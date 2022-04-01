Почему Украина демонизирует Красный Крест

Украинские чиновники, журналисты и блогеры начали информационную кампанию, направленную против Международного комитета Красного Креста (МККК). Так, вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила главу организации Петера Маурера в том, что тот принял решение об открытии филиала организации в 60-ти километрах от границы с Украиной. Видимо, речь идет о том, что МККК направил России запрос об открытии своего пункта в Ростове-на-Дону для улучшения работы организации на востоке Украины.

Официальный Киев попросил МККК не открывать пункт в российском городе. Но главное, в чем Украина обвиняет МККК, – в том, что организация способствовала «принудительной» эвакуации жителей Мариуполя в Россию. МККК уже отверг эти претензии. В их заявлении говорится, что МККК никогда не помогает организовывать или проводить принудительную эвакуацию и не поддерживает ни одну операцию, которая идет вразрез с принципами организации.

Красный Крест – организация, которая находится над политикой. Ее статус прописан в Женевской конвенции. Даже немецкие нацисты делали вид, что сотрудничают с МККК. Зачем украинские власти сейчас пытаются ее демонизировать? Есть две причины. Первая в том, что эвакуация жителей Волновахи и других населенных пунктов Донбасса, прежде всего, Мариуполя, в Россию подрывает один из главных тезисов украинской пропаганды о том, что все жители Украины против России. А значит ни один человек с территории, которую Украина считает своей, не может захотеть найти приют в России или в ЛДНР. По мнению киевских и львовских чиновников и блогеров, граждане Украины должны предпочесть мучения и смерть спасению, если для этого надо выехать в Россию.

Это демонстрирует истинное отношение украинской власти к людям, которых они называют своими гражданами: на самом деле им плевать, что тысячи и десятки тысяч людей могут умереть вместо того, чтобы спастись, если это противоречит той информационной картинке, которую рисует ЗЕ-команда. Скорее, наоборот, чем больше будет жертв, тем для Киева лучше, ведь во всех смертях Зеленский, его вельможи и западные патроны обвинят потом Россию.

В этом смысле официальные власти Украины ничем не лучше нацистов из «Азова» (запрещен в РФ), которые используют мирное население как живой щит. ЗЕ-команда делает то же самое, только не физически, а в информационном пространстве. Поэтому жители Мариуполя и Волновахи, которые находят убежище в России, для киевской власти как кость в горле. Кроме этого, мариупольчане, оказавшись в безопасности, рассказывают, какой ад им пришлось пережить, прежде всего, из-за действий «Азова» и ВСУ.

Украинские «герои» прикрывались мирными жителями в буквальном смысле, поэтому и не выпускали их из города. Украинские нацисты и солдаты врывались в жилища мирных граждан и забирали все, что хотели. Прежде всего, их интересовала гражданская одежда, переодевшись в которую изверги надеялись спастись, выдав себя за мирных жителей. Мариупольчане были вынуждены сидеть в подвалах и добывать воду, растапливая снег, в то время как украинские военные хозяйничали в их квартирах. А чего стоит история, когда украинские нацисты (мужчина и женщина) убили родителей, захватили машину, а взяв в заложники детей, угрожали им смертью. Так они пытались выехать из Мариуполя, выдав себя за семью. Но дети сильно плакали, и это насторожило солдат ДНР, в результате нелюди были арестованы.

А еще многие жители Мариуполя и Волновахи выражают благодарность бойцам ДНР и россиянам, которые дали им приют и оказывают посильную помощь. Это полностью разрушает информационные байки, созданные ЗЕ-командой и западными СМИ, и наглядно показывает, что за 8 лет тотальной русофобской пропаганды на Украине не всем людям смогли промыть мозги. Часть народа, особенно на оккупированной Украиной части Донбасса, сохранили способность самостоятельно мыслить. Поэтому Киев и объявил, что все люди, эвакуированные из Мариуполя в Россию и ДНР, выехали туда в принудительном порядке, а свидетельства мариупольчан о действиях ВСУ и нацбатов – фейки. И встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом «Красного Креста» Петером Маурером вызвала настоящий гнев в Киеве.

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Однако сотрудники МККК прекрасно знают, что принудительно никого не вывозили, люди были рады вырваться из города, превратившегося в ад на земле. Служащие Красного Креста видели боль в глазах людей, рассказывающих о пережитом, и они понимают, что все это чистая правда. В результате официальный Киев не придумал ничего лучшего, как объявить МККК соучастником «преступления» по спасению людей из Мариуполя. Видимо, по мнению ЗЕ-команды, «Красный Крест» также надо наказать, раз организация не играет по правилам Украины и ее западных кураторов. А то, что МККК априори должен быть над любой политической схваткой, ведь таков его статус, Киев не интересует. ЗЕ-команда не стала изобретать ничего нового и начала травлю МККК – на Украине сегодня это излюбленный метод расправы с инакомыслящими.

Кроме того, по информации Службы внешней разведки России, Украина довела до сведения Британии, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Украинские власти просят западных покровителей заставить МККК не пытаться получить доступ к российским военнопленным. К чему это приводит – мы все могли наблюдать на чудовищных роликах, снятых украинскими вояками. Не дать им совершать такие преступления и есть одна из задач Красного Креста.