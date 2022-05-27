Герои Украины воюют с мертвецами

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27 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:03  |  vz.ru
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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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В столкновении с Западом рождается национальная идея России

России надо извлечь, в том числе негативные, уроки из советского прошлого, считают философы Максим Блинов/РИА Новости
Россия стала «фронтменом» цивилизационного столкновения с коллективным Западом. На фоне украинской спецоперации рождается новая национальная идея. Об этом заявили участники российского философского конгресса, открывшегося в Москве. Подробности...
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Киев угрожает Венгрии нефтяной войной

Венгрия находится в критической зависимости от поставок по нефтепроводу «Дружба» Александр Саверкин/ТАСС
Советник министра энергетики Украины, бывшая замглавы МИД Елена Зеркаль пригрозила соседней Венгрии. Она заявила, что если Будапешт по-прежнему будет тормозить введение эмбарго на российскую нефть в ЕС, то с венгерской веткой трубопровода «Дружба» может «что-то произойти». На что может пойти Киев, который таким образом уже открыто шантажирует страну ЕС и НАТО? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Герои Украины воюют с мертвецами

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез. Подробности...

От «Болонской системы» надо идти вперед, а не назад

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Главный лозунг «болонцев» простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украине нечего противопоставить «Огневому валу» России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Принесет ли успех и решающий перелом в боевых действиях доставленное западными странами на Украину небольшое число современных вооружений и военной техники? «Это вряд ли», – сказал бы легендарный красноармеец Сухов. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Донбасс. Битва за воду

Самый пророссийский народ Евросоюза

Запорожье тоже выбрало Россию

Обсуждение: 4 комментария
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Максим Соколов

    Герои Украины воюют с мертвецами

    Максим Соколов
    публицист
    		27 мая 2022, 12:00

    Украинское беж(ш)енство открылось Европе новыми гранями. Парижское кладбище Пер Лашез – в смысле последнего пристанища знаменитостей не уступающее Новодевичьему, если его не превосходящее – подверглось нашествию украинских акционистов.

    Они украшали надгробные камни выдержанными в жовто-блакитных тонах плакатами «Если бы я был жив – я бы поддержал Зеленского». Среди упустивших возможность – по причине преждевременной кончины – поддержать членограя были Мольер, Делакруа, Шопен, Оскар Уайльд, Эдит Пиаф, Айседора Дункан, Бальзак, Пруст и многие иные. Ни прямо, ни косвенно не имеющие отношения к украинской незалежности.

    Разве что Оноре де Бальзак посещал Бердичев и в конце концов женился там на польской помещице Эвелине Ганской. Очевидно, будь он сейчас жив, он женился бы в Бердичеве на Зеленском. Другие даже и в Бердичеве, а равно и в Жмеринке, не бывали.

    Смех смехом, но доселе кладбище считалось местом вечного покоя – по-немецки оно так и называется: Friedhof. Для агитационных инсталляций используются другие места. Уважение к смерти – вот черта, отличающая образованность от дикости и человека от животного. Тогда как герои Украины, которым славу поют, похоже, задались целью перейти все мыслимые и немыслимые грани.

    Ведь за десять дней до Пер Лашез случился креатив на швейцарском перевале Сен-Готард, после перехода русской армии через Альпы в 1799 году иногда называемом также Суворовским. В 1898 году у подножия перевала в скале был высечен 11-метровый памятный крест. Надпись гласит: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году».

    Фото: Pascal Deloche/Global Look Press

    На церемонии открытия от имени Швейцарской Конфедерации выступал дивизионный полковник Готардской дивизии Хейнрих Виктор фон Сегессер: «Мы счастливы, что этот крест над могилой русских воинов, столь драгоценный для всякого солдата, воздвигнут теперь среди укреплений Готарда, предназначенных для того, чтобы обеспечить нашу независимость. Русские могут быть уверены, что мы свято будем охранять этот крест и что никто не нарушит его святыни».

    14 мая 2022 года крест закидали мешочками с желтой и голубой краской. Визитных карточек акционисты не оставили, но кто другой мог это сделать? Французы, которых Суворов бил на Сен-Готарде? Но памятный крест стоит век с четвертью, и от французов за все это время не являлось никакой присылки такого рода. Не говоря уже о том, что французам такие вещи вообще не свойственны. Итальянцы? Но Суворов оставил у них по себе самую добрую память. Православные в Италии не грабили (или почти не грабили) в отличие от других. По тем временам это было столь необычно, что в Милане матери подводили к Суворову детей под благословение – как к духовной особе.

    Австрийцы? Но они были союзниками. Генералиссимус, правда неодобрительно отзывался о гофкригсвурстшнапсрате (австрийском главнокомандовании), но тоже явно не повод для того, чтобы поехать в другую страну и там отомщать за вурст и за шнапс. Швейцары же были признательны за освобождение от французов. Единственная нация, которая таит зло на полководца – польская. Суворов принимал победное участие в двух польских кампаниях и взял Варшаву в 1794 г. Полякам это не по сердцу. Однако, они более тридцати лет уже имеют возможность посещать Швейцарию – и чего же они ждали?

    Зато на Украине Суворов злейший оккупант, предтеча Ватутина и Шойгу. В Полтаве (1777 г.) он командовал армейским корпусом, в Крыму (1778 г.) занимался административным устроением полуострова и боролся там в Евпатории с эпидемией чумы. Что, с точки зрения нынешнего Киева, было народное стесненье, гнуснейшее меж всеми преступленье. И за злодеяния Суворова ответили на Сен-Готарде его павшие сподвижники. Тем более, что суворовский крест и площадка вокруг него формально являются территорией России. И сколь же приятно (и безопасно) ударить прямо по русской земле.

    Здесь интересно, до каких еще пределов будет в Европе (на самой Украине это уже давно понятно) простираться украинская монументальная пропаганда. Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез. Можно назвать вероятные следующие объекты осквернения, но не хочется – зачем подсказывать героям Украины, где еще они могут явить свои душевные качества.

    Европейская юстиция и полиция безмолвствуют. Вероятно, от затруднительности признать украинских активистов низкими существами, стоящими вне человеческого общества. А раз так – то отчего не воровать, коли некому унять? Так что, похоже, на стогнах старой Европы герои Украины будут гадить и далее. Не сетуй, хозяйка, и будь веселей, сама ж ты впустила веселых гостей.

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