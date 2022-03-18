Винодел: Санкции дают преимущества российским производителям

Из-за взлетевших в результате санкций курсов валют, иностранное вино станет непривлекательным по цене для отечественного потребителя, его доля на рынке сократится. Ее займут российские виноделы, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель предприятия по производству винодельческой продукции «Мысхако» Сергей Дубрович.

«Санкции Запада внесли сумятицу во все отрасли российского бизнеса. Что касается винодельческой отрасли, то здесь определенная часть рынка – товары исключительно из Европы: Франции, Испании, Португалии. Но пока европейские компании ведут себя достаточно лояльно. Единственное, что поменялось – цена товара из-за курсовой разницы», – говорит Дубрович.

По его словам, из-за того, что на импортный товар вырастет цена, на полках магазинов его со временем станет меньше. Но именно это открывает возможность развиваться отечественному винодельческому бизнесу.

«Появилась возможность стать конкурентноспособными на полке федерального ретейла. Это, конечно, большой плюс. Поскольку ценообразование на иностранную продукцию зависит от курса валюты, то она становится неконкурентоспособной по отношению к российскому рынку, отечественному продукту», – считает собеседник.

«Не могу сказать, что мы прямо сейчас ощущаем снижение импортной продукции. Пока товарные запасы есть, но доля импорта может быть сокращена до 30–40 %», – рассказывает Дубрович. При этом он отметил, что мощностей отечественного виноделия может не хватить, чтобы сразу заместить всю импортную продукцию. Но, по его словам в России работают программы господдержки развития виноградарства, что позволяет и наращитвать объемы продукции, и дает ценовое преимущество отечественным винам.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что несмотря на санкции Запада, введенные в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, Россия не останется без импортного алкоголя.