Слабаки никогда не бывают счастливыми

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13 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

Российский уголь сдержал удар Европы Сергей Бобылев/ТАСС
Замыслы Евросоюза не оправдались – вынужденный уход российского угля с европейского рынка не смог навредить доходам России. Российские угольщики смогли перенаправить потоки в другие страны и зарабатывать больше, даже несмотря на необходимость предоставлять скидку. Почему европейские страдания оказались бессмысленны?  Подробности...
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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Белград попал в безвыходную ситуацию в Косово

Сербия готова ввести в северные районы Косово до 1 тыс. своих силовиков Marko Djurica/Reuters
Обострение ситуации в Косово поставило Белград перед трудным выбором. Он планирует направить миссии НАТО в Косово запрос о введении в регион сербского контингента. Но решение, скорее всего, будет отрицательным. Но даже несмотря на отказ, Белград будет вынужден ввести силы в населенные сербами районы Косово, что повлечет конфликт с НАТО. Как может разрешиться эта непростая ситуация, учитывая, что союзники помочь Сербии смогут лишь словами? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Слабаки никогда не бывают счастливыми

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Страна меняется. Люди меняются. Вместо толпы неудовлетворенных плакальщиков – армия героев-воинов. Сильных людей, спасающих Родину, а значит, и семью, и душу свою. Подробности...

Деньги на «оборонку» – это не затраты, а вложение

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Забавно, что и сейчас есть граждане и даже профессиональные экономисты, которые полагают, что средства оборонного бюджета – это деньги, которые выброшены на ветер. Они забыли старую истину: кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую. Подробности...

Русская культура способна пошатнуть Запад

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Запад уже сейчас не обеспечивает себя достаточным количеством произведений искусства. Он фактически настолько обнищал, что уже сам нуждается в импорте культуры. Это дает другим странам и цивилизациям огромное преимущество, и было бы преступлением его не использовать. Подробности...
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Олимпийцев России просят вернуться

Косово. Что происходит?

Немцы опять хотят обмануть

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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Марина Хакимова-Гатцемайер

    Слабаки никогда не бывают счастливыми

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    		13 декабря 2022, 12:02

    Как раньше уже не будет. Хотим мы того или нет, но девять месяцев спецоперации изменили нашу жизнь, ее смыслы, нашу самооценку и оценку других. А как мы оценивали свою прошлую мирную жизнь до СВО? Помните соцсети, СМИ, массовое и элитарное искусство, да даже простые разговоры на кухнях, полные недовольства, ропота, жалоб? Имея квартиры, дачи, машины, ломящиеся холодильники, отдыхая на разных курортах, живя во вседозволенности и при этом в защищенности, многие тем не менее считали, что жизнь – жестянка. По статистике прошлого года, самыми неудовлетворенными жизнью в нашей стране себя считали люди средних лет. Почему? Чего им действительно не хватало?

    Большинство женщин причину своих бед видели в отсутствии полноценной семьи, в нереализованности себя как женщины. Долгие годы их воспитывала западная культура эгоцентризма. «Люби себя!», «Ты у себя одна!», «Я – лучшая!», идеал – модельная фигурка с обложки модного журнала. Цель жизни – похудеть, помолодеть, выгодно выйти замуж. Несколько поколений сформировала пропаганда безответственной любви, бессмысленной расслабленной жизни. Классический пример – культовый сериал «Секс в большом городе», в котором героини, ставшие образцом для многих, всю жизнь тупо меняют сексуальных партнеров. Такие самовлюбленные дамы обречены быть одинокими, неудовлетворенными, несчастными. Они не способны осчастливить ни одного мужчину. А что, кстати, происходит с мужчинами?

    У ворот ближайшего храма нищие – знаете, кто? Мужики моего возраста и даже младше. Здоровенные такие колдыри. Милостыню просят. И старушки, отстояв службу, подают им свои пенсионные крохи. Если не спившийся одноклассник, то опустившийся сокурсник есть в окружении каждого. Коллега, годами нервно бегающий от жены к любовнице и обратно. Или помешанный на ЗОЖ и йоге. Помешанный на своих трицепсах старый знакомый, сидящий на стероидах. Или сидящий на родительской пенсии бездельник-сосед, строчащий гневные комментарии в соцсетях. Дальний родственник, который в свой полтинник никогда толком нигде и не работал, зацикленный на компьютерных играх… Как бы они ни старались, счастливыми, удовлетворенными их не назовешь. Я не знаю ни одного человека, которого психологи, тантра, фитнес, пластическая операция или богатство осчастливили бы в долгосрочной перспективе. Потому что личный внутренний раздрай не вылечишь ни деньгами, ни красивой жизнью, ни сексом даже в самом большом и богатом городе. 

    «Тяжелые времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, а слабые люди создают трудные времена», – эту фразу приписывают и Платону, и мусульманским философам. Десятилетия расслабленной сытой жизни в России создали массу слабаков. Слабаки никогда не будут счастливыми. Прозябание, безыдейность, бессмысленность разъедает душу похлеще, чем болезнь – тело. Человек, ориентированный исключительно на себя любимого, обречен на разложение, тоску.

    Поговорите со своими бабушками-дедушками, почитайте воспоминания предков, изучите историю семьи. Никакой неудовлетворенности жизнью не было, и жалоб не было, но были и война, и гонения, и потеря близких, и голод. Почему несмотря на это наши предки были способны чувствовать себя счастливыми и никогда не жаловались?

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Во-первых, потому что знали: любая жалоба, капризы – это расписка в собственной слабости и безволии. Во-вторых, потому что ценили жизнь саму по себе, а не делали ее зависимой от каких-то киношных, выдуманных составляющих. В-третьих, потому что общественное для них было важнее личного.

    Беги от психолога, который твои личные проблемы объясняет влиянием «токсичных родителей», «нарциссическим партнером» или «детскими травмами», а чтобы обрести «гармонию и счастье», советует «любить себя, баловать себя».

    «Никого из нас не воспитывали идеально. И все призраки прошлого вылезают, когда есть блок в настоящем. Если я лечу по жизни на крыльях ветра радости – да плевать мне, как меня воспитывали. Более того – воспитывали паршиво, так мне еще радостнее будет. Не верите? Ну так Ник Вуйчич вам за базар конкретно ответит», – честно пишет психотерапевт Сергей Зиновьев, добавляя, что «в психотерапии побочек побольше, чем от таблеточек, и они масштабнее».

    Хороший психолог знает вечную истину: труд, пост, семья, молитва и дружба – самый эффективный рецепт от неудовлетворенности, недовольства, сплина. В одиночку быть счастливым невозможно. Счастье завязано на соучастии, сочувствии, сопереживании и на достойной цели в жизни. Самоотдаче. Даже жертвенности. Выросшие в тепличных условиях сливки нашего недавнего общества ненавидят сравнения с тяжелым прошлым. «Ты пропагандируешь трудности! Надо равняться не на них, а на лучшую жизнь!» – сколько раз я слышала эти возмущенные возгласы. Но «лучшая жизнь» порождает несчастных слабаков. Доказано временем, историей, нашим недавним прошлым.

    Жалобы и недовольство высасывают энергию, делают человека беспомощным. А отзывчивость укрепляет. Нельзя любить себя, не любя ближнего. Нельзя уважать себя, не помогая ближнему. «Чтобы избежать вымирания, мужчинам необходим риск, нелегкое, достойное дело», – сказал мне недавно один известный в нашей стране режиссер, продолжил про войну, восхищаясь нашими новейшими героями, перечисляя их имена.

    Вы заметили, что лишь с началом СВО из наших разговоров стали пропадать жалобы, мелочные мещанские стенания? Но зазвучали слова об истинных смыслах. Об истинной ценности жизни. И лишь с началом СВО вместо позорных слабаков-фриков на наших телеэкранах, в наших СМИ, да и в наших семьях появились, наконец, долгожданные настоящие мужчины, которыми гордишься, на которых хочется равняться и которым хочется посвятить жизнь.

    «В них столько мужества и силы, что влюбляешься лишь по одной фотографии!», «По-настоящему женщиной я почувствовала себя, когда увидела, как нас защищают бойцы в Донбассе», «Вот от кого хочу рожать детей!» – подобными сообщениями пестрят соцсети. «Параллельно работаю в подмосковном госпитале, который сейчас под ранеными с войны. Когда начала общаться с этими ребятами, а там со всех регионов, почувствовала – какие чудесные у нас мужчины в России! Светлые. Сильные. Там много серьезно покалеченных. Нет руки, ноги... Но они все знают что-то важное. И они наполнены смыслом. Бегу после работы к ним. А раньше сидела в соцсетях и думала, вот, нет настоящих мужиков у нас, одни пьяницы и нытики. А тут – целая страна героев. Как в кино из детства!» – пишет барышня средних лет на своей странице в ВКонтакте.

    Во время СВО мы узнали, что Россия богата настоящими мужчинами, знающими и про честь, и про долг, и про Родину. Прямо сейчас они вершат свои великие, священные подвиги. Глядя на них, ориентируясь на них, и наши женщины исцелились от «неудовлетворенности» – обрели свой истинный великий смысл. Ждать, помогать фронту, делать свое дело, хранить семью и любовь, молиться.

    Я уверена, сейчас статистика меняется. Страна меняется. Люди в ней. Вместо толпы неудовлетворенных плакальщиков – армия героев-воинов. Сильных людей, спасающих Родину, а значит, и семью, и душу свою. Эти три ипостаси связаны крепко, кровно, намертво. Без одной нет другой.

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