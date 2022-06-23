Россия учит мир суверенитету

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Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

Литва бьет по простым гражданам России Михаил Голенков/РИА Новости
Калининградский регион оказался в ловушке из-за действий Литвы. Она остановила транзит простых потребительских товаров из России в Калининград, в том числе автомобилей. Неофициально уже заговорили о перекрытии Литвой поставок газа в российский эксклав. Чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия? Подробности...
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Британия решила разрушить европейскую безопасность

Россия стояла у истоков ОБСЕ Алексей Витвицкий/РИА Новости
Британия – хозяйка июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказала во въезде российским сенаторам и депутатам. Первое объяснение Лондона звучало абсурдно – МВД королевства слишком занято визами для украинских беженцев. Затем британцы сослались на санкции против нашего парламента, забыв об обязанности давать визы всем участникам сессий ПА ОБСЕ. Как России реагировать на английское хамство? Подробности...
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Как немецкий генерал признал мужество защитников Брестской крепости

Оборона Брестской крепости стала символом, запечатленным во множестве картин и кинофильмов О. Игнатович/РИА Новости
Одним из первых сражений Великой Отечественной, начавшейся ровно 81 год лет назад, 22 июня 1941 года, является легендарная оборона Брестской крепости. Немецкую точку зрения об этом событии мы знаем из документа, составленного командиром одной из немецких дивизий. Тем интереснее, что в ней содержится невольное пророчество о том, как дальше будет развиваться война. Подробности...
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Группировка ВСУ попала в котел по образцу Мариуполя

Российские войска продолжают успешное наступление РИА Новости
Первое после Мариуполя крупное окружение украинских войск произведено на фронтах в Донбассе. Российским подразделениям совместно с войсками союзников удалось прорвать фронт в направлении одного из ключевых населенных пунктов – Артемовска. Сколько украинских войск оказалось в котле и какое значение это имеет для боевых действий? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россия учит мир суверенитету

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Про СССР говорили, что он выиграл войну, но проиграл мир. Сегодня перед нами стоит задача начать выигрывать мир, не дожидаясь окончания военных действий. Время здесь имеет не меньшее значение, чем на линии огня. Подробности...

У Казахстана нашлись свои слабости

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если в Китае мы видим уверенную в себе мировую державу, на которую можно опереться, то Казахстан – это пока еще многократно повторенное обещание. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Высокая культура на Украине рассматривается как наследие империалистов и колонизаторов, отражающее их доминирование. То, что ученый совет Киевской консерватории не поддался ему, является вдохновляющей победой здравого смысла. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Блокада Калининграда: что делать

От США отваливается Техас

Британия против России: глобальная война

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
  • Промышленность и трудовые ресурсы

  • Научный потенциал

  • Сельское хозяйство и продукты питания

  • Возможности для туризма

  • Рынки сбыта для бизнеса
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
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    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
    Игорь Караулов

    Россия учит мир суверенитету

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		23 июня 2022, 09:10

    «Все на свете должно происходить медленно и неправильно», – писал Венедикт Ерофеев. К специальной военной операции на Украине это высказывание применимо лишь наполовину. Она развивается в медленном темпе, поступательно, шаг за шагом, однако именно эта тактика оказывается правильной. Поначалу многих раздражала эта медлительность, хотелось поскорее перевернуть эту драматическую страницу истории, но сегодня общество смирило свое нетерпение и положилось на профессионалов.

    Профессионалы говорят, что надо беречь людей, и им веришь, потому что их мнение основано на самом важном принципе, который признают все: нет ничего ценнее человеческой жизни. Акцент делается на профессионализме, а не на всенародной мобилизации, не на массовом порыве и подъеме. Этот принципиальный выбор российского руководства сказывается и на положении СВО в информационном поле: с течением времени эта тема все больше воспринимается как «производственная». Это следует понимать так, что на фронте работают специальные люди, и, хотя их профессия очень опасна, все же это профессия, и ей свойственна определенная технология, в тонкости которой неспециалисту вникать необязательно. Неудивительно, что интерес к СВО падает. Так, по данным компании «Медиалогия», в первой половине мая россияне стали вдвое реже упоминать спецоперацию в соцсетях по сравнению с мартом; к настоящему времени, вероятно, эта тенденция сохранилась. 

    Можно провести аналогию, например, с гражданской авиацией. Эта отрасль тоже сопряжена с определенным риском, время от времени случаются громкие авиакатастрофы, но для нас это не становится поводом отслеживать взлет и посадку каждого рейса. Точно так же обычный человек не может постоянно следить за картой боевых действий в Донбассе, держать в уме названия множества небольших городов и поселков, вникать в смысл терминологии армейских сводок: «огневой контроль», «оперативное окружение», «зачистка» и т. п. Зачастую перегружать голову всеми этими подробностями означает раз за разом вводить себя в заблуждение, поскольку источники информации часто допускают неточности и противоречат друг другу. Разумеется, крупные перемены на фронтах, военные победы, гуманитарные трагедии по-прежнему будут привлекать громадное внимание, но повседневная информационная текучка ничего не прибавляет читателю и зрителю.

    В первые дни и недели СВО вообще было непонятно, как мы будем жить дальше. Грозные перемены заслоняли от нас собственную жизнь, в которой у многих тоже возникли внезапные и непредвиденные трудности. Но военные новости – что-то вроде анестезии. На фоне ракетных ударов, разрушений, потоков беженцев свои личные дела кажутся не такими уж важными, а мирные проблемы, которыми жила страна до 24 февраля, представляются слишком приземленными.

    Но теперь, когда темп СВО стабилизировался, внимание людей неизбежно будет переключаться на внутреннюю жизнь страны. И здесь нам предстоит осознать, что мирный фронт не менее, а может, и более важен, чем военный. В конце концов, спецоперация – это лишь часть нашего противостояния с Западом. Часть наиболее драматическая, но вместе с тем и наиболее понятная, наиболее конвенциональная. С мирным фронтом ясности гораздо меньше. Про СССР говорили, что он выиграл войну, но проиграл мир. Сегодня перед нами стоит задача начать выигрывать мир, не дожидаясь окончания военных действий. Время здесь имеет не меньшее значение, чем на линии огня.

    Фото: РИА Новости

    До окончания СВО еще далеко, но ее нарратив практически исчерпан. Российской армии еще предстоит освободить какие-то территории, взять какие-то города, но в концептуальном смысле все уже сказано. И неслучайно все российские руководители, в том числе президент Путин на недавнем ПМЭФ, на вопросы про СВО отвечают в принципе одно и то же: все поставленные цели будут достигнуты. А что еще можно прибавить? Вы же видите, люди работают. Ничего принципиально нового не будет, будет методичное «перемалывание» (одно из главных слов сезона) натовско-украинской военной машины.

    Конечно, военные специалисты всего мира следят за ходом СВО, поскольку в этой операции рождаются новые подходы к современной войне. Но мир в целом, как мне кажется, больше следит за нашим мирным фронтом. Что придумает Россия? Как она выкрутится на этот раз? Какие новые социальные и экономические технологии она предложит? И вот как раз здесь-то и начинается самая интересная история, открываются захватывающие творческие возможности. За четыре месяца России удалось показать, что она выжила под самыми суровыми в истории санкциями. Но этого мало. В конце концов, до нас это удалось Ирану – стране не самой маленькой, но все же сильно уступающей нам по своему потенциалу. Теперь нам нужно показать, что под этим давлением мы можем развиваться.        

    Бросив вызов мировому гегемону, Россия сделала громадную заявку на будущее: научить мир суверенитету. Нельзя сказать, что эта заявка осталась совсем без практического отклика; можно предположить, что если бы не СВО, в Колумбии не случилась бы первая в истории победа политических сил, не желающих лежать под Америкой, да и Макрон, вероятно, не потерял бы большинство во французском парламенте. Но в целом мир выжидает: сначала посмотрим, как будут чувствовать себя эти русские, а там уж и будем решать.

    Поэтому не хотелось бы, чтобы возобновление работы сети McDonald’s с тем же ассортиментом, но под другим названием, стало прообразом нашего будущего. Например, если мы отказываемся от Болонской системы, значит, нам нужно построить такую систему образования, чтобы всем было понятно: такой отказ не урезает, а расширяет имеющиеся возможности. Если мы отказываемся от диктата доллара, если не продаем страну за право пользоваться SWIFT и целым рядом других удобных вещей, значит, нам нужна финансовая система, которая наилучшим образом отвечала бы и потребностям развития страны, и нуждам повседневной жизни. Сложно назвать суверенитетом ситуацию, когда все в жизни остается по-прежнему, только ApplePay не работает. 

    Разумеется, на мирном фронте нам тоже противостоит сильный противник. Но этот противник – мы сами. Хотя бы потому, что кажущаяся стабилизация провоцирует желание успокоиться и вернуться к прежней жизни, пусть и более стесненной из-за санкций. А там недалеко и до надежды, что санкции вот-вот ослабят или вовсе снимут. Но такая надежда – прямой путь к сдаче наших суверенных позиций. А этого не хотелось бы. Напротив, нам следует принять как данность, что наше будущее не будет слепком или копией нашего или чьего-то другого прошлого. В будущем мы будем такими, какими сами себя придумаем. На этом пути нас ждет и невероятная свобода, и тяжелейшая ответственность.  

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