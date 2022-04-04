Почему запрет на параллельный импорт отменен, но – не отменен

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Рубль спасет российскую авиацию

Западным владельцам самолетов придется получать арендную плату в рублях Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия продолжает находить способы обхода санкций, которые серьезно ударили по авиационным перевозкам. С помощью законной хитрости России уже удалось оставить у себя арендованные иностранные самолеты, которые Европа требовала вернуть. Теперь пришло время решить вопрос о лизинговых платежах – зарубежным владельцам лайнеров придется получать их в рублях. Согласятся ли они на это? Подробности...
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Зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче

Жители Киевщины оказались жертвами кровавой провокации REUTERS/Zohra Bensemra
Владимир Зеленский обвинил Россию в «геноциде» украинцев. Поводом для этого стали события в Буче, где после отступления российских войск было найдено множество тел погибших местных жителей. Кадры из Бучи вызвали бурную реакцию СМИ и политиков Запада, которые вслед за Киевом обвинили Россию в массовых убийствах. Впрочем в Сети сразу стали возникать вопросы о нестыковках в украинской версии произошедшего. Почему сообщения о «зверствах» армии России в Буче – это ложь и зачем она понадобилась? Подробности...
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На что способна Украина с новой военной помощью Запада

В Москве предупредили, что военная помощь Запада приведет к «мясорубке» Zohra Bensemra/Reuters
В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Подробности...
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Как НАТО разрушает Европу

Государственный секретарь Дин Ачесон подписывает договор об атлантической обороне США 4 апреля 1949 года в Вашингтоне ASSOCIATED PRESS/ТАСС
4 апреля Соединенные Штаты отмечают 73-летнюю годовщину основания НАТО. Альянса Америки и Европы, который они называют самым мощным в истории военно-политическим блоком. Отмечают, конечно, и европейские страны. Вот только если для Америки это действительно праздник, то для европейцев скорее позор и даже угроза.  Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Почему запрет на параллельный импорт отменен, но – не отменен

Вячеслав Лысаков
Вячеслав Лысаков, депутат Государственной Думы РФ
Тот самый параллельный импорт, который вот уже два десятилетия многие называют серым, считая его источником контрафакта, с которым мы боремся изо всех сил, чтобы быть «цивилизованными», и вдвое переплачиваем «официалам» за тот же товар – давно и успешно работает в странах с развитой экономикой. Подробности...

Украинцы ведут постановочную войну

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Ничего нового мы не узнали из серии постановочных фото- и видеоматериалов из Бучи. Эти так называемые репортажи уже разобраны по деталям и определены как фейк. Завтра это станет общим местом и даже сами укропропагандисты тихонечко «забудут» про свои неудачные съемки. А мы – нет. Подробности...
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Для американских президентов жизни – ничто, пиар – всё

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Президент Байден, обвиняющий Путина в агрессивности, всплыл в ролике, где расписывается в собственном политическом людоедстве: «Это я предлагал бомбить Белград. Это я предлагал американским летчикам уничтожить все мосты через Дунай». Подробности...
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Зеленский лучше Байдена даже для США

Обсуждение: 9 комментариев

Спецоперация на Украине: что будет дальше

Россия увеличится на 3900 кв. км

Обсуждение: 4 комментария
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужны ли России новые территориальные приобретения?
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    Немцы выбирают между газом и Украиной

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    Рубль спасет российскую авиацию

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    Вячеслав Лысаков

    Почему запрет на параллельный импорт отменен, но – не отменен

    Вячеслав Лысаков
    депутат Государственной Думы РФ
    		4 апреля 2022, 14:14

    Смотрите внимательно – два списка стран. Первый: Албания, Бутан, Камбоджа, Шри-Ланка, Либерия, Тонга, Барбадос, Гамбия, Лесото, Мозамбик, Ботсвана, Намибия, Кабо-Верде. Второй: США, Япония, Китай, Швейцария, Индия, Израиль, Бразилия, Турция.

    В каком вы хотели бы видеть Россию? Наверное, во втором. А в каком она находится сейчас? К сожалению, в первом. А что это за списки? Это перечень стран с разным режимом импорта. В государствах из первого списка, как и в России, параллельный импорт запрещен, в странах из второго – разрешен.

    Да, вы все правильно поняли. Тот самый параллельный импорт, который вот уже два десятилетия многие называют серым, считая его источником контрафакта, с которым мы боремся изо всех сил, чтобы быть «цивилизованными», и вдвое переплачиваем «официалам» за тот же товар – давно и успешно работает в странах с развитой экономикой.

    И наоборот, диктатура правообладателя и полный запрет на альтернативные поставки их продукции – характерны в основном для стран третьего мира с ограниченным суверенитетом. Для непосвященных: контрафакт в России – понятие чисто юридическое. Речь идет не о подделках, каковые и являются на самом деле контрафактом, а о лицензионном, оригинальном продукте, легально произведенным и купленным независимыми импортерами с согласия правообладателя – только в третьей стране. Просто одни государства разрешают свободно ввозить его на свою территорию и перепродавать – ограничивая тем самым монополию транснациональных корпораций, а другие – не разрешают. И мы, увы, вот уже 20 лет среди вторых.

    В странах такого типа официальный дистрибьютор становится «наместником» правообладателя и получает полный контроль над рынком. Как следствие, монополия, завышенные цены, дискриминационный ассортиментный ряд и более низкое качество. Да, да, йогурт одной и той же марки в парижском магазине действительно вкуснее, чем в московском – вам не показалось. Потребовалось разразиться полномасштабной экономической войне, чтобы власти России, наконец, заметили это положение вещей и всерьез пожелали его изменить. Потому что теперь это уже вопрос не качества экономики, а жизнеспособности и безопасности государства.

    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

    Правообладатели просто заблокировали поставку на российский рынок многих жизненно важных товаров и, что еще важнее, производственных компонентов. Блокада действует также в отношении средств производства и оборудования, без которых реальное импортозамещение невозможно.

    Теперь параллельный импорт реже называют серым и даже параллельным. В ходу более точные и правильные термины – независимый, свободный. ГД приняла закон, позволяющий правительству легализовывать по своему усмотрению импорт тех или иных товаров. Составлять их перечень поручено Минпромторгу по предложениям отраслевых ведомств. Всё, мы больше не колония, можно расслабиться? Рано радуемся! Чем дольше длятся «танцы с бубнами», тем меньше у российского бизнеса уверенности, что намерения правительства серьезны. Выясняется, что освобождение это будет временной мерой. И после того, как зарубежные компании изволят вернуться на российский рынок, они снова обретут право на эксклюзивную дистрибуцию.

    То есть добро пожаловать обратно в клуб стран третьего мира! Чиновники не понимают, сколько стоит российской экономике каждый день промедления. Немного матчасти. Запрет на параллельный импорт был введен в России в 2002 году в результате лоббистских усилий правообладателей, решивших снять сливки с растущего в те годы потребительского спроса.

    Сколько стоил нам этот выбор, подсчитать трудно, но речь точно идет о десятках триллионов рублей, причем не только из кармана покупателя. Зарубежные компании очень любят щеголять суммами выплаченных налогов, но умалчивают о налоговых льготах и таможенных преференциях при низкой локализации, а также о тех потерях, которые наш бюджет несет на госзакупках их продукции. Попробуем прикинуть. Согласно данным Счетной палаты, общая сумма закупок за 2020 год составила 8,9 трлн рублей. Если верить анализу ФАС, цены при закупке из-за монополизма зарубежных производителей – завышены на 22-32%.

    Получается, что за год бюджет России теряет по меньшей мере два триллиона рублей. И это только напрямую. А если посчитать затраты рядовых потребителей и домохозяйств, которые государству приходится компенсировать, увеличивая пенсии, пособия и зарплаты? И речь идет не просто о финансовых потерях. «Без преувеличения, у многих брендов в России уже давно собственное кладбище», – поделился со мной мнением чиновник Минздрава, пожелавший остаться неизвестным.

    Вот лишь один пример. Краснодарская Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского закупила большую партию коронарных стентов у независимого импортера. Узнав об этом, представитель правообладателя оспорил результаты тендера, партия товара была изъята и уничтожена, независимый импортер получил большой штраф, а больница была вынуждена купить точно такую же продукцию у официального дистрибьютера в два раза дороже! В результате половине пациентов коронарных стентов не хватило. Сколько из них смогли выжить, история умалчивает, но если учесть, что такие неэффективные закупки жизненно важных препаратов происходят во всех медучреждениях страны, то речь, по мнению экспертов, идет о десятках тысяч смертей в год.

    Но за эти 20 лет транснациональные компании выстроили в России глубоко эшелонированную юридическую оборону, и статья 1487 ГК РФ, которую теперь решено заморозить, это только первый рубеж. Они сформировали выгодную для себя судебную практику, способствовали введению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), пролоббировали абсурдную систему сертификации, которая требует от независимого импортера разрешения от официального дистрибьютора – то есть своего прямого конкурента.

    А главное, они промыли мозги судьям, чиновникам и нам, рядовым гражданам, сформировав мнение, будто если мы хотим быть цивилизованной экономикой, то защита интересов зарубежных правообладателей – безусловный приоритет. При этом сами давно свободно импортируют в свои страны любые товары из третьих стран, понимая, что так лучше и для конечного потребителя, и для экономики страны в целом. И эту глубоко эшелонированную оборону не пробить никакими полумерами. Уже пробовали. За последние 10 лет об ошибочности запрета свободного импорта публично высказывались представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов, ваш покорный слуга Вячеслав Лысаков, будучи первым зампредом комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству, прежний руководитель ФАС Игорь Артемьев, руководители ВШЭ и Сколково, первый вице-премьер Игорь Шувалов и даже Дмитрий Медведев – еще будучи премьер-министром. Результат пока нулевой.

    А между тем легализовывать свободный импорт нужно в считанные дни. Времени нет от слова совсем. Первый рубеж обороны монополий поручили взломать Минпромторгу, которое все эти годы его возводило и защищало. Но даже если оно это сделает, останутся еще два рубежа – таможенный реестр (ТРОИС) и обязательное разрешение правообладателя при сертификации товаров. А значит, свободный импорт так и останется полузадушенным.

    Российская экономика сейчас находится в положении лягушки, которую постепенно варят в молоке. Молоко пока теплое, но скоро закипит. И единственный способ выжить – это снести всю эту оборону одним махом, как дамбу на Северо-Крымском канале. Источник

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