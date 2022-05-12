Сейчас надо следить за словами

Немалый скандал в интернете вызвало высказывание режиссера Карена Шахназарова, который в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» сказал, что «даже противники этой буквы Z должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят. Нет, их не пощадят. Это все по-серьезному уже. В случае чего: концлагеря, перевоспитание, стерилизация».

Конечно, это высказывание было немедленно разнесено по интернету – как свидетельство крайнего злодейства российских властей. Ведь оно появилось на федеральном канале! В реальности, конечно, высказывания «экспертов» на ток-шоу не имеют абсолютно никакого отношения к политике властей – я сам одно время появлялся на ТВ в качестве одного из «экспертов» и хорошо это знаю.

Сам режиссер сказал, что его слова были вырваны из контекста.

В самом деле, репрессии против несогласных – палка о двух концах, они могут спровоцировать ту самую дестабилизацию, которую должны были предотвратить. У каждого из Z-скептиков есть семьи, друзья и сослуживцы; сами они могут быть специалистами, нужными экономике. Постоянно поминаемый 1937 год имел место в совершенно другом обществе, с закрытыми границами, полным контролем государства над любыми средствами информации. А учитывая количество перебитой тогда партийной и военной элиты, едва ли у кого есть желание их повторять.

Тем не менее разговоры о концлагерях – даже если у них нет шансов стать чем-то большим, чем разговоры, – не стоит вести. Ответственным и благонамеренным гражданам страны – независимо от их конкретных политических предпочтений – стоило бы воздерживаться от языка нападок и угроз. Особенно в отношении соотечественников.

Поддержание гражданского мира всегда было важной задачей, а в то время, которое мы переживаем, особенно. Этому миру могут угрожать не только те, кто хотел бы его подорвать сознательно, но и – в еще большей степени – та социально-психологическая стихия, разрушительные действия которой носят бессознательный характер.

Есть известное выражение: «ни одна капля не считает себя виновной в потопе». Но потоп тем не менее состоит из капель. Общая атмосфера раздоров и вражды не возникает по чьему-то приказу, она формируется постепенно, в результате решений, которые принимают самые разные люди. Во время кризиса, подобного тому, который мы сейчас переживаем, в людях пробуждаются реакции, носящие глубоко архаичный характер, восходящие к тем временам, когда наши далекие предки кочевали небольшими группами.

Одна из таких реакций – демонстрация подчеркнутой преданности своим через утрированную ненависть к врагам. В испуганном человеке автоматически, до какого-либо обдумывания, срабатывает заложенная тысячелетиями программа – надо показать своим, какой ты преданный и верный член племени, чтобы тебя не съели на следующей стоянке.

Когда-то, в непроглядных глубинах прошлого, такая реакция была необходимой.

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Но так уж сложилось в ходе человеческой истории, что сегодня мы живем и действуем в условиях, которые сильно отличаются от тех, в которых находились наши предки, и поведенческие реакции, восходящие к далекому прошлому, в нынешней ситуации могут только вредить.

Мы видели, как на Украине люди, исполненные яростного патриотизма, не принесли своей стране ничего, кроме вреда. Стране было бы лучше, если бы они не были такими пламенными патриотами. Но те же самые социально-психологические механизмы действуют и у нас – и тоже могут привести к немалому вреду. Люди, приверженные разным общественно-политическим лагерям, стремятся выказать верность своим, а для этого они подчеркивают, какие негодяи, глупцы и злодеи собрались на той стороне. Любое неудачное высказывание в стане противника подхватывается, чтобы использовать для формирования образа врага, с которым невозможно находиться в одном пространстве или разговаривать, а можно только беспощадно разгромить и уничтожить.

Так работает групповая динамика: чтобы человек осознавал свою группу «хорошей», противостоящая группа должна быть беспросветно «плохой».

Современная медийная среда в силу ряда своих особенностей склонна усиливать этот эффект.

Люди, заинтересованные в как можно более высоком числе кликов и репостов, всегда будут выхватывать наиболее резкие и провоцирующие высказывания – обоснованно рассчитывая на блогеров, которые понесут их публикации по Сети, приговаривая: «Ой, посмотрите, люди добрые! Ой, чо творится-то!» Поэтому надеяться на то, что чьи-то резкие слова будут милосердно оставлены без внимания, не стоит. Все это приводит к повышению уровня ненависти и недоверия в обществе – и подрывает гражданский мир. Разумеется, Карен Георгиевич, как и другие авторы резких высказываний, в эти дни носимых по интернету, этого совсем не хочет.

Это происходит само собой, стихийно. Но нам всем стоит отдавать себе отчет, что если мы не будем контролировать эту стихию, она нас погубит. Нам всем стоит тщательно следить за словами – и тщательно избегать того, что повышает градус отчужденности и вражды между согражданами.