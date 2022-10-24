Как стать «зеленым», но не угробить экономику

Китай утверждает свое лидерство в сфере развития альтернативной энергетики. Причем делает это в тот момент, когда Евросоюз, как главный проводник идеи декарбонизации, сдает свои позиции. На днях замминистра экологии и окружающей среды КНР Чжай Цин заявил, что в последние годы Китай вышел на первое место в мире по развитию и использованию источников энергии. На этом фоне в странах Евросоюза повсеместно снимают ограничения на вырубку лесов – в отсутствие газа многие домохозяйства вынуждены будут топить дровами. А Германии все же удалось с боями продавить решение о продлении эксплуатации трех АЭС до марта 2023-го (должны были быть закрыты до конца текущего года).

На долю Китая приходится около трети возобновляемых источников энергии в мире, на втором месте – почти с трехкратным отставанием – США. Примерно такая доля альтернативной энергии в генерации внутри самого Китая. В 2020 году она составляла около 29%, а к 2025-му, согласно пятилетним планам, плавно достигнет 33%. Почти 50% всей новой генерации, вводимой Китаем в строй, также относится к альтернативной.

Стремительно наращивая производство энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), Китай делает это без ущерба и даже с пользой для собственной экономики. И этому способствуют несколько важных отличий «зеленой» политики КНР от европейской. Во-первых, оставаясь крупнейшим производителем «зеленой» энергии, КНР одновременно сохраняет за собой и статус крупнейшего загрязнителя планеты. В отличие от западных стран и прежде всего ЕС, Китай ориентируется на показатели объема выброса углекислого газа на единицу ВВП. Тогда как в Евросоюзе ставят задачу по сокращению выброса парниковых газов в абсолютных цифрах и вне зависимости от того, как это влияет на развитие экономики, прежде всего промышленности.

На открытии XX съезда Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин прямо заявил, что страна не намерена полностью отказаться от ископаемого топлива до тех пор, пока не убедится, что чистая энергия не сможет его безопасно заменить. Китайское правительство декларирует постепенный отказ от использования угля, но при этом в стране ежегодно вводятся новые угольные мощности взамен устаревших. Таким образом, Китай увеличивает долю чистой энергии сообразно росту экономики, а также избегая перегибов, свойственных истерической климатической повестке ЕС.

Во-вторых, активная поддержка Китаем «зеленых» инициатив на мировом уровне объясняется тем, что эта страна является ключевым экспортером чистых технологий. Китай ратифицировал Парижское соглашение по климату в 2016 году и, в отличие, например, от США (о выходе из соглашения экс-президент Дональд Трамп заявил почти сразу, как пришел к власти в 2016-м), строго придерживается заданных им правил игры. КНР производит 2/3 всего поликремния в мире – исходного материала для кремниевых фотоэлектрических панелей. Благодаря этому Китай стал фактически монопольным поставщиком солнечных элементов и самих фотоэлектрических панелей на мировой рынок. Не сильно уступает производству солнечных батарей и выпуск ветрогенераторов и ключевых их компонентов.

Захлестнувшая западный мир климатическая повестка в буквальном смысле выгодна Пекину. Китай с удовольствием играет в эту игру, наращивая производство чистой энергии, при этом не накладывая серьезных ограничений на собственную промышленность. Контроль над сырьевой базой и мощное производство позволяют КНР наращивать мощности ВИЭ, компенсируя необходимые для этого затраты за счет огромного внешнего спроса на чистые технологии.

Китай умудряется хорошо зарабатывать и на европейском энергетическом кризисе. На днях Национальная комиссия по развитию и реформам Китая поручила госкомпаниям – импортерам газа прекратить реэкспорт сжиженного газа в Европу и Азию. Это еще больше усугубило проблемы ЕС с доступом к газу. Формально решение обусловлено необходимостью защитить внутренний рынок. На самом деле некоторое охлаждение цен на газ в ЕС из-за промышленного спада, а также высокие ставки на фрахт сделали реэкспорт газа не столь интересным.

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Удивительно, но недополученные китайскими импортерами газа прибыли от реэкспорта компенсируются возросшим спросом европейских и американских компаний на СПГ-танкеры. Почти половина таких танкеров сейчас сходит с китайских судостроительных верфей.

И наконец, Китай наращивает экспорт чистых технологий в предельном, самом маржинальном, их виде. На днях профильное издание CleanTechnica сообщило о стремительной экспансии китайских электрических и гибридных автомобилей на европейский рынок. Тогда как доля продаж электромобилей в Европе снижается (с 13% до 11% только за первую половину 2022 года), в Китае она растет. Согласно прогнозам CleanTechnica, уже через два года каждый пятый электромобиль в ЕС будет китайского производства. Правительствам стран ЕС все труднее оказывать поддержку производителям электромобилей на фоне энергетического кризиса. Более того, некоторые из них уже задумались о перемещении производств из-за дефицита газа. Наиболее вероятным направлением такой релокации является США, которые впитают в себя значительную часть бегущего от проблем европейского промышленного капитала.