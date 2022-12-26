США становятся зависимы от Украины

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26 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:12  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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Чего ждут политики и эксперты в 2023 году

65% россиян считают, что 2023 год будет для них удачным Александр Авилов/Агентство «Москва»
Фразеологизм «Этот год был непростым», многими воспринимающийся как мем, стал отчасти реальностью. Беспримерное давление Запада, военные угрозы со стороны НАТО, санкции и другие вызовы испытали на прочность всю страну. При этом 65% россиян считают, что следующий год станет для них удачным. Насколько эти ожидания совпадают с мнениями политиков и экспертов?  Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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За строжайшую экономию в Финляндии обвиняют Россию

Жителей Финляндии учат реже мыться Hauke-Christian Dittrich/dpa/
Global Look Press
Правительство Финляндии учит своих сограждан выживать в условиях дефицита электроэнергии – например, реже мыться. Еще недавно казавшееся образцом западного процветания государство погружается в энергетический и социальный кризис. Цены растут, а бизнес разоряется. Что происходит и почему в происходящем Хельсинки обвиняют Россию? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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США становятся зависимы от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Запад сам загнал себя в тупик, идеологически обосновав необходимость поддержки всегда неадекватной украинской власти. И что самое жуткое, украинская власть это поняла. Подробности...

Все просто, как история Ясиноватой

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Брожу по пригороду Донецка. Как это объяснить сыну, всем интернет-подсаженным детям? Что мне сказать, какие слова найти для сытого тыла, городов-миллионников? Кто тут орк, кто тут эльф, кто тут люди? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Патриотизм подвержен инфляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Среди множества политических теорий, ставших со временем идеологиями, патриотизм занимает особое место. Это делает его крайне привлекательным в качестве государственной идеологии, но необходимо помнить о его слабостях. Особенно в сложные времена, требующие массового патриотического настроя. Подробности...
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«Мирный план Зеленского». Что это?

Обсуждение: 8 комментариев

США проиграли в Венесуэле

Историческое освобождение Марьинки

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

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  • Не обращаю внимания на данный критерий
Где вы будете встречать Новый год?
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  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
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  • Не слежу за ЧМ
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    Василий Стоякин

    США становятся зависимы от Украины

    Василий Стоякин
    директор Центра политического маркетинга
    		26 декабря 2022, 17:00

    Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, по крайней мере, внешне завершился триумфом. Ему удалось встретиться с президентом Джозефом Байденом, выступить перед Конгрессом и получить новый пакет военной помощи, включая комплекс ПВО Patriot, которого так долго просили «слуги народа». Правда, по мнению саудитов, он не слишком эффективен против иранских беспилотников и ракет, но дареному коню…

    Злые языки утверждают, что визит Зеленского был нужен демократам, чтобы протащить проект бюджета до того момента, как примет присягу новый состав Конгресса, в котором у демократов большинства уже не будет… Врут, наверное. Или не врут?

    Так это или нет, но вообще изменение американо-украинских отношений за последний год выглядит впечатляюще.

    Еще в самом начале года украинский режим не вызывал в Вашингтоне особого энтузиазма. Более того, еще во время президентства Дональда Трампа, не имевшего личных мотивов, США вообще резко снизили активность на украинском направлении, передав бразды правления британским коллегам. За эти «бразды», как считают некоторые украинские аналитики, сейчас подходит время расплачиваться. Украинская тема заинтересовала Трампа только для введения санкций против России, которые были нужны ему по внутриполитическим соображениям – его ведь обвиняли в том, что он чуть ли не «агент Москвы».

    Даже после возвращения Байдена интерес США к Украине был не так велик, как в 2014 году. Но после начала СВО все поменялось. США вернулись к украинской теме, которая сулит им целый ряд возможностей.

    Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

    Во-первых, Зеленский взял последовательный курс на деолигархизацию. Началось это еще после провала «Слуги народа» на местных выборах 2020 года, но сейчас ситуация радикализировалась: вынужден был оставить свой медиахолдинг богатейший человек Украины Ринат Ахметов, обыск прошел у Игоря Коломойского, изгнали из страны днепропетровского мини-олигарха Геннадия Корбана и т. д.

    Зеленский борется против самой возможности существования в стране политической оппозиции. Но свой интерес есть и у США, которым нужно зачистить бизнес-пространство Украины от крупного национального капитала с тем, чтобы дать место для работы капиталу транснациональному. Конечно, Украина в ее нынешнем состоянии тот еще подарок, но американцы привыкли «брать от жизни всё».

    Во-вторых, США удалось вытянуть в «противостояние российской агрессии» Европу. Казалось бы, опыт 2014 года должен был научить европейцев, что расчет на быстрый распад России и возможность ее немного пограбить совершенно не обязательно должен быть правильным. Однако с тех пор европейская элита деградировала образом совершенно трагическим.

    Сейчас именно Европа несет основной груз экономических издержек от экономической блокады России. В-третьих, США кругом оказываются в экономическом выигрыше. Они поставляют газ в Европу; получили огромные заказы для своей военной промышленности (достаточно вспомнить, сколько HIMARS заказала Польша); европейская промышленность теряет конкурентные преимущества перед американской, а частью даже переезжает в Америку.

    В-четвертых, США удалось «занять делом» Россию – уничтожить ее не получится, но страна вынуждена будет в ближайшие десятилетия направить свои ресурсы на решение украинского вопроса. Потому что конфликт (в более или менее горячей форме) будет продолжаться до тех пор, пока под украинской властью будет оставаться хотя бы Рава-Русская. Если же под украинской властью в ее нынешнем виде не будет находиться даже она, России все равно придется вкладывать средства в восстановление инфраструктуры и борьбу с сепаратизмом.

    В США не склонны серьезно относиться к словам советника офиса президента Алексея Арестовича о том, что в случае победы России на Украине «к армии России, насчитывающей полтора миллиона человек, присоединится украинская численностью в пятьсот тысяч бойцов. И все это пойдет на Европу. Эту силу уже никто не сможет остановить. Все знают, как мы умеем воевать». А зря, кстати говоря… В былые времена именно Украина была бесценным кадровым резервом Российской империи и СССР. Арестович, один из немногих членов команды Зеленского, способных к стратегическому мышлению и не страдающий «украинством», отлично это помнит.

    Кстати, о стратегических планах Киева. Современная Украина, конечно, критически зависит от США, но Байдену стоило бы помнить, что и США становятся зависимы от Украины. Запад сам загнал себя в тупик, идеологически обосновав необходимость поддержки всегда неадекватной украинской власти. И что самое жуткое, украинская власть это поняла.

    Украинские власти (и при Порошенко, и при Зеленском) уже показали, что умеют пользоваться противоречиями внутри Запада вообще и внутри США в частности. Достаточно вспомнить дело Хантера Байдена и дело об импичменте Трампу (у нынешнего президента, видимо, совсем память отшибло, раз он не считает такое вмешательство во внутренние дела США опасным для сверхдержавы).

    Если США могут влиять на активность боевых действий на Украине путем поставок вооружений, то украинские власти могут влиять на поставки вооружений путем активизации боевых действий. Зеленский заявляет, что итогом войны должно стать подписание «Киевского договора по безопасности», в соответствии с которым «весь цивилизованный мир», который вступился за украинский режим, должен будет его пожизненно вооружать, содержать, гарантировать ему безопасность. А со временем, глядишь, столица мира переедет из «старого Киева» в «новый Вашингтон» на Днепре…

    Вы скажете, что это наркоманские мечты клоуна? Тут еще посмотреть, кто больше клоун – Зеленский или Байден с Шольцем… Про «украинизацию» мировой политики сейчас не говорит только ленивый. В общем, нынешнюю Украину даже стоило бы сохранить как орудие против Запада (что, кстати, Россия и пыталась делать последние восемь лет), но этому мешают три обстоятельства: во-первых, инструмент плохой. Особенно плохой в условиях, когда им пытаются работать в две руки. Во-вторых, украинская власть действительно неадекватна, так что лучше не проверять, на какие шаги она пойдет, чтобы отомстить всему миру. Во-третьих, народ жалко – народ-то у нас один… Так что выбора у России нет – надо побеждать.

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