Зеленский ради выгоды одобрит и каннибализм на «Азовстали»

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6 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:41  |  vz.ru
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Газу для «Северного потока – 2» нашли новых потребителей

Газпром не списывает «Северный поток – 2» со счетов Петр Ковалев/ТАСС
Россия решила задействовать для внутренних нужд неиспользуемые на российской территории газопроводы, построенные под проект морского «Северного потока – 2». Эти трубы помогут развитию газоснабжения в северо-западных регионах страны. При этом заявление Газпрома наполнено оптимизмом вокруг судьбы самого «Северного потока – 2». Есть ли шансы, что этот газопровод будет когда-нибудь запущен в эксплуатацию? Подробности...
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Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович – с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это все католикам?  Подробности...
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Как ВКС России справиться с украинскими ПЗРК

Российский Су-25 был поражен ПЗРК по время спецоперации на Украине, но успешно вернулся на базу Минобороны России/Youtube
Десятки тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) отправил Запад украинским войскам. Предполагается, что это оружие должно лишить российскую военную авиацию преимущества в воздухе. Как устроены эти системы, в чем сложности применения «Стингеров» и каким образом российские летчики могут противодействовать им? Подробности...
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Новым голосом Белого дома станет ультралевая чернокожая лесбиянка

Подтвердилось увольнение Псаки, ее заменит чернокожая представительница ЛГБТ Michael Reynolds/EPA/ТАСС
Джен Псаки покидает Белый дом. Ее место займет Карин Жан-Пьер – чернокожая политическая активистка, лесбиянка, аналитик и экс-глава аппарата Камалы Харрис на выборах в 2020 году. Почему Джо Байден выбрал в качестве пресс-секретаря именно Жан-Пьер и как стиль ее работы отразится на информационной политике Белого дома? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Зеленский ради выгоды одобрит и каннибализм на «Азовстали»

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украина считает мирных людей в катакомбах «Азовстали» своими. А азовцы являются военнослужащими Украины. Почему Владимир Зеленский позволяет менять граждан на еду? Да все просто: Зеленский ничем не отличается от азовцев. Подробности...

Чем Мариуполь похож на Познань

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Германия в 1945-м в военном отношении напоминала Украину в 2022-м. С одной стороны, она имела армию с боевым опытом и внушительное количество военной техники. С другой стороны, соотношение сил было принципиально неравно. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Запад хочет подорвать отношения России и Индии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Намеки на общую позицию НАТО и Индии по Украине есть. Они осуждают гуманитарный кризис и призывают к деэскалации. Если НАТО нуждается в опоре на Индию для создания «антироссийского фронта», то индийцам Запад нужен для сдерживания Китая. Подробности...
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Хорватия блокирует расширение НАТО

Обмен людей на продукты

Германию больше не за что уважать

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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
  • Вышлет из страны

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    Сергей Миркин

    Зеленский ради выгоды одобрит и каннибализм на «Азовстали»

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		6 мая 2022, 17:17

    Обменять людей на еду. Что можно представить, услышав такое? Античность или раннее средневековье. Караван работорговцев пересекает пустыню, чужестранцы заходят в поселение и выменивают нескольких рабов на запасы провизии. Но оказалось, что подобное может быть в XXI веке. Боевики неонацистского полка «Азов» (запрещен в РФ), предложили обменивать гражданских лиц, которых они удерживают в лабиринтах завода «Азовсталь», на еду. По курсу тонна провизии за 15 человек. Как подсчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин, жизнь одного пленника неонацисты оценили в 66,6 кг. Три шестерки, число зверя из «Апокалипсиса» Иоанна Богослова. Есть в этом жуткий символизм, что именно три шестерки выступают стоимостью жизни, здоровья и будущего человека. А может, это и не случайно.

    Не секрет, что в идеологии азовцев присутствует язычество и сатанизм, что в целом присуще нацистам, как и торговля людьми. Самым известным человеком, которого Третий рейх буквально продал, был отец психоанализа доктор Зигмунд Фрейд. Фрейд со своей семьей смог выехать из оккупированной нацистами Австрии только после того, как его друзья собрали большую сумму денег и выплатили ее нацистам. И несмотря на то, что выкуп за Фрейда собирали многие его друзья и почитатели, прежде всего, принцесса Мария Бонапарт, вызволить всех родственников доктора они не смогли – не хватило денег.

    Таких историй немало, когда родственникам в 30-е годы удавалось выкупить евреев, оказавшихся в Третьем рейхе. Берлин официально поставил торговлю людьми на поток. Использовали немцы людей как единицу обмена и для достижения политических преференций. Так, глава немецкой политической разведки Вальтер Шелленберг в своей книге «В паутине СД» утверждал, что глава СС Генрих Гиммлер отпустил из концлагерей несколько тысяч узников в 1945 году, надеясь так склонить Запад к сепаратным переговорам с Германией. Ставленник нацистов во Франции маршал Филипп Петен  выменивал у немцев евреев – граждан Франции на евреев неграждан. Люди, угнанные из СССР в Германию, по факту продавались юридическим и физическим лицам как какая-нибудь вещь. И все это было абсолютно официально. Так что азовцы идут по проторенной дороге.

    Но Украина ведь считает мирных людей в катакомбах «Азовстали» своими гражданами. А азовцы являются военнослужащими Украины. Почему в ситуацию не вмешается Владимир Зеленский? Как он позволяет менять граждан на еду? Да все просто: Зеленский ничем не отличается от азовцев. Ему плевать на тех, кого он якобы обещает защищать. Украина заявляет, что Херсон – это ее город, но при этом обстреливает его. И так во всем. Если бы он думал об Украине и ее жителях, то давно договорился бы с Россией и Донбассом. Но он думает только о своей власти. Зеленский одобряет деяния азовцев, которые сначала использовали гражданских, как щит, а теперь еще и как товар для обмена. Ему политически выгодно, чтобы азовцы продолжали сопротивление, ведь на Украине этих нелюдей объявили героями. Думается, он одобрит и каннибализм, если это будет соответствовать его политическим интересам. Тем более в истории было достаточно примеров, когда осажденные солдаты начинали есть людей. Самый яркий пример – каннибализм японских солдат во время Второй мировой.

    Некоторые возмутятся: как можно ставить Зеленского на одну доску с азовцами. На Западе в СМИ раскручивается тезис, что раз Зеленский – этнический еврей, то он не может быть неонацистом и, соответственно, страна, где он президент, не может быть нацистской. Тезис аргументируют и тем, что дедушка Зеленского воевал в Великую Отечественную и был награжден. Но все не столь однозначно. В самом Израиле есть неонацисты, и появились они не вчера, этой проблеме уже лет тридцать. Значит, отдельные евреи могут разделять нацистскую идеологию.

    Фото: t.me/mod_russia

    Но разве это впервые в истории? Например, великий инквизитор Томас Торквемада, который приложил немало сил для изгнания евреев из Испании в 1492 году, по утверждению его современника Эрнандо дель Пульгара, сам имел еврейские корни. Что же до того, что дед Зеленского воевал, приведу такой пример. 5 мая в украинском городе Житомире демонтировали с постамента монумент Великой Отечественной – легендарный «Т-34». И почему-то не слышно возмущенного голоса Зеленского. Для него это символ страны, которую он ненавидит, – СССР. А ненавидят Союз сегодня на Украине, прежде всего, за то, что советский народ уничтожил коричневую чуму, а заодно и нацистских приспешников – бандеровцев.

    И ликвидация памятников, посвященных Победе, – это продолжение процесса, начатого декоммунизацией и дерусификацией на Украине. Но цель всех этих деяний одна – лишить людей остатков памяти о прошлом, заставить стыдиться своих предков. Тут Зеленский и его приспешники действуют по заветам министра пропаганды Третьего рейха, который говорил: «Отними у народа историю – и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом». Вот именно в стадо сегодня и превращают украинцев, раз уж те, кто объявляет себя их защитниками, готовы менять людей, как скот, на еду.

    Так что еврейское происхождение не является индульгенцией от нацизма. Стадион в Тернополе назвали в честь гауптмана СС Романа Шухевича уже в период правления Зеленского. И что-то не помнится, чтобы ЗЕкоманда протестовала. Желание обменять людей на еду показывает как истинную сущность азовцев, так и самого Зеленского – сущность нацистских нелюдей.

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