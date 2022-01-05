Сбережения и мечты обиженных бедных съела пандемия

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5 января, среда  |  Последнее обновление — 19:36  |  vz.ru
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Крупнейший проект решит хроническую проблему Дальнего Востока

Жители Дальнего Востока первыми получили возможность приобретать билеты на внутренние авиаперелеты по субсидии Елена Верещака/ТАСС
Миллиарды рублей будут потрачены в 2022-м году на важнейший социальный проект Дальнего Востока - увеличение транспортной доступности региона. Единая дальневосточная авиакомпания позволит жителям восточной части страны чаще летать - причем как на «большую землю», так и внутри региона. Как именно это будет реализовано? Подробности...
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Кто подпитывает «калининградский сепаратизм»

Калининград охотно воссоздает приметы старого Кенигсберга – для привлечения туристов Сергей Фадеичев/ТАСС
Решение Литвы остановить транзит белорусских грузов рикошетом ударит по Калининграду. Голод ему не грозит, но ожидается взлет цен на продукты. В этом случае в российском анклаве ожидается усиление социальной напряженности. Может, в Литве и задумали всю эту блокаду, чтобы вызвать в бывшем Кенигсберге ропот против федерального центра, подогреть сепаратистские настроения. Но сохранились ли там такие настроения? Подробности...
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Тысячи беспилотников изменят облик российской армии

Одна из многообещающих российских новинок - «Альтиус» с РЛС Евгений Биятов/РИА Новости
До последнего времени разработка, поставки в войска и тем более применение беспилотников нельзя было назвать сильной стороной российского ВПК и Вооруженных сил. Однако 2021-й год запомнился целой чередой событий, демонстрирующих радикальную перемену отношения к боевым дронам. Почему это произошло - и как это изменит российскую армию? Подробности...
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За беспорядками в Казахстане нашлись проплаченные заговорщики

Протесты в Казахстане самые массовые за все годы после обретения независимости Vladimir Tretyakov/AP Photo/ТАСС
В Казахстане не утихают массовые акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ. Протестующие в Алама-Ате нападают на полицию, громят и захватывают административные здания. Режим ЧП введен в нескольких регионах, в том числе в столице Нур-Султане. В чем особенность местного протеста и насколько серьезна угроза «цветной революции»? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Сбережения и мечты обиженных бедных съела пандемия

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ковидные протесты принимают разные формы в разных частях мира. От казахских бунтов сегодня до штурма Капитолия год назад. Это все протест обреченных на бедность «глобально проигравших», тех кто, как говорили у нас в 90-е, «не вписался в рынок». Подробности...

«Вторая половина Америки» готова на реванш любой ценой

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либеральная элита США попала в столь же незавидный цугцванг во внутренней политике, как и во внешней. Если ослабить хватку в преследовании трампизма, угроза реванша за 2020-й будет становиться реальнее с каждым днем. Если продолжать давить и стараться посадить Трампа, раскол и хаос в стране будут только нарастать. Подробности...

2022-й станет годом нестабильности без революции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В мире сохранится уже хорошо знакомая нам двусмысленная ситуация – все страны вроде бы недовольны тем, как идут дела, у многих есть претензии к соседям или международному порядку как таковому. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сбережения и мечты обиженных бедных съела пандемия

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		5 января 2022, 19:12

    В ленинской триаде про революционную ситуацию все останавливаются на двух первых пунктах. Про верхи и низы. А третий, главный пункт (как и дополнение про субъективный фактор успеха - партию-авангард) как правило забывают.

    Третий пункт - значительное повышение активности масс в кризис, обусловленное как объективными причинами (Вчера давали себя грабить спокойно, а тут из-за, казалось бы, малости на фоне всего - как повышения в Чили цены за проезд или увеличения стоимости топлива как в Казахстане - возбудились), так и субъективными - кризис управления как такового, который побуждает те самые массы к активности.

    В Казахстане модель, в которой смысл и цель существования обычной элиты сводится к обслуживанию «суперэлиты»-окружения ушедшего на покой «отца нации» (достаточно устойчивая в обычной ситуации как любая стабильная иерархия), сталкивается с невозможностью обслуживать интересы сразу «трех Боливаров» - суперэлиты, элиты и ковида-батюшки. И трещит по швам.

    Усталость от ограничений, все эти «светофоры» и QR-коды, рост цен не просто очевидный, а кратный, экономические проблемы связанные с прерыванием цепочек поставок, а главное ощущение что это теперь навсегда, что никогда это не кончится, что обеднение не прекратится, рана не покроется корочкой, ведь каждый новый штамм сдирает ее с брызгами крови - это все и есть ленинский третий пункт. Что в Берлине и Риме, что в Астане и Петропавловске. Форма разнится, но не суть.

    Надо понимать, что для бедных и индустриальных стран и регионов ситуация существенно более болезненна чем для постиндустриальных центров. Когда брокер сетует, что ему теслу привезут через полгода, в другом месте бригада из 50 человек получает отпуск неоплачиваемый на рУднике своем в связи с непоставкой какой-нибудь мегашестерни поломавшейся из Китая.

    Фото: Vladimir Tretyakov/AP Photo/ТАСС

    Воронка рабочей бедности без выхода, неуверенность в завтрашней зарплате при уверенности в завтрашнем же росте цен, ожидание плохих и катастрофических новостей, дополнительные поборы и ограничения чисто эпидемические. При этом ощущение, что в мире начальства не просто в порядке, а в суперпорядке все. Новости про еще более разбогатевших миллиардеров не сходят с новостных лент, города украшены за большие деньги, атмосфера вечного праздника по ТВ прямо со страниц «Нечистой силы» Пикуля.

    Ковидные протесты принимают разные формы в разных частях мира. От чилийского голосования за Борича в Чили просто по принципу «главное, чтобы не из элиты вечной, не из генералов пиночетовских и генералов антипиночетовских», очередного индейца Педро El Profe (Учитель) Кастильо в Перу до травли боевыми псами протестующих в Нидерландах. И от казахских бунтов сегодня до штурма Капитолия год назад. Это все протест обреченных на бедность «глобально проигравших», тех кто как говорили у нас в 90-е «не вписался в рынок».

    Где то они - как мы видим по Латинской Америке, где есть ленинское «субъективное» - партия-передовой отряд - выигрывают. Но в основном, конечно, проигрывают. И исторически проиграют. Их сбережения - как материальные из-за инфляции и роста цен, так и «моральные» - надежды, мечты, представления о мире - были съедены пандемией.

    Вернее не съедены, а перераспределены по карманам производителей масок, тестов, вакцин, санитарных операторов и администраторов всех стран по принципу: «если мы слышим что что то в мире предоставляется бесплатно, это значит что за него уже заплатили бедные». Тот легкий «избыток», который был в их распоряжении и позволял им надеяться на что-то элиты изъяли и направили на другое. А они и понять не могут, как так.

    Могут ли эти обиженные бедные создать проблемы режимам? Могут безусловно - и мы это видим на массе примеров. Но в средней ситуации у них нет ни лидеров, ни поддержки хоть каких-то элит, ни ресурсов, ни альтернативного видения будущего. Поэтому дальше снесенных памятников богатым старикам - от рабовладельцев и колонизаторов в США и Британии до Назарбаева - дело скорее всего не дойдет.

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