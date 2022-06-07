Как жить в мире, который уходит из-под ног

Взгляд
7 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
Разделы

США признали экономический талант России

Политика российского Центробанка вызвала похвалу в США Владимир Трефилов/РИА Новости
Председатель Центрального банка России провела великолепную работу по укреплению рубля, признал посол США в России. После санкций в феврале рубль резко девальвировал, что было ожидаемо. Однако то, что он потом укрепится в два раза и станет лучшей валютой в мире – никто не мог помыслить. Что же необычного сделала Россия, чтобы так сильно удивить западный мир? Подробности...
Перейти в раздел…

Германия сделала фокусы своей тактикой на Украине

Бербок поддержала предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС Zuma/ТАСС
Вопреки ожиданиям, глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако поводов для радости у Киева нет. Во-первых, это не то, чего на самом деле просил от Европы Зеленский. Во-вторых, тактика Германии в отношении Украины окончательно оформилась – это тактика уличного фокусника.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
Перейти в раздел…

США проигрывают Латинскую Америку странам БРИКС

Действия США вызывают недовольство стран Латинской Америки Zuma/ТАСС
Саммит Америк в Лос-Анджелесе начался со скандала. Из-за того, что США не пригласили Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, на форум отказались ехать главы Мексики и Боливии. Неприятный сюрприз готовит Аргентина. А именно на этом саммите США планировали лишить Россию поддержки латиноамериканских стран, расширение связей с которыми важно для Москвы в условиях санкций.  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Как жить в мире, который уходит из-под ног

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному. Подробности...

Американские ястребы разлюбили Украину

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией. Подробности...

За затягивание войны Зеленский ежедневно платит сотнями жизней

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Украинское командование выбрало самый циничный вариант ведения войны, при котором войска, сражающиеся на линии соприкосновения, удерживаются на позициях до последней стадии, практически до полного их уничтожения. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Венгрия поставила Зеленскому диагноз

Чем опасна польская армия

Кто впервые поссорил Россию и США

Перейти в раздел…

Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...

В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы пользуетесь VPN-сервисами?
  • Да, и буду продолжать пользоваться

  • Да, но планирую отказаться

  • Нет, но планирую начать пользоваться

  • Нет, и не планирую
Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
Как изменится ваше отношение к творчеству нравившегося вам артиста, если его политическая позиция окажется отличной от вашей?
  • Ухудшится

  • Не изменится

  • Улучшится
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Компания VK сообщила о гибели двух топ-менеджеров
    Минобороны показало уничтожение танков ВСУ Британская пресса «похоронила» Джонсона Блинкен пожаловался на «шантаж» со стороны России Внешний госдолг России снизился более чем на 2,5 млрд долларов
    Арестович назвал необходимое Украине число РСЗО Небензя отказался слушать главу Евросовета в СБ ООН и покинул зал В США заявили о разногласиях в Европе по вопросу Крыма Итальянский дирижер Мастранджело не захотел покидать Россию
    Подразделение украинских нацистов в Сумах возглавил криминальный авторитет Финские СМИ: Украину напугала фраза Макрона о недопустимости унижения России В парламенте Черногории потребовали объяснить инцидент с самолетом Лаврова В Польше предупредили о грядущей экологической катастрофе из-за санкций против России

    Главная тема


    США признали экономический талант России

    полет в Белград


    Вучич предложил Европе попробовать сорвать визит Лаврова в Турцию

    «выдумывает ложь»


    Глава МИД Венгрии поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского

    фейки о российских военных


    Небензя: Украинская омбудсмен врала всему миру

    Видео

    «новая нефть»


    Проблемы с российским газом вернули Европу к древним способам отопления

    неотвратимость поражения


    На Западе стали готовить Украину к «зраде»

    сертификация МС-21


    Когда Россия поменяет иностранные лайнеры на отечественные

    военная спецоперация


    Иностранные наемники на Украине столкнулись с невиданным

    освобожденные территории


    Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

    день русского языка


    Владимир Можегов: Украина Мазепы против Украины Пушкина

    обороняться до конца


    Владислав Шурыгин: За затягивание войны Зеленский ежедневно платит сотнями жизней

    компромисс и переговоры


    Владимир Прохватилов: Американские ястребы разлюбили Украину

    на ваш взгляд


    Вы пользуетесь VPN-сервисами?
    Сергей Худиев

    Как жить в мире, который уходит из-под ног

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		7 июня 2022, 09:08

    Слова зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о «всадниках апокалипсиса» вызвали оживленную реакцию в Рунете, из которой, впрочем, ясно, что само понятие «апокалипсиса» у пользователей Сети больше ассоциируется с «постапокалиптическими» компьютерными играми, чем, собственно, с первоисточником – последней книгой Библии, которая и носит название «Апокалипсис».

    Это огорчает, потому что нехватка библейской грамотности не только мешает правильно опознавать цитаты, но лишает людей той поддержки и утешения, которые наши предки черпали в Писании.

    «Апокалипсис» – книга, которая действительно в наши дни звучит особенно свежо и актуально; другое дело, что ее воспринимают с точностью до наоборот – как книгу ужаса, в то время как на самом деле это – книга надежды.

    Греческое слово «апокалипсис», которое в современном языке стало обозначать что-то вроде «глобальной катастрофы», на самом деле переводится как «откровение», то, что Бог открывает – по первым словам самой книги: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре» (Откр.1:1).
    В шестой главе этой книги действительно упоминаются четыре всадника.

    В истории Церкви существуют различные толкования того, что они могут обозначать, но исторически закрепилось представление о том, что они символизируют различные бедствия: чуму, войну, голод и смерть.
    В книге «Откровение» речь действительно идет о страшных вещах – голоде, море и войне, тирании и преследованиях, стихийных и социальных бедствиях – и поэтому у людей часто возникал соблазн понимать ее как «книгу ужаса», обещающую мучения и погибель.

    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Но у первых читателей «Откровения» все его ужасы были прямо перед глазами. Античный мир сотрясали войны, мятежи, эпидемии и неурожаи, приводившие к голоду. В империи утверждался культ кесаря, которому (как позднее диктаторам ХХ века) воздавались божественные почести, а христиане, отказывавшиеся поклоняться кому-либо, кроме Бога, подвергались преследованиям. Человеческая жизнь была тяжелой, опасной, короткой и полной боли.

    Не было никакой нужды сообщать это читателям, как какую-то новость или прогноз на будущее. Откровение о другом – о смысле всего происходящего, о том, что в истории разворачивается Божий замысел, и она завершится очень хорошо: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21:4).

    «Откровение» подтверждает то представление, которое настойчиво провозглашается во всей Библии – Бог был и остается Господом мировой истории; все находится, в конечном итоге, под Его властью. Как сказал еще ветхозаветный пророк, «С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится» (Ис.14:24).
    Хотя в мире действуют злые, противящиеся Богу силы – как люди, так и падшие ангелы – и иногда их торжество кажется окончательным и безвыходным, они обречены проиграть, и каждый их следующий шаг приближает их окончательное крушение.

    Это можно сравнить с тем, как опытный гроссмейстер предвидит все ходы своего противника, и обратит их к осуществлению именно своего замысла о том, как должна развиваться партия. У Бога выиграть невозможно – и автор «Откровения» ободряет членов Церкви, тогда маленькой и гонимой, чтобы они сохраняли «терпение и веру» перед лицом преследований со стороны языческого мира. «Книгу Откровения» часто воспринимают как «книгу прогнозов», причем крайне мрачных, относящихся к последним событиям мировой истории. Она действительно говорит о завершении мировой истории – но не только об этом.

    Иначе она была бы неактуальной для христиан как первого, так и последующих веков и стала бы важна только перед самым концом света. Но эта книга обращена к христианам любой эпохи; она не про то, «чего нам пугаться в будущем», а про то, «как нам ориентироваться в настоящем».
    В разные эпохи люди полагали, что пророчества «Книги Откровения» осуществляются у них на глазах – и у них были на это причины.

    Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Иногда возникало явление, которое можно было бы назвать «эсхатологической паникой» – люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но «Книга Откровения» не призывает ни к чему подобному.

    Она про то, как жить в мире, который уходит у вас из-под ног, где зло выглядит таким могущественным – и соблазнительным, где жизнь непредсказуема, и страдание может ворваться в нее в любой момент.
    Она говорит о том, что история – какой мы ее знаем – завершится тем, что Христос вернется во славе, и те, кто сохранил верность Ему, обретут вечную и блаженную жизнь в Его царстве.

    Главное послание «Книги Откровения» – не «как все будет плохо», а «как бы все ни было плохо, в итоге все будет хорошо». Мы не контролируем события мировой истории, которые иногда приобретают самый пугающий оборот. Но «Откровение» заверяет нас, что их контролирует Бог, который приведет историю к тому завершению, которое Он предначертал.

    Те, кто полагаются на Него, внимательно ищут Его воли и тщательно хранят Его заповеди, должны жить в надежде, а не в страхе.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •