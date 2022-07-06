США надули шары против российских «Цирконов»

Очередные испытания гиперзвуковой ракеты в США закончились очередной неудачей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Минобороны США. «Летные испытания гиперзвуковой ракетной системы на Гавайях закончились неудачей из-за проблемы, возникшей после запуска [двигателя], заявило министерство обороны, нанеся новый удар по программе, которая потерпела неудачу», – пишет Bloomberg. «Отказ произошел после включения двигателя», – сказал представитель Пентагона Тим Горман. Неудачные испытания стали второй попыткой запуска гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой Пентагоном в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS).

В августе 2021 года издание Breaking Defense сообщило, что ВМС США успешно испытали твердотопливный двигатель второй ступени гиперзвуковой ракеты CPS. Испытания первой ступени этой ракеты состоялись в мае того же года. Это уже вторые неудачные испытания ракетной системы CPS. Во время первого летного испытания в октябре 2021 года произошел отказ ракеты-носителя, из-за чего ракета не смогла покинуть стартовую площадку. Предполагается, что в будущем эта ракета будет установлена на эсминцах «Замволт» и подводных лодках класса «Вирджиния».

Ранее мы писали о ряде неудачных испытаний в США гиперзвуковой ракеты воздушного базирования (ARRW) AGM-183A. По итогам этих провалов в октябре 2021 года Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service) обновила свой регулярный доклад Hypersonic Weapons: Background and Issues for Congress. В докладе делается неутешительный для США вывод: в сфере гиперзвуковых вооружений в ближайшие годы нет возможности сократить отставание Вашингтона от Москвы и Пекина. Авторы доклада констатируют, что по состоянию на данный момент «министерство обороны США не поставило на вооружение ни одной гиперзвуковой системы оружия и лишь разрабатывает прототипы для оценки концепций потенциальных систем вооружения и наборов задач». Аналитики Конгресса, отдадим им должное, трезво смотрели на ситуацию в гиперзвуковой гонке вооружений.

В последнее время прозрели и планировщики Пентагона. Осознав невозможность догнать и перегнать Россию и Китай в сфере создания гиперзвуковых ракет, Пентагон озаботился разработкой средств защиты от гиперзвуковых ракет потенциального противника. Однако выбор защитных средств оказался столь необычен, что вызывает как минимум удивление. Спасти Америку от российских «Цирконов» должна не спутниковая система раннего предупреждения о пусках ракет, а… не падайте в обморок! – аэростаты. В качестве ответа на российскую и китайскую программы создания гиперзвукового вооружения Пентагон не нашел ничего лучшего, как заняться разработкой высотных аэростатов для отслеживания с их помощью пусков гиперзвуковых ракет.

Это недорого – Пентагон израсходовал на это благое дело всего около 3,8 млн долларов и планирует потратить еще 27,1 млн в 2023 финансовом году. Производством воздушных шаров, призванных спасти Америку от грозных «Цирконов», занимается компания Raven Aerostar, дочернее подразделение Raven Industries. Новейшие американские аэростаты во многом повторяют конструкцию воздушного шара, разработанного знаменитым изобретателем Знайкой из Цветочного города. Помните?

«Огромный шар, надутый паром,

Поднялся в воздух он недаром…

И все доступно уж, эхма!

Теперь для нашего ума!»

Но инженеры Raven Aerostar пошли дальше и выше. Их аэростаты будут иметь каплевидную форму и летать на высоте 18-27 км. Впрочем, надувать их будут по старинке – горячим воздухом.

Аэростаты будут иметь блок управления полетом, работающий от солнечных батарей аккумуляторов. Разработчики рассчитывают, что скорость и направление ветров позволят их стратегическим воздушным шарам летать по заданным маршрутам. А что будет, если ветер станет дуть не туда, куда надо Пентагону? Тогда, надо полагать, в Голливуде снимут блокбастер «Унесенные ветром-2». Аэростаты, как считают в Пентагоне, способны дополнять работу, выполняемую разведывательными самолетами и спутниками. При этом стоимость их запуска и эксплуатации исчисляется сотнями тысяч долларов по сравнению с сотнями миллионов, необходимыми для функционирования самолетов или спутников.

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В переводе на общечеловеческий язык это означает, что авиационная и спутниковая разведка, по оценке аналитиков Пентагона, не сможет эффективно предупреждать о пусках гиперзвуковых ракет противника, на их усовершенствование и усложнение денег нет, поэтому решено действовать по принципу «дешево и сердито», то есть организовать противовоздушную оборону по методичкам Первой мировой войны. Впрочем, разведывательные воздушные шары, надутые горячим воздухом «монгольфьеры», применялись еще Наполеоном.

Примечательно, что три года назад был запущен похожий проект Covert Long-Dwell Stratospheric Architecture (COLD STAR), предназначенный для обнаружения караванов торговцев наркотиками – тогда Пентагон запустил 25 аэростатов-разведчиков со своей военной базы в Южной Дакоте.

Разработчики разведывательных воздушных шаров не скрывают, что проблема удержания аэростатов на нужном направлении пока не решена. Так, одна из таких компаний, World View недавно объявила, что провела многонедельные испытательные полеты, в ходе которых ее собственные стратостаты смогли зависнуть над районом диаметром пять миль в течение всего лишь шести с половиной часов, а над более крупными районами – в течение нескольких дней.

Райан Хартман, генеральный директор World View признал, что «задача состоит в том, как обуздать стратосферные ветры». Но эта задача пока не решена. Возможно, по этой причине Пентагон, не особо полагаясь на воздушные шары, «также работает над разведывательными дронами, которые будут способны действовать в стратосфере» и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет России и Китая. Резюме простое: в США сегодня нет эффективной защиты от российских «Цирконов», а то, что разрабатывается, больших надежд не внушает.