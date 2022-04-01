Почему Украина демонизирует Красный Крест

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1 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 17:17  |  vz.ru
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Москва нашла изящное решение для газовых расчетов с Западом

Раскрыта новая схемы оплаты газа для Запада Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Россия раскрыла новую схему расчетов за газ для недружественных стран. Канцлеру ФРГ президент РФ рассказал о ней лично, и первая реакция Шольца была эмоциональной. Но детальный анализ новой схемы показывает, что Россия нашла изящный способ расчетов: он приемлем для европейцев, а Москва поддержит рубль и защитит свои экспортные доходы. Ведь сейчас часть платы за газ не доходит до Газпрома из-за санкций. Подробности...
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Мариуполь поднимут из руин по образцу Грозного

Масштаб разрушений в Мариуполе еще только предстоит оценить Михаил Терещенко/ТАСС
Те, кто побывал в освобожденных от боевиков районах Мариуполя, сходятся во мнении – почти все здесь предстоит строить с нуля. После тяжелейших боев, до 80 процентов жилых домов и предприятий либо серьезно пострадали, либо превращены в развалины. Пока нет электричества, газа, воды. Но уже действуют пункты раздачи гуманитарной помощи. С чего предстоит начать восстановление столицы Приазовья? Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Польша собирает против России крупнейшую армию

Польская армия активно вооружается REUTERS/Kacper Pempel
Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку. На все это Варшава выделяет невиданные для страны деньги. Конечно, происходящее объясняется событиями на Украине, однако это только внешняя часть айсберга. На самом деле польские амбиции идут гораздо дальше. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Почему Украина демонизирует Красный Крест

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
По мнению киевских и львовских чиновников и блогеров, граждане Украины должны предпочесть мучения и смерть спасению, если для этого надо выехать в Россию. Подробности...

Как России говорить с фанатичной Европой

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Разговаривать с Европой на тихом прагматичном языке – значит, делать ошибку. Ведь с той стороны – фанатики «передовых ценностей», обуреваемые чувством собственного превосходства, не признающие понятия «суверенитет» и не брезгующие двойными стандартами. Подробности...
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Русские останутся европейцами ради самих себя

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Коль скоро скулить под железным занавесом и неприлично, и бессмысленно, напрашивается зеркальная реакция. Вы отменяете нас? Ну что ж, тогда мы отменяем вас. Как говорится, лучше грешным быть, чем грешным слыть. Подробности...
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Спецоперация на Украине: что будет дальше

Россия увеличится на 3900 кв. км

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Личная просьба Трампа к Путину

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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    Сергей Миркин

    Почему Украина демонизирует Красный Крест

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		1 апреля 2022, 16:44

    Украинские чиновники, журналисты и блогеры начали информационную кампанию, направленную против Международного комитета Красного Креста (МККК). Так, вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила главу организации Петера Маурера в том, что тот принял решение об открытии филиала организации в 60-ти километрах от границы с Украиной. Видимо, речь идет о том, что МККК направил России запрос об открытии своего пункта в Ростове-на-Дону для улучшения работы организации на востоке Украины.

    Официальный Киев попросил МККК не открывать пункт в российском городе. Но главное, в чем Украина обвиняет МККК, – в том, что организация способствовала «принудительной» эвакуации жителей Мариуполя в Россию. МККК уже отверг эти претензии. В их заявлении говорится, что МККК никогда не помогает организовывать или проводить принудительную эвакуацию и не поддерживает ни одну операцию, которая идет вразрез с принципами организации.

    Красный Крест – организация, которая находится над политикой. Ее статус прописан в Женевской конвенции. Даже немецкие нацисты делали вид, что сотрудничают с МККК. Зачем украинские власти сейчас пытаются ее демонизировать? Есть две причины. Первая в том, что эвакуация жителей Волновахи и других населенных пунктов Донбасса, прежде всего, Мариуполя, в Россию подрывает один из главных тезисов украинской пропаганды о том, что все жители Украины против России. А значит ни один человек с территории, которую Украина считает своей, не может захотеть найти приют в России или в ЛДНР. По мнению киевских и львовских чиновников и блогеров, граждане Украины должны предпочесть мучения и смерть спасению, если для этого надо выехать в Россию.

    Это демонстрирует истинное отношение украинской власти к людям, которых они называют своими гражданами: на самом деле им плевать, что тысячи и десятки тысяч людей могут умереть вместо того, чтобы спастись, если это противоречит той информационной картинке, которую рисует ЗЕ-команда. Скорее, наоборот, чем больше будет жертв, тем для Киева лучше, ведь во всех смертях Зеленский, его вельможи и западные патроны обвинят потом Россию.

    В этом смысле официальные власти Украины ничем не лучше нацистов из «Азова» (запрещен в РФ), которые используют мирное население как живой щит. ЗЕ-команда делает то же самое, только не физически, а в информационном пространстве. Поэтому жители Мариуполя и Волновахи, которые находят убежище в России, для киевской власти как кость в горле. Кроме этого, мариупольчане, оказавшись в безопасности, рассказывают, какой ад им пришлось пережить, прежде всего, из-за действий «Азова» и ВСУ.

    Фото: REUTERS/Denis Balibouse

    Украинские «герои» прикрывались мирными жителями в буквальном смысле, поэтому и не выпускали их из города. Украинские нацисты и солдаты врывались в жилища мирных граждан и забирали все, что хотели. Прежде всего, их интересовала гражданская одежда, переодевшись в которую изверги надеялись спастись, выдав себя за мирных жителей. Мариупольчане были вынуждены сидеть в подвалах и добывать воду, растапливая снег, в то время как украинские военные хозяйничали в их квартирах. А чего стоит история, когда украинские нацисты (мужчина и женщина) убили родителей, захватили машину, а взяв в заложники детей, угрожали им смертью. Так они пытались выехать из Мариуполя, выдав себя за семью. Но дети сильно плакали, и это насторожило солдат ДНР, в результате нелюди были арестованы.

    А еще многие жители Мариуполя и Волновахи выражают благодарность бойцам ДНР и россиянам, которые дали им приют и оказывают посильную помощь. Это полностью разрушает информационные байки, созданные ЗЕ-командой и западными СМИ, и наглядно показывает, что за 8 лет тотальной русофобской пропаганды на Украине не всем людям смогли промыть мозги. Часть народа, особенно на оккупированной Украиной части Донбасса, сохранили способность самостоятельно мыслить. Поэтому Киев и объявил, что все люди, эвакуированные из Мариуполя в Россию и ДНР, выехали туда в принудительном порядке, а свидетельства мариупольчан о действиях ВСУ и нацбатов – фейки. И встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом «Красного Креста» Петером Маурером вызвала настоящий гнев в Киеве.

    Однако сотрудники МККК прекрасно знают, что принудительно никого не вывозили, люди были рады вырваться из города, превратившегося в ад на земле. Служащие Красного Креста видели боль в глазах людей, рассказывающих о пережитом, и они понимают, что все это чистая правда. В результате официальный Киев не придумал ничего лучшего, как объявить МККК соучастником «преступления» по спасению людей из Мариуполя. Видимо, по мнению ЗЕ-команды, «Красный Крест» также надо наказать, раз организация не играет по правилам Украины и ее западных кураторов. А то, что МККК априори должен быть над любой политической схваткой, ведь таков его статус, Киев не интересует. ЗЕ-команда не стала изобретать ничего нового и начала травлю МККК – на Украине сегодня это излюбленный метод расправы с инакомыслящими.

    Кроме того, по информации Службы внешней разведки России, Украина довела до сведения Британии, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Украинские власти просят западных покровителей заставить МККК не пытаться получить доступ к российским военнопленным. К чему это приводит – мы все могли наблюдать на чудовищных роликах, снятых украинскими вояками. Не дать им совершать такие преступления и есть одна из задач Красного Креста.

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