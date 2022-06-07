Как жить в мире, который уходит из-под ног

Слова зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о «всадниках апокалипсиса» вызвали оживленную реакцию в Рунете, из которой, впрочем, ясно, что само понятие «апокалипсиса» у пользователей Сети больше ассоциируется с «постапокалиптическими» компьютерными играми, чем, собственно, с первоисточником – последней книгой Библии, которая и носит название «Апокалипсис».

Это огорчает, потому что нехватка библейской грамотности не только мешает правильно опознавать цитаты, но лишает людей той поддержки и утешения, которые наши предки черпали в Писании.

«Апокалипсис» – книга, которая действительно в наши дни звучит особенно свежо и актуально; другое дело, что ее воспринимают с точностью до наоборот – как книгу ужаса, в то время как на самом деле это – книга надежды.

Греческое слово «апокалипсис», которое в современном языке стало обозначать что-то вроде «глобальной катастрофы», на самом деле переводится как «откровение», то, что Бог открывает – по первым словам самой книги: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре» (Откр.1:1).

В шестой главе этой книги действительно упоминаются четыре всадника.

В истории Церкви существуют различные толкования того, что они могут обозначать, но исторически закрепилось представление о том, что они символизируют различные бедствия: чуму, войну, голод и смерть.

В книге «Откровение» речь действительно идет о страшных вещах – голоде, море и войне, тирании и преследованиях, стихийных и социальных бедствиях – и поэтому у людей часто возникал соблазн понимать ее как «книгу ужаса», обещающую мучения и погибель.

Но у первых читателей «Откровения» все его ужасы были прямо перед глазами. Античный мир сотрясали войны, мятежи, эпидемии и неурожаи, приводившие к голоду. В империи утверждался культ кесаря, которому (как позднее диктаторам ХХ века) воздавались божественные почести, а христиане, отказывавшиеся поклоняться кому-либо, кроме Бога, подвергались преследованиям. Человеческая жизнь была тяжелой, опасной, короткой и полной боли.

Не было никакой нужды сообщать это читателям, как какую-то новость или прогноз на будущее. Откровение о другом – о смысле всего происходящего, о том, что в истории разворачивается Божий замысел, и она завершится очень хорошо: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21:4).

На эту тему

«Откровение» подтверждает то представление, которое настойчиво провозглашается во всей Библии – Бог был и остается Господом мировой истории; все находится, в конечном итоге, под Его властью. Как сказал еще ветхозаветный пророк, «С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится» (Ис.14:24).

Хотя в мире действуют злые, противящиеся Богу силы – как люди, так и падшие ангелы – и иногда их торжество кажется окончательным и безвыходным, они обречены проиграть, и каждый их следующий шаг приближает их окончательное крушение.

Это можно сравнить с тем, как опытный гроссмейстер предвидит все ходы своего противника, и обратит их к осуществлению именно своего замысла о том, как должна развиваться партия. У Бога выиграть невозможно – и автор «Откровения» ободряет членов Церкви, тогда маленькой и гонимой, чтобы они сохраняли «терпение и веру» перед лицом преследований со стороны языческого мира. «Книгу Откровения» часто воспринимают как «книгу прогнозов», причем крайне мрачных, относящихся к последним событиям мировой истории. Она действительно говорит о завершении мировой истории – но не только об этом.

Иначе она была бы неактуальной для христиан как первого, так и последующих веков и стала бы важна только перед самым концом света. Но эта книга обращена к христианам любой эпохи; она не про то, «чего нам пугаться в будущем», а про то, «как нам ориентироваться в настоящем».

В разные эпохи люди полагали, что пророчества «Книги Откровения» осуществляются у них на глазах – и у них были на это причины.

Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Иногда возникало явление, которое можно было бы назвать «эсхатологической паникой» – люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но «Книга Откровения» не призывает ни к чему подобному.

Она про то, как жить в мире, который уходит у вас из-под ног, где зло выглядит таким могущественным – и соблазнительным, где жизнь непредсказуема, и страдание может ворваться в нее в любой момент.

Она говорит о том, что история – какой мы ее знаем – завершится тем, что Христос вернется во славе, и те, кто сохранил верность Ему, обретут вечную и блаженную жизнь в Его царстве.

Главное послание «Книги Откровения» – не «как все будет плохо», а «как бы все ни было плохо, в итоге все будет хорошо». Мы не контролируем события мировой истории, которые иногда приобретают самый пугающий оборот. Но «Откровение» заверяет нас, что их контролирует Бог, который приведет историю к тому завершению, которое Он предначертал.

Те, кто полагаются на Него, внимательно ищут Его воли и тщательно хранят Его заповеди, должны жить в надежде, а не в страхе.