Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

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18 марта, пятница  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
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Денацификация избавит Украину от олигархов

Коломойский и Ахметов оказались в числе главных спонсоров нацизма на Украине facebook.com/egor.firsov
Украинский частный капитал в 2014 году сделал ставку на националистов. Миллиардеры Коломойский, Фирташ и Ахметов финансировали создание отрядов боевиков и войну в Донбассе. Сейчас один из таких отрядов – «Азов» – разросся до размеров полка и вот уже несколько недель удерживает Мариуполь, прикрываясь мирными жителями. Почему успех спецоперации ВС РФ невозможен без удара по богатейшим людям Украины? Подробности...
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Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
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Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

Погромы на Корсике заставили Париж пойти на переговоры Mari J/ANDBZ/ABACA/Reuters
Вот уже который день продолжаются беспорядки в одном из самых геополитически важных регионов Франции – острове Корсика. Что породило корсиканский мятеж, почему Париж срочно пошел на уступки местным властям и каким образом происходящее сильно напоминает события, которые случились в Донбассе еще в 2014-м? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

Денис Скрипка
Денис Скрипка, руководитель проекта сервисов и консалтинга в АПК
Пока другие отрасли еще только растерянно оглядываются, аграрная уже выходит в поля. В России с едой всё будет в порядке – не может не быть при наших ресурсах. А вот про другие страны я этого сказать не могу. Подробности...

Новые ВСУ встанут плечом к плечу с армией России

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Для тех, кто сегодня считает себя властью на Украине, самое главное – оставить после себя выжженную землю. Чтобы в этой войне пролилось как можно больше крови. Чтобы у Российской Федерации в будущем на этой самой территории было как можно больше проблем. Почему? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Впервые после окончания холодной войны США оказались в роли отстающих в разработке самого перспективного и грозного оружия современности – гиперзвуковых ракет. Подробности...
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Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 6 комментариев

Украина докатилась до Эйхмана

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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

    Денис Скрипка
    руководитель проекта сервисов и консалтинга в АПК
    		18 марта 2022, 14:24

    FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в шоке. В тексте за подписью ее генерального директора, размещенном на центральной странице официального сайта, сформулирован абсолютно недвусмысленный призыв ко всем участникам мирового рынка продовольствия и правительствам всех стран остановиться в санкционной гонке и срочно исправлять уже навороченное.

    Вся суть статьи, кстати, написанной вполне человеческим языком: Россия слишком глобальный игрок на рынке сельхозпродукции и его компонентов и, наказывая ее санкциями, Запад наказывает фактически весь мир.

    Факты такие, что не отмахнуться:

    – Более 1/3 мирового экспорта зерновых приходится на Россию и Украину. Более 50 стран мира зависят от этого зерна более чем на 30% в общем объеме потребления зерновых.

    – По разным оценкам от 50 до 60% мирового объема подсолнечного масла тоже приходятся на Россию и Украину. Мы – мировые лидеры по экспорту рапсового масла.

    – Ключевые поставщики минеральных (азотных и калийных) удобрений для ЕС, Центральной Азии и Северной Африки – Россия и Белоруссия.

    Во всех конфликтах последнего столетия все стороны старались соблюдать правило «продовольственные цепочки не трогаем». Именно потому, что уже много-много лет мир действительно глобален. Сейчас же санкции и прямые запреты на всех уровнях рвут цепочки поставок и агропромпроизводства в клочья. Это взгляд «сверху». А теперь о том, что у нас внутри.

    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

    Был намедни на одной отраслевой конференции по теме начала нового производственного сезона в АПК. Из важного прозвучавшего:

    – Продовольственный кризис. Глобальный. То есть мировой. Даже не кризис, а без малого катастрофа. Причем началось это не с началом операции на Украине. А еще пару лет назад. Сейчас просто в одной точке все сошлось и уже не замолчать. Это осознают все, кто в отрасли.

    – Недовнесение минеральных удобрений по миру, от уровней прошлых лет в этом году прогнозируется от 20 до 40%. Чтобы вы понимали, вес удобрений в урожайности основных культур – 30-40%. Почему нет удобрений? Взлетевшие цены на газ, нарушение мировой логистики (еще с пандемии пошло), безумные санкции относительно Белоруссии и России. Почему безумные – см. следующий пункт.

    – По России: критические зоны – это семенной материал, в первую очередь по подсолнечнику, кукурузе и сахарной свекле. Некоторые компоненты средств защиты растений в растениеводстве. Запчасти и техника – очень больно, но выкрутимся. В животноводстве больше всего проблем у птицеводства – почти 100% живца (оплодотворенных яиц) импортируется. Ну и по свиньям в области ветеринарии – ключевые вакцины импортируются полностью.

    – Из предыдущих пунктов следует прогноз – суммарно 15-20% потери урожайности только по этим факторам. Но! Это проблемы, по сути, следующего сезона. Потому что в серьезном агропромпроизводстве все закладывается осенью. И озимые в этом году впервые почти за пять лет в большинстве своем развиваются в благоприятных погодных условиях. В первую очередь по влаге.

    – И самое главное: все производимое сейчас будет оставаться внутри страны. Даже если очень хотелось бы вывезти и продать по тем безумным ценам, что публикуются на графиках бирж. Экспорт закрыт. И даже не запретами и финансовыми ограничениями. Физически нет транспорта для крупных перевозок. Ни морского, ни ж/д. А автомобилями – не навозишься. И это не наша инициатива.

    Это, хочу напомнить, взгляд непосредственных участников рынка. По работе я сам постоянно общаюсь напрямую с очень разными по размерам и уровню аграриями по всей стране. Сейчас эти разговоры стали еще активнее и предметнее. И сейчас уже могу обобщить все услышанное в нескольких тезисах, отражающих планы и настроения непосредственных сельхозпроизводителей:

    – засеваться и обрабатываться будут все доступные площади и всем, на что хватит посадочного материала. «Съедят всё!»;

    – там, где не будет хватать «профессиональных» семян, в дело пойдет отобранное товарное зерно из запасов;

    – проблему с техникой и запчастями решают и будут решать всеми доступными средствами и крестьянской смекалкой;

    – готовы кормить и свою страну, и Украину. «Мы же все понимаем, голодать никому не дадим», – слышал везде;

    – удобрения в стране есть и предложения становится все больше. Это заметно всем.

    Могу сказать, что такой собранности и по-хорошему злой решимости делать свое дело я не видел давно. И пока другие отрасли еще только растерянно оглядываются, аграрная уже выходит в поля. В России с едой всё будет в порядке – не может не быть при наших ресурсах. А вот про другие страны я этого сказать не могу.


     
     
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