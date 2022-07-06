США надули шары против российских «Цирконов»

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8 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Берлин нашел способ вернуть силу «Северному потоку»

Германия хочет вернуть себе российский газ REUTERS/Hannibal Hanschke
Германия, наконец-то, публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Сделать этот шаг Германия могла намного раньше. И хотя заявление Берлина серьезно повышает шансы на возобновление работы трубы на полную мощность, второй – шоковый – сценарий все еще нельзя сбрасывать со счетов. Каков сейчас выбор у Германии и Европы и почему? Подробности...
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«Полезный идиот Кремля» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR US Army
Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли. Подробности...
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В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину

У России есть много причин быть недовольной Израилем REUTERS/Corinna Kern
В последние дни между Израилем и Россией тлеет серьезный дипломатический конфликт. Затронуты темы, весьма чувствительные для обеих стран – репатриация евреев в Израиль и религиозные символы России. А ведь еще недавно обеим странам удавалось сохранять поистине уникальный баланс в отношениях. Что же его нарушило? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду. Подробности...

Зачем Россия применяет бронепоезда на Украине

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован. Подробности...
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У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы привыкли к тому, что Запад тщательно взращивает пятую колонну в России, и ожидали, что усилия в этом направлении с началом СВО будут удвоены и утроены. Но произошло другое. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Следующая цель – Северск

Борис Джонсон всё

«Друзьям Путина» в ЕС угрожают смертью

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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела, сейчас его состояние оценивают как критическое. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Владимир Прохватилов

    США надули шары против российских «Цирконов»

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		6 июля 2022, 12:32

    Очередные испытания гиперзвуковой ракеты в США закончились очередной неудачей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Минобороны США. «Летные испытания гиперзвуковой ракетной системы на Гавайях закончились неудачей из-за проблемы, возникшей после запуска [двигателя], заявило министерство обороны, нанеся новый удар по программе, которая потерпела неудачу», – пишет Bloomberg. «Отказ произошел после включения двигателя», – сказал представитель Пентагона Тим Горман. Неудачные испытания стали второй попыткой запуска гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой Пентагоном в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS).

    В августе 2021 года издание Breaking Defense сообщило, что ВМС США успешно испытали твердотопливный двигатель второй ступени гиперзвуковой ракеты CPS. Испытания первой ступени этой ракеты состоялись в мае того же года. Это уже вторые неудачные испытания ракетной системы CPS. Во время первого летного испытания в октябре 2021 года произошел отказ ракеты-носителя, из-за чего ракета не смогла покинуть стартовую площадку. Предполагается, что в будущем эта ракета будет установлена на эсминцах «Замволт» и подводных лодках класса «Вирджиния».

    Ранее мы писали о ряде неудачных испытаний в США гиперзвуковой ракеты воздушного базирования (ARRW) AGM-183A. По итогам этих провалов в октябре 2021 года Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service) обновила свой регулярный доклад Hypersonic Weapons: Background and Issues for Congress. В докладе делается неутешительный для США вывод: в сфере гиперзвуковых вооружений в ближайшие годы нет возможности сократить отставание Вашингтона от Москвы и Пекина. Авторы доклада констатируют, что по состоянию на данный момент «министерство обороны США не поставило на вооружение ни одной гиперзвуковой системы оружия и лишь разрабатывает прототипы для оценки концепций потенциальных систем вооружения и наборов задач». Аналитики Конгресса, отдадим им должное, трезво смотрели на ситуацию в гиперзвуковой гонке вооружений.

    В последнее время прозрели и планировщики Пентагона. Осознав невозможность догнать и перегнать Россию и Китай в сфере создания гиперзвуковых ракет, Пентагон озаботился разработкой средств защиты от гиперзвуковых ракет потенциального противника. Однако выбор защитных средств оказался столь необычен, что вызывает как минимум удивление. Спасти Америку от российских «Цирконов» должна не спутниковая система раннего предупреждения о пусках ракет, а… не падайте в обморок! – аэростаты. В качестве ответа на российскую и китайскую программы создания гиперзвукового вооружения Пентагон не нашел ничего лучшего, как заняться разработкой высотных аэростатов для отслеживания с их помощью пусков гиперзвуковых ракет.

    Это недорого – Пентагон израсходовал на это благое дело всего около 3,8 млн долларов и планирует потратить еще 27,1 млн в 2023 финансовом году. Производством воздушных шаров, призванных спасти Америку от грозных «Цирконов», занимается компания Raven Aerostar, дочернее подразделение Raven Industries. Новейшие американские аэростаты во многом повторяют конструкцию воздушного шара, разработанного знаменитым изобретателем Знайкой из Цветочного города. Помните?

    Фото: Danita Delimont/Global Look Press

    «Огромный шар, надутый паром,
    Поднялся в воздух он недаром…
    И все доступно уж, эхма!
    Теперь для нашего ума!    »

    Но инженеры Raven Aerostar пошли дальше и выше. Их аэростаты будут иметь каплевидную форму и летать на высоте 18-27 км. Впрочем, надувать их будут по старинке – горячим воздухом.

    Аэростаты будут иметь блок управления полетом, работающий от солнечных батарей аккумуляторов. Разработчики рассчитывают, что скорость и направление ветров позволят их стратегическим воздушным шарам летать по заданным маршрутам. А что будет, если ветер станет дуть не туда, куда надо Пентагону? Тогда, надо полагать, в Голливуде снимут блокбастер «Унесенные ветром-2». Аэростаты, как считают в Пентагоне, способны дополнять работу, выполняемую разведывательными самолетами и спутниками. При этом стоимость их запуска и эксплуатации исчисляется сотнями тысяч долларов по сравнению с сотнями миллионов, необходимыми для функционирования самолетов или спутников.

    В переводе на общечеловеческий язык это означает, что авиационная и спутниковая разведка, по оценке аналитиков Пентагона, не сможет эффективно предупреждать о пусках гиперзвуковых ракет противника, на их усовершенствование и усложнение денег нет, поэтому решено действовать по принципу «дешево и сердито», то есть организовать противовоздушную оборону по методичкам Первой мировой войны. Впрочем, разведывательные воздушные шары, надутые горячим воздухом «монгольфьеры», применялись еще Наполеоном.

    Примечательно, что три года назад был запущен похожий проект Covert Long-Dwell Stratospheric Architecture (COLD STAR), предназначенный для обнаружения караванов торговцев наркотиками – тогда Пентагон запустил 25 аэростатов-разведчиков со своей военной базы в Южной Дакоте.

    Разработчики разведывательных воздушных шаров не скрывают, что проблема удержания аэростатов на нужном направлении пока не решена. Так, одна из таких компаний, World View недавно объявила, что провела многонедельные испытательные полеты, в ходе которых ее собственные стратостаты смогли зависнуть над районом диаметром пять миль в течение всего лишь шести с половиной часов, а над более крупными районами – в течение нескольких дней.

    Райан Хартман, генеральный директор World View признал, что «задача состоит в том, как обуздать стратосферные ветры». Но эта задача пока не решена. Возможно, по этой причине Пентагон, не особо полагаясь на воздушные шары, «также работает над разведывательными дронами, которые будут способны действовать в стратосфере» и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет России и Китая. Резюме простое: в США сегодня нет эффективной защиты от российских «Цирконов», а то, что разрабатывается, больших надежд не внушает. 

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