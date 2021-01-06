Рождество – это поиск радости

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Деньги богатых лучше помогут бедным

В 2021 году семьи с детьми получат дополнительную поддержку от государства Владимир Песня/РИА Новости
В 2021-м году некоторые группы граждан получат новые налоговые обременения, зато другие - дополнительные льготы, субсидии и выплаты. Главным принципом для определения того, с кого государство будет брать больше, а кому больше отдавать, станет социальная справедливость. Кого и каким образом коснется новая налоговая политика?  Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы

Проектное изображение научно-исследовательского судна пр.123 cdb-lazurit.ru
Одним из важнейших событий 2020-года стало начало возрождения российского научно-исследовательского флота. Впервые за долгие годы выделены деньги на создание новых научно-исследовательских судов (НИС). Какими характеристиками будут обладать новые научные корабли России и почему их скорейшее создание имеет такое большое значение для страны? Подробности...
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США выбрали ключевой плацдарм для борьбы с Россией в Черном море

Беспилотники США в Румынии нацелены на Черноморский флот России и Крым ga-asi.com
Соединенные Штаты в 2021 году продолжили наращивать военный потенциал НАТО, ориентированный на Россию. Так, ВВС США разместили на территории Румынии разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper и около ста военнослужащих. По мнению экспертов, тем самым Вашингтон подтвердил стратегию НАТО в отношении всего черноморского региона. В зачем заключается суть этой стратегии и какие риски она несет для России?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Рождество – это поиск радости

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В медицине есть понятие «детоксикации» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой. Подробности...

Молодежь сейчас точно такая же, как во времена Сократа

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок, как оно есть. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
    Сергей Худиев

    Рождество – это поиск радости

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		6 января 2021, 11:10

    Рождество – для многих из нас какой-то потерянный праздник. В прошлом на этом месте было что-то очень важное, вокруг чего вращалась жизнь наших еще не очень далеких предков, то, что наполняло их тихой радостью, благоговением, и тем особенным чувством, которое в дореволюционном русском языке называлось «умилением».

    А сейчас это просто еще один день в конце затяжных новогодних каникул, когда полагается употребить много нездоровой еды и еще более нездоровых напитков, чтобы как-то вознаградить себя за трудовые будни – перед тем, как вновь к ним вернуться.

    Для магазинов, впрочем, это напряженное время. Люди стараются себя порадовать – вкусной едой или новыми гаджетами. Банки позволяют залезать в долги – а расплачиваться потом.

    Но как источник радости вкусности не работают – тем более, что мы к ним уже привыкли, и они доступны круглый год. Рождество – и праздники вообще – для многих людей оказываются грустным временем. Кажется, в эти дни мы должны были встретить чудо и тайну, радость и утешение, должно было случиться что-то очень хорошее, какая-то благая катастрофа, после которой жизнь уже не будет такой, как прежде.

    Но праздник проходит – и ничего не случается. Остается чувство глубокой печали, как будто что-то утрачено, что-то потеряно и прошло мимо.

    Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

    Однако сама эта грусть – ценный дар. Ее не надо подавлять, ее не надо пугаться. Когда мы осознаем пустоту, мы можем начать искать (и найти) то, что ее может заполнить. В острой печали потерянности рождается надежда быть найденными. 

    Когда мы понимаем, что наши праздники утратили их подлинный смысл – у нас появляется надежда его найти. Изначально праздники – это время, предназначенное для радости; мы вспоминаем о чем-то очень хорошем, о чем-то таком, что заливает нашу жизнь светом, что дает нам силы переносить ее неизбежные трудности, страдания и разочарования.

    В наше время люди часто жалуются на депрессию. Кажется, мы живем несравненно лучше наших предков – голодавших и холодавших, знавших страшные войны и смуты. Но уныние, безрадостность жизни, казалось бы, совершенно безопасной и сытой, это не блажь. Это подлинное страдание. От него не помогают ни строгие требования «не ныть», ни бодрые призывы «если хочешь быть счастливым – будь им». За этим страданием стоит совершенно реальное лишение. Дело в том, что мы, люди, кроме сытости и безопасности, нуждаемся в чем-то более важном – в той особенной Радости, которую приносит прикосновение к Небесам. И чтобы найти эту радость, нужно вспомнить о смысле Рождества; о том, Кто родился и что это означает. Есть, наверное, самый распространенный сюжет в европейском искусстве – юная Дева, которая держит на руках Младенца; пожилой мужчина стоит рядом, а вокруг них собрались волхвы и пастухи, а в раскрытых небесах ликуют ангелы.

    Сюжет этот называется «поклонение младенцу», и, действительно, эти люди (и ангелы) поклоняются – они склоняются перед младенцем и матерью с трепетом, благоговением, бесконечным почтением и благодарностью. Они обрадованы – но не так, как люди, выигравшие в лотерею или взявшие первый приз. Их радость не угаснет никогда; ее никто и ничто не может отнять. Бог, который сотворил нас для жизни вечной и блаженной, и от которого мы отпали в грех, пришел на землю в лице этого младенца – который вырастет, и через свою смерть и Воскресение вернет нас к той истинной жизни, для которой мы были созданы. 

    Радость Рождества является даром небес – и поэтому мы не можем вырвать ее по своей воле или купить. Но мы можем ей открыться. Мы можем перестать ей противиться. Потому что такова уж наша беда – мы одновременно жаждем радости и утешения, и проявляем массу изобретательности, чтобы не допустить радость в свою жизнь. Люди выстраивают глухую оборону – из неверия, цинизма, насмешки, и всего, что гарантированно сделает их жизнь унылой и глубоко несчастной. И Рождество – время, когда мы можем начать разбирать эту стену изнутри.

    В медицине есть понятие «детоксикации» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой. И вот Рождество – это время, когда мы можем открыться вере и утешению. То послание, которое передает Рождество – истинно; для нас есть прощение, и новая жизнь, и надежда.

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    Мы можем приобрести опыт, который окажется для нас новым и меняющим всю жизнь – опыт благоговейного поклонения. Мы можем присоединиться к тем, кто видит в Рождестве самое важное – Христа. И тогда мы обнаружим, что в этой картине есть место для нас – мы можем присоединиться к волхвам, пастухам и ангелам, и возрадоваться вместе с ними. 


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