Ольга Бузова оказалась талантливее уехавших из России артистов

«Сколько у него дивизий?». Если верить историческому анекдоту, именно так спрашивал Сталин про папу Римского. Времена меняются – необратимо и радикально, как цены на энергоносители.

«Сколько у нее подписчиков?» – мог бы спросить Байден про русскую телеведущую и звезду шоу-бизнеса Ольгу Бузову. И услышал бы в ответ: больше, чем у вас, господин президент, тем более, что половина ваших подписчиков фейковые. Зато ваш аккаунт в американской соцсети вряд ли закроют без объяснения причин, как закрыли аккаунт Бузовой.





А как иначе? На войне как на войне. XX век к штыку приравнял перо (орудие труда писателя). В двадцать первом веке клавиатура – система залпового огня. Клип – вакуумная бомба. Пробивает блокировку сознания, возведенную политтехнологами. Зажигательный пост в социальных сетях, который прочтут десятки, сотни тысяч пользователей – сродни прорыву вражеской обороны. А звезда шоу-бизнеса без камуфляжа аполитичности – наш боевой дрон.

Современные войны – войны не только ЧВК, хакерских атак и точечных ударов. Это войны смыслов – принципов и устоев, оснований и назначений, без которых нация исчезает. Не надо думать, что война смыслов – какой-то отвлеченный процесс, игра в бисер небожителей-интеллектуалов. Смысл, как пелось в одной правильной песне, начинается с картинки в твоем букваре. Сложное – в простом, многослойное – в элементарном. Без низовой, повседневной, массовой культуры не будет ни философов, ни симфоний, ни балета, ни концептуальной живописи.

Как же у нас обстоят дела с массовой культурой? А никак. Массовая культура – преимущественно в серой зоне, ни вашим ни нашим. И это состояние можно считать прогрессом, ведь совсем недавно преобладающее большинство примадонн и примадошек, самокоронованных королей и королев шоу-бизнеса беспрепятственно гнали порожняки бездарности и безвкусия и ржали над словом «патриотизм».

Сейчас у страны, похоже, появился шанс встретить Новый год без новогоднего «огонька» – бесконечной самопрезентации накрашенных мумий. Но избавляясь от поюзанной лже-элиты, мы по-прежнему не имеем массовой поддержки общественного большинства в сфере массовой культуры. И надо честно признать: у многих из тех, что с нами, большие трудности с мастерством. К счастью, не у всех.

Песня «Релокация», которую на днях Ольга Бузова исполнила вместе с Азаматом Мусагалиевым – ироничный «досвидос» России, которая от нас убежала. Всем «нереально брутальным», кто «частично испугался и уехал в гости к деду» – «в Рязань через Тбилиси». Песню сразу назвали хитом. Можно быть уверенным – количество просмотров в Сети зашкалит. И это очень хорошо.

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Во-первых, потому, что четко расставлены оценки и понятно, чего стоят эти «идеальные», рванувшие за границу при первом известии о частичной мобилизации. Во-вторых, миллионная армия поклонниц Бузовой – моральная сила, которая может надавить на своих колеблющихся молодых людей, всё еще не решивших, что дороже: личный комфорт или судьба Родины. В-третьих, это действительно смешная песня, в отличие от злобной пачкотни уехавших на чужбину сочинителей, проевших последние крохи таланта.

«Релокация» – первый знак, что мы можем побеждать даже на тех полях большого сражения, где почти не имели шансов. Дальше новые песни придумает жизнь, точнее, те, кто сейчас с оружием в руках отстаивает наши смыслы. Будут песни и стихи, спектакли и кинофильмы. И главное – будет Победа.