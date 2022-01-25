Байден предостерег Зеленского от нападения на Донбасс

Шок и трепет. Именно это чувство испытали 19 января все западные и украинские актеры сериала «Мир готовится отражать российское вторжение на Украину». В тот день исполнитель одной из главных ролей – президент США Джозеф Байден – выступил не по согласованному сценарию. Вместо того, чтобы в унисон с другими угрожать России адскими санкциями в случае ввода войск на Украину, хозяин Белого дома дал понять, что ввод войск может быть разным – как и последствия от него. «Вы увидите, что Россия понесет ответственность за вторжение. И ответственность эта будет зависеть от того, что Москва сделает. Если вторжение будет малым, то нам (странам Запада – прим. автора). придется спорить на предмет того, что нужно делать и чего делать не нужно», – заявил Байден. И под «малым вторжением» все поняли именно ввод российских войск в ЛНР и ДНР с последующим признанием этих территорий со стороны Москвы.

С момента заявления Байдена прошло уже несколько дней, однако актеры – а также зрители с критиками – до сих пор гадают, что это было. Ошибка, провокация – или все-таки долгожданное проявление американского прагматизма.

Больной человек

Официальная позиция США состоит в том, что эти слова были «неправильно поняты». «Президент Байден четко дал понять российскому президенту: любое пересечение российскими войсками границ Украины – то есть повторное вторжение – получит быстрый, жесткий и объединенный ответ от США и наших союзников, – заявила представитель Белого дома и официальный толкователь речей Байдена Джен Псаки. – Президент Байден благодаря своему большому опыту также осведомлен, что у русских есть множество вариантов агрессии без непосредственно боевых действий, включая кибератаки и использование военизированных подразделений. И он подтвердил сегодня что на подобные акты российской агрессии будет дан быстрый, решительный, эквивалентный и единый (с союзниками – прим. автора) ответ».

Примерно такую же позицию занимают в Конгрессе. По словам сенатора Роджера Уикера, речь Байдена «вызвала сожаление у республиканцев и демократов», и что эти слова были «неверным отражением американской политики». Собственно, эта версия имеет право на существование. Все знают, что у президента Байдена определенные проблемы со здоровьем, что он периодически заговаривается и теряет ориентацию. Скандальные слова о «малом вторжении» вполне могли быть следствием этих проблем – о чем сейчас прямым текстом говорят оппоненты Байдена из числа представителей Республиканской партии, считающие, что он не имеет права дальше занимать президентский пост.

Однако у этой версии есть два больших минуса. Во-первых, Байден действительно часто допускает оговорки и забывает какие-то слова или фамилии (как, например, фамилию австралийского премьера), однако здесь имело место не ошибочно примененное слово, а целая логическая конструкция, состоящая из нескольких предложений. Во-вторых, после такой «ошибки» был бы логичен звонок Байдена Зеленскому с пояснениями и заверениями в вечной дружбе. Однако по состоянию на 24 января американский президент своему украинскому коллеге так и не позвонил.

Подлый человек

Возможно, не позвонил потому, что никакой оговорки или ошибки не было. Байден специально сказал то, что сказал – для того, чтобы загнать Москву в ловушку.

В Соединенных Штатах прекрасно знают, что российское общество устало от украинских провокаций. Знают, что большинство россиян требуют от властей более решительных действий в Донбассе – и прежде всего защиты ДНР и ЛНР от постоянных украинских обстрелов. И американцы хотят подтолкнуть Россию к такому решению – спровоцировать ее на агрессивные действия в адрес Киева. Точно так же, как почти 70 лет назад госсекретарь Дин Ачесон, выведя Корею из «защитного периметра» США в Восточной Азии, отчасти спровоцировал Корейскую войну. Спровоцировать для того, чтобы затем консолидировать весь западный мир против России и ввести те самые «адские санкции».

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Версия вполне логичная, и даже симпатичная для различных сторонников теории заговора. Вот только она полностью противоречит тому курсу, который Байден ведет с момента своего прихода к власти. Президент США пытается перенаправить американские ресурсы с российского на китайское направление, для чего хочет достигнуть какого-то модус вивенди с Москвой. Да, на американских условиях – однако эти условия уж точно не предполагают начало войны на Украине, которые потребуют от США жестких решений, к которым Вашингтон не готов. Ведь когда американские чиновники и политики сейчас говорят о перспективе «адских санкций» против России, они искренне уверены в том, что эти санкции вводить не придется – и что после деэскалации кризиса они капитализируют эти слова в фразы из серии «Кремль нас послушал и не ввел войска – видите, какие мы сильные».

Умный человек

Именно поэтому куда более логичной является другая версия. Да, Байден специально сказал то, что сказал – но не для того, чтобы загнать Москву в ловушку, а для того, чтобы не дать Владимиру Зеленскому загнать в ловушку и Москву, и Вашингтон.

Дело в том, что Украина крайне недовольна идущими сейчас российско-американскими переговорами. В Киеве понимают, что любая сделка между Путиным и Байденом приведет к деэскалации в российско-западных отношениях. Которая, в свою очередь, потребует смены власти в Киеве (поскольку нынешние украинские элиты могут существовать только в условиях конфликта). Таким образом, эти переговоры представляют собой экзистенциальную угрозу для нынешнего украинского режима – и Киев крайне заинтересован в их срыве. Причем сценарий срыва очевиден – Украина организует попытку блицкрига в Донбассе, Россия в ответ вводит туда войска для защиты мирных жителей и своих граждан, мир трактует это как вторжение на Украину (формально это действительно вторжение – даже Москва признает ДНР и ЛНР украинской территорией), после чего Запад вынужден будет сворачивать переговорный процесс и переходить к полноценным санкциям.

На ваш взгляд Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины? Нулевой

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Однако Соединенные Штаты прекрасно читают украинские намерения, и, в свою очередь, посылают в Киев сигналы о том, что разыгрывать такую комбинацию не стоит. Сначала Байден заявил, что при вводе российских войск Киеву не стоит надеяться на американских солдат – они будут выставлены на границе с НАТО и спасать украинский режим не намерены. Сейчас же американский президент дает понять, что у Киева не получится разменять Донбасс (который Украина и без того не контролирует) на антироссийские санкции и тотальное обострение отношений между Москвой и Вашингтоном. Что если Украина спровоцирует Россию на вторжение, то по головке ее за это не погладят.

Неудивительно, что президент Зеленский остался очень недоволен таким посылом. «Мы хотим напомнить великим державам, что нет малых вторжений и малых наций. Как и нет малых жертв и малого горя от потери любимых. Я говорю это как президент великой державы», – заявил он. Проблема в том, что «великой державой» Украину считает только он. В России и на Западе видят лишь мелкого провокатора, которого давно пора проучить.