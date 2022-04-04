Почему запрет на параллельный импорт отменен, но – не отменен

Смотрите внимательно – два списка стран. Первый: Албания, Бутан, Камбоджа, Шри-Ланка, Либерия, Тонга, Барбадос, Гамбия, Лесото, Мозамбик, Ботсвана, Намибия, Кабо-Верде. Второй: США, Япония, Китай, Швейцария, Индия, Израиль, Бразилия, Турция.

В каком вы хотели бы видеть Россию? Наверное, во втором. А в каком она находится сейчас? К сожалению, в первом. А что это за списки? Это перечень стран с разным режимом импорта. В государствах из первого списка, как и в России, параллельный импорт запрещен, в странах из второго – разрешен.

Да, вы все правильно поняли. Тот самый параллельный импорт, который вот уже два десятилетия многие называют серым, считая его источником контрафакта, с которым мы боремся изо всех сил, чтобы быть «цивилизованными», и вдвое переплачиваем «официалам» за тот же товар – давно и успешно работает в странах с развитой экономикой.

И наоборот, диктатура правообладателя и полный запрет на альтернативные поставки их продукции – характерны в основном для стран третьего мира с ограниченным суверенитетом. Для непосвященных: контрафакт в России – понятие чисто юридическое. Речь идет не о подделках, каковые и являются на самом деле контрафактом, а о лицензионном, оригинальном продукте, легально произведенным и купленным независимыми импортерами с согласия правообладателя – только в третьей стране. Просто одни государства разрешают свободно ввозить его на свою территорию и перепродавать – ограничивая тем самым монополию транснациональных корпораций, а другие – не разрешают. И мы, увы, вот уже 20 лет среди вторых.

В странах такого типа официальный дистрибьютор становится «наместником» правообладателя и получает полный контроль над рынком. Как следствие, монополия, завышенные цены, дискриминационный ассортиментный ряд и более низкое качество. Да, да, йогурт одной и той же марки в парижском магазине действительно вкуснее, чем в московском – вам не показалось. Потребовалось разразиться полномасштабной экономической войне, чтобы власти России, наконец, заметили это положение вещей и всерьез пожелали его изменить. Потому что теперь это уже вопрос не качества экономики, а жизнеспособности и безопасности государства.

Правообладатели просто заблокировали поставку на российский рынок многих жизненно важных товаров и, что еще важнее, производственных компонентов. Блокада действует также в отношении средств производства и оборудования, без которых реальное импортозамещение невозможно.

Теперь параллельный импорт реже называют серым и даже параллельным. В ходу более точные и правильные термины – независимый, свободный. ГД приняла закон, позволяющий правительству легализовывать по своему усмотрению импорт тех или иных товаров. Составлять их перечень поручено Минпромторгу по предложениям отраслевых ведомств. Всё, мы больше не колония, можно расслабиться? Рано радуемся! Чем дольше длятся «танцы с бубнами», тем меньше у российского бизнеса уверенности, что намерения правительства серьезны. Выясняется, что освобождение это будет временной мерой. И после того, как зарубежные компании изволят вернуться на российский рынок, они снова обретут право на эксклюзивную дистрибуцию.

То есть добро пожаловать обратно в клуб стран третьего мира! Чиновники не понимают, сколько стоит российской экономике каждый день промедления. Немного матчасти. Запрет на параллельный импорт был введен в России в 2002 году в результате лоббистских усилий правообладателей, решивших снять сливки с растущего в те годы потребительского спроса.

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Сколько стоил нам этот выбор, подсчитать трудно, но речь точно идет о десятках триллионов рублей, причем не только из кармана покупателя. Зарубежные компании очень любят щеголять суммами выплаченных налогов, но умалчивают о налоговых льготах и таможенных преференциях при низкой локализации, а также о тех потерях, которые наш бюджет несет на госзакупках их продукции. Попробуем прикинуть. Согласно данным Счетной палаты, общая сумма закупок за 2020 год составила 8,9 трлн рублей. Если верить анализу ФАС, цены при закупке из-за монополизма зарубежных производителей – завышены на 22-32%.

Получается, что за год бюджет России теряет по меньшей мере два триллиона рублей. И это только напрямую. А если посчитать затраты рядовых потребителей и домохозяйств, которые государству приходится компенсировать, увеличивая пенсии, пособия и зарплаты? И речь идет не просто о финансовых потерях. «Без преувеличения, у многих брендов в России уже давно собственное кладбище», – поделился со мной мнением чиновник Минздрава, пожелавший остаться неизвестным.

Вот лишь один пример. Краснодарская Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского закупила большую партию коронарных стентов у независимого импортера. Узнав об этом, представитель правообладателя оспорил результаты тендера, партия товара была изъята и уничтожена, независимый импортер получил большой штраф, а больница была вынуждена купить точно такую же продукцию у официального дистрибьютера в два раза дороже! В результате половине пациентов коронарных стентов не хватило. Сколько из них смогли выжить, история умалчивает, но если учесть, что такие неэффективные закупки жизненно важных препаратов происходят во всех медучреждениях страны, то речь, по мнению экспертов, идет о десятках тысяч смертей в год.

Но за эти 20 лет транснациональные компании выстроили в России глубоко эшелонированную юридическую оборону, и статья 1487 ГК РФ, которую теперь решено заморозить, это только первый рубеж. Они сформировали выгодную для себя судебную практику, способствовали введению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), пролоббировали абсурдную систему сертификации, которая требует от независимого импортера разрешения от официального дистрибьютора – то есть своего прямого конкурента.

А главное, они промыли мозги судьям, чиновникам и нам, рядовым гражданам, сформировав мнение, будто если мы хотим быть цивилизованной экономикой, то защита интересов зарубежных правообладателей – безусловный приоритет. При этом сами давно свободно импортируют в свои страны любые товары из третьих стран, понимая, что так лучше и для конечного потребителя, и для экономики страны в целом. И эту глубоко эшелонированную оборону не пробить никакими полумерами. Уже пробовали. За последние 10 лет об ошибочности запрета свободного импорта публично высказывались представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов, ваш покорный слуга Вячеслав Лысаков, будучи первым зампредом комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству, прежний руководитель ФАС Игорь Артемьев, руководители ВШЭ и Сколково, первый вице-премьер Игорь Шувалов и даже Дмитрий Медведев – еще будучи премьер-министром. Результат пока нулевой.

А между тем легализовывать свободный импорт нужно в считанные дни. Времени нет от слова совсем. Первый рубеж обороны монополий поручили взломать Минпромторгу, которое все эти годы его возводило и защищало. Но даже если оно это сделает, останутся еще два рубежа – таможенный реестр (ТРОИС) и обязательное разрешение правообладателя при сертификации товаров. А значит, свободный импорт так и останется полузадушенным.

Российская экономика сейчас находится в положении лягушки, которую постепенно варят в молоке. Молоко пока теплое, но скоро закипит. И единственный способ выжить – это снести всю эту оборону одним махом, как дамбу на Северо-Крымском канале. Источник