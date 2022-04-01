Что там по Киеву? (Выпуск № 19)

1) Несмотря на заявленное «кардинальное сокращение боевой активности», перестрелки продолжаются практически на всех направлениях. В самом Киеве вчера и сегодня слышали взрывы разной степени громкости, поэтому «кардинальным» сокращение пока назвать нельзя. Возможно оно состоится в ближайшие дни.

С другой стороны, ВСУ и западные разведки сообщают об отводе до 20% войск ВС России из пригородов Киева. Одними это расценивается как перегруппировка. Другими – как занятие оборонительных позиций с целью и дальше сковывать силы ВСУ на северном направлении. Что это означает на практике по состоянию на 31 марта?

Например, «українські підрозділи» продолжают топтаться в Ирпене, но в сторону Бучи и Ворзеля продвижений нет. Над Гостомелем введется аккуратная воздушная разведка. А на севере области ВС России передали ЧАЭС персоналу станции, составив акт приема-передачи, где фиксируется отсутствие претензий к российской стороне.

Аналогичная картина наблюдается в районе Броваров: часть войск отошла, часть войск удерживает рубежи. Кроме того, сразу несколько источников сообщают об ударах в районе расположения ГУР минобороны Украины на Рыбальском острове в Киеве. В общем, работа продолжается.

2) Златоуст офиса Зеленского – Арестович – заявил, что Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре, а повреждение гражданских объектов – это результат работы украинских систем ПВО. «Друзья мои, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов, десятки миллионов долларов в одном залпе, на то, чтобы убить народного депутата Украины либо журналиста», – добавляет Арестович, как бы намекая на сохранение интенсивности ударов по военной инфраструктуре ВСУ.

3) В остальном жизнь киевлян идет своим чередом. С 1 апреля частично разрешена продажа алкоголя. В восьми районах работают 12 ярмарок под открытым небом, то есть угрозы для людей в этих местах власти не видят. Также в Киеве зачем-то создали военную комендатуру. В чем логика этого решения спустя 36 дней после начала боевых действий – загадка.

4) Из забавного – история от временного поверенного Словении Боштьяна Лесьяка. Он, напомню, стал первым дипломатом из стран НАТО, приехавшим в Киев. Побывав в посольстве, Лесьяк решил вывесить флаг Словении, однако местные власти и нацгвардия попросили убрать флаг из-за его схожести с российским.

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Внешний контур

1) Тема газа – главенствующая тема в Европе. Москва прояснила новую схему продажи топлива за рубли, чем вызвала бурное негодование в ряде стран ЕС. Однако переход на новые правила торговли не означает, что «отказникам» завтра перекроют вентиль – платежи за экспорт газа в апреле намечены на вторую половину месяца и на май. Таким образом у европейцев есть 10-14 суток на то, чтобы определить дальнейшую судьбу своей промышленности и подумать о следующем отопительном сезоне.

2) Эрдоган вызвался дать Украине гарантии безопасности, сохраняя при этом «особый диалог с Россией» и не желая вводить санкции против Москвы. В принципе, пока Вашингтон не определился в этом вопросе, а судьба Украины как государства решается на поле боя – Эрдоган волен обещать Зеленскому все что угодно.

3) На 1 апреля намечен очередной раунд переговоров между делегациями Мединского и Арахамии. Да, команда Зеленского передала Москве некий документ, но его содержание опровергается самим Зеленским. Также на него давит оппозиция в лице Петра Порошенко, который продолжает разгонять зраду по вопросам Крыма и Донбасса.

Некоторые коллеги видят смысл в продолжении переговоров. Мол, именно там можно решить вопросы гуманитарных коридоров, обмена пленными и соблюсти все дипломатические ритуалы. Но за более чем месяц переговорного процесса никаких результатов по этим направлениям мы не увидели. Поэтому и в ближайшие дни прорыва ожидать не стоит.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева