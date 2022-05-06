Зеленский ради выгоды одобрит и каннибализм на «Азовстали»

Обменять людей на еду. Что можно представить, услышав такое? Античность или раннее средневековье. Караван работорговцев пересекает пустыню, чужестранцы заходят в поселение и выменивают нескольких рабов на запасы провизии. Но оказалось, что подобное может быть в XXI веке. Боевики неонацистского полка «Азов» (запрещен в РФ), предложили обменивать гражданских лиц, которых они удерживают в лабиринтах завода «Азовсталь», на еду. По курсу тонна провизии за 15 человек. Как подсчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин, жизнь одного пленника неонацисты оценили в 66,6 кг. Три шестерки, число зверя из «Апокалипсиса» Иоанна Богослова. Есть в этом жуткий символизм, что именно три шестерки выступают стоимостью жизни, здоровья и будущего человека. А может, это и не случайно.

Не секрет, что в идеологии азовцев присутствует язычество и сатанизм, что в целом присуще нацистам, как и торговля людьми. Самым известным человеком, которого Третий рейх буквально продал, был отец психоанализа доктор Зигмунд Фрейд. Фрейд со своей семьей смог выехать из оккупированной нацистами Австрии только после того, как его друзья собрали большую сумму денег и выплатили ее нацистам. И несмотря на то, что выкуп за Фрейда собирали многие его друзья и почитатели, прежде всего, принцесса Мария Бонапарт, вызволить всех родственников доктора они не смогли – не хватило денег.

Таких историй немало, когда родственникам в 30-е годы удавалось выкупить евреев, оказавшихся в Третьем рейхе. Берлин официально поставил торговлю людьми на поток. Использовали немцы людей как единицу обмена и для достижения политических преференций. Так, глава немецкой политической разведки Вальтер Шелленберг в своей книге «В паутине СД» утверждал, что глава СС Генрих Гиммлер отпустил из концлагерей несколько тысяч узников в 1945 году, надеясь так склонить Запад к сепаратным переговорам с Германией. Ставленник нацистов во Франции маршал Филипп Петен выменивал у немцев евреев – граждан Франции на евреев неграждан. Люди, угнанные из СССР в Германию, по факту продавались юридическим и физическим лицам как какая-нибудь вещь. И все это было абсолютно официально. Так что азовцы идут по проторенной дороге.

Но Украина ведь считает мирных людей в катакомбах «Азовстали» своими гражданами. А азовцы являются военнослужащими Украины. Почему в ситуацию не вмешается Владимир Зеленский? Как он позволяет менять граждан на еду? Да все просто: Зеленский ничем не отличается от азовцев. Ему плевать на тех, кого он якобы обещает защищать. Украина заявляет, что Херсон – это ее город, но при этом обстреливает его. И так во всем. Если бы он думал об Украине и ее жителях, то давно договорился бы с Россией и Донбассом. Но он думает только о своей власти. Зеленский одобряет деяния азовцев, которые сначала использовали гражданских, как щит, а теперь еще и как товар для обмена. Ему политически выгодно, чтобы азовцы продолжали сопротивление, ведь на Украине этих нелюдей объявили героями. Думается, он одобрит и каннибализм, если это будет соответствовать его политическим интересам. Тем более в истории было достаточно примеров, когда осажденные солдаты начинали есть людей. Самый яркий пример – каннибализм японских солдат во время Второй мировой.

Некоторые возмутятся: как можно ставить Зеленского на одну доску с азовцами. На Западе в СМИ раскручивается тезис, что раз Зеленский – этнический еврей, то он не может быть неонацистом и, соответственно, страна, где он президент, не может быть нацистской. Тезис аргументируют и тем, что дедушка Зеленского воевал в Великую Отечественную и был награжден. Но все не столь однозначно. В самом Израиле есть неонацисты, и появились они не вчера, этой проблеме уже лет тридцать. Значит, отдельные евреи могут разделять нацистскую идеологию.

Но разве это впервые в истории? Например, великий инквизитор Томас Торквемада, который приложил немало сил для изгнания евреев из Испании в 1492 году, по утверждению его современника Эрнандо дель Пульгара, сам имел еврейские корни. Что же до того, что дед Зеленского воевал, приведу такой пример. 5 мая в украинском городе Житомире демонтировали с постамента монумент Великой Отечественной – легендарный «Т-34». И почему-то не слышно возмущенного голоса Зеленского. Для него это символ страны, которую он ненавидит, – СССР. А ненавидят Союз сегодня на Украине, прежде всего, за то, что советский народ уничтожил коричневую чуму, а заодно и нацистских приспешников – бандеровцев.

И ликвидация памятников, посвященных Победе, – это продолжение процесса, начатого декоммунизацией и дерусификацией на Украине. Но цель всех этих деяний одна – лишить людей остатков памяти о прошлом, заставить стыдиться своих предков. Тут Зеленский и его приспешники действуют по заветам министра пропаганды Третьего рейха, который говорил: «Отними у народа историю – и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом». Вот именно в стадо сегодня и превращают украинцев, раз уж те, кто объявляет себя их защитниками, готовы менять людей, как скот, на еду.

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Так что еврейское происхождение не является индульгенцией от нацизма. Стадион в Тернополе назвали в честь гауптмана СС Романа Шухевича уже в период правления Зеленского. И что-то не помнится, чтобы ЗЕкоманда протестовала. Желание обменять людей на еду показывает как истинную сущность азовцев, так и самого Зеленского – сущность нацистских нелюдей.

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