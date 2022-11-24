Республиканский Конгресс не прекратит поддержку Украины

Новый американский Конгресс начнет работу лишь в начале следующего года, однако республиканцы, получившие большинство в Палате представителей, начинают реализовывать принцип «горе побежденным» уже сейчас. 11 действующих конгрессменов во главе с Марджори Тэйлор Грин (той самой, которая обещала добиться прекращения финансирования киевского режима) подготовили законопроект об аудите средств, выделяемых Украине.

По мнению авторов и сторонников законопроекта, американские налогоплательщики должны знать, куда и на что будут отправляться их деньги. И это далеко не последняя инициатива, касающаяся украинского вопроса. Другие конгрессмены говорят, что намерены перекладывать основную ношу спонсирования киевского режима на европейских партнеров.

Этот законопроект и эти высказывания дают многим надежду на то, что США изменят свое отношение к Украине и прекратят снабжать киевский режим. А без американской помощи Зеленский не протянет и нескольких месяцев. Но нет – не прекратят.

Да, целый ряд республиканских законодателей призывают к резкому ограничению средств, выделяемых Киеву, аргументируя эту мысль тем, что деньги нужны внутри Соединенных Штатов. Да, множество республиканских избирателей выступают категорически против выделения средств Киеву. По их мнению, США слишком много тратят на поддержку страны, даже не входящей в НАТО. Да, многие американские аналитики прямым текстом говорят, что Соединенные Штаты зря ввязались в одновременной конфликт с Россией и с Китаем. Что Соединенные Штаты эту войну на два фронта банально не вывезут, не говоря о том, что своим одновременным конфликтом они лишь сближают Москву и Пекин. Попытка президента США Джозефа Байдена на последнем саммите Большой двадцатки договориться о какой-то стабилизации отношений вряд ли привела к успеху. Ему не удалось ни убедить товарища Си прекратить поддержку Москвы, ни хотя бы в среднесрочной перспективе снизить градус американо-китайского противостояния.

Однако в то же время и у республиканцев, и у демократов есть согласие относительно того, что нельзя допустить поражения Соединенных Штатов в войне на Украине. Ведь эта война касается не только России. Это война многофакторная. В рамках этой войны США системно ослабляют Евросоюз, выкачивая из него средства, инвестиции и технологии. На примере России Соединенные Штаты показывают, что будет с другими державами, которые посягают на устои однополярного мира – от существования которого напрямую зависит безопасность Америки и состояние ее экономики (живущей за счет выкачивания средств из других стран).

Поэтому и республиканцы, и демократы заинтересованы либо в поражении России в этой войне, либо в таких договоренностях с Москвой, которые будут приемлемы для США и не будут нарушать сами основы однополярного мира. А значит, между партиями существует консенсус относительно того, что до реализации одного из двух сценариев киевский режим нужно поддерживать в относительно жизнеспособном состоянии – то есть продолжать его спонсировать. Либо за свой счет, либо за счет выкачивания дополнительных средств из Европы.

Однако если рассуждать не с точки зрения прекращения, а с точки зрения снижения поддержки Украины, то тогда тезис «республиканцы придут – мы вздохнем свободнее» вполне верный. Действительно, после начала работы республиканской Палаты представителей американская поддержка Украины несколько снизится. Опять же, не из-за России и не из-за какого-то просветления у Республиканской партии, а исходя из позиции республиканского электората (которую политикам нужно учитывать), а также стремления максимально подорвать позиции демократов.

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Америка живет от выборов до выборов, и сейчас уже все мысли политической элиты связаны с президентскими выборами 2024 года. В преддверии этих выборов республиканцам крайне желательно максимально дискредитировать демократическую администрацию. И для этого нет ничего лучше, чем доказать, что чиновники администрации Байдена воровали или позволяли воровать деньги, выделяемые на поддержку Украины.

Именно эту цель, вероятно, и поставили перед собой инициаторы расследования выделения средств. Именно поэтому выделение новых денег будет проходить с определенными затруднениями, но не более того. А российскому обществу нужно не возлагать пустых надежд на чудо из Вашингтона, а осознать, что наша победа исключительно в наших руках. Что куют ее не республиканские конгрессмены, а россияне. Военные – на поле боя, гражданские – в тылу.