Десять причин читать Валентина Катаева

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28 января, пятница  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Действия США в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис

США ищут газ для Европы по всему миру REUTERS/Christian Charisius
Вашингтон ведет переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы найти у них топливо для Европы взамен российского. США тем самым хотят якобы подстраховать Европу на случай перебоев с поставками топлива из России. Почему американская «помощь» опасна для всего мира? Подробности...
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НАТО предложило России обменять мир на войну

Российская техника и военнослужащие на военной базе РФ в Южной Осетии Григорий Сысоев/РИА Новости
Североатлантический альянс наконец-то ответил на требование Москвы «собирать манатки» и отойти на рубежи 1997 года. Встречное условие НАТО к российским войскам – уйти на рубежи 1991 года из Грузии, Молдавии, Украины, то есть покинуть Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, Крым. Тем самым альянс поступил в духе советских карикатур на себя же – подменил требование мира требованием войны.  Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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Почему украинские силовики убивают друг друга

Этот мальчик в центре – убийца пятерых сослуживцев кадр из видео
В силовых структурах Украины царят хаос и тотальная безответственность. Именно такие выводы можно сделать по итогам трагедии, разыгравшейся на украинском ракетном заводе: солдат Нацгвардии расстрелял своих сослуживцев. Как стало возможным подобное преступление и почему украинские силовики убивают друг друга? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Десять причин читать Валентина Катаева

Захар Припелин
Захар Припелин,
28 февраля (1897) родился Валентин Катаев. Безусловно великий писатель. Белогвардеец, депутат Верховного совета, полковник Красной армии, человек с уникальной биографией. Подробности...

Чертова дюжина стран, которые толкают Украину к войне

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
На сегодняшний день 13 стран более других засветились в накачке Украины оружием. Среди них есть государства большие, малые и средние, богатые и не очень. Подробности...

Россия стала объектом международного газлайтинга

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Разговор о смерти дипломатии, к сожалению, приобретает практический смысл. Уж если британцы свой легендарный Форин Офис используют как сливной бачок, то что же делать другим странам? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

Хорватия расколола НАТО и унизила Украину

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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Захар Припелин

    Десять причин читать Валентина Катаева

    Захар Припелин
    		28 января 2022, 11:10

    1. Существует нелепый миф, что литераторы – это такие люди не от мира сего, у которых всё валится из рук; и «когда говорят пушки - музы молчат», потому что литераторы всего пугаются; а деньги и общественную работу им вообще лучше не доверять – всё потеряют и провалят. Иной раз кажется, что литераторы сами этот миф поддерживают, чтоб их не подгружали лишней работой. Но вообще треть русской классики – чиновники и общественные деятели самого высокого уровня; треть – профессиональные военные без страха и упрёка; и треть – отличные дельцы в самом широком смысле. А Катаев – всё вместе взятое.

    2. Вы это знаете и без меня, но я на всякий случай повторю: Катаев – это русский дворянин из Одессы, который написал (в 1937 году!) волшебную повесть «Белеет парус одинокий»; а ещё повесть «Сын полка» (1945), которую мы изучали в школе (сейчас уже нет); а ещё сказку «Цветик-семицветик» (1940; посвящённую  Борису Левину – отличному писателю и солдату, погибшему на финской войне; деду Сергея Шаргунова).

    Катаев – родной старший брат Евгения Петрова (на самом деле – Катаева), который вместе с Ильфом сочинил «12 стульев». Идею этого романа Ильфу и Петрову подарил Катаев. По-братски подогнал. Мог бы сам написать, но был занят.

    3. В Первую мировую Катаев был дважды ранен, награждён двумя Георгиевскими крестами и орденом святой Анны – «За храбрость». Знакомый и старший товарищ Катаева – Иван Бунин – даже после этого был уверен, что Катаев не приспособлен к воинской службе. Но Бунин явно судил по себе.

    4. В Гражданскую Катаев стал добровольцем Белой армии, служил артиллеристом на бронепоезде, но вот (уже привычный) парадокс. Воевал Катаев на территории нынешней Украины и, в основном, против петлюровцев. Выросший в русском городе Одессе, Катаев (как и все представители южно-русской школы) понимал и ценил украинство в самых разных формах, от культурной до кулинарной – но Украина, как независимая держава – это для русского дворянина перебор. То есть, ещё раз повторим, белогвардеец Катаев (как и красноармейцы Аркадий Гайдар и Николай Островский) – воевал против самостийников. Дослужился до штабс-капитана.

    Фото: Александр Лесс, Валентин Черединцев/ТАСС

    Воображаю, что когда в 1939 году он явился в Кремль получать первый свой сталинский орден, мысленно этот авантюрист и веселый циник произнёс:

    – Штабс-капитан Добровольческой армии Катаев по вашему приказанию прибыл!

    И щёлкнул каблуками. Но вслух не сказал.

    5. Одна из самых страшных книг, которая может из дня сегодняшнего восприниматься и как «антисоветская» и, более того, «антисемитская» – повесть «Уже написан Вертер», о зверствах ЧК в Одессе, – была написана Катаевым в 1979 году и тут же опубликована в советском журнале «Новый мир». События, в ней описанные, отчасти повторяли сюжет его же рассказа «Отец» 1922 года.

    Это реальная история: участник белогвардейского заговора Валентин Катаев был взят ЧК (вместе со своим братом Евгением, которому было 18 лет), их чудом не расстреляли. В тюрьме Валентин посоветовал брату Жене сбавить возраст, в надежде на помилование – тот сказал, что ему 17, и всю жизнь потом прожил с этой, на год сокращённой, датой рождения.

    Вообще же внимательно читавшие советскую литературу были вполне себе осведомлены о коллективизации (повести Михаила Алексеева и мн.др.), репрессиях (повести Бондарева, Васильева, Злобина, стихи Шаламова и мн.др.) и ужасах Гражданской (вообще огромная литература). Даже подростком я был озадачен: а чего все так удивляются разоблачениям в «Огоньке» – я про это уже читал у советских классиков. Перечитайте «Уже написан Вертер», прошу вас.

    Во-первых, это одна из лучших повестей в русской литературе. Во-вторых, на фоне этой повести – все наши сериалы про кровавых чекистов покажутся вам розовым компотом.

    6. Катаев был, случалось, циничен, но это не главное. Он, – это главное, – был державник. Он ценил хватку и скорость. Большевики? – ну что ж, они вернули Одессу и Киев; они начали индустриализацию, они деятельны и тоже циничны: «…так что, будем-с жить с большевиками, господин штабс-капитан». Катаев – автор одного из первых «производственных» романов – «Время, вперёд!» (1932). Роман был отлично экранизирован Швейцером; в главной роли – Сергей Юрский, музыка Георгия Свиридова (та самая).

    7. Катаев всю жизнь писал стихи и считал себя поэтом. Катаев дружил с Есениным. Однажды они подрались. Катаев победил.

    8. Катаев, если спокойно и без пафоса, по уровню мастерства – писатель не хуже, чем Набоков. Но у нас существует нелепая литературоведческая инерция: считать, что «тут» литературы быть не могло, а вся она была «там». Всё это несусветная чепуха. «Там» была великая литература, но она быстро, лет за 15, закончилась, потому что русский язык на чужбине не живет. Поэтому Набоков перешёл на английский, Куприн и Ладинский вернулись в СССР, а остальные эмигрантские классики, увы, писали всё хуже и хуже, за исключением разве что Бунина. Что до Катаева – «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» (1972) и «Кладбище в Скулянах» (1974) – это бесподобные тексты; доказывающие к тому же, что писатель, которому под 80 лет, может слышать и чувствовать, как юноша, и стилистически уделывать всех молодых. Да простят меня поклонники Аксёнова или Нагибина, и уж тем более Гладилина – но никто из них с Катаевым и рядом не лежит.

    И, к слову, касательно постмодернистских игр: шифры и парадоксы советских классиков – они, для начала, сложней и любопытней шифров и парадоксов тех, кто из филологического баловства этим занимались, искусства для. У Катаева, или Леонова, а то и Гайдара с Шолоховым – эти шифры оплачены кровью и судьбой. Когда Катаев и Леонов явственно описывают в советских текстах свою службу в Белой армии, а Шолохов – быт своей семьи на территории Вешенского восстания в доме одного из повстанческих командиров – меня это будоражит куда больше, чем когда Набоков дёргает тиранов за ус из другой страны. Но об этом наша филология думать ленится.

    9. Катаев написал повесть о Ленине «Маленькая железная дверь в стене» (1964). Не думаю, что Катаев был верным ленинцем, хотя «масштаб осознавал», и Маяковскому верил искренне и неистово; но он точно не простил Сталину вторую половину 30-х и погибших друзей, которых он любовно перебирает в нежнейшей мемуарной повести «Алмазный мой венец» (Бабеля и Нарбута в числе прочих).

    В ряде своих советских сочинений Катаев забавлялся, вводя на эпизодические роли завуалированных вождей – в «Кладбище в Скулянах» появляется кавказский усатый старик, который пьёт, а из-под усов его течёт, не переставая, кровь; в «Святом колодце» – мелькает клоун в фетровой шляпе, который кривляется, пока не получает пинок под зад – и тут легко угадывается Хрущев. Цензура ничего этого не замечала – никто и подумать такое о Катаеве ее мог.

    Если бы Катаев дожил до перестройки, некоторые время он был бы внутри лагеря шестидесятников, которых он взрастил в своём журнале «Юность». Но в 90-е штабс-капитан Белой армии, сталинский орденоносец, бесстрашный полковник Красной армии – всё бы это проклял. Он был, повторимся, державник. Он с Петлюрой воевал. И цену индустриализации знал. Он любил достойную жизнь, и умел жить на широкую ногу, но он никогда не был буржуазным писателем, задыхающимся от одного словосочетания «европейские ценности» – как эти вот все вокруг нас; у него всегда был отличный вкус. Россия была его абсолютной ценностью.

    10. Я читал всего Катаева, томов 15, он мне всю жизнь нравился и нравится, я им очарован. Но у него, наряду с целой галереей шедевров, есть три дурацкие продолжения волшебной повести «Белеет парус одинокий», совершенно ходульные. Вот их можно не читать.

    Но «Уже написан Вертер», «Траву забвения», «Время, вперёд» – читать надо обязательно. И, на всякий случай, вдруг вы не знаете. «Белеет парус одинокий» – строчка изначально не Лермонтова, а Бестужева-Марлинского, был у нас и такой поэт и воин. В другой раз о нем расскажу.

    Источник: блог Захара Прилепина


     
     
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