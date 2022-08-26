Реальную политику заменили пиар-кампании

Взгляд
26 августа, пятница  |  Последнее обновление — 14:05  |  vz.ru
Разделы

Как «чистая» Европа оказалась в угольной западне

Как Европа справляется с эмбарго на российский уголь Виталий Тимкив/РИА Новости
Когда Европа только хотела ввести эмбарго на российский уголь, вряд ли она рассчитывала, что окажется в такой плачевной ситуации, как сейчас. Уголь, который пришел на смену российскому, оказался опасным для ТЭС. Даже погода этим летом оказалась не на стороне европейцев. В итоге Евросоюзу необходимо провести самую серьезную и быструю трансформацию энергетического сектора с послевоенных лет. Еще один сюрприз – отказ от российского угля ударил по экологической повестке ЕС.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему армии потребовалось больше военных

Последний раз численность армии менялась осенью 2017 года Егор Алеев/ТАСС
Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал указ, по которому с нового года штатная численность российской армии превысит 2 млн человек. Из них – 1,15 млн собственно военных. Укреплять ряды армии, участвующей в спецоперации, планируется за счет профессионалов-контрактников. Какие рода войск и военные специальности требуется усилить в первую очередь? Подробности...
Перейти в раздел…

США отправляют на Украину «главнокомандующего войной»

США присвоят операции на Украине название и назначат командующего Chip Somodevilla/Pool/REUTERS
Американская миссия помощи ВСУ может получить официальное название и командование. Причем руководить этой миссией, как сообщают СМИ, будет высокопоставленный генерал. Почему Вашингтон решил пойти на такой шаг, какими задачами будет заниматься новая структура и как подобные действия США повлияют на ход боевых действий?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Реальную политику заменили пиар-кампании

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы. Подробности...

За свой фрейм нужно бороться

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Почему постсоветское пространство тревожит освобождение Киева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Почему Украина не состоялась как государство

Когда замерзнет Европа

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем украинцы обстреливают АЭС

Перейти в раздел…

Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
Подробности...

В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
Подробности...

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Высокоточным ударом уничтожена обстреливающая ЗАЭС американская гаубица М777 ВСУ
    ФСБ поймала украинского шпиона в Курске Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории В США назвали главную проблему ВСУ Гаага попросила освободить ее от санкций против России
    Посольство напомнило Риге о захоронениях выходцев из Латвии в России На Украине заявили о планах Киева построить базу НАТО в Крыму Объявлено о повышении цен на электроэнергию в Британии на 80% ЦРУ стало угрожать турецким бизнесменам за продажу жилья россиянам
    ВСУ перебили последнюю четвертую линию передачи энергии ЗАЭС на Украину В Конгрессе США сравнили ситуацию в российских и американских войсках В США папу римского назвали сторонником идеи о прокси-войне на Украине Проблемы со здоровьем Елизаветы II вынудили изменить британскую традицию

    Главная тема


    США отправляют на Украину «главнокомандующего войной»

    эскалация конфликта


    Германия отказалась поставлять Украине оружие для ударов по России

    «Пока неясно»


    Трасс отказалась называть Макрона другом Британии

    «Борьба с нами»


    МИД дал рекомендации Госдепу после появления видео с пьяным сотрудником посольства США

    Видео

    отказ в шенгене


    За русофобию Россия накажет Европу рублем

    поставки нефти


    Польша принуждает Германию к краже российских активов

    освобожденный Херсон


    Александр Малькевич: Укрофашисты пытаются плюнуть напоследок в еще недавно свой регион

    памятник Освободителям


    Оскорбление подвига освободителей Латвии поручили украинцам

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    популярность юаня


    Глеб Простаков: Доллар заменит единая валюта БРИКС

    слабые корни


    Герман Садулаев: Никакой шоу-бизнес нам не нужен

    относительная независимость


    Вадим Трухачёв: Швейцария сохранила остатки вменяемости по отношению к России

    на ваш взгляд


    Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
    Игорь Мальцев

    Реальную политику заменили пиар-кампании

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		26 августа 2022, 13:22

    Мы живем в эпоху слова и знака. Вещественность прямо утекает из рук, и все эти переходы «в онлайн» на деле выглядят еще хуже, чем переходы пятилетних американских малышей через гендерную границу по настоянию учителей. Потому что все, что нам внушают, внушают именно в онлайне. Причем в таком массовом масштабе, что обычный человек уже чувствует себя хомячком в клетке, куда время от времени засовывают что-то новое, чтобы проверить реакцию и замерить количество тестостерона в крови. Я понимаю, ты, конечно, не хомячок, читатель, ты гордый и свободный повелитель своих мыслей и кузнец своих знаний. Но тем не менее попыток манипуляции никто не оставляет.

    Вот смотрите: только что отгремела всемирная кампания «Отдайте украинское зерно из Одессы, иначе вся Африка прямо щас умрет от голода». Каждый день нам рассказывали, как гадкие русские не дают миру прильнуть к украинскому зерну, каждое зернышко которого может спасти одного африканского ребенка. Были еще варианты «гадкие русские украли наше зерно» и далее – в зависимости от тактических задач. И что? Усилиями практической дипломатии на местности все-таки суда с зерном вышли из Одессы. Казалось бы – ликуй, Африка, но что-то не слышно криков, да и суда пошли совсем не в Африку. А там, куда они пришли, им сказали, что они вообще не нужны. Погодите… Значит, цель гигантской медийной кампании была в чем-то другом? Например, в том, чтобы получить доступ западному оружию через Одессу, и вся эта слезинка ребенка была блефом? Скорей всего, да. Но про Африку – молчок. Полная тишина. 

    Теперь из клетки хомячков вынули лабиринт «Зерновая катастрофа» и засунули тест «Запорожская АЭС» с тем же апокалиптическим задором. Поначалу утверждали со слов украинцев, что это Россия обстреливает АЭС, которую сама же и удерживает, и несмотря на очевидное противоречие, все европейские газеты утверждали, что именно русские сейчас устроят десять Чернобылей. Когда правда тем не менее просочилась, тема стала отрабатываться таким образом, чтобы было непонятно, кто именно обстреливает, – украинцев не упоминают вовсе. Она как бы сама себя обстреливает, но с намеком на русских. И, казалось бы – это волнуется общественность и пресса. А потом русских стали прессовать – дескать, «уйдите с АЭС, иначе будет плохо» – то есть начался открытый атомный шантаж. И стало понятно, что для достижения своих целей они не остановятся ни перед чем. Но зато какая опять гигантская медийная кампания – залюбуешься!

    Зерно? Африка? Не было такого – надо срочно раскручивать тему АЭС.

    Есть еще несколько прекрасных тестов для читателей-хомячков, которые, открыв рот, слушали бредни теперь бывшей украинской омбудсменши, которые стали основой для всемирных и всеевропейских кампаний. Но вот что-то мы уже месяц не слышим про бесконечные изнасилования – их просто как отрезало, про них время от времени что-то там бормочут на гнилом «Дожде», но это только потому, что тупые.

    У остальных кончился бюджет, а также кетчуп и трусы для обмазывания. И эту тему организаторы вынули из клетки и засунули куда-то подальше. Теперь украинцы, обмотанные флагами, просто валяются на улицах Европы. Лежат просто так, в принципе – в рамках флэшмоба «Долой Россию», притворяясь дохлыми животными, совершенно не изнасилованными. И это тоже для онлайна.

    Но некоторые умеют рассказывать анекдоты, а некоторые нет. Посмотрев на все это дело, латыши и эстонцы решили сменить читателям картинку и для привлечения внимания затеяли всю эту тему с невыдачей виз русским. Но так как они постановщики и креаторы бездарные, сработало только в среде оппозиционеров, которые теперь сидят и трясутся, что демократичные латыши их выселят обратно в Бутово. А на русского массового зрителя не очень-то и зашло. А на европейского вообще – ноль. Обсуждений в прессе как не было, так и нет. А все потому, что если уж родился крестьянином, то поливай свою грядку и не лезь в высшую лигу взрослых мальчиков, которые придумывают повесточки для читателей всего мира. И засовывают ее в мозг и в давно не чищенную клетку.

    Фото: Maciej Lucznicwski/Global Look Press

    А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных, неозвученных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы. 

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •