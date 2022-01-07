Рождество Христово – праздник, который выжил

Взгляд
7 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
Разделы

Российская экономика приближается к зоне риска

Больше всего в 2022 году стоит бояться повышения цен Донат Сорокин/ТАСС
Зарплаты в 2022 году будут расти – и это один из самых приятных прогнозов, которые дают специалисты по поводу предстоящего состояния российской экономики и финансов. Тем более что итоги 2021 года весьма в этом смысле благоприятны. Однако экономисты предупреждают и о некоторых существенных рисках. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

Российские десантники отправляются в Казахстан в рамках ОДКБ Минобороны РФ/ТАСС
В раздираемый протестами Казахстан по запросу президента Токаева прибыли миротворческие силы ОДКБ, включая специальные подразделения ВДВ России. Они призваны нормализовать обстановку в республике на фоне многодневных беспорядков, погромов и убийств. Почему Токаеву понадобилась помощь ОДКБ, смогут ли российские десантники принести мир в Казахстан и какие задачи будут для них приоритетными на самом деле? Подробности...
Перейти в раздел…

Наступивший год создаст для российской IT-отрасли и интернета новые правила

Отрасль информационных технологий оказалась под плотным вниманием государства Annette Riedl/dpa/
Global Look Press
Целая серия изменений, помогающих российскому интернету и IT-отрасли в целом, была принята правительством в 2021 году. О чем именно идет речь, как это должно помочь суверенитету России в цифровом пространстве и пользователям – и какие новые перемены в этом вопросе обсуждаются прямо сейчас? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и как готовил протестный взрыв в Казахстане

Сожженные административные здания - только часть ущерба, который уже понес Казахстан
Массовые беспорядки в Казахстане вызваны прямым иностранным вмешательством - такова официальная позиция Москвы. О каком именно вмешательстве может идти речь, кто и как готовил бунтовщиков - и в чем сходство ситуации в Казахстане с тем, что в свое время происходило на Украине и в Белоруссии? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Рождество Христово – праздник, который выжил

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Убедившись в невозможности отучить людей от обычая украшать елку, власти в 30-е годы сменили тактику, и стали поощрять елку уже в качестве новогодней, а не рождественской. Я сам родился и вырос в мире, где не было Рождества. Подробности...

В Казахстане все решится в ближайшие дни или даже часы

Валерий Федоров
Валерий Федоров, директор ВЦИОМ
За сценой событий в Казахстане – теневые кланы, играющие свою игру. А со стороны внешних наблюдателей – поиски геополитических заговоров и интриг… В обоих случаях все очень быстро развивается, власти не успевают за событиями. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Зачем Сталин вернул погоны в Красную армию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 января 1943 года в РККА вновь появились офицерские погоны. Это был важный символический шаг – разрушившая старую Россию революция привела к упразднению погон и офицерских званий. Но они вернулись в Вооруженные силы. Почему? Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

Перейти в раздел…

Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
Подробности...

Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
Подробности...

Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Затрудняюсь ответить
Каким вы ожидаете 2022 год?
  • Лучше предыдущего

  • Хуже предыдущего

  • Таким же
На Новый год вы предпочитаете:
  • Приглашать гостей

  • Ходить в гости

  • Не хожу в гости и не приглашаю их
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Назначен руководитель миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
    Российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты США захотели помочь Казахстану решить «проблемы коррупции» Рогозин рассказал об обстановке на Байконуре Названы симптомы при заражении гриппом и COVID-19
    Минобороны раскрыло состав российской части сил ОДКБ в Казахстане В Казахстане подсчитали запасы основных продуктов Участники беспорядков захватили здание телеканала «Мир» в Алма-Ате Названа доля поддержавших «Северный поток – 2» жителей Германии
    Подлодку России обвинили в «контакте» с эхолокатором фрегата Британии Токаев заявил о невозможности отпраздновать Рождество в Казахстане В Грузии допустили обращение за «рукой помощи» к России Американский эксперт указал на несопоставимость ВСУ и ВС России в случае войны

    Главная тема


    Как России воспользоваться большими переменами в Евросоюзе

    «преступники и убийцы»


    Токаев приказал открывать огонь по террористам без предупреждения

    право на защиту


    Генсек ОДКБ назвал условие применения оружия миротворцами в Казахстане

    «лучшие воспоминания»


    Россия заподозрила ЕС в стремлении к «майдану» в Казахстане

    Видео

    миротворческие силы


    Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

    армия и вооружение


    Тысячи беспилотников изменят облик российской армии

    литовский транзит


    Кто подпитывает «калининградский сепаратизм»

    логистическая проблема


    В России исчезает одна из самых популярных профессий

    Миллиарды рублей


    Крупнейший проект решит хроническую проблему Дальнего Востока

    открывающиеся возможности


    Сергей Худиев: Что такое «новое счастье»

    длинные праздники


    Герман Садулаев: Сколько выходных нужно россиянам

    Диалог с ЕС


    Вадим Трухачёв: Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
    Сергей Худиев

    Рождество Христово – праздник, который выжил

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		7 января 2022, 11:50

    Рождеству Христову уже больше двух тысяч лет – и этот праздник обращает нас к событиям, произошедшим в мире, который выглядел совсем по-другому. Если бы мы жили тогда, весь известный нам мир, «вся вселенная», как пишет Евангелист, сводилась бы к Римской империи – неслыханно могущественному и долговечному государству, во главе которого стоял император. Подданные воздавали ему почести, как божеству и спасителю.

    Рим был невероятно грандиозным достижением военного и государственного гения; юридическая система большинства современных государств до сих пор восходит к римскому праву. Он объединял под своей властью множество народов от Африки до Британии, и везде люди стремились подражать римскому образу жизни и римской культуре.

    Гениальные поэты воспевали могущество Рима, художники, скульпторы и архитекторы запечатлевали его величие в мраморе и мозаике.  Но этот мир ушел; звучный язык древних римлян остался только в памяти специалистов – на нем больше никто не разговаривает, разве что некоторые традиционалисты в Западной Церкви продолжают молиться на латыни.

    Теперь Рим – столица небольшого европейского государства, от его древней славы остались романтичные развалины, которые за прошедшие века были полуразобраны на камень для строительства чего-то еще. От его могущества не осталось вообще ничего; кости его «божественных императоров» давно истлели в земле, грозные мечи его легионеров рассыпались от ржавчины.

    Самым важным, живым, действенным и могущественным событием той эпохи оказалось то, что современники едва ли заметили – в бедной семье в далекой провинции империи родился Младенец. Большинство из нас видели эту картинку – как ее рисовали множество художников во всем христианском мире. Мать, Младенец, пожилой мужчина – Иосиф, волхвы и пастухи, которые склоняются перед Младенцем, а небесах – ангелы.

    Фото: Поклонение пастухов,Геррит ван Хонтхорст/Wikipedia

    Историю, которая стоит за всем этим, знают меньше людей – и ее стоит кратко напомнить. Она начинается с того, что Бог – Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух – очень, очень счастлив. «Блажен», как говорят в Церкви. От переизбытка щедрости он творит мир – в котором некоторые из Его творений, ангелы и люди, обладают свободной волей. Они призваны войти в общение с Богом, стать членами его семьи, разделить с ним его вечную и блаженную жизнь.

    Но часть ангелов – а вслед за ними люди – злоупотребили своей свободной волей и отвергли своего Создателя. Так в мир вошел грех – страдание, вражда, бессмыслица, смерть и ад. Но Бог не оставил сотворенный Им мир. Сын Божий сошел с небес и стал человеком по имени Иисус – эмбрионом в утробе пресвятой Девы Марии, потом младенцем у нее на руках (именно это Рождение мы и празднуем), мальчиком, юношей, мужчиной – человеком, во всем подобным нам, кроме одного: он безгрешен.

    Земная жизнь Христа завершилась тем, что он умер за наши грехи, воскрес из мертвых и вознесся к Отцу. Через его смерть и воскресение Бог дарует нам прощение грехов и жизнь вечную. Мы принимаем этот дар покаянием и верой, которая проявляется в хранении его заповедей и участии в таинствах церкви, которую он установил. Праздник Рождества и передает это послание – каждый человек, вы и я, создан для вечной жизни, Бог любит нас несмотря ни на что, и приходит спасти, и, если мы отзовемся, мы будем спасены. С нами, в конечном итоге, все будет настолько хорошо, что мы и мечтать не смели.

    Некоторые считают это послание ложным, а само Рождение – мифом, который вот-вот изгладится из активной памяти людей, как мифы про Осириса или Мардука. Более того, история знает попытки – иногда очень упорные – избавиться от Рождества. Первая из них описана еще в Евангелии, когда «Ирод искал Младенца, чтобы убить Его», потом были римские Императоры, которые хотели задушить Церковь в младенчестве, потом – многие столетия спустя – французские революционеры с их программой «дехристианизации». Самая масштабная попытка искоренить Рождество была предпринята в нашей стране. Как писал в 1930 году поэт-авангардист Введенский:

    Только тот, кто друг попов,
    Ёлку праздновать готов!
    Мы с тобой – враги попам,
    Рождества не надо нам.

    В декабре 1929 года была запрещена продажа ёлок и «ёлочной дребедени» «для использования в связи с религиозными обычаями и обрядностями». Убедившись в невозможности отучить людей от обычая украшать елку, власти в 30-е годы сменили тактику, и стали поощрять елку уже в качестве новогодней, а не рождественской. Я сам родился и вырос в мире, где не было Рождества – хотя на Новом Годе еще лежал какой-то рождественский отсвет.

    В наши дни с похожую тактику выбирают современные борцы с Рождеством – которые, как в недавней (и в последний момент отозванной) директиве Евросоюза требуют говорить о «зимних праздниках» и чем угодно еще, только не о Рождестве. Делается этот под тем предлогом, что не все жители ЕС являются христианами, и упоминание Рождества как-то обидит меньшинства – подобно тому, как у нас говорят о «многонациональной и многоконфессиональной стране». При этом сами представители меньшинств не требуют ничего подобного. Единственное вероисповедание, которое оскорбляется Рождеством – это, как и у нас, воинствующие секуляристы.

    Но Рождество Христово пережило римских императоров, французских революционеров, советских коммунистов – и, очевидно, переживет Евросоюз с демпартией США. Почему? Потому что есть то, что совершенно не изменилось со времен Римской империи – человеческое сердце, о котором блаженный Августин сказал, обращаясь к Богу: «Ты создал нас для Себя, и мятется сердце наше, пока не успокоится в Тебе».

    В человеке невозможно выхолостить жажду блаженной вечности – поэтому история о Боге, который стал Младенцем, чтобы спасти людей для вечной жизни, будет возвращаться снова и снова.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •