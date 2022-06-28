Как прекратить обстрелы Донецка

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29 июня, среда  |  Последнее обновление — 03:59  |  vz.ru
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Чем обернется для России золотое эмбарго Запада

Запад запрещает себе покупать российское золото Илья Наймушин/РИА Новости
Лидеры «Семерки» похвастались, что нашли способ нанести еще один существенный удар по доходам России. Запрет на покупку российского золота затрагивает вторую статью экспорта у России после энергоносителей, радуется госсекретарь США. Однако последствия от нового санкционного удара, скорее всего, разочарует коллективный Запад. Почему новые санкции не так страшны, как надеются лидеры G7?  Подробности...
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Присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным

Предстоящий саммит «Большой двадцатки» обещает стать исключительным событием EPA/MAST IRHAM/ТАСС
Президенты России и Украины, возможно, смогут увидеться уже предстоящей осенью – по крайней мере, они окажутся в одно время в одном помещении. Речь идет о саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии и приглашение на который получили и Зеленский, и Путин. Почему российский лидер согласился принять в нем участие? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Почему Африка больше верит России, чем США

Взаимодействие России и стран Африки выдерживает проверку событиями на Украине Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кто виноват в том, что целой группе африканских стран грозит самый настоящий голод? Запад и главным образом Вашингтон обвиняют в этом Россию и проходящую на Украине спецоперацию. Однако сами африканские страны отнюдь не торопятся присоединяться к таким обвинениям. Что думают африканцы о происходящем и как относятся в связи с этим к России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как прекратить обстрелы Донецка

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Видимо, удары по центрам принятия решений в Киеве – это последний довод для того, чтобы вразумить ЗЕ-команду, и пока этот метод применяться не будет. Подробности...

Станет ли БРИКС альтернативой G7

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Прошедший на днях саммит БРИКС резко контрастировал с междусобойчиком «Большой семерки». Если участники последней решали вопрос о том, как нагадить России и лично Путину, то на БРИКС собрались страны, которые занимались куда более важными проблемами. Подробности...
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Град на Холме наносит Вавилону ответный удар

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вавилон Великий, который развешивает радужные флаги по своим посольствам по всему миру и финансирует продвижение извращений и абортов, это еще не вся Америка; и этот Вавилон, казавшийся непобедимым, получил серьезный удар от старой Америки – честной, трудолюбивой, семейной и верующей. Подробности...
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США обещано «лето насилия»

Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Миркин

    Как прекратить обстрелы Донецка

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		28 июня 2022, 17:08

    С 24 июня интенсивность артиллерийских обстрелов столицы ДНР и прилегающих городов снизилась. Обстрелы города не прекратились совсем, многострадальные Петровский и Киевский районы все равно под огнем. Но если сравнивать с тем адом, который устраивали ВСУ начиная с 29 мая, то можно говорить об условном затишье. Сегодня мы, жители Донецка, задаем властям и друг другу два главных вопроса. Надолго ли эта тишина? Как избавить Донецк от обстрелов?

    Ответ на первый вопрос зависит от мотивов, которыми руководствовались ЗЕ-команда и украинский генштаб, отдавая приказ о безжалостном уничтожении Донецкой агломерации. Есть две версии. Согласно самой популярной, артиллерийский ад для городов Донбасса имеет одну цель – террор. Это логично, ведь в основе существования майданного режима лежат методы насилия и запугивания людей.

    Кроме того, обстрелы Донецка сопровождались масштабным распространением слухов о том, что Донецк и Макеевку обстреливает не украинская, а российская артиллерия. Поговаривали, что 21 или 22 июня ВСУ пойдет в наступление из Авдеевки и захватит часть Киевского района Донецка. Верили ли люди в этот бред? Кто-то верил. Когда недели напролет твой город подвергается обстрелам, а человек не знает, доживет ли до завтра, способность критически мыслить снижается. Большинство дончан понимали, что это украинская пропаганда с целью посеять недоверие у жителей ДНР к России.

    Почему интенсивность обстрелов снизилась в последние дни? Военкор Александр Сладков полагает, что затишье стало следствием продуктивных ответных ударов, которые уничтожили огневые точки противника. Вероятно, также повлияло то, что гаубицы, поставленные США, в результате контрбатарейной работы войск России и Донбасса быстро выходят из строя. 

    Кроме того, думается, западным кураторам не понравилось, что образцы вооружений НАТО попадают в руки союзников. Поэтому не исключено, что западные советники начали более серьезно следить за использованием своего оружия ВСУ. И обстрелы Донецка могли им показаться бессмысленной тратой боеприпасов. Хотя более вероятно, что террор против мирных жителей с самого начала был одобрен Западом.

    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

    Согласно второй версии, интенсивные обстрелы Донецка имели целью оттянуть союзные войска от Северодонецка и Лисичанска. Логика украинских руководителей была такая – Москва не сможет игнорировать масштабные обстрелы Донецка по политическим причинам, и поэтому боеспособные части будут сняты с севера и переброшены под Донецк для штурма Авдеевки, Красногоровки и других населенных пунктов, откуда велся огонь по столице Донбасса.

    Но расчет ЗЕ-команды не оправдался, Северодонецк уже пал, Лисичанск на очереди. И практический смысл адских обстрелов донецкой агломерации пропал. Тем более, что в ответ на террор Донецка украинские боевики получали ответ в 10 раз мощней. А на Украине и так проблема с профессиональными военными, многие солдаты, имеющие восьмилетний опыт войны в Донбассе, уничтожены в результате специальной операции.

    В Авдеевке и ее окрестностях находятся одни из самых боеспособных частей ВСУ. Возможно, в Киеве решили не подвергать их дополнительному воздействию артиллерии и авиации союзных войск. В пользу этой версии говорит то, что масштабные обстрелы прекратились 24 июня, когда началось окончательное отступление ВСУ из Северодонецка. Но возможно, эта теория просто выдает желаемое за действительное. Ведь в Донецке хотят верить, что артиллерийский ад снова не начнется.

    Как защитить Донецк от обстрелов навсегда? В СМИ, в Telegram-каналах и социальных сетях множество предложений. Самое популярное – выбить украинских боевиков из Авдеевки и Песок. Однако военные эксперты утверждают, что там укрепленные позиции украинцев, и штурм приведет к большим жертвам атакующей стороны. То, что штурмовать в лоб укрепрайоны вокруг Донецка нецелесообразно, считает и президент России Владимир Путин. По его словам, применяется другая тактика по заходу в тыл противника.

    Для успешного штурма, вероятно, придется снимать войска с северного направления, а оно жизненно важно, потому как с севера ДНР идет водоснабжение всего региона. И только установление контроля войск России и ЛДНР над всей протяженностью канала Северский Донец – Донбасс позволит решить проблему с водоснабжением донецкой агломерации.

    Второе по популярности предложение – в ответ на обстрелы Донбасса наносить удары по центрам принятия решений. Путин сказал, что такие решения могут приниматься только военно-политическим руководством России. Видимо, удары по центрам принятия решений – это последний довод для того, чтобы вразумить ЗЕ-команду, и пока этот метод применяться не будет.

    Также популярно предложение о симметричных ударах. То есть наносить авиационные и ракетные удары по городам Украины в ответ на обстрелы Донецка. Далеко не факт, что подобные меры заставят киевский режим отказаться от террора. Даже более вероятно, что обстрелы украинских городов Зеленский и его западные кураторы будут использовать в пропагандистских целях. И чем будет больше жертв, тем лучше для информационной войны. 

    Контрбатарейная борьба и уничтожение огневых точек противника при помощи авиации и ракет. Это способ, который применяется для защиты Донбасса. И в целом за последнее время ответы на обстрелы Украиной стали мощней, это слышит практически любой житель Донецка или Макеевки. В то же время эффективная контрбатарейная борьба может снять остроту проблемы, но не решить ее полностью.

    Еще есть популярное предложение об ударах по критической инфраструктуре Украины в качестве ответа на обстрелы Донецка. Вероятно, такие отрезвляющие меры должны подействовать на киевский режим. Но есть опасность, что все будет в точности до наоборот, и удары по украинской инфраструктуре приведут к активизации обстрелов Донецка.

    Есть предложение использовать пленных иностранных наемников как заложников. То есть в ответ на обстрелы городов их демонстративно расстреливать. Но, конечно, никого, в том числе и наемников, казнить не будут иначе, как по решению суда.

    Универсальное решение, которое бы дало гарантию, что донецкая агломерация больше не будет подвергаться обстрелам, только одно: уничтожить угрозу как таковую. То есть нынешний киевский режим с его армией, нацбатами и прочими структурами, воюющими с мирными людьми. Другого варианта, кроме полной победы, у нас, дорогие союзники, нет.

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