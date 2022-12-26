США становятся зависимы от Украины

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, по крайней мере, внешне завершился триумфом. Ему удалось встретиться с президентом Джозефом Байденом, выступить перед Конгрессом и получить новый пакет военной помощи, включая комплекс ПВО Patriot, которого так долго просили «слуги народа». Правда, по мнению саудитов, он не слишком эффективен против иранских беспилотников и ракет, но дареному коню…

Злые языки утверждают, что визит Зеленского был нужен демократам, чтобы протащить проект бюджета до того момента, как примет присягу новый состав Конгресса, в котором у демократов большинства уже не будет… Врут, наверное. Или не врут?

Так это или нет, но вообще изменение американо-украинских отношений за последний год выглядит впечатляюще.

Еще в самом начале года украинский режим не вызывал в Вашингтоне особого энтузиазма. Более того, еще во время президентства Дональда Трампа, не имевшего личных мотивов, США вообще резко снизили активность на украинском направлении, передав бразды правления британским коллегам. За эти «бразды», как считают некоторые украинские аналитики, сейчас подходит время расплачиваться. Украинская тема заинтересовала Трампа только для введения санкций против России, которые были нужны ему по внутриполитическим соображениям – его ведь обвиняли в том, что он чуть ли не «агент Москвы».

Даже после возвращения Байдена интерес США к Украине был не так велик, как в 2014 году. Но после начала СВО все поменялось. США вернулись к украинской теме, которая сулит им целый ряд возможностей.

Во-первых, Зеленский взял последовательный курс на деолигархизацию. Началось это еще после провала «Слуги народа» на местных выборах 2020 года, но сейчас ситуация радикализировалась: вынужден был оставить свой медиахолдинг богатейший человек Украины Ринат Ахметов, обыск прошел у Игоря Коломойского, изгнали из страны днепропетровского мини-олигарха Геннадия Корбана и т. д.

Зеленский борется против самой возможности существования в стране политической оппозиции. Но свой интерес есть и у США, которым нужно зачистить бизнес-пространство Украины от крупного национального капитала с тем, чтобы дать место для работы капиталу транснациональному. Конечно, Украина в ее нынешнем состоянии тот еще подарок, но американцы привыкли «брать от жизни всё».

Во-вторых, США удалось вытянуть в «противостояние российской агрессии» Европу. Казалось бы, опыт 2014 года должен был научить европейцев, что расчет на быстрый распад России и возможность ее немного пограбить совершенно не обязательно должен быть правильным. Однако с тех пор европейская элита деградировала образом совершенно трагическим.

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Сейчас именно Европа несет основной груз экономических издержек от экономической блокады России. В-третьих, США кругом оказываются в экономическом выигрыше. Они поставляют газ в Европу; получили огромные заказы для своей военной промышленности (достаточно вспомнить, сколько HIMARS заказала Польша); европейская промышленность теряет конкурентные преимущества перед американской, а частью даже переезжает в Америку.

В-четвертых, США удалось «занять делом» Россию – уничтожить ее не получится, но страна вынуждена будет в ближайшие десятилетия направить свои ресурсы на решение украинского вопроса. Потому что конфликт (в более или менее горячей форме) будет продолжаться до тех пор, пока под украинской властью будет оставаться хотя бы Рава-Русская. Если же под украинской властью в ее нынешнем виде не будет находиться даже она, России все равно придется вкладывать средства в восстановление инфраструктуры и борьбу с сепаратизмом.

В США не склонны серьезно относиться к словам советника офиса президента Алексея Арестовича о том, что в случае победы России на Украине «к армии России, насчитывающей полтора миллиона человек, присоединится украинская численностью в пятьсот тысяч бойцов. И все это пойдет на Европу. Эту силу уже никто не сможет остановить. Все знают, как мы умеем воевать». А зря, кстати говоря… В былые времена именно Украина была бесценным кадровым резервом Российской империи и СССР. Арестович, один из немногих членов команды Зеленского, способных к стратегическому мышлению и не страдающий «украинством», отлично это помнит.

Кстати, о стратегических планах Киева. Современная Украина, конечно, критически зависит от США, но Байдену стоило бы помнить, что и США становятся зависимы от Украины. Запад сам загнал себя в тупик, идеологически обосновав необходимость поддержки всегда неадекватной украинской власти. И что самое жуткое, украинская власть это поняла.

Украинские власти (и при Порошенко, и при Зеленском) уже показали, что умеют пользоваться противоречиями внутри Запада вообще и внутри США в частности. Достаточно вспомнить дело Хантера Байдена и дело об импичменте Трампу (у нынешнего президента, видимо, совсем память отшибло, раз он не считает такое вмешательство во внутренние дела США опасным для сверхдержавы).

Если США могут влиять на активность боевых действий на Украине путем поставок вооружений, то украинские власти могут влиять на поставки вооружений путем активизации боевых действий. Зеленский заявляет, что итогом войны должно стать подписание «Киевского договора по безопасности», в соответствии с которым «весь цивилизованный мир», который вступился за украинский режим, должен будет его пожизненно вооружать, содержать, гарантировать ему безопасность. А со временем, глядишь, столица мира переедет из «старого Киева» в «новый Вашингтон» на Днепре…

Вы скажете, что это наркоманские мечты клоуна? Тут еще посмотреть, кто больше клоун – Зеленский или Байден с Шольцем… Про «украинизацию» мировой политики сейчас не говорит только ленивый. В общем, нынешнюю Украину даже стоило бы сохранить как орудие против Запада (что, кстати, Россия и пыталась делать последние восемь лет), но этому мешают три обстоятельства: во-первых, инструмент плохой. Особенно плохой в условиях, когда им пытаются работать в две руки. Во-вторых, украинская власть действительно неадекватна, так что лучше не проверять, на какие шаги она пойдет, чтобы отомстить всему миру. Во-третьих, народ жалко – народ-то у нас один… Так что выбора у России нет – надо побеждать.