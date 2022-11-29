Ольга Бузова оказалась талантливее уехавших из России артистов

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29 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 19:07  |  vz.ru
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Европейской промышленности предсказали годы упадка

Европейские эксперты предупреждают ЕС о нескольких годах упадка Eliot Blondet/
ABACAPRESS.COM/Reuters
Аналитики предупредили промышленность Европы, что кризис, с которым она столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Ее ждет еще минимум два тяжелых года. Многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Они будут вынуждены или закрыться, или перенести производство в другие страны. Куда переедет европейская промышленность и сколько лет уйдет на деиндустриализацию ЕС? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Украинские фейки вынудили папу римского оскорбить народы России

Папа римский объявил, что российские солдаты – чеченцы и буряты якобы отличаются жестокостью Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский оказался ретранслятором антироссийских фейков. Понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Показательно, что в этот же день популярная мировая газета The New York Times выпустила материал о «новой Буче» в Херсонской области. Как глава католиков стал очередной жертвой информационной войны против России? Подробности...
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Выход США из НАТО не решит проблем России

США – это чуть меньше четверти бюджета секретариата НАТО и 70% военных ресурсов альянса в целом NATO/flickr
Если США покинут НАТО, НАТО станет безопасно для России – и это принесет на Украину мир. Таково мнение Брюса Фейна – влиятельного политолога, работавшего на Белый дом при президенте Рейгане, когда отношения наших стран удалось вывести из тяжелого кризиса. Теперь не удастся. По крайней мере, не путем выхода США из НАТО, хотя он и стал бы губительным для альянса.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Ольга Бузова оказалась талантливее уехавших из России артистов

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Песня «Релокация», которую на днях Ольга Бузова исполнила вместе с Азаматом Мусагалиевым – ироничный «досвидос» России, которая от нас убежала. Можно быть уверенным – количество просмотров в Сети зашкалит. И это очень хорошо. Подробности...

Русских хотят заставить чувствовать себя виноватыми

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев. Подробности...
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Запрет Гарри Поттера не имеет ничего общего с христианскими ценностями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием. Подробности...
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Массовые протесты в Китае: главное

Жена Зеленского и жизнь во тьме

Выход США из НАТО: миф или шанс?

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Алексей Зензинов

    Ольга Бузова оказалась талантливее уехавших из России артистов

    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    		29 ноября 2022, 18:45

    «Сколько у него дивизий?». Если верить историческому анекдоту, именно так спрашивал Сталин про папу Римского. Времена меняются – необратимо и радикально, как цены на энергоносители.

    «Сколько у нее подписчиков?» – мог бы спросить Байден про русскую телеведущую и звезду шоу-бизнеса Ольгу Бузову. И услышал бы в ответ: больше, чем у вас, господин президент, тем более, что половина ваших подписчиков фейковые. Зато ваш аккаунт в американской соцсети вряд ли закроют без объяснения причин, как закрыли аккаунт Бузовой.

    А как иначе? На войне как на войне. XX век к штыку приравнял перо (орудие труда писателя). В двадцать первом веке клавиатура – система залпового огня. Клип – вакуумная бомба. Пробивает блокировку сознания, возведенную политтехнологами. Зажигательный пост в социальных сетях, который прочтут десятки, сотни тысяч пользователей – сродни прорыву вражеской обороны. А звезда шоу-бизнеса без камуфляжа аполитичности – наш боевой дрон.

    Современные войны – войны не только ЧВК, хакерских атак и точечных ударов. Это войны смыслов – принципов и устоев, оснований и назначений, без которых нация исчезает. Не надо думать, что война смыслов – какой-то отвлеченный процесс, игра в бисер небожителей-интеллектуалов. Смысл, как пелось в одной правильной песне, начинается с картинки в твоем букваре. Сложное – в простом, многослойное – в элементарном. Без низовой, повседневной, массовой культуры не будет ни философов, ни симфоний, ни балета, ни концептуальной живописи.

    Как же у нас обстоят дела с массовой культурой? А никак. Массовая культура – преимущественно в серой зоне, ни вашим ни нашим. И это состояние можно считать прогрессом, ведь совсем недавно преобладающее большинство примадонн и примадошек, самокоронованных королей и королев шоу-бизнеса беспрепятственно гнали порожняки бездарности и безвкусия и ржали над словом «патриотизм».

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

    Сейчас у страны, похоже, появился шанс встретить Новый год без новогоднего «огонька» – бесконечной самопрезентации накрашенных мумий. Но избавляясь от поюзанной лже-элиты, мы по-прежнему не имеем массовой поддержки общественного большинства в сфере массовой культуры. И надо честно признать: у многих из тех, что с нами, большие трудности с мастерством. К счастью, не у всех.

    Песня «Релокация», которую на днях Ольга Бузова исполнила вместе с Азаматом Мусагалиевым – ироничный «досвидос» России, которая от нас убежала. Всем «нереально брутальным», кто «частично испугался и уехал в гости к деду» – «в Рязань через Тбилиси». Песню сразу назвали хитом. Можно быть уверенным – количество просмотров в Сети зашкалит. И это очень хорошо.

    Во-первых, потому, что четко расставлены оценки и понятно, чего стоят эти «идеальные», рванувшие за границу при первом известии о частичной мобилизации. Во-вторых, миллионная армия поклонниц Бузовой – моральная сила, которая может надавить на своих колеблющихся молодых людей, всё еще не решивших, что дороже: личный комфорт или судьба Родины. В-третьих, это действительно смешная песня, в отличие от злобной пачкотни уехавших на чужбину сочинителей, проевших последние крохи таланта.

    «Релокация» – первый знак, что мы можем побеждать даже на тех полях большого сражения, где почти не имели шансов. Дальше новые песни придумает жизнь, точнее, те, кто сейчас с оружием в руках отстаивает наши смыслы. Будут песни и стихи, спектакли и кинофильмы. И главное – будет Победа.

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