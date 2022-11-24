Республиканский Конгресс не прекратит поддержку Украины

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24 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Потолок цен на российскую нефть становится формальным

Запад хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне ее реальной цены Егор Алеев/ТАСС
ЕС наконец поставит точку в вопросе «какой ценовой потолок установит Запад для российской нефти». Если изначально речь шла о 40 долларах за баррель, потом о 60 долларах, то теперь планку подняли еще выше – до 65–70 долларов. Чего именно боится Запад, что вынужден каждый раз повышать потолок цен? И почему эта мера может стать в итоге формальностью? Подробности...
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Европа сделала первый шаг к краже активов России

Антироссийские декларации ЕС могут создать базис для конфискации зарубежных активов Москвы Winfried Rothermel/DPA/ТАСС
Европарламент принял резолюцию, в которой Россия объявляется «спонсором терроризма». В Москве это решение назвали глупым. Да и правовых последствий у него нет: в законах ЕС, в отличие от США, нет понятия «страны-спонсора терроризма». Тогда зачем Европарламенту потребовалось принятие этого декларативного в данный момент документа и может ли данная резолюция послужить основой для более значимых антироссийских решений ЕС в будущем? Подробности...
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Удары по энергетике Украины перестали быть щадящими

В среду без света осталась почти вся Украина Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACA/Reuters
В среду большая часть Украины осталась без света. Причиной стали удары по энергетической инфраструктуре страны. По словам специалистов, в этот раз были выведены из строя подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, отвечающие за переброску электроэнергии между областями страны. Таким образом, единая энергосистема Украины фактически перестала существовать. Сможет ли Киев ее восстановить и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ? Подробности...
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Как украинцы делают Эстонию русской

Не все жители Эстонии согласны с языковой политикой местных властей Сергей Степанов/ТАСС
Случилось неожиданное: эстонский парламент вдруг отверг законопроект о полном запрете использования в стране русского языка. Дискуссия по данному вопросу затронула даже сексуальную тематику, а причиной появления законопроекта стали, как ни парадоксально, украинские беженцы. Однако в реальности эстонской идентичности сегодня угрожает совсем другой язык.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Республиканский Конгресс не прекратит поддержку Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Республиканцы намерены усилить контроль за расходованием американских средств на Украину. Однако сами расходы сохранятся – это в интересах любой администрации США, будь она республиканская или демократическая. Подробности...

Безопасность полетов – всегда дело будущего

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Космонавтика – это не Олимпиада. Нельзя запускать к нужной дате или делать что-то исключительно ради рекордов. Важно не то, сколько успешных запусков осталось за плечами – важнее относиться к каждому, как к первому и единственному. Подробности...

Запад переписывает историю все более топорно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Основной мотив, по которому западные элиты перешли на максимально грубую и незатейливую отмену России, в своей основе глубоко иррационален. Это просто попытка догнать ушедшее и вернуть упущенное. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Борис Джонсон во всем признался

Украина во мгле

Голос разума в Японии

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Республиканский Конгресс не прекратит поддержку Украины

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		24 ноября 2022, 11:56

    Новый американский Конгресс начнет работу лишь в начале следующего года, однако республиканцы, получившие большинство в Палате представителей, начинают реализовывать принцип «горе побежденным» уже сейчас. 11 действующих конгрессменов во главе с Марджори Тэйлор Грин (той самой, которая обещала добиться прекращения финансирования киевского режима) подготовили законопроект об аудите средств, выделяемых Украине.

    По мнению авторов и сторонников законопроекта, американские налогоплательщики должны знать, куда и на что будут отправляться их деньги. И это далеко не последняя инициатива, касающаяся украинского вопроса. Другие конгрессмены говорят, что намерены перекладывать основную ношу спонсирования киевского режима на европейских партнеров.

    Этот законопроект и эти высказывания дают многим надежду на то, что США изменят свое отношение к Украине и прекратят снабжать киевский режим. А без американской помощи Зеленский не протянет и нескольких месяцев. Но нет – не прекратят.

    Да, целый ряд республиканских законодателей призывают к резкому ограничению средств, выделяемых Киеву, аргументируя эту мысль тем, что деньги нужны внутри Соединенных Штатов. Да, множество республиканских избирателей выступают категорически против выделения средств Киеву. По их мнению, США слишком много тратят на поддержку страны, даже не входящей в НАТО. Да, многие американские аналитики прямым текстом говорят, что Соединенные Штаты зря ввязались в одновременной конфликт с Россией и с Китаем. Что Соединенные Штаты эту войну на два фронта банально не вывезут, не говоря о том, что своим одновременным конфликтом они лишь сближают Москву и Пекин. Попытка президента США Джозефа Байдена на последнем саммите Большой двадцатки договориться о какой-то стабилизации отношений вряд ли привела к успеху. Ему не удалось ни убедить товарища Си прекратить поддержку Москвы, ни хотя бы в среднесрочной перспективе снизить градус американо-китайского противостояния.

    Однако в то же время и у республиканцев, и у демократов есть согласие относительно того, что нельзя допустить поражения Соединенных Штатов в войне на Украине. Ведь эта война касается не только России. Это война многофакторная. В рамках этой войны США системно ослабляют Евросоюз, выкачивая из него средства, инвестиции и технологии. На примере России Соединенные Штаты показывают, что будет с другими державами, которые посягают на устои однополярного мира – от существования которого напрямую зависит безопасность Америки и состояние ее экономики (живущей за счет выкачивания средств из других стран). 

    Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

    Поэтому и республиканцы, и демократы заинтересованы либо в поражении России в этой войне, либо в таких договоренностях с Москвой, которые будут приемлемы для США и не будут нарушать сами основы однополярного мира. А значит, между партиями существует консенсус относительно того, что до реализации одного из двух сценариев киевский режим нужно поддерживать в относительно жизнеспособном состоянии – то есть продолжать его спонсировать. Либо за свой счет, либо за счет выкачивания дополнительных средств из Европы.

    Однако если рассуждать не с точки зрения прекращения, а с точки зрения снижения поддержки Украины, то тогда тезис «республиканцы придут – мы вздохнем свободнее» вполне верный. Действительно, после начала работы республиканской Палаты представителей американская поддержка Украины несколько снизится. Опять же, не из-за России и не из-за какого-то просветления у Республиканской партии, а исходя из позиции республиканского электората (которую политикам нужно учитывать), а также стремления максимально подорвать позиции демократов.

    Америка живет от выборов до выборов, и сейчас уже все мысли политической элиты связаны с президентскими выборами 2024 года. В преддверии этих выборов республиканцам крайне желательно максимально дискредитировать демократическую администрацию. И для этого нет ничего лучше, чем доказать, что чиновники администрации Байдена воровали или позволяли воровать деньги, выделяемые на поддержку Украины.

    Именно эту цель, вероятно, и поставили перед собой инициаторы расследования выделения средств. Именно поэтому выделение новых денег будет проходить с определенными затруднениями, но не более того. А российскому обществу нужно не возлагать пустых надежд на чудо из Вашингтона, а осознать, что наша победа исключительно в наших руках. Что куют ее не республиканские конгрессмены, а россияне. Военные – на поле боя, гражданские – в тылу.

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