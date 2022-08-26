Реальную политику заменили пиар-кампании

Мы живем в эпоху слова и знака. Вещественность прямо утекает из рук, и все эти переходы «в онлайн» на деле выглядят еще хуже, чем переходы пятилетних американских малышей через гендерную границу по настоянию учителей. Потому что все, что нам внушают, внушают именно в онлайне. Причем в таком массовом масштабе, что обычный человек уже чувствует себя хомячком в клетке, куда время от времени засовывают что-то новое, чтобы проверить реакцию и замерить количество тестостерона в крови. Я понимаю, ты, конечно, не хомячок, читатель, ты гордый и свободный повелитель своих мыслей и кузнец своих знаний. Но тем не менее попыток манипуляции никто не оставляет.

Вот смотрите: только что отгремела всемирная кампания «Отдайте украинское зерно из Одессы, иначе вся Африка прямо щас умрет от голода». Каждый день нам рассказывали, как гадкие русские не дают миру прильнуть к украинскому зерну, каждое зернышко которого может спасти одного африканского ребенка. Были еще варианты «гадкие русские украли наше зерно» и далее – в зависимости от тактических задач. И что? Усилиями практической дипломатии на местности все-таки суда с зерном вышли из Одессы. Казалось бы – ликуй, Африка, но что-то не слышно криков, да и суда пошли совсем не в Африку. А там, куда они пришли, им сказали, что они вообще не нужны. Погодите… Значит, цель гигантской медийной кампании была в чем-то другом? Например, в том, чтобы получить доступ западному оружию через Одессу, и вся эта слезинка ребенка была блефом? Скорей всего, да. Но про Африку – молчок. Полная тишина.

Теперь из клетки хомячков вынули лабиринт «Зерновая катастрофа» и засунули тест «Запорожская АЭС» с тем же апокалиптическим задором. Поначалу утверждали со слов украинцев, что это Россия обстреливает АЭС, которую сама же и удерживает, и несмотря на очевидное противоречие, все европейские газеты утверждали, что именно русские сейчас устроят десять Чернобылей. Когда правда тем не менее просочилась, тема стала отрабатываться таким образом, чтобы было непонятно, кто именно обстреливает, – украинцев не упоминают вовсе. Она как бы сама себя обстреливает, но с намеком на русских. И, казалось бы – это волнуется общественность и пресса. А потом русских стали прессовать – дескать, «уйдите с АЭС, иначе будет плохо» – то есть начался открытый атомный шантаж. И стало понятно, что для достижения своих целей они не остановятся ни перед чем. Но зато какая опять гигантская медийная кампания – залюбуешься!

Зерно? Африка? Не было такого – надо срочно раскручивать тему АЭС.

Есть еще несколько прекрасных тестов для читателей-хомячков, которые, открыв рот, слушали бредни теперь бывшей украинской омбудсменши, которые стали основой для всемирных и всеевропейских кампаний. Но вот что-то мы уже месяц не слышим про бесконечные изнасилования – их просто как отрезало, про них время от времени что-то там бормочут на гнилом «Дожде», но это только потому, что тупые.

У остальных кончился бюджет, а также кетчуп и трусы для обмазывания. И эту тему организаторы вынули из клетки и засунули куда-то подальше. Теперь украинцы, обмотанные флагами, просто валяются на улицах Европы. Лежат просто так, в принципе – в рамках флэшмоба «Долой Россию», притворяясь дохлыми животными, совершенно не изнасилованными. И это тоже для онлайна.

Но некоторые умеют рассказывать анекдоты, а некоторые нет. Посмотрев на все это дело, латыши и эстонцы решили сменить читателям картинку и для привлечения внимания затеяли всю эту тему с невыдачей виз русским. Но так как они постановщики и креаторы бездарные, сработало только в среде оппозиционеров, которые теперь сидят и трясутся, что демократичные латыши их выселят обратно в Бутово. А на русского массового зрителя не очень-то и зашло. А на европейского вообще – ноль. Обсуждений в прессе как не было, так и нет. А все потому, что если уж родился крестьянином, то поливай свою грядку и не лезь в высшую лигу взрослых мальчиков, которые придумывают повесточки для читателей всего мира. И засовывают ее в мозг и в давно не чищенную клетку.

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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных, неозвученных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.