Украине нечего противопоставить «Огневому валу» России

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26 мая, четверг  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Освобождение Славянска потребовало срочности

Дефицит воды стал одной из ключевых проблем Донецка и ряда других городов ДНР Валерий Мельников/РИА Новости
Крупнейшие города Донецкой народной республики оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за перекрытия подачи воды Киевом и подрыва шлюзов украинскими военными. Власти ДНР предложили ускорить спецоперацию, чтобы отбить у ВСУ гидроузлы и успеть восстановить их к осени. Какая сейчас в реальности ситуация с водой в регионе, и что необходимо сделать для скорейшего восстановления водоснабжения ДНР? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Украине нечего противопоставить «Огневому валу» России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Принесет ли успех и решающий перелом в боевых действиях доставленное западными странами на Украину небольшое число современных вооружений и военной техники? «Это вряд ли», – сказал бы легендарный красноармеец Сухов. Подробности...

Как импортозаместить западное кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Возникают вопросы: каковы были принципы планирования киноиндустрии, на которую никто с некоторых пор денег не жалел? Закладывалось ли априорное лидирующее положение в прокате за иностранными фильмами? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Получит ли Польша Западную Украину

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Предоставив полякам права, равные правам граждан Украины, ЗЕкоманда отказывается от части суверенитета. Уже привычно, что «Нэзалэжна» находится под патронатом США, стала сателлитом Великобритании, а теперь движется к тому, чтобы стать полуколонией Польши. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Самый пророссийский народ Евросоюза

Запорожье тоже выбрало Россию

Обсуждение: 4 комментария

Чем Россия накажет Финляндию

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

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    Владимир Прохватилов

    Украине нечего противопоставить «Огневому валу» России

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		26 мая 2022, 16:45

    После освобождения Мариуполя, позорной сдачи в плен головорезов «Азова», взятия Светлодарска и прорыва линии фронта ВСУ на Светлодарской дуге боевой дух украинского воинства ощутимо упал. Светлодарск был центральным узлом Светлодарской дуги. Ее не смогли прорвать ополченцы Донбасса во время наступления на Дебальцево в 2015 году, и на протяжении семи последующих лет вдоль нее шли позиционные бои.

    Теперь один из самых важных укрепрайонов ВСУ в Донбассе прекратил существование. Стало ясно, что никаких шансов на удержание своих позиций по всем направлениям наступления союзных войск у ВСУ не осталось. Массовая сдача в плен и дезертирство солдат и офицеров ВСУ союзным войскам России и республик Донбасса стали обыденным явлением, что явственно потрясло и без того смятенные умы киевских воевод.

    Депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа» внесли на рассмотрение Верховной рады законопроект, позволяющий командирам ВСУ применять силу и оружие против своих подчиненных за неповиновение приказу и самовольное оставление позиций. Текст законопроекта 24 мая размещен на сайте Рады.

    До сих пор командиры ВСУ могли в боевой обстановке применять оружие в отношении нарушителей приказа и дезертиров, однако по действующему уставу украинской армии это можно делать только «без причинения вреда здоровью военнослужащего». Хотя как можно применить оружие в отношении дезертира, не причинив вреда его здоровью, представить трудно. В свежевнесенном в Раду законопроекте предлагается отменить это положение воинского устава ВСУ. «В части второй статьи 221 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины… слова «при этом не причиняя смерти военнослужащему» исключить», – говорится в тексте законопроекта.

    Деморализация личного состава ВСУ зашла так далеко, что скрыть ее невозможно, так что вполне вероятно появление в тылу у передовой линии ВСУ заградотрядов, которые будут просто расстреливать спасающихся бегством или затеявших сдачу в плен бойцов терпящей поражение за поражением армии Украины. А ведь еще недавно в коридорах киевской власти витал дух грядущей перемоги. Куда ж он делся? Почему ВСУ не смогли перехватить даже тактическую инициативу и украинский фронт начал рушиться, не выдержав натиска «катка» союзных войск? Все дело в том, что на втором этапе спецоперации российское командование начало применять новую тактику «Огневого вала», на которую украинские военные просто не нашли достойного ответа.

    Фото: Станислав Красильников/ТАСС

    Впервые «Огневой вал» (Feuerwalze) применил германский рейхсвер весной 1918 года в ходе «Сражения кайзера» (Kaiserschlacht), последнего наступления германской армии на Западном фронте в Первую мировую войну, которое завершилось победой германцев. Но эта победа оказалась пирровой. «Наступлением кайзера» были истощены последние резервы немцев, у них развалился тыл и провалилась логистика. Союзники начали ответное стодневное наступление, к которому подключились американцы, что привело к быстрой капитуляции Второго рейха.

    Еще недавно американские военные аналитики прочили такой же исход начавшемуся наступлению союзных войск на Донецком фронте. Так, известные американские военные аналитики Джон Нагл и Пол Инглинг в опубликованной на военном портале Defence One  статье «Ukraine Endgame: Putin’s Bad Options» предсказали, что подобно крушению германской армии в 1918 году Российская армия и армии республик Донбасса истощат свои силы и потерпят сокрушительное поражение.     

    На самом деле истощили свои ресурсы не Россия и ее союзники, а ВСУ. Уничтожена значительная часть украинской авиации и бронетехники, потери в живой силе катастрофичны. Тает запас горючего для танков и авиации, так как российские ракеты и авиация уничтожили украинские нефтеперерабатывающие заводы и ряд нефтебаз. А самое главное: российская армия начала перемалывание живой силы и боевой техники ВСУ, применяя тактику «Огневого вала» – не того Feuerwalze, который мало помог германцам в 1918-м, а сокрушительного «Огневого вала», сметавшего с лица земли эшелонированную оборону вермахта в ходе Висло-Одерской операции 1945 года.

    Вот как это было: «Выстрелы слились в сплошной ревущий гул. А несущаяся над головой лавина металла ощущалась физически, вызывая желание пригнуться, как будто и не было над нашим блиндажом перекрытия в несколько накатов... Над вражескими позициями вздыбилась земля и высоко поднялась стена дыма, смешанного с землей и снегом. Ее пронизывали огненные смерчи разрывов. Она как бы зависла в воздухе и оставалась стоять не только на всем протяжении артиллерийской подготовки и последовавшего за ней огневого вала артиллерии, катившегося в глубину вражеской обороны, но еще долго по их окончании». «Огневой вал» применялся также в ходе Яссо-Кишиневской операции и в Сталинградской битве.

    В Афганской войне 1979-1989 годов, в условиях боевых действий в горах, тактика артиллеристов 40-й армии ВС СССР при уничтожении вражеских позиций предусматривала ведение «огневого вала» с перемещением снизу вверх по склону, занимаемому противником. В ходе спецоперации на Украине ВС РФ продемонстрировали эффективность «огневого вала», создаваемого самоходной и буксируемой артиллерией, а также РСЗО при поддержке фронтовой авиации и корректировании артогня с помощью разведывательных БПЛА.

    Такая тактика способствует сбережению личного состава и деморализует противника, который не может ничего противопоставить «Огневому валу» Российской армии. Тактика перемалывания живой силы противника артиллерийским, ракетным и авиационным «Огневым валом» оказалась верной. Тяжелые потери и бесконечные удары предельно критично сказались на моральном состоянии ВСУ, а бравурные заявления киевских властей о невиданных перемогах еще более надломили украинских солдат, которые своими глазами увидели, чего стоят агитки от Арестовича.

    При этом мы не умаляем упорства и определенного мастерства украинских артиллеристов, прошедших выучку у западных инструкторов и спешно переучивающихся на зарубежные артсистемы, так как артиллерийский парк ВСУ изрядно оскудел в ходе боев против союзных войск. Но артиллерийские дуэли по большей части выигрываются Российской армией, хотя легкой прогулкой спецоперацию назвать ни в коем случае нельзя.

    Принесет ли успех и решающий перелом в боевых действиях доставленное западными странами на Украину небольшое число современных вооружений и военной техники? «Это вряд ли», – сказал бы легендарный киногерой, красноармеец Сухов. Не помогли же ВСУ тысячи «Джавелинов» и «Стингеров», не помогут и французские, британские и американские гаубицы. При отсутствии полноценной поддержки с воздуха, при поставленном на конвейер сбитии пресловутых «Байрактаров» – пушки бессильны.

    ВСУ способны некоторое время держать оборону, лишь когда они прикрываются мирным населением. Это не пустые слова, а упрямые факты, ежедневно подтверждаемые неуклонным продвижением союзных войск вперед, к окончательной победе над нацистским режимом несостоявшегося украинского государства.

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