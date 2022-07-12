Запад изолирует сам себя

Прошедшая в Индонезии встреча министров иностранных дел стран-членов G20 стала лучшим доказательством изоляции России. Именно такая мысль проходит через все западные статьи, посвященные саммиту. «Путинский лакей Сергей Лавров вылетел с саммита после оскорбления на фотосессии», – пишет американская The New York Post, намекая на отказ западных дипломатов участвовать в совместной церемонии фотографирования, на которой присутствовал российский министр. Также главы МИД G7, австралийский министр и еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель отказались присутствовать на совместном ужине. Соответственно, украинские СМИ уже подхватили сюжет с заголовками из серии «Лаврова унизили в Индонезии». Унизили, изолировали, игнорировали – все эти глаголы, описывающие ситуацию в Индонезии (да и вообще положение России в мире), являются, однако, лишь плодом западного воображения. Никакой изоляции Москвы не существует, а если кто и изолируется, то, как ни странно, это сам Запад.

Это западные лидеры самоунижаются тем, что ведут себя как подростки. Мир находится на грани серьезнейшего экономического, политического и даже военного кризиса. Цены на топливо и продовольствие зашкаливают, противоречия между государствами нарастают, кто-то даже говорит о возможном начале третьей мировой войны. И что же в это время делают США и их маленькая «шестерка» – G7, взявшая на себя роль всемирного совета директоров? Строят прожекты о зеленой энергетике, хотят раздеться на камеру – ну и, конечно же, думают о том, как бы навредить России. А поскольку все относительно серьезные и безопасные для Запада варианты экономических санкций против РФ закончились на пятом пакете (то есть на том, который был согласован еще до начала специальной военной операции), на саммите министров G20 страны коллективного Запада устроили демонстративный остракизм Сергею Лаврову – то есть ввели своего рода «дипломатические санкции».

И они бы, наверное, сработали, если бы их поддержали все участники министерского саммита G20. Если бы на речи Лаврова все вышли из зала, если «на полях» саммита российский министр сидел бы в уголке в гордом одиночестве, потягивая коктейль. Однако этого не произошло – около половины участников министерского G20 к бойкоту не присоединились. Они общались с Лавровым, работали – в общем, вели себя так, как должны вести взрослые лидеры на серьезном мероприятии. А на демарш западных стран реагировали фразами из серии «ну, это было ожидаемо».

Собственно, такое поведение министров не западных стран тоже было ожидаемо. Во-первых, потому, что Россия – это не Северная Корея. Российская Федерация с ее нефтегазовыми ресурсами, продовольственными запасами, технологиями и возможностями в вопросах военно-политической защиты представляет из себя крайне привлекательного партнера для ряда развивающихся государств. Особенно на фоне резкого отворота России от Запада в сторону Азии, Латинской Америки и Африки. Перспективы партнерства настолько интересные (параллельный импорт, вынос производства, передача технологий, свободный рынок, продажа оружия), что ряд стран готов работать с Москвой даже несмотря на американские окрики или европейские косые взгляды.

Во-вторых, не-запад работает с Россией потому, что Россия побеждает. Вопреки всем мантрам западных лидеров, вопреки всем предсказаниям о скором закрытии российской бензоколонки, вопреки всем поставкам оружия Украине, вопреки истерикам киевских «наркоманов и нацистов» – Москва побеждает. Армия продолжает освобождать украинские территории, экономика не ломается под санкциями, население продолжает в массе своей поддерживать Специальную военную операцию, а элиты (в том числе и те их представители, кто в марте-апреле мечтал «вернуть все взад») понимают, что «взад» не будет, и посему встраиваются в новую реальность. Собственно, истерика западных стран на G20 с попытками бойкота как раз и объясняется осознанием их собственного бессилия в деле сдерживания России. Пониманием, что они не способны остановить российскую операцию на Украине никаким способом, кроме прямой войны с Россией (которая сотрет с лица Земли всю цивилизацию).

Не-запад все это видит – и предпочитает работать с победителями. Точнее, с теми, чья победа кажется наиболее вероятной. Индия, Бразилия, страны Юго-Восточной Азии – все они понимают, что активная фаза российско-западного конфликта продлится недолго. Все они умеют читать по-английски и видят, что все больше и больше даже американских экспертов (не говоря уж о европейских) пишет, что с Москвой нужно садиться за стол переговоров. Причем нужно садиться как можно быстрее – ведь время работает на Москву.

Вот и получается, что в изоляции (как на министерском саммите G20, так и вообще) оказывается не Россия, а европейцы, японцы, американцы и присоединившиеся к ним австралийцы. Они не смогли сорвать саммит, а их демарши окончились провалом. Хуже того – они оторвались от мировой повестки и замкнулись в своем маленьком мирке, где все мировые проблемы списываются на Владимира Путина, а главной задачей является сдерживание России. В то время как сама Россия устами Сергея Лаврова делала и делает то, что пристало великой державе. Призывает всех прекратить играть в игры, заканчивать с самоизоляцией и позицией «хата с краю», сесть за стол переговоров и выработать компромиссные решения глобальных проблем. А заодно и новые правила игры, по которым станут решаться проблемы будущего.