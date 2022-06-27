У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

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27 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
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Российский газ заставил Латвию нарушить обещания

Латвия снова нуждается в российском газе TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
«Мы больше не собираемся покупать» российский газ, заявляли руководители Латвии еще недавно. И вдруг внезапно выяснилось, что эти закупки начались вновь. Почему эта прибалтийская страна оказалась вынуждена отречься от своих громогласных обещаний, предать свои политические идеалы – и снова «финансировать российскую спецоперацию» на Украине? Подробности...
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Польша нашла новый повод для «цивилизационной» обиды на Россию

На мемориальном комплексе в Катыни сняли польский флаг из-за антироссийской политики Варшавы vk.com/borisov_sml
С памятника в Катыни снят польский флаг – руководство комплекса приняло такое решение из-за враждебных действий Варшавы. В МИД Польши выразили протест, связали произошедшее со спецоперацией на Украине и даже обвинили Россию в нецивилизованности. В Москве в ответ призвали снести вообще все польские памятники. К чему приведет война с историческими символами между Россией и Польшей? Подробности...
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Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев Cover Images/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты? Подробности...
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Новый президент Колумбии выгоден и Москве, и Вашингтону

Густаво Петро празднует победу на президентских выборах Mauricio Duenas Castaneda/EPA/ТАСС
Впервые за всю историю Колумбии руководителем этой страны становится человек, воевавший против Соединенных Штатов Америки. Объединенный кандидат от левых сил Густаво Петро признан победителем президентских выборов – и это стало новым примером того, как в Латинской Америке приходят к власти противники США. Однако почему Вашингтон на редкость спокоен в такой ситуации? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...

Немецкие «Зеленые» – тоталитарная секта

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все политические лозунги про «зеленую энергетику», «защиту климата» и весь тот навоз, которым кормили с лопаты публику, разводились только ради манипуляции электоратом и служили не более чем инструментом захвата власти в Германии. Подробности...
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Ненависть к России лишает уехавших разума

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Мы объединились вокруг своего образа будущего России. Будущего, в котором уже ни у кого в мире не возникнет желания проверять Россию на прочность. Подробности...
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Кто станет следующим президентом США

Докуда дойдет русская армия

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Подарок Макрона для русской армии

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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Караулов

    У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		27 июня 2022, 17:15

    Бывают вещи абсурдные, но представимые. Предположим, если запретить корриду в Испании или сосиски в Германии. С одной стороны, это было бы нелепо, а с другой – такое вполне можно себе представить, поскольку зоозащитники не дремлют и в Мадриде, а от мясной пищи жителей всей Европы в последнее время усердно отговаривают то ли ради сохранения природы, то ли во имя борьбы с Путиным.

    Но случаются и абсурдные, и в то же время непредставимые вещи. Например, власти Одесской области запретили русский язык и русскую литературу. Школьники больше не смогут изучать эти предметы даже факультативно. Учебники подлежат изъятию и, видимо, уничтожению. 

    Конечно, это теперь общеукраинская тенденция, но то, что уже не вызывает удивления в каком-нибудь Тернополе с его давними бандеровскими традициями, просто физически невозможно сделать в той Одессой, какой она нам знакома и какой она была исторически. Да что там в этой Одессе есть, кроме русской литературы, кроме русского духа?

    Литературная Одесса, будучи городом молодым, началась позже литературной Москвы или литературного Петербурга – еще Пушкин застал ее вполне девственной в плане изящной словесности, – но стремительно вышла на авансцену. Этот город создавал русскую литературу, а она в свою очередь создавала его, творила его образ. Литература и Черное море. Литература и разноплеменная торговля. Литература и воинская доблесть. Таково наше русское наследие, связанное с этим удивительным городом.

    В начале ХХ века Одесса вышла на позицию четвертого по значимости города Империи; при этом росла она так быстро, что быть бы ей русским Нью-Йорком, морскими воротами страны, но наша нелегкая история распорядилась иначе. Однако эта невероятная динамика успела уже после того, как эта историческая развилка была пройдена, в двадцатые и тридцатые годы прошлого века, породить одесский культурный миф, который по своей насыщенности и проработанности уступает только петербургскому и московскому, да и то ненамного. И, наверное, более значим для среднего русского читателя, чем тот миф, который сложился вокруг города Киева, несмотря на всю его древность и титул «матери городов русских».

    Фото: Денис Петров/РИА Новости

    Основных одесских писателей может перечислить каждый русский человек, которому случалось по своей воле брать в руки книгу. Исаак Бабель и Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров, Юрий Олеша и Эдуард Багрицкий. В Одессе жили Корней Чуковский и Константин Паустовский, Иван Бунин и Александр Куприн. «Южно-русская школа», которой Виктор Шкловский справедливо прочил большое будущее, была в основе своей школой одесской.

    Стоит подчеркнуть главное: несмотря на интерес ряда одесских литераторов к украинской культуре (достаточно назвать «Думу про Опанаса» Багрицкого), словесность в Одессе развивалась на фундаменте русской классики. Той самой классики, которой одесских школьников сегодня постановили лишить. Пушкина, Достоевского, Толстого. Чем их всех заменят? Вероятно, авторами зарубежными. Будут юные одесситы учить «Гамлета» в переводе на украинский, а может быть, и сразу в творческой переработке Леся Подервянского. 

    Можно, конечно, все списать на войну. Военная лихорадка, военный популизм, символическая борьба с «оккупантами». Но нельзя сказать, что Одесса в прошлом не сделала ни одного шага по направлению к этому абсурду и позору. Ведь все начинается с малого. Еще лет десять назад приезжего поражало: в чисто русском городе, где украинскую речь можно было изредка услышать разве что на пляже (Одесса – ближайший к Западной Украине морской курорт), все вывески были выполнены на державной мове. Было понятно, что город оккупирован, что власть принадлежит захватчикам.

    Да и вообще, разве не измельчала одесская культура по сравнению с ее золотыми годами? При всем многообразии одесского наследия в последние десятилетия «жемчужина у моря» ассоциировалась главным образом с блатным шансоном, с псевдоеврейскими анекдотами, с низкопробным и циничным юмором «одесских джентльменов», да еще, пожалуй, с вульгарными нарядами на красной дорожке Одесского кинофестиваля.  

    Почему так случилось? Мне кажется, насчет судьбы Одессы история немного перепутала. Ей бы быть столицей Новороссии, а вместо этого она стала областным центром Украинской ССР, а позже и Незалежной Украины. В результате неизбежной провинциализации она уже не могла разговаривать на равных с Москвой и Ленинградом/Петербургом, утратила свою культурную автономность. А 2 мая 2014 года мы узнали, что провинциальность способна идти куда дальше дурного вкуса и порождать кровавые драмы.

    Но и сейчас Одесса – русский город. Недаром в ответ на глупый запрет на городских улицах появились граффити: «Одесса – это Россия». Прекрасно знают об этом и сами украинские власти города. Может быть, поэтому они так демонстративно торопятся показать лояльность Киеву. Но все это бесполезно. Большая Россия жива, и вместе с ней жива русская Одесса. И все, что было написано в Одессе, об Одессе и одесситами, вплоть до Жванецкого, мы сохраним, не раз еще издадим и прочтем. И сохраним русский язык, обогащенный одесским колоритом. «И внукам дадим, и от плена спасем», – как написала уроженка Одессы Анна Ахматова.

    Мы в последнее время часто сравниваем украинских националистов с германскими нацистами, но случай запрета изучения русского языка в русском городе, где без него так же трудно обойтись, как без воды и электричества, заставляет задуматься, не слишком ли мягким оказывается это сравнение. Гитлеровцы делали много ужасных вещей, но при них на оккупированных территориях, например, выходили сотни газет, пусть и своеобразных, на русском, украинском и других местных языках. То есть перед нами какие-то гипернацисты, маньяки особой злобности и глупости.

    Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Отсюда естественным образом следует вывод о том, что Одессу хорошо бы не оставлять во власти киевского режима. В противном случае город станет центром культурного геноцида русских. А от культурного геноцида недалеко и до физического. Но есть такое чувство, что происходящее сегодня в Одессе – это уже агония. Сегодня у России есть шанс исправить историческую судьбу этого прекрасного города, который был задуман как часть большой многообразной страны.

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