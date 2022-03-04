Что станет с космосом, если санкции будут длиться годами

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4 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
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Рынок авиаперевозок России будет перекроен до неузнаваемости

Россию лишают возможности летать на больших самолетах Марина Лысцева/ТАСС
К беспрецедентным санкциям ЕС в сфере авиаперевозок присоединились США. Компания Boeing отказалась поставлять запчасти и обслуживать американские самолеты. Для России это означает одно: ее лишают магистральных лайнеров. Каким образом россияне смогут летать на дальние расстояния как внутри огромной собственной страны, так и за ее пределами? Как может выглядеть новая авиационная реальность России? Подробности...
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Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле, речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится ко встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
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Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из враждебной для них Украины в Россию? Подробности...
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США потеряли владычество над Америкой

Южная Америка все больше отдаляется от Северной в политическом смысле REUTERS/Henry Romero
Военная операция России на Украине неожиданно выявила в Америке исторических масштабов раскол. Страны латиноамериканского региона угодят из-под влияния Белого дома и обретают политическую самостоятельность. Как так получилось, что Вашингтон потерял собственный «задний двор», который беспрекословно подчинялся ему еще совсем недавно? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Что станет с космосом, если санкции будут длиться годами

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Худшее, что может сделать Россия за время санкций, это потерять накопленный потенциал пилотируемой космонавтики. Всеми силами надо стараться не допустить этого. Подробности...

Почему Украине нужна денацификация

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Поведение украинских военных напоминает повадки немецких нацистов, когда они уходили из Донбасса. Они как с цепи сорвались. Обстреливают из всех стволов Донецк, Горловку, Докучаевск. Это не имеет никакого военного смысла, просто месть жителям. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Каким будет мир после войны

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Старых правил больше нет, Ялтинского мира больше нет, системы международной безопасности больше нет. Новое же творится смелыми. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Зеленский: крах комедианта

Обсуждение: 12 комментариев

США потеряли Латинскую Америку

Байден оправдался за провал на Украине

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    Михаил Котов

    Что станет с космосом, если санкции будут длиться годами

    Михаил Котов
    научный журналист
    		4 марта 2022, 09:42

    Что делать, есть реальность с санкциями – это ситуация, которая будет длиться годами? Шансов, что ограничения с обеих сторон быстро снимут, практически нет. Можно примерно наметить шаги, на которые придется пойти Роскосмосу, чтобы сохранить российскую космонавтику и постараться не допустить катастрофического снижения ее потенциала.

    Во-первых, действовать придется уже сейчас и как будто санкции пришли как минимум на ближайшие пять лет. Каждая неделя промедления будет только ухудшать ситуацию. Начать стоит с определения текущего положения. В России главный документ в космонавтике – это Федеральная космическая программа, которая была принята на десять лет с 2016 по 2025 годы. Продолжать работать по ней, делая вид, что ничего не произошло, это прямой путь к распылению средств – при том, что выполнения требуемых пунктов все равно достичь не получится.

    Требуется создать и принять какой-то переходный документ, с гораздо меньшим горизонтом планирования и максимально четко прописанными задачами, ресурсами на их выполнение и системой вех и промежуточных пунктов для отслеживания результатов. Государству, если оно хочет сохранить нашу космонавтику, нужно будет принять и профинансировать этот документ, причем желательно не как ФКП 2016 года, которую постоянно урезали под разными благовидными предлогами.

    Необходимо пересмотреть все действующие в настоящее время проекты, отдавая приоритет наиболее простым в реализации. Определить жизненно необходимые – связь, дистанционное зондирование Земли, и по каждому из направлений иметь программу для поддержания минимально необходимого количества космических аппаратов. Мне не хочется сейчас это говорить, но, возможно, в текущей ситуации развитие таких проектов, как многоразовые ракеты-носители и возвращение первой ступени, будет не самым эффективным решением. Та экономия, что они дают при запуске, могла сработать на коммерческом рынке, а в ситуации ограничений и замыканя на решении внутренних вопросов это не настолько критично.

    Самое важное, несмотря на тяжелую ситуацию постараться максимально сохранить научные проекты, особенно те, что в данный момент находятся на завершающей стадии. Для чего требуется четкий аудит и понимание, что и где происходит. Научным проектам в России сейчас будет особенно тяжело, поэтому нужно их сохранять, насколько это возможно. Новых в ближайшее время, судя по всему, не будет. Если у ученых будет получаться – максимально участвовать в программах других стран (Китая, Индии, ОАЭ) – поставить свой прибор на чужой аппарат в такой ситуации гораздо реальнее, чем найти финансирование на весь проект.

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Отдельно стоит сказать об импортозамещении. Разговоры велись с 2014 года, однако до сих пор это не носило системный характер. Увы, гром грянул и креститься уже поздно. На всех предприятиях космической отрасли требуется создание единого сквозного списка всех электронных компонентов, использующихся в отрасли, с четким пониманием – насколько срочно требуется импортозаместить ту или иную позицию. Естественно, в процессе составления со списком нужно работать, определить, есть ли позиции, которые могут быть универсализированы.

    После чего нужно, согласно выбранному плану, размещать наиболее критичные позиции на производство в Китае и одновременно вместе с государством работать над созданием собственного большого полупроводникового кластера в России. Сделать это сейчас будет в тысячу раз сложнее, чем в 2014 году, и в миллион раз сложнее, чем в 2005-м. Но, если до сих пор это сделано не было, требуется все равно заниматься – выжить без своего производства полного цикла просто нельзя.

    Роскосмосу надо налаживать диалог с частными компаниями, плотно работать со стартапами, особенно в области проектирования и постройки собственных космических аппаратов. Без их гибкости будет очень сложно. Отличный пример – американская частная компания Planet labs, создавшая группировку спутников ДЗЗ в формате кубсатов, то есть составленных из нескольких элементов размером всего 10x10 сантиметров.

    Худшее, что может сделать Россия за время санкций, это потерять накопленный потенциал пилотируемой космонавтики. Всеми силами надо стараться не допустить этого. Любые пилотируемые миссии, пусть даже облетные, как 60 лет назад, лучше, чем потеря уникальнейшего опыта и поколений космонавтов. Потом восстановить все это – от программы обучения до работы таких уникальных организаций, как Институт медико-биологических проблем РАН – будет просто невозможно. И это потребует дополнительного финансирования.

    Если вкратце, российской космонавтике нужно, не распыляясь, заниматься только наиболее важными, жизненно необходимыми проектами, наладив двустороннее использование спутников двойного назначения. То есть если космический аппарат может использоваться и в военных, и в мирных целях, например, для зондирования Земли или в геомониторинге, требуется научиться использовать его совместно, в нынешних условиях это очень важно.

    Нужна реальная, жесткая программа по созданию собственного производства полупроводников, при этом те предприятия, что уже сейчас работают в этой отрасли, должны цениться на вес золота, их опыт сейчас неоценим. Нужно отслеживать практически каждую деталь, каждый процессор, и знать где он может быть куплен и когда появится возможность их импортозаместить. Иначе выжить будет просто невозможно.

    Работы предстоит непочатый край и от того, насколько четко и в срок она будет выполнена, зависит будущее всей российской космонавтики. Источник

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