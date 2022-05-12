Сейчас надо следить за словами

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12 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
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Украина оставляет Европу без российского газа

Украина завязала новый транзитный спор с Газпромом Стрингер/РИА Новости
Украина впервые с начала спецоперации нарушила работу газовой трубы, отказавшись принимать российский газ на одной из двух точек входа. Киев заявляет, что якобы ЛНР и ДНР начали отбор газа из трубы. В реальности это может быть провокацией для разрыва многолетних газовых отношений Москвы и Европы. Первой пострадала Германия, на подходе – Молдавия. Эксперты говорят о трех возможных сценариях развития ситуации. Подробности...
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Чем Белоруссия может помочь спецоперации на Украине

Белоруссия может в краткие сроки поставить под ружье до полумиллиона человек Евгений Биятов/РИА Новости
Белоруссия отправила группировку Сил специальных операций к своим южным границам в ответ на создание у них Киевом 20-тысячной группировки войск. Еще часть своих сил Минск направил к западным рубежам, вблизи которых проводит учения Польша. Какую миссию сейчас выполняет белорусская армия и может ли в случае необходимости подключиться к проводимой Россией спецоперации на Украине?  Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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У членов ЕС отбирают последний признак самостоятельности

Президент Франции - один из главных сторонников новой реформы ЕС Michele Tantussi/REUTERS
Лидеры Евросоюза обсуждают рискованную реформу этой организации, которая способна привести даже к ее развалу. Пересмотреть планируется важнейшие принципы существования ЕС. О чем идет речь, какие новшества требуют внедрить реформаторы – и почему для отношений России и ЕС эти перемены будут иметь весьма противоречивые последствия? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Сейчас надо следить за словами

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Надеяться на то, что чьи-то резкие слова будут милосердно оставлены без внимания, не стоит. Это приводит к повышению уровня ненависти и недоверия в обществе – и подрывает гражданский мир. Подробности...

Европа построила гетто для избранных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы уверяли, что новая Россия должна стать частью единой Европы, где господствует свобода, равенство, сопроцветание и взаимоуважение. Мы поверили – но ни одной из этих составляющих в Европе и не пахнет. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Спецоперация избавила Россию от временщиков

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Российская «буржуазия» ничем другим не озабочена, как срубить денег, переспать с максимальным количество жен друзей и получить иностранный паспорт, а лучше даже два, и свить уютное гнездышко подальше от России. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Самый уважаемый президент Украины

Обсуждение: 8 комментариев

Когда завершится спецоперация

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Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Худиев

    Сейчас надо следить за словами

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		12 мая 2022, 08:58

    Немалый скандал в интернете вызвало высказывание режиссера Карена Шахназарова, который в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» сказал, что «даже противники этой буквы Z должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят. Нет, их не пощадят. Это все по-серьезному уже. В случае чего: концлагеря, перевоспитание, стерилизация».

    Конечно, это высказывание было немедленно разнесено по интернету – как свидетельство крайнего злодейства российских властей. Ведь оно появилось на федеральном канале! В реальности, конечно, высказывания «экспертов» на ток-шоу не имеют абсолютно никакого отношения к политике властей – я сам одно время появлялся на ТВ в качестве одного из «экспертов» и хорошо это знаю.

    Сам режиссер сказал, что его слова были вырваны из контекста.
    В самом деле, репрессии против несогласных – палка о двух концах, они могут спровоцировать ту самую дестабилизацию, которую должны были предотвратить. У каждого из Z-скептиков есть семьи, друзья и сослуживцы; сами они могут быть специалистами, нужными экономике. Постоянно поминаемый 1937 год имел место в совершенно другом обществе, с закрытыми границами, полным контролем государства над любыми средствами информации. А учитывая количество перебитой тогда партийной и военной элиты, едва ли у кого есть желание их повторять.

    Тем не менее разговоры о концлагерях – даже если у них нет шансов стать чем-то большим, чем разговоры, – не стоит вести. Ответственным и благонамеренным гражданам страны – независимо от их конкретных политических предпочтений – стоило бы воздерживаться от языка нападок и угроз. Особенно в отношении соотечественников.

    Поддержание гражданского мира всегда было важной задачей, а в то время, которое мы переживаем, особенно. Этому миру могут угрожать не только те, кто хотел бы его подорвать сознательно, но и – в еще большей степени – та социально-психологическая стихия, разрушительные действия которой носят бессознательный характер.

    Фото: Sina Schuldt/Global Look Press

    Есть известное выражение: «ни одна капля не считает себя виновной в потопе». Но потоп тем не менее состоит из капель. Общая атмосфера раздоров и вражды не возникает по чьему-то приказу, она формируется постепенно, в результате решений, которые принимают самые разные люди. Во время кризиса, подобного тому, который мы сейчас переживаем, в людях пробуждаются реакции, носящие глубоко архаичный характер, восходящие к тем временам, когда наши далекие предки кочевали небольшими группами.

    Одна из таких реакций – демонстрация подчеркнутой преданности своим через утрированную ненависть к врагам. В испуганном человеке автоматически, до какого-либо обдумывания, срабатывает заложенная тысячелетиями программа – надо показать своим, какой ты преданный и верный член племени, чтобы тебя не съели на следующей стоянке.
    Когда-то, в непроглядных глубинах прошлого, такая реакция была необходимой.

    Но так уж сложилось в ходе человеческой истории, что сегодня мы живем и действуем в условиях, которые сильно отличаются от тех, в которых находились наши предки, и поведенческие реакции, восходящие к далекому прошлому, в нынешней ситуации могут только вредить.

    Мы видели, как на Украине люди, исполненные яростного патриотизма, не принесли своей стране ничего, кроме вреда. Стране было бы лучше, если бы они не были такими пламенными патриотами. Но те же самые социально-психологические механизмы действуют и у нас – и тоже могут привести к немалому вреду. Люди, приверженные разным общественно-политическим лагерям, стремятся выказать верность своим, а для этого они подчеркивают, какие негодяи, глупцы и злодеи собрались на той стороне. Любое неудачное высказывание в стане противника подхватывается, чтобы использовать для формирования образа врага, с которым невозможно находиться в одном пространстве или разговаривать, а можно только беспощадно разгромить и уничтожить.

    Так работает групповая динамика: чтобы человек осознавал свою группу «хорошей», противостоящая группа должна быть беспросветно «плохой».
    Современная медийная среда в силу ряда своих особенностей склонна усиливать этот эффект.

    Люди, заинтересованные в как можно более высоком числе кликов и репостов, всегда будут выхватывать наиболее резкие и провоцирующие высказывания – обоснованно рассчитывая на блогеров, которые понесут их публикации по Сети, приговаривая: «Ой, посмотрите, люди добрые! Ой, чо творится-то!» Поэтому надеяться на то, что чьи-то резкие слова будут милосердно оставлены без внимания, не стоит. Все это приводит к повышению уровня ненависти и недоверия в обществе – и подрывает гражданский мир. Разумеется, Карен Георгиевич, как и другие авторы резких высказываний, в эти дни носимых по интернету, этого совсем не хочет.

    Это происходит само собой, стихийно. Но нам всем стоит отдавать себе отчет, что если мы не будем контролировать эту стихию, она нас погубит. Нам всем стоит тщательно следить за словами – и тщательно избегать того, что повышает градус отчужденности и вражды между согражданами.

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