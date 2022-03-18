Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в шоке. В тексте за подписью ее генерального директора, размещенном на центральной странице официального сайта, сформулирован абсолютно недвусмысленный призыв ко всем участникам мирового рынка продовольствия и правительствам всех стран остановиться в санкционной гонке и срочно исправлять уже навороченное.

Вся суть статьи, кстати, написанной вполне человеческим языком: Россия слишком глобальный игрок на рынке сельхозпродукции и его компонентов и, наказывая ее санкциями, Запад наказывает фактически весь мир.

Факты такие, что не отмахнуться:

– Более 1/3 мирового экспорта зерновых приходится на Россию и Украину. Более 50 стран мира зависят от этого зерна более чем на 30% в общем объеме потребления зерновых.

– По разным оценкам от 50 до 60% мирового объема подсолнечного масла тоже приходятся на Россию и Украину. Мы – мировые лидеры по экспорту рапсового масла.

– Ключевые поставщики минеральных (азотных и калийных) удобрений для ЕС, Центральной Азии и Северной Африки – Россия и Белоруссия.

Во всех конфликтах последнего столетия все стороны старались соблюдать правило «продовольственные цепочки не трогаем». Именно потому, что уже много-много лет мир действительно глобален. Сейчас же санкции и прямые запреты на всех уровнях рвут цепочки поставок и агропромпроизводства в клочья. Это взгляд «сверху». А теперь о том, что у нас внутри.

Был намедни на одной отраслевой конференции по теме начала нового производственного сезона в АПК. Из важного прозвучавшего:

– Продовольственный кризис. Глобальный. То есть мировой. Даже не кризис, а без малого катастрофа. Причем началось это не с началом операции на Украине. А еще пару лет назад. Сейчас просто в одной точке все сошлось и уже не замолчать. Это осознают все, кто в отрасли.

– Недовнесение минеральных удобрений по миру, от уровней прошлых лет в этом году прогнозируется от 20 до 40%. Чтобы вы понимали, вес удобрений в урожайности основных культур – 30-40%. Почему нет удобрений? Взлетевшие цены на газ, нарушение мировой логистики (еще с пандемии пошло), безумные санкции относительно Белоруссии и России. Почему безумные – см. следующий пункт.

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– По России: критические зоны – это семенной материал, в первую очередь по подсолнечнику, кукурузе и сахарной свекле. Некоторые компоненты средств защиты растений в растениеводстве. Запчасти и техника – очень больно, но выкрутимся. В животноводстве больше всего проблем у птицеводства – почти 100% живца (оплодотворенных яиц) импортируется. Ну и по свиньям в области ветеринарии – ключевые вакцины импортируются полностью.

– Из предыдущих пунктов следует прогноз – суммарно 15-20% потери урожайности только по этим факторам. Но! Это проблемы, по сути, следующего сезона. Потому что в серьезном агропромпроизводстве все закладывается осенью. И озимые в этом году впервые почти за пять лет в большинстве своем развиваются в благоприятных погодных условиях. В первую очередь по влаге.

– И самое главное: все производимое сейчас будет оставаться внутри страны. Даже если очень хотелось бы вывезти и продать по тем безумным ценам, что публикуются на графиках бирж. Экспорт закрыт. И даже не запретами и финансовыми ограничениями. Физически нет транспорта для крупных перевозок. Ни морского, ни ж/д. А автомобилями – не навозишься. И это не наша инициатива.

Это, хочу напомнить, взгляд непосредственных участников рынка. По работе я сам постоянно общаюсь напрямую с очень разными по размерам и уровню аграриями по всей стране. Сейчас эти разговоры стали еще активнее и предметнее. И сейчас уже могу обобщить все услышанное в нескольких тезисах, отражающих планы и настроения непосредственных сельхозпроизводителей:

– засеваться и обрабатываться будут все доступные площади и всем, на что хватит посадочного материала. «Съедят всё!»;

– там, где не будет хватать «профессиональных» семян, в дело пойдет отобранное товарное зерно из запасов;

– проблему с техникой и запчастями решают и будут решать всеми доступными средствами и крестьянской смекалкой;

– готовы кормить и свою страну, и Украину. «Мы же все понимаем, голодать никому не дадим», – слышал везде;

– удобрения в стране есть и предложения становится все больше. Это заметно всем.

Могу сказать, что такой собранности и по-хорошему злой решимости делать свое дело я не видел давно. И пока другие отрасли еще только растерянно оглядываются, аграрная уже выходит в поля. В России с едой всё будет в порядке – не может не быть при наших ресурсах. А вот про другие страны я этого сказать не могу.