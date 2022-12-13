Слабаки никогда не бывают счастливыми

Как раньше уже не будет. Хотим мы того или нет, но девять месяцев спецоперации изменили нашу жизнь, ее смыслы, нашу самооценку и оценку других. А как мы оценивали свою прошлую мирную жизнь до СВО? Помните соцсети, СМИ, массовое и элитарное искусство, да даже простые разговоры на кухнях, полные недовольства, ропота, жалоб? Имея квартиры, дачи, машины, ломящиеся холодильники, отдыхая на разных курортах, живя во вседозволенности и при этом в защищенности, многие тем не менее считали, что жизнь – жестянка. По статистике прошлого года, самыми неудовлетворенными жизнью в нашей стране себя считали люди средних лет. Почему? Чего им действительно не хватало?

Большинство женщин причину своих бед видели в отсутствии полноценной семьи, в нереализованности себя как женщины. Долгие годы их воспитывала западная культура эгоцентризма. «Люби себя!», «Ты у себя одна!», «Я – лучшая!», идеал – модельная фигурка с обложки модного журнала. Цель жизни – похудеть, помолодеть, выгодно выйти замуж. Несколько поколений сформировала пропаганда безответственной любви, бессмысленной расслабленной жизни. Классический пример – культовый сериал «Секс в большом городе», в котором героини, ставшие образцом для многих, всю жизнь тупо меняют сексуальных партнеров. Такие самовлюбленные дамы обречены быть одинокими, неудовлетворенными, несчастными. Они не способны осчастливить ни одного мужчину. А что, кстати, происходит с мужчинами?

У ворот ближайшего храма нищие – знаете, кто? Мужики моего возраста и даже младше. Здоровенные такие колдыри. Милостыню просят. И старушки, отстояв службу, подают им свои пенсионные крохи. Если не спившийся одноклассник, то опустившийся сокурсник есть в окружении каждого. Коллега, годами нервно бегающий от жены к любовнице и обратно. Или помешанный на ЗОЖ и йоге. Помешанный на своих трицепсах старый знакомый, сидящий на стероидах. Или сидящий на родительской пенсии бездельник-сосед, строчащий гневные комментарии в соцсетях. Дальний родственник, который в свой полтинник никогда толком нигде и не работал, зацикленный на компьютерных играх… Как бы они ни старались, счастливыми, удовлетворенными их не назовешь. Я не знаю ни одного человека, которого психологи, тантра, фитнес, пластическая операция или богатство осчастливили бы в долгосрочной перспективе. Потому что личный внутренний раздрай не вылечишь ни деньгами, ни красивой жизнью, ни сексом даже в самом большом и богатом городе.

«Тяжелые времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, а слабые люди создают трудные времена», – эту фразу приписывают и Платону, и мусульманским философам. Десятилетия расслабленной сытой жизни в России создали массу слабаков. Слабаки никогда не будут счастливыми. Прозябание, безыдейность, бессмысленность разъедает душу похлеще, чем болезнь – тело. Человек, ориентированный исключительно на себя любимого, обречен на разложение, тоску.

Поговорите со своими бабушками-дедушками, почитайте воспоминания предков, изучите историю семьи. Никакой неудовлетворенности жизнью не было, и жалоб не было, но были и война, и гонения, и потеря близких, и голод. Почему несмотря на это наши предки были способны чувствовать себя счастливыми и никогда не жаловались?

Во-первых, потому что знали: любая жалоба, капризы – это расписка в собственной слабости и безволии. Во-вторых, потому что ценили жизнь саму по себе, а не делали ее зависимой от каких-то киношных, выдуманных составляющих. В-третьих, потому что общественное для них было важнее личного.

Беги от психолога, который твои личные проблемы объясняет влиянием «токсичных родителей», «нарциссическим партнером» или «детскими травмами», а чтобы обрести «гармонию и счастье», советует «любить себя, баловать себя».

«Никого из нас не воспитывали идеально. И все призраки прошлого вылезают, когда есть блок в настоящем. Если я лечу по жизни на крыльях ветра радости – да плевать мне, как меня воспитывали. Более того – воспитывали паршиво, так мне еще радостнее будет. Не верите? Ну так Ник Вуйчич вам за базар конкретно ответит», – честно пишет психотерапевт Сергей Зиновьев, добавляя, что «в психотерапии побочек побольше, чем от таблеточек, и они масштабнее».

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Хороший психолог знает вечную истину: труд, пост, семья, молитва и дружба – самый эффективный рецепт от неудовлетворенности, недовольства, сплина. В одиночку быть счастливым невозможно. Счастье завязано на соучастии, сочувствии, сопереживании и на достойной цели в жизни. Самоотдаче. Даже жертвенности. Выросшие в тепличных условиях сливки нашего недавнего общества ненавидят сравнения с тяжелым прошлым. «Ты пропагандируешь трудности! Надо равняться не на них, а на лучшую жизнь!» – сколько раз я слышала эти возмущенные возгласы. Но «лучшая жизнь» порождает несчастных слабаков. Доказано временем, историей, нашим недавним прошлым.

Жалобы и недовольство высасывают энергию, делают человека беспомощным. А отзывчивость укрепляет. Нельзя любить себя, не любя ближнего. Нельзя уважать себя, не помогая ближнему. «Чтобы избежать вымирания, мужчинам необходим риск, нелегкое, достойное дело», – сказал мне недавно один известный в нашей стране режиссер, продолжил про войну, восхищаясь нашими новейшими героями, перечисляя их имена.

Вы заметили, что лишь с началом СВО из наших разговоров стали пропадать жалобы, мелочные мещанские стенания? Но зазвучали слова об истинных смыслах. Об истинной ценности жизни. И лишь с началом СВО вместо позорных слабаков-фриков на наших телеэкранах, в наших СМИ, да и в наших семьях появились, наконец, долгожданные настоящие мужчины, которыми гордишься, на которых хочется равняться и которым хочется посвятить жизнь.

«В них столько мужества и силы, что влюбляешься лишь по одной фотографии!», «По-настоящему женщиной я почувствовала себя, когда увидела, как нас защищают бойцы в Донбассе», «Вот от кого хочу рожать детей!» – подобными сообщениями пестрят соцсети. «Параллельно работаю в подмосковном госпитале, который сейчас под ранеными с войны. Когда начала общаться с этими ребятами, а там со всех регионов, почувствовала – какие чудесные у нас мужчины в России! Светлые. Сильные. Там много серьезно покалеченных. Нет руки, ноги... Но они все знают что-то важное. И они наполнены смыслом. Бегу после работы к ним. А раньше сидела в соцсетях и думала, вот, нет настоящих мужиков у нас, одни пьяницы и нытики. А тут – целая страна героев. Как в кино из детства!» – пишет барышня средних лет на своей странице в ВКонтакте.

Во время СВО мы узнали, что Россия богата настоящими мужчинами, знающими и про честь, и про долг, и про Родину. Прямо сейчас они вершат свои великие, священные подвиги. Глядя на них, ориентируясь на них, и наши женщины исцелились от «неудовлетворенности» – обрели свой истинный великий смысл. Ждать, помогать фронту, делать свое дело, хранить семью и любовь, молиться.

Я уверена, сейчас статистика меняется. Страна меняется. Люди в ней. Вместо толпы неудовлетворенных плакальщиков – армия героев-воинов. Сильных людей, спасающих Родину, а значит, и семью, и душу свою. Эти три ипостаси связаны крепко, кровно, намертво. Без одной нет другой.