киеву – объявить войну и военное положение. Либо Киев должен официально обратиться за военной помощью, как Сирия обратилась к России (Соглашение было подписано в 2017 году). В любом случае, нельзя действовать только на основании закулисных договорённостей или национальных правовых актов. А пока что американцев, англичан, поляков в ВФУ как бы «нет». Ну, нет так нет. Похоже, судьба своих граждан не очень заботит не только Киев, но и Вашинтон, Лондон и Варшаву. Расходный материал, псы войны.

А мы так не будем. Мы так тоже кое-где и кое-когда пробовали, но нам не понравилось. Сейчас (надеюсь) ЛНР и ДНР работают над заключением официального Договора о военном союзе с Корейской Народной Демократической Республикой, по которому КНДР официально, в полном соответствии с законами войны и с международным правом, отправит на помощь Донбассу двадцать дивизий, развёрнутых по штату военного времени. Когда и, если это случится, ситуация начнёт развиваться совершенно иным образом. Но, главное, всё будет по закону. Потому что сила в праве и в правде.