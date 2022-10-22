Порнократия XXI века

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22 октября, суббота  |  Последнее обновление — 12:50  |  vz.ru
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Запад рано хоронит энергетическую мощь России

Американские эксперты заранее перекрыли российские поставки газа и нефти в ЕС Кирилл Кухмарь/ТАСС
Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако стоит ли верить этим апокалиптическим прогнозам и куда Россия сможет продавать свои энергоносители?  Подробности...
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Украинский режим вновь доказал свое родство с фашизмом

Украинцам прививают языковой шовинизм Zuma/ТАСС
Полностью «искоренить» на Украине русский язык призывают руководящие представители киевского режима. Русский, как известно, является родным для миллионов украинских граждан. Но самое парадоксальное, что свой родной язык уничтожить хотят именно те соратники Зеленского, для которого он также является родным. Как такое произошло? Подробности...
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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США толкают Армению к отказу от России и самоуничтожению

В настоящий момент в Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы Sergei Grits/AP/ТАСС
В армянских СМИ распространяется информация о том, что между Арменией и Азербайджаном с подачи США составлен секретный проект мирного договора. Известно точно, что спецпредставители Еревана и Баку ведут переговоры. Если сведения о содержании секретного документа верны, соглашение способно поставить под угрозу позиции России на Южном Кавказе. И разрушить саму Армению. Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Порнократия XXI века

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать. Подробности...

Рублефикация – какие у рубля перспективы в новую эпоху

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Любой человек рискует попасть в американскую тюрьму

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Обама против Украины

Зеленский открестился от Крымского моста

Лиз Трасс всё

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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

  • С презрением

  • С пониманием

  • С иными чувствами (указать в комментариях)
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    Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
    Максим Соколов

    Порнократия XXI века

    Максим Соколов
    публицист
    		22 октября 2022, 12:22

    6 сентября с. г. Лизавета Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании, а 20 октября подала в отставку. Вероятно, уступая неодолимому давлению общества и парламента – ведь еще несколько дней назад она твердо отвечала на вопросы, не пора ли и честь знать, твердым «Не дождетесь!». Почти что «Не запугаете!».

    Так Лизавета сделалась самым недолговечным премьером в британской истории, причем следующий в индексе недолговечности (правил с 10 апреля по 8 августа 1827 г.) Джордж Каннинг представляет собой несколько другой случай. Он скончался в должности подобно премьеру Питту-младшему – премьер-министры тоже смертны. Равно как и президенты США. 9-й президент Уильям Гаррисон принял присягу 4 марта 1841 г., а 4 апреля скончался. То ли потому, что в день инавгурации простудился, то ли потому, что испил воды, зараженной миазмами.

    Но это случаи, когда все под Богом ходим. К управленческим талантам внезапная смерть не имеет отношения. Тогда как Трасс вполне здорова, и оставляет должность по причине полного служебного несоответствия. Сделавшегося спустя всего полтора месяца правления окончательно нетерпимым.

    При этом краткосрочная премьерка Лизавета если и уникальна, то разве тем, спустя какое малое время ее попросили на выход. Если же не учитывать это обстоятельство, то сегодня такие случаи служебного несоответствия наблюдаются сплошь да рядом.

    Министерка иностранных дел ФРГ, в прошлом воздушная гимнастка Анналена Бербок. Ее коллега по кабинету, в прошлом филолог-германист, а теперь вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек. Финляндская премьерка, в прошлом продавщица в сельпо Санна Марин. Глава Еврокомиссии гинеколог Урсула фон дер Ляйен, а также испанский социалист, а ныне высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, вызывающий в памяти слова Данте «Non donna dei provincie ma bordello». О властелине мира Джо Байдене умолчим – это уж совсем печальной ветхости картина.

    Фото: Alberto Pezzali/AP/ТАСС

    Аналогичный период римской истории первой половины X в. (на наши деньги – времена Вещего Олега и св. равноап. кн. Ольги) называется «порнократией». Или, как именовали это время благочестивые хронисты, «saeculum obscurum» – «темный век». Темный не потому, что о нем ничего не известно, а напротив, потому, что о нем слишком много известно. И нравы ватиканской курии этого периода представляли собой фантастическое непотребство. С особым упором на половой разврат – отсюда и «порнократия».

    Но в XXI в. все немного иначе – язык развивается, и «порнография» означает не только грубо-натуралистическое изображение полового акта и половых органов. Работник, призванный делать ремонт, может спросить заказчика о работе своих предшественников: «Кто же тебе такую порнографию сделал?». Имея в виду, конечно, не срамные изображения, а недопустимо халтурное исполнение работы.

    В этом смысле деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.

    Это, конечно, если вообще когда-нибудь
    «Настанет время
    И опомнится народ,
    Сбросит варварское бремя
    И за нами он пойдет»
    ремонтировать последствия дебоша.

    Возможно же, порнократия является высшей и последней стадией европейской демократии, и на стогнах старого континента ничего другого больше не будет. Тогда бедную Лизу запомнят в потомстве как героиню и мученицу победившей порнократии.

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