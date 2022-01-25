Байден предостерег Зеленского от нападения на Донбасс

Взгляд
25 января, вторник  |  Последнее обновление — 18:47  |  vz.ru
Разделы

Украина лжет Германии насчет «Северного потока – 2»

Украина указала Германии на ее ошибку в отношении российского газопровода Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Украина уличила Германию в ошибке насчет «Северного потока – 2». Если этот российский газопровод будет запущен в эксплуатацию, то цены на газ вырастут, пугает Германию глава оператора украинской трубы Сергей Макогон – и даже приводит аргументы в пользу такого вывода. Откуда такая логика и в чем ее слабость? Подробности...
Перейти в раздел…

Планы НАТО по захвату Калининграда ставят под удар Прибалтику

По мнению экспертов, калининградский анклав России остается костью в горле для НАТО Виталий Невар/ТАСС
В последние годы НАТО не раз заявляло о том, что у него есть планы захвата Калининграда. В эти выходные в западных СМИ вновь появилась публикация, посвященная этому региону РФ: в ней аналитик США возлагает обязанность по нейтрализации анклава в случае военного конфликта на Польшу и Литву. Чем опасен Калининград для НАТО и как Россия сможет защитить этот окруженный Североатлантическим блоком регион? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Сталин исправлял кровавые ошибки 1941-го

Роль Сталина, как полководца, до сих пор вызывает споры Евгений Халдей/РИА Новости
Восемьдесят лет назад, в начале 1942 года, верховное советское командование выпустило ряд очень примечательных документов. Подписанные Сталиным приказы, по сути, прямо признают провалы, допущенные военным руководством СССР – в том числе лично вождем – при подготовке к войне. О чем идет речь и как Сталин пытался исправить свои ошибки? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем американцы срочно бегут из Киева

Американские дипломаты покидают Киев, но далеко не все последовали за ними Benoit Durand/Hans Lucas/Reuters
«Военные действия России могут начаться в любой момент». Такими словами Госдеп США официально объясняет начало эвакуации своих дипломатов из Киева. Это решение обескуражило, как ни парадоксально, не только Европу, но даже украинское руководство. Но если никакой опасности для западных дипломатов в Киеве в реальности нет, чем же на самом деле вызвана эвакуация? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Байден предостерег Зеленского от нападения на Донбасс

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сценарий срыва российско-американских переговоров очевиден – Украина организует попытку блицкрига в Донбассе, Россия в ответ вводит туда войска для защиты мирных жителей и своих граждан, мир трактует это как вторжение на Украину. Подробности...

Советский Союз угробил Суслов

Владимир Веретенников
Владимир Веретенников, Журналист
Поздний СССР для того, чтобы выжить, должен был решить одну важнейшую задачу – преодолеть мертвящую комсомольскую систему и выиграть битву за умы молодого поколения. А вместо этого комсомольцы гоняли молодежь за длинные волосы. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Что будет с деньгами в условиях жесткого конфликта России и Запада

Дмитрий Голубовский
Дмитрий Голубовский, аналитик Калита-Финанс
В условиях кризиса финансовой логистики, который может быть спровоцирован в случае введения жестких санкций США и ЕС в рамках эскалации политического конфликта между Россией и Западом, важно понимать, как сохранить свои деньги. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

«Русские диктаторы Украины»: смотр кандидатов

Отставка президента Армении: главное

Может ли Россия вступить в НАТО

Перейти в раздел…

Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
Подробности...

Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
Подробности...

Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
  • Нулевой

  • Незначительный

  • Средний

  • Высокий

  • Очень высокий
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
  • Да, значительных уступок

  • Да, незначительных уступок

  • Нет, все останется как есть
Есть ли у вас домашние животные?
  • Да

  • Нет, но планирую завести

  • Нет, и не планирую заводить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: В Киеве после стычек с полицией скончался один из участников митинга предпринимателей
    США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в десятках регионов В Киеве митингующие попытались прорваться в Верховную раду На атомном ледоколе «Сибирь» Росатомфлота поднят государственный флаг
    Стали известны детали ответа США на предложения России по безопасности Зеленский опроверг свои слова о «возможной» оккупации Харькова Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину Собянин спрогнозировал загрузку больниц Москвы при распространении «омикрона»
    Путин призвал не жадничать в поощрении студентов за победы в олимпиадах Майнеров в Казахстане предупредили об отключении от электричества Саакашвили предсказал захват Россией порта в Поти Мясников назвал массовое тестирование на коронавирус бесполезным

    Главная тема


    Китай добился первых успехов в дрессировке Литвы

    ограничительные меры


    Роспотребнадзор официально сократил карантин по COVID до семи дней

    громкое преступление


    Система распознавания лиц помогла поймать подозреваемого в ограблении вдовы Градского

    дрессура одной функции


    Профессор МГУ назвал главный секрет способностей студентки Тепляковой

    Видео

    стратегическое одиночество


    Британия сдвигает свои границы к Днепру

    главком ВМС ФРГ


    На Западе начали говорить правду про Крым

    нейтрализация анклава


    Планы НАТО по захвату Калининграда ставят под удар Прибалтику

    срочная эвакуация


    Зачем американцы срочно бегут из Киева

    цены на газ


    Украина лжет Германии насчет «Северного потока – 2»

    вооруженный паритет


    Дмитрий Грунюшкин: С Западом договориться не получится

    вопрос интересов


    Василий Федорцев: Германия выбирает между газом и принципами

    ответные действия


    Сергей Миркин: Зеленский мечется в поисках спасения

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
    Геворг Мирзаян

    Байден предостерег Зеленского от нападения на Донбасс

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		25 января 2022, 18:25

    Шок и трепет. Именно это чувство испытали 19 января все западные и украинские актеры сериала «Мир готовится отражать российское вторжение на Украину». В тот день исполнитель одной из главных ролей – президент США Джозеф Байден – выступил не по согласованному сценарию. Вместо того, чтобы в унисон с другими угрожать России адскими санкциями в случае ввода войск на Украину, хозяин Белого дома дал понять, что ввод войск может быть разным – как и последствия от него. «Вы увидите, что Россия понесет ответственность за вторжение. И ответственность эта будет зависеть от того, что Москва сделает. Если вторжение будет малым, то нам (странам Запада – прим. автора). придется спорить на предмет того, что нужно делать и чего делать не нужно», – заявил Байден. И под «малым вторжением» все поняли именно ввод российских войск в ЛНР и ДНР с последующим признанием этих территорий со стороны Москвы.

    С момента заявления Байдена прошло уже несколько дней, однако актеры – а также зрители с критиками – до сих пор гадают, что это было. Ошибка, провокация – или все-таки долгожданное проявление американского прагматизма.

    Больной человек

    Официальная позиция США состоит в том, что эти слова были «неправильно поняты». «Президент Байден четко дал понять российскому президенту: любое пересечение российскими войсками границ Украины – то есть повторное вторжение – получит быстрый, жесткий и объединенный ответ от США и наших союзников, – заявила представитель Белого дома и официальный толкователь речей Байдена Джен Псаки. – Президент Байден благодаря своему большому опыту также осведомлен, что у русских есть множество вариантов агрессии без непосредственно боевых действий, включая кибератаки и использование военизированных подразделений. И он подтвердил сегодня что на подобные акты российской агрессии будет дан быстрый, решительный, эквивалентный и единый (с союзниками – прим. автора) ответ».

    Примерно такую же позицию занимают в Конгрессе. По словам сенатора Роджера Уикера, речь Байдена «вызвала сожаление у республиканцев и демократов», и что эти слова были «неверным отражением американской политики». Собственно, эта версия имеет право на существование. Все знают, что у президента Байдена определенные проблемы со здоровьем, что он периодически заговаривается и теряет ориентацию. Скандальные слова о «малом вторжении» вполне могли быть следствием этих проблем – о чем сейчас прямым текстом говорят оппоненты Байдена из числа представителей Республиканской партии, считающие, что он не имеет права дальше занимать президентский пост.

    Однако у этой версии есть два больших минуса. Во-первых, Байден действительно часто допускает оговорки и забывает какие-то слова или фамилии (как, например, фамилию австралийского премьера), однако здесь имело место не ошибочно примененное слово, а целая логическая конструкция, состоящая из нескольких предложений. Во-вторых, после такой «ошибки» был бы логичен звонок Байдена Зеленскому с пояснениями и заверениями в вечной дружбе. Однако по состоянию на 24 января американский президент своему украинскому коллеге так и не позвонил.

    Подлый человек

    Возможно, не позвонил потому, что никакой оговорки или ошибки не было. Байден специально сказал то, что сказал – для того, чтобы загнать Москву в ловушку.

    В Соединенных Штатах прекрасно знают, что российское общество устало от украинских провокаций. Знают, что большинство россиян требуют от властей более решительных действий в Донбассе – и прежде всего защиты ДНР и ЛНР от постоянных украинских обстрелов. И американцы хотят подтолкнуть Россию к такому решению – спровоцировать ее на агрессивные действия в адрес Киева. Точно так же, как почти 70 лет назад госсекретарь Дин Ачесон, выведя Корею из «защитного периметра» США в Восточной Азии, отчасти спровоцировал Корейскую войну. Спровоцировать для того, чтобы затем консолидировать весь западный мир против России и ввести те самые «адские санкции».

    Фото: Doug Mills /POOL/EPA/ТАСС

    Версия вполне логичная, и даже симпатичная для различных сторонников теории заговора. Вот только она полностью противоречит тому курсу, который Байден ведет с момента своего прихода к власти. Президент США пытается перенаправить американские ресурсы с российского на китайское направление, для чего хочет достигнуть какого-то модус вивенди с Москвой. Да, на американских условиях – однако эти условия уж точно не предполагают начало войны на Украине, которые потребуют от США жестких решений, к которым Вашингтон не готов. Ведь когда американские чиновники и политики сейчас говорят о перспективе «адских санкций» против России, они искренне уверены в том, что эти санкции вводить не придется – и что после деэскалации кризиса они капитализируют эти слова в фразы из серии «Кремль нас послушал и не ввел войска – видите, какие мы сильные».

    Умный человек

    Именно поэтому куда более логичной является другая версия. Да, Байден специально сказал то, что сказал – но не для того, чтобы загнать Москву в ловушку, а для того, чтобы не дать Владимиру Зеленскому загнать в ловушку и Москву, и Вашингтон.

    Дело в том, что Украина крайне недовольна идущими сейчас российско-американскими переговорами. В Киеве понимают, что любая сделка между Путиным и Байденом приведет к деэскалации в российско-западных отношениях. Которая, в свою очередь, потребует смены власти в Киеве (поскольку нынешние украинские элиты могут существовать только в условиях конфликта). Таким образом, эти переговоры представляют собой экзистенциальную угрозу для нынешнего украинского режима – и Киев крайне заинтересован в их срыве. Причем сценарий срыва очевиден – Украина организует попытку блицкрига в Донбассе, Россия в ответ вводит туда войска для защиты мирных жителей и своих граждан, мир трактует это как вторжение на Украину (формально это действительно вторжение – даже Москва признает ДНР и ЛНР украинской территорией), после чего Запад вынужден будет сворачивать переговорный процесс и переходить к полноценным санкциям.

    На ваш взгляд

     
    Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?





    Обсуждение:  49 комментариев

    Однако Соединенные Штаты прекрасно читают украинские намерения, и, в свою очередь, посылают в Киев сигналы о том, что разыгрывать такую комбинацию не стоит. Сначала Байден заявил, что при вводе российских войск Киеву не стоит надеяться на американских солдат – они будут выставлены на границе с НАТО и спасать украинский режим не намерены. Сейчас же американский президент дает понять, что у Киева не получится разменять Донбасс (который Украина и без того не контролирует) на антироссийские санкции и тотальное обострение отношений между Москвой и Вашингтоном. Что если Украина спровоцирует Россию на вторжение, то по головке ее за это не погладят.

    Неудивительно, что президент Зеленский остался очень недоволен таким посылом. «Мы хотим напомнить великим державам, что нет малых вторжений и малых наций. Как и нет малых жертв и малого горя от потери любимых. Я говорю это как президент великой державы», – заявил он. Проблема в том, что «великой державой» Украину считает только он. В России и на Западе видят лишь мелкого провокатора, которого давно пора проучить.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •