Запад изолирует сам себя

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12 июля, вторник  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Европа начала отбирать газ у самых слабых

Глобализация рынка газа имеет свои последствия Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Дефицит газа затронул не только Европу, но и другие, гораздо более далекие от России уголки планеты. Дошло до того, что крупнейшие поставщики просто отказываются выполнять контракты и поставлять газ заказчикам. Какие страны оказались наиболее пострадавшими и как это связано с поставками российского газа в Европу? Подробности...
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Индус во главе Британии для России хуже «премьера в купальнике»

Либеральный индуист Риши Сунак и леди в погонах Пенни Мордонт PA Images via Reuters
Во внутрипартийной борьбе британских консерваторов за кресло премьер-министра фаворитов всего двое – и это очень оригинальные кандидаты: индуист-миллионер Риши Сунак и первая женщина в кресле военного министра Великобритании Пенни Мордонт. В отличие от Бориса Джонсона, Сунак не в восторге от конфликта Лондона с Москвой, но «болеть» из России нужно не за него – и вот почему. Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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Польша бьет по главному мифу украинского государства

«Сегодня Украина говорит полякам: «Вы тут на особых правах», – подчеркнул Дуда REUTERS/Hannibal Hanschke
Украина должна официально признать Бандеру и Шухевича не героями, а преступниками. Это прямо следует из заявлений президента Польши Анджея Дуды, посвященных одному из главных преступлений украинских националистов – Волынской резне. Почему Варшава так настойчиво добивается этого, а Киев так упорно пытается этого избежать? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Запад изолирует сам себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Министры иностранных дел Евросоюза, США, Австралии и Японии отправились в Индонезию, чтобы доказать факт изоляции России. На самом деле они лишь подтвердили, что сами находятся в изоляции. Подробности...

Почему семье, любви и верности нужен праздник

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Семья – это фундамент не только общества, но и человеческого существования вообще. Стоит ли подчеркивать, что дважды два – четыре, здоровье лучше болезни, а человеческая жизнь начинается с семьи? В наши дни – стоит. Подробности...

Солдаты сражаются за то, чтобы мы жили, как привыкли

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Поддержка армии – без надрыва и всеобщей мобилизации, но деятельная, живая и конкретная – является точкой пересечения между людьми, сидящими в кондиционированном офисе, и солдатами, в эту секунду рискующими и жертвующими своими жизнями. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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Зеленский отдал приказ отвоевать юг

Кто ссорит Россию и Израиль

Япония вернулась на век назад

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Геворг Мирзаян

    Запад изолирует сам себя

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		12 июля 2022, 11:54

    Прошедшая в Индонезии встреча министров иностранных дел стран-членов G20 стала лучшим доказательством изоляции России. Именно такая мысль проходит через все западные статьи, посвященные саммиту. «Путинский лакей Сергей Лавров вылетел с саммита после оскорбления на фотосессии», – пишет американская The New York Post, намекая на отказ западных дипломатов участвовать в совместной церемонии фотографирования, на которой присутствовал российский министр. Также главы МИД G7, австралийский министр и еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель отказались присутствовать на совместном ужине. Соответственно, украинские СМИ уже подхватили сюжет с заголовками из серии «Лаврова унизили в Индонезии». Унизили, изолировали, игнорировали – все эти глаголы, описывающие ситуацию в Индонезии (да и вообще положение России в мире), являются, однако, лишь плодом западного воображения. Никакой изоляции Москвы не существует, а если кто и изолируется, то, как ни странно, это сам Запад.

    Это западные лидеры самоунижаются тем, что ведут себя как подростки. Мир находится на грани серьезнейшего экономического, политического и даже военного кризиса. Цены на топливо и продовольствие зашкаливают, противоречия между государствами нарастают, кто-то даже говорит о возможном начале третьей мировой войны. И что же в это время делают США и их маленькая «шестерка» – G7, взявшая на себя роль всемирного совета директоров? Строят прожекты о зеленой энергетике, хотят раздеться на камеру – ну и, конечно же, думают о том, как бы навредить России. А поскольку все относительно серьезные и безопасные для Запада варианты экономических санкций против РФ закончились на пятом пакете (то есть на том, который был согласован еще до начала специальной военной операции), на саммите министров G20 страны коллективного Запада устроили демонстративный остракизм Сергею Лаврову – то есть ввели своего рода «дипломатические санкции».

    И они бы, наверное, сработали, если бы их поддержали все участники министерского саммита G20. Если бы на речи Лаврова все вышли из зала, если «на полях» саммита российский министр сидел бы в уголке в гордом одиночестве, потягивая коктейль. Однако этого не произошло – около половины участников министерского G20 к бойкоту не присоединились. Они общались с Лавровым, работали – в общем, вели себя так, как должны вести взрослые лидеры на серьезном мероприятии. А на демарш западных стран реагировали фразами из серии «ну, это было ожидаемо».

    Собственно, такое поведение министров не западных стран тоже было ожидаемо. Во-первых, потому, что Россия – это не Северная Корея. Российская Федерация с ее нефтегазовыми ресурсами, продовольственными запасами, технологиями и возможностями в вопросах военно-политической защиты представляет из себя крайне привлекательного партнера для ряда развивающихся государств. Особенно на фоне резкого отворота России от Запада в сторону Азии, Латинской Америки и Африки. Перспективы партнерства настолько интересные (параллельный импорт, вынос производства, передача технологий, свободный рынок, продажа оружия), что ряд стран готов работать с Москвой даже несмотря на американские окрики или европейские косые взгляды.

    Во-вторых, не-запад работает с Россией потому, что Россия побеждает. Вопреки всем мантрам западных лидеров, вопреки всем предсказаниям о скором закрытии российской бензоколонки, вопреки всем поставкам оружия Украине, вопреки истерикам киевских «наркоманов и нацистов» – Москва побеждает. Армия продолжает освобождать украинские территории, экономика не ломается под санкциями, население продолжает в массе своей поддерживать Специальную военную операцию, а элиты (в том числе и те их представители, кто в марте-апреле мечтал «вернуть все взад») понимают, что «взад» не будет, и посему встраиваются в новую реальность. Собственно, истерика западных стран на G20 с попытками бойкота как раз и объясняется осознанием их собственного бессилия в деле сдерживания России. Пониманием, что они не способны остановить российскую операцию на Украине никаким способом, кроме прямой войны с Россией (которая сотрет с лица Земли всю цивилизацию).

    Фото: МИД РФ/ТАСС

    Не-запад все это видит – и предпочитает работать с победителями. Точнее, с теми, чья победа кажется наиболее вероятной. Индия, Бразилия, страны Юго-Восточной Азии – все они понимают, что активная фаза российско-западного конфликта продлится недолго. Все они умеют читать по-английски и видят, что все больше и больше даже американских экспертов (не говоря уж о европейских) пишет, что с Москвой нужно садиться за стол переговоров. Причем нужно садиться как можно быстрее – ведь время работает на Москву.

    Вот и получается, что в изоляции (как на министерском саммите G20, так и вообще) оказывается не Россия, а европейцы, японцы, американцы и присоединившиеся к ним австралийцы. Они не смогли сорвать саммит, а их демарши окончились провалом. Хуже того – они оторвались от мировой повестки и замкнулись в своем маленьком мирке, где все мировые проблемы списываются на Владимира Путина, а главной задачей является сдерживание России. В то время как сама Россия устами Сергея Лаврова делала и делает то, что пристало великой державе. Призывает всех прекратить играть в игры, заканчивать с самоизоляцией и позицией «хата с краю», сесть за стол переговоров и выработать компромиссные решения глобальных проблем. А заодно и новые правила игры, по которым станут решаться проблемы будущего. 

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