Что там по Киеву? (Выпуск № 19)

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В чем секрет чудесного укрепления рубля

Рубль может вернуться к 75-80 за доллар Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль за последний месяц с небольшим пережил небывалые колебания. Сначала он достиг 120 рублей за доллар, а потом вернулся почти к изначальной позиции в 83 рубля. За этим экономическим чудом стоит тонкое и четкое управление финансовой системой, по которой Запад нанес беспрецедентный удар. Но что будет с рублем дальше? Подробности...
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Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной

Крупные подразделения ВСУ в Донбассе будут разрезаны на части, а потом уничтожены Ukraine MOD/EYEPRESS/Reuters
Российские войска, а также подразделения ДНР и ЛНР, двигаясь навстречу друг другу с севера, востока и юга, вскоре должны замкнуть огромный котел, в котором окажется 50-тысячная донбасская группировка ВСУ. Это наиболее подготовленные части украинской армии – они в зоне боевых действий с 2014 года, хорошо обучены и укреплены. Но только разгром ВСУ в Донбассе позволит решать другие военные и политические задачи на Украине. Как будет развиваться наступление? Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Запрет православия на Украине поможет спецоперации

Власть, объявившая церкви войну на уничтожение, есть власть бесовская Артем Геодакян/ТАСС
Украинская власть готова покуситься на святое – на каноническую Украинскую церковь Московского патриархата, главный оплот православных верующих страны. Речь идет о том, чтобы ее деятельность – запретить, а имущество – отнять, включая храмы и монастыри с тысячелетней историей. Однако последствия этого украинской власти вряд ли понравятся. Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 19)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
ВСУ и западные разведки сообщают об отводе части войск ВС России из пригородов Киева. Одними это расценивается как перегруппировка. Другими – как занятие оборонительных позиций с целью и дальше сковывать силы ВСУ на северном направлении. Что это означает на практике по состоянию на 31 марта? Подробности...

В проукраинскую пропаганду Запад закачал миллиарды долларов

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Весь тот образ «жертвы Украины», который транслируют все западные СМИ вот уже месяц – глубоко продуманная, системно организованная конструкция, которой занимаются очень серьезные люди. И, судя по всему, за очень большие деньги. Подробности...
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Печально, что еврей может поддерживать неонацистов

Александр Дюков
Александр Дюков, директор фонда «Историческая память»
Тезис «еврей – значит точно не нацист», сомнителен даже для событий времен Второй мировой. Сегодня же он просто неверен. Как ни печально, сегодня еврей может поддерживать неонацистов, тем более если, как в украинском случае, экзистенциальным врагом этих неонацистов являются не евреи. Подробности...
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Россия увеличится на 3900 кв. км

Личная просьба Трампа к Путину

Обсуждение: 4 комментария

Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск № 19)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		1 апреля 2022, 02:09

    1) Несмотря на заявленное «кардинальное сокращение боевой активности», перестрелки продолжаются практически на всех направлениях. В самом Киеве вчера и сегодня слышали взрывы разной степени громкости, поэтому «кардинальным» сокращение пока назвать нельзя. Возможно оно состоится в ближайшие дни.

    С другой стороны, ВСУ и западные разведки сообщают об отводе до 20% войск ВС России из пригородов Киева. Одними это расценивается как перегруппировка. Другими – как занятие оборонительных позиций с целью и дальше сковывать силы ВСУ на северном направлении. Что это означает на практике по состоянию на 31 марта?

    Например, «українські підрозділи» продолжают топтаться в Ирпене, но в сторону Бучи и Ворзеля продвижений нет. Над Гостомелем введется аккуратная воздушная разведка. А на севере области ВС России передали ЧАЭС персоналу станции, составив акт приема-передачи, где фиксируется отсутствие претензий к российской стороне.

    Аналогичная картина наблюдается в районе Броваров: часть войск отошла, часть войск удерживает рубежи. Кроме того, сразу несколько источников сообщают об ударах в районе расположения ГУР минобороны Украины на Рыбальском острове в Киеве. В общем, работа продолжается. 

    2) Златоуст офиса Зеленского – Арестович – заявил, что Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре, а повреждение гражданских объектов – это результат работы украинских систем ПВО. «Друзья мои, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов, десятки миллионов долларов в одном залпе, на то, чтобы убить народного депутата Украины либо журналиста», – добавляет Арестович, как бы намекая на сохранение интенсивности ударов по военной инфраструктуре ВСУ.

    3) В остальном жизнь киевлян идет своим чередом. С 1 апреля частично разрешена продажа алкоголя. В восьми районах работают 12 ярмарок под открытым небом, то есть угрозы для людей в этих местах власти не видят. Также в Киеве зачем-то создали военную комендатуру. В чем логика этого решения спустя 36 дней после начала боевых действий – загадка. 

    4) Из забавного – история от временного поверенного Словении Боштьяна Лесьяка. Он, напомню, стал первым дипломатом из стран НАТО, приехавшим в Киев. Побывав в посольстве, Лесьяк решил вывесить флаг Словении, однако местные власти и нацгвардия попросили убрать флаг из-за его схожести с российским.

    Внешний контур

    1) Тема газа – главенствующая тема в Европе. Москва прояснила новую схему продажи топлива за рубли, чем вызвала бурное негодование в ряде стран ЕС. Однако переход на новые правила торговли не означает, что «отказникам» завтра перекроют вентиль – платежи за экспорт газа в апреле намечены на вторую половину месяца и на май. Таким образом у европейцев есть 10-14 суток на то, чтобы определить дальнейшую судьбу своей промышленности и подумать о следующем отопительном сезоне.

    2) Эрдоган вызвался дать Украине гарантии безопасности, сохраняя при этом «особый диалог с Россией» и не желая вводить санкции против Москвы. В принципе, пока Вашингтон не определился в этом вопросе, а судьба Украины как государства решается на поле боя – Эрдоган волен обещать Зеленскому все что угодно.

    3) На 1 апреля намечен очередной раунд переговоров между делегациями Мединского и Арахамии. Да, команда Зеленского передала Москве некий документ, но его содержание опровергается самим Зеленским. Также на него давит оппозиция в лице Петра Порошенко, который продолжает разгонять зраду по вопросам Крыма и Донбасса.

    Некоторые коллеги видят смысл в продолжении переговоров. Мол, именно там можно решить вопросы гуманитарных коридоров, обмена пленными и соблюсти все дипломатические ритуалы. Но за более чем месяц переговорного процесса никаких результатов по этим направлениям мы не увидели. Поэтому и в ближайшие дни прорыва ожидать не стоит.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева
     
     
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