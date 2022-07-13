Деколонизация – оружие обоюдоострое

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Страх перед Газпромом роняет единую валюту Европы

Почему евро стал стоить дешевле доллара Igor Golovniov /SOPA Images/Sipa USA/Reuters
Европейская валюта переживает не лучшие времена. Курс евро упал до значений двадцатилетней давности – один к одному с долларом и даже ниже. Почему евро ведет себя таким образом, что это значит для экономики Запада и Европы особенно – и какое отношение к происходящему имеют цены на российский газ? Подробности...
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США используют «иранские беспилотники» против России

Недавний Каспийский саммит вывел отношения Ирана и России на новый уровень Iranian Presidency/Global Look Press
Знаковый зарубежный визит президента анонсировали в Кремле – уже через несколько дней Владимир Путин встретится в Тегеране с лидерами Ирана и Турции. Почти одновременно советник Байдена заявил, что Иран якобы готов передать России несколько сотен беспилотников. Так ли это на самом деле, почему связи с Ираном имеют сейчас для России особое значение и кто пытается их разорвать? Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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На слова Валенсы о «разделе России» можно ответить одной фразой

«Мы оставили Россию в покое. Я хотел поступить иначе, но мне не дали этого сделать», – вспоминает Валенса Bartosz Banka/Agencja Gazeta/REUTERS
Бывший президент Польши Лех Валенса призвал оставить в России только 50 миллионов человек. По его мысли, российское государство распадется, если Запад «поддержит восстание 60 аннексированных народов». Как относиться к этому высказыванию и что слова Валенсы означают на самом деле? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Деколонизация – оружие обоюдоострое

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поскольку военным путем победить Россию довольно проблематично, «деколонизация России» – задача прежде всего духовная и культурная. Правда, западным державам лучше бы не заигрываться в деколонизацию, а то можно и самим без штанов остаться. Подробности...

Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Налицо откровенно недружественные действия ближайшего союзника России. Не объявляя экономической войны, Казахстан дает понять, что намерен следовать санкциям США, Евросоюза и других западных государств несмотря на то, что международное право не обязывает это делать. Подробности...
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Единству русских и украинцев быть

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Прошел всего год с публикации статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Россия решительно возвращает то, что ей должно принадлежать по праву. Подробности...
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Иностранцы в ВСУ. Кто они?

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Деколонизация – оружие обоюдоострое

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		13 июля 2022, 11:54

    Лех Валенса, первый президент постсоциалистической Польши, призвал к расчленению России. По его мнению, население России нужно сократить до 50 млн человек; видимо, это следует понимать так, что на территории современной РФ ни одного государственного образования с населением более 50 млн остаться не должно. В связи с этим он насчитал в нашей стране целых 60 народов, которые нуждаются в «освобождении».

    Поскольку саму Польшу делили пять раз, любой поляк может со знанием дела и с большим аппетитом порассуждать о разделе других стран. Валенса, конечно, не поляк с улицы, вроде бы как отец нации, но с другой стороны – давнишний отставник и просто старый человек, так что мера его ответственности за свои слова довольно низка. Как раз подходящая фигура для запуска пробных шаров – вроде американца Киссинджера. Тем более, что и не он один заговорил сейчас о похожих вещах. 

    В США Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе провела дискуссию под названием «Деколонизация России: нравственный и стратегический императив». Того и гляди, скоро эта тема выйдет в мировую повестку и со всех западных колоколен зазвонят: «Деколонизация, деколонизация!».

    Поскольку военным путем победить Россию довольно проблематично, «деколонизация России» – задача прежде всего духовная и культурная. В основном технология была отработана, когда разрушали Советский Союз. Нужно воспитать националистически настроенную интеллигенцию. Она должна внушать населению: наш народ лучше других народов и в особенности лучше русских; у нас были славные предки и героическая история; русские нас веками угнетали, они лишили нас своего места в мире; если бы не русские, мы бы сейчас были второй Швейцарией или вторым Сингапуром.

    Затем приходят люди, которые обращаются к шкурным интересам. Смотрите, говорят они, центр вас грабит. Ваши пшеница, нефть, уголь, мандарины обогащают каких-то далеких чужих людей, а ведь всё это могло бы принадлежать вам и только вам. В результате рушатся человеческие связи между людьми разных национальностей, рушатся экономические связи между регионами единой страны. Наконец, к радости Запада, к радости транснациональных компаний, происходит политический распад.

    Но для «деколонизации» России креатива потребуется гораздо больше. Валенса говорит о 60 народах, а ведь в России всего 27 национальных образований, в которых теоретически можно было бы попытаться повторить вариант распада СССР. Значит, есть планы проведения границ внутри русского этноса как такового – чтобы русские пошли против русских.

    Как подступиться к этой задаче? Вспомнить старый, еще германский проект государства «Казакия». Задача: внушить обитателям исторических казачьих земель, что они не русские, что они лучше, чище и, разумеется, внутренне свободнее русских. Не беда, что население в тех местах давно перемешалось и настоящих казаков осталось не так уж много (67 тысяч по данным переписи 2010 года). Достаточно сделать модной обособленную самоидентификацию, и за штанами с лампасами будут стоять очереди.

    Или возьмем Сибирь. Там тоже есть несколько тысяч человек, которые числят себя сибиряками по национальности. То есть имеется актив, на который теоретически могут пытаться опереться «деколонизаторы». А дальше – пошло-поехало. Свободу Ингерманландии (то есть Лениградской области), свободу Русскому Северу, да здравствует Уральская Республика. И не беда, что у гипотетических новых государств нет своих языков. Язык всегда можно выдумать, выдумали же в свое время «сибирский говор» – сначала вроде бы для смеха, а потом может оказаться, что и всерьез. Как показывает опыт Украины, которая служит образцом для всех антироссийских деколонизаторов, обладая политической властью и упорством, можно успешно навязывать язык, который большинству населения неинтересен.

    Но всё это влажные мечты евроатлантических деколонизаторов, делящих шкуру неубитой России. Однако же деколонизация – оружие обоюдоострое. Было бы любопытно посмотреть острым глазом мясника на перспективы деколониальной разделки европейских тушек. О Великобритании даже и говорить много не стоит, там все линии раздела как на ладони. Шотландия уже грезит о новом референдуме, который может сделать ее независимой. Судьба Северной Ирландии тоже в принципе очевидна: остров должен стать политически единым, нечего его делить на кусочки.

    Всем известны проблемы Испании с сепаратистами из Каталонии и Страны басков. Бельгия – вообще искусственное государство с вымышленным названием, фламандцы и валлоны стонут под ярмом брюссельского режима. Маленькая Дания должна перестать угнетать огромную Гренландию. Наконец, если посмотреть с деколониальной точки зрения, Италия – это не страна, а какое-то чудище Франкенштейна, сшитое из лоскутов; северяне и южане разговаривают практически на разных языках.

    Казалось бы, идеальная моноэтническая страна – Германия. Но если приглядеться, то мы обнаружим под овечьей маской национального государства натурального имперского волка. К примеру, Бавария, которая последней из всех земель вошла в состав германского рейха, вполне имеет право на собственную государственность: там и здороваются, и одеваются иначе. Но как только Бавария получит независимость, у нас тут же может возникнуть мысль о ее дальнейшей деколонизации, ведь какая-то часть баварских земель исторически относится к Франконии, а какая-то – к Швабии. Этот увлекательный процесс можно продолжать бесконечно.   

    Одним словом, западным державам лучше бы не заигрываться в деколонизацию, а то можно и самим без штанов остаться. Но в конце концов их судьба нас не очень волнует. Мы должны понимать, что планы расчленения России – не просто мечты заслуженных дедушек-русофобов. Это то, чего Запад действительно очень хочет. Поэтому ко всем, кто внутри страны практикует «деколониальную» риторику, мы должны серьезно присмотреться. 

    Ни в коем случае нельзя повторять ошибку Советского Союза, где республиканские академии и союзы писателей взращивали националистов и сепаратистов за государственный счет. Россия имеет будущее только как единое и неделимое государство. 

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