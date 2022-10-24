Как стать «зеленым», но не угробить экономику

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24 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:24  |  vz.ru
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Запад рано хоронит энергетическую мощь России

Американские эксперты заранее перекрыли российские поставки газа и нефти в ЕС Кирилл Кухмарь/ТАСС
Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако стоит ли верить этим апокалиптическим прогнозам и куда Россия сможет продавать свои энергоносители?  Подробности...
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Украинский режим вновь доказал свое родство с фашизмом

Украинцам прививают языковой шовинизм Zuma/ТАСС
Полностью «искоренить» на Украине русский язык призывают руководящие представители киевского режима. Русский, как известно, является родным для миллионов украинских граждан. Но самое парадоксальное, что свой родной язык уничтожить хотят именно те соратники Зеленского, для которого он также является родным. Как такое произошло? Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Турция имеет далеко идущие планы на пространство бывшего СССР

Тюркский мир пытаются распространить на бывшие советские республики Средней Азии REUTERS/Osman Orsal
Для тюркоязычных государств, в том числе бывших республик СССР, планируется создать единый алфавит. Соответствующую инициативу выдвинула Турция. Интересы Анкары в данном случае сложно рассматривать как исключительно лингвистические – речь идет о продвижении турецких геополитических интересов в важнейшее для России пространство. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Как стать «зеленым», но не угробить экономику

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Стремительно наращивая производство энергии из возобновляемых источников, Китай делает это без ущерба и даже с пользой для собственной экономики. И этому способствуют несколько важных отличий «зеленой» политики КНР от европейской. Подробности...

Что думают в Донецке о разрушении Украины

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В логике противостояния на Украине всё должно быть подчинено военной целесообразности. Главное – победить. И неважно, сколько инфраструктурных и иных объектов для этого придется разрушить на территории Украины. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Русские ракеты вбомбят Украину в каменный век

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Известная военная поговорка гласит: дилетанты изучают тактику, а профессионалы – логистику. Уничтожение военной логистики Украины – верный путь к победе и свержению киевского режима, существование которого напрямую зависит от западных военных поставок. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Обама против Украины

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский открестился от Крымского моста

Лиз Трасс всё

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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

  • С презрением

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    Как стать «зеленым», но не угробить экономику

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		24 октября 2022, 11:58

    Китай утверждает свое лидерство в сфере развития альтернативной энергетики. Причем делает это в тот момент, когда Евросоюз, как главный проводник идеи декарбонизации, сдает свои позиции. На днях замминистра экологии и окружающей среды КНР Чжай Цин заявил, что в последние годы Китай вышел на первое место в мире по развитию и использованию источников энергии. На этом фоне в странах Евросоюза повсеместно снимают ограничения на вырубку лесов – в отсутствие газа многие домохозяйства вынуждены будут топить дровами. А Германии все же удалось с боями продавить решение о продлении эксплуатации трех АЭС до марта 2023-го (должны были быть закрыты до конца текущего года).

    На долю Китая приходится около трети возобновляемых источников энергии в мире, на втором месте – почти с трехкратным отставанием – США. Примерно такая доля альтернативной энергии в генерации внутри самого Китая. В 2020 году она составляла около 29%, а к 2025-му, согласно пятилетним планам, плавно достигнет 33%. Почти 50% всей новой генерации, вводимой Китаем в строй, также относится к альтернативной.

    Стремительно наращивая производство энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), Китай делает это без ущерба и даже с пользой для собственной экономики. И этому способствуют несколько важных отличий «зеленой» политики КНР от европейской. Во-первых, оставаясь крупнейшим производителем «зеленой» энергии, КНР одновременно сохраняет за собой и статус крупнейшего загрязнителя планеты. В отличие от западных стран и прежде всего ЕС, Китай ориентируется на показатели объема выброса углекислого газа на единицу ВВП. Тогда как в Евросоюзе ставят задачу по сокращению выброса парниковых газов в абсолютных цифрах и вне зависимости от того, как это влияет на развитие экономики, прежде всего промышленности.

    На открытии XX съезда Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин прямо заявил, что страна не намерена полностью отказаться от ископаемого топлива до тех пор, пока не убедится, что чистая энергия не сможет его безопасно заменить. Китайское правительство декларирует постепенный отказ от использования угля, но при этом в стране ежегодно вводятся новые угольные мощности взамен устаревших. Таким образом, Китай увеличивает долю чистой энергии сообразно росту экономики, а также избегая перегибов, свойственных истерической климатической повестке ЕС.

    Во-вторых, активная поддержка Китаем «зеленых» инициатив на мировом уровне объясняется тем, что эта страна является ключевым экспортером чистых технологий. Китай ратифицировал Парижское соглашение по климату в 2016 году и, в отличие, например, от США (о выходе из соглашения экс-президент Дональд Трамп заявил почти сразу, как пришел к власти в 2016-м), строго придерживается заданных им правил игры. КНР производит 2/3 всего поликремния в мире – исходного материала для кремниевых фотоэлектрических панелей. Благодаря этому Китай стал фактически монопольным поставщиком солнечных элементов и самих фотоэлектрических панелей на мировой рынок. Не сильно уступает производству солнечных батарей и выпуск ветрогенераторов и ключевых их компонентов.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    Захлестнувшая западный мир климатическая повестка в буквальном смысле выгодна Пекину. Китай с удовольствием играет в эту игру, наращивая производство чистой энергии, при этом не накладывая серьезных ограничений на собственную промышленность. Контроль над сырьевой базой и мощное производство позволяют КНР наращивать мощности ВИЭ, компенсируя необходимые для этого затраты за счет огромного внешнего спроса на чистые технологии.

    Китай умудряется хорошо зарабатывать и на европейском энергетическом кризисе. На днях Национальная комиссия по развитию и реформам Китая поручила госкомпаниям – импортерам газа прекратить реэкспорт сжиженного газа в Европу и Азию. Это еще больше усугубило проблемы ЕС с доступом к газу. Формально решение обусловлено необходимостью защитить внутренний рынок. На самом деле некоторое охлаждение цен на газ в ЕС из-за промышленного спада, а также высокие ставки на фрахт сделали реэкспорт газа не столь интересным.

    Удивительно, но недополученные китайскими импортерами газа прибыли от реэкспорта компенсируются возросшим спросом европейских и американских компаний на СПГ-танкеры. Почти половина таких танкеров сейчас сходит с китайских судостроительных верфей.

    И наконец, Китай наращивает экспорт чистых технологий в предельном, самом маржинальном, их виде. На днях профильное издание CleanTechnica сообщило о стремительной экспансии китайских электрических и гибридных автомобилей на европейский рынок. Тогда как доля продаж электромобилей в Европе снижается (с 13% до 11% только за первую половину 2022 года), в Китае она растет. Согласно прогнозам CleanTechnica, уже через два года каждый пятый электромобиль в ЕС будет китайского производства. Правительствам стран ЕС все труднее оказывать поддержку производителям электромобилей на фоне энергетического кризиса. Более того, некоторые из них уже задумались о перемещении производств из-за дефицита газа. Наиболее вероятным направлением такой релокации является США, которые впитают в себя значительную часть бегущего от проблем европейского промышленного капитала.

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