В 1962 году это сработало

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12 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 20:55  |  vz.ru
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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
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Как русские придумали «украинский борщ»

Украина яростно борется за русский борщ РИА Новости
Украинские политики открыли еще один «фронт» противостояния с Россией – на этот раз кулинарный. Согласно новому «Манифесту украинской кухни», Киев должен бороться за древние украинские блюда, в частности – за украинский борщ. Который, разумеется, якобы пытается присвоить Россия. Кто и когда на самом деле придумал борщ и что первоначально обозначало данное слово?  Подробности...
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Байден призвал американцев бежать от русских

Украинские войска готовятся к «войне с Россией» – но США им точно не помогут Алексей Куденко/ЮО/ТАСС
«Когда Америка и Россия начнут стрелять друг в друга, начнется мировая война». Такими словами глава Белого дома Джо Байден объяснил свой призыв всем находящимся на Украине американцам немедленно покинуть эту страну. Вашингтон четко дает понять Киеву, что западные интересы – отдельно, а украинские – отдельно. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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В 1962 году это сработало

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
В классические времена конфликты, подобные нынешнему вокруг безопасности в Европе, решались войной и установлением нового баланса сил, но сейчас война между претендентами, которые обладают ядерным оружием, практически невозможна по причине крайне высоких рисков. Подробности...

Иностранные агенты кошмарят российский бизнес

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Законопослушный, открытый российский собственник в своей стране защищен меньше, чем иностранный. Тот, кто по-честному работает в России, создает рабочие места в России, оказывается под ударом. А под защитой оказывается иностранный агент. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Американская оборонка впала в глубокий кризис

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сегодня лишь две оборонные компании США могут производить твердотопливные ракетные двигатели. Больше всего пострадало от монополизма военное кораблестроение. Полностью Америка утратила и способность создавать танки новых типов. Подробности...
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Тиктокеры из США на войне с Россией

Лукашенко отомстил Литве за санкции

Лавров и Трасс: «Разговор немого с глухим»

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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Федор Лукьянов

    В 1962 году это сработало

    Федор Лукьянов
    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
    		12 февраля 2022, 20:55

    Очень много экзальтации вокруг. Попробуем шершавым языком логики, которую следует применять при анализе подобных ситуаций.

    В конце прошлого года Россия выступила с жёсткими требованиями, сформулировав их в ультимативной форме. Речь об изменении системы безопасности в Европе, как она сложилась после холодной войны. То есть вопрос не ситуативный, принципиальный.

    Но он принципиален и для Запада, ведь система, существовавшая до сих пор, была Западу крайне выгодна и комфортна. И Запад не видит, почему он должен её менять ради того, чтобы она больше устраивала Россию.

    Так что позиции обеих сторон весьма тверды. И просто полюбовной договорённостью такие вопросы, увы, не решаются. В классические времена решались войной и установлением нового баланса сил, но сейчас война между претендентами, которые обладают ядерным оружием, практически невозможна по причине крайне высоких рисков.

    Соответственно в ход идут конкурентные преимущества обеих сторон.

    Российское преимущество – тот факт, что её военные возможности в регионе конфликта несопоставимы с возможностями США и НАТО, а также Россия при крайнем развитии событий способна их применить. В отличие от западных стран, которые категорически подчёркивают, что участвовать в конфликте напрямую не будут.

    Американское преимущество – доминирование в мировом информационном пространстве, способность создать выгодный для себя и крайне неблагоприятный для России глобальный нарратив: Москва – хищный и безжалостный агрессор, противостоять которому – всеобщий долг, а вообще – спасайтесь, кто может, пока не поздно. И этот свой инструмент США задействуют сейчас по полной программе, не обращая внимания даже на собственно объект патроната (Украина), который пытается слабо возражать против такого нагнетания.

    Фото: Михаил Метцель/ТАСС

    В реальности никто не хочет военного решения, оно станет огромным риском для всех. Есть основания провести некоторую параллель с Карибским кризисом 1962 года, конечно, в сильно деформированном виде. Без прямой угрозы ядерных сверхдержав друг другу, с асимметричными ресурсами сторон, со стиранием грани между реальными и виртуальными опасностями, и с тем, что ставка всё-таки регионального, хотя и очень существенного, масштаба. Но по степени нагнетаемого накала ситуация может достигнуть того уровня из-за этих самых информационных инструментов.

    Благоприятный выход – как и тогда: в какой-то момент признание большой опасности дальнейшей эскалации и начало прямого разговора по существу о принципах взаимных гарантий.

    В 1962 году это сработало и положило начало выработке системы отношений, которая сделала вторую половину холодной войны более безопасной с точки зрения фронтальной конфронтации СССР и США. Сейчас это тоже стало бы оптимальным сценарием.

    Источник: Телеграм-канал Федора Лукьянова

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